Der Weltuntergangs-Saatgut-Bunker wird mit neuem Saamen aufgestockt

Der Svalbard Global Seed Vault in Norwegen, der als Sicherungs-Einrichtung für die weltweit größte Vielfalt an Kulturpflanzen gegen ein mögliches Aussterben des Saatguts aufgrund einer globalen Katastrophe dient, soll fast 20.000 Saatgutproben erhalten.

Der im 2008 offiziell eröffnete Saatguttresor befindet sich auf der Insel Spitzbergen in einer Höhe von etwa 30 Metern in einem Berghang. Nach Angaben von Crop Trust, einer 2004 von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gegründeten gemeinnützigen Organisation, übersteigt die Gesamtzahl der Saatgutproben im Tresor nun 1,2 Millionen, da 20 Genbankeinleger 19.585 Saatgutproben gespendet haben.

Damit beherbergt der Tresor in Svalbard die weltweit größte Sammlung von Kulturpflanzen an einem einzigen Ort. Die jüngste Charge umfasst Saatgut aus Ländern wie Albanien, Nordmazedonien, Benin und Kroatien, die zum ersten Mal Saatgut hinterlegen, berichtet Crop Trust.

„Von hier in Svalbard aus sieht die Welt anders aus. Dieser Saatguttresor steht für Hoffnung, Einigkeit und Sicherheit“, so Stefan Schmitz, Geschäftsführer von Crop Trust, in dem Bericht.

„In einer Welt, in der die Klimakrise, der Verlust der biologischen Vielfalt, Naturkatastrophen und Konflikte unsere Nahrungsmittelsysteme zunehmend destabilisieren, war es noch nie so wichtig wie heute, dem Schutz dieser winzigen Samen Priorität einzuräumen, die so viel Potenzial haben, unsere zukünftige Ernährung an solche globalen Bedrohungen anzupassen.“

Svalbard-Saatguttresor

Der Saatguttresor in Svalbard enthält schätzungsweise insgesamt 642 Millionen Samen. Er hat die Kapazität, bis zu 2,5 Milliarden Samen zu lagern. Ein Großteil des gelagerten Saatguts besteht aus Nahrungsmitteln, 69 Prozent davon sind Getreide, davon 85 Millionen Reissamen.

Weitere 9 Prozent sind Hülsenfrüchte, der Rest sind Samen von Gemüse, Obst, Kräutern und anderen Pflanzen.

Die Perlhirse ist die größte Saatgutart im Tresor und macht 13,2 Prozent aller Samen aus. An zweiter Stelle steht asiatischer Reis mit 12,7 Prozent, Fingerhirse mit 11,1 Prozent, Weichweizen mit 8,4 Prozent und Besenmais mit 7,4 Prozent.

Nur 17 Länder stellen die Hälfte des Saatguts im Tresor, wobei Indien mit 95 Millionen Samen den größten Beitrag leistet. Der Tresor in Svalbard bietet genug Platz, um jedes Saatgut von mehr als 1.700 Genbanken der Welt aufzunehmen.

Der Tresor wurde 2008 als Backup für die nationalen und regionalen Genbanken der Welt eingerichtet, in denen der genetische Code für Tausende von Pflanzenarten gespeichert ist.

„Die gesamte Menschheit verlässt sich auf die genetische Vielfalt der Pflanzen, die in den Genbanken der Welt aufbewahrt wird, und der Saatguttresor ist die letzte Verteidigungslinie gegen den Verlust dieser Vielfalt“, schreibt Sandra Borch, Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung in Norwegen, im Bericht des Crop Trust.

Schutz vor dem Aussterben von Saatgut

Die Kammern des Tresors in Svalbard werden nur dreimal im Jahr geöffnet, um das Saatgut nicht zu sehr äußeren Einflüssen auszusetzen, und halten eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius aufrecht.

Der Saatguttresor bietet Schutz vor dem Aussterben des Saatguts, das bereits im Gange ist. Früher wurden weltweit mehr als 6.000 Pflanzen angebaut. Heute werden nur noch drei Pflanzen – Reis, Mais und Weizen – angebaut, die 40 Prozent der Kalorien liefern.

Die Abhängigkeit von einigen wenigen Pflanzen führt zu Schwachstellen in der Ernährungssicherheit. Sollten die Ernten von Reis, Mais oder Weizen aus irgendeinem Grund ausfallen, würde dies zu einer weltweiten Nahrungsmittelkrise führen.

Zwischen 2015 und 2019 spielte der Svalbard Tresor eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau von Saatgutsammlungen in Syrien, als die Region vom Krieg zerrissen wurde.