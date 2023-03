Der Strauss’sche Putsch in Israel

Thierry Meyssan

Obwohl Beobachter einen Krieg Israels gegen einen seiner Nachbarn vorhersagten, wird der jüdische Staat jedoch von niemandem angegriffen. Er hat Gegner, aber keinen Feind, außer sich selbst. Seine politische Organisation, die durch keine Verfassung definiert ist, ist umso leichter zu stürzen. Die Straussianer, die im Außenministerium und im Weißen Haus an der Macht sind, führen nun den Wechsel seines Regimes durch. Demonstrationen folgen aufeinander im ganzen Land, um zu verhindern, dass dieses Land in den Worten eines ehemaligen Mossad-Direktors „zu einem rassistischen und gewalttätigen Staat wird, der nicht überleben kann“. Aber wahrscheinlich ist es schon zu spät.

In den letzten zwei Jahren waren die Israelis gespalten und nicht in der Lage, eine Regierung zu ernennen. Nach fünf Parlamentswahlen beschlossen sie, das Lapid/Gantz-Team abzuwählen und eine neue Koalition um Benjamin Netanyahu an die Macht zu bringen. Doch zwei Monate nach der Bildung der brandneuen Regierung haben sie ihre Meinung wieder geändert. Eine Mehrheit der Israelis will diejenigen, die sie gewählt hat, nicht mehr.

Tatsächlich hat Benjamin Netanyahu zur Überraschung aller eine Koalition mit kleinen jüdischen rassistischen Parteien gebildet. Er versprach ihnen:

aus dem Grundgesetz Paragraf 7a zu streichen, der offen rassistischen Parteien die Kandidatur verbietet.

Änderung des Antidiskriminierungsgesetzes, um Veranstaltungen oder Strukturen zur Geschlechtertrennung finanzieren zu können und die Verweigerung von [Militär]-Dienst auf der Grundlage von Überzeugungen zu ermöglichen.

lokale Behörden zu zwingen, ultraorthodoxe Schulen zu finanzieren, auch wenn sie nicht unter der Kontrolle der Zentralregierung stehen, sich nicht an ihre Lehrpläne halten und sich weigern, grundlegende weltliche Fächer wie Mathematik und Englisch zu unterrichten.

dem Ministerium für Sozialhilfe die Zuteilung von Lebensmittelgutscheinen zu entziehen und sie dem Innenministerium anzuvertrauen. Als Kriterium für die Verteilung wird die Tatsache gelten, dass sie keine Steuern zahlen, wissend, dass die Ultraorthodoxen, unabhängig von ihren Mitteln, davon doch befreit sind.

Der Premierminister wollte sich jedoch von seinen Verbündeten distanzieren. So sagte er, er würde niemals jemandem erlauben, seinen Glauben zu benutzen, um einem israelischen Bürger Dienste zu verweigern. „Am Schabbat wird es Strom geben. Es wird [gemischte] Badestrände geben. Wir werden den Status