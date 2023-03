Wie die Regierung die Angst zur Kontrolle einsetzt

„Ihr habt etwas zu befürchten, und wir können euch beschützen“ war über Jahre hinweg das Mantra totalitärer Staaten, um die Bürger gefügig zu machen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Am 28. August 2020 gründete die von Robert F. Kennedy Jr. geleitete Organisation Children’s Health Defense einen europäischen Zweig

Totalitäre Staaten haben schon immer die Macht der Angst genutzt, um die Bürger dazu zu bringen, sich der autoritären Herrschaft zu fügen. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass alles, was man tun muss, um Gehorsam zu erzwingen, egal wie schrecklich die Folgen sind, darin besteht, den Menschen zu sagen, dass sie etwas zu befürchten haben, und zu behaupten, dass sie in Sicherheit sind, wenn sie einem folgen

Heutzutage verfügen wir außerdem über etwas, was kein Tyrann vor uns hatte, nämlich die Technologie, um Menschen zu verfolgen, zu kontrollieren und zu manipulieren, wo immer sie leben. Die meisten sind von elektronischen und drahtlosen Geräten umgeben, die jeden erdenklichen Datenpunkt über ihr persönliches Leben sammeln

Die digitale Währung wird das Netz der Tyrannei vervollständigen. Sobald die Bargeldwirtschaft abgeschafft ist, haben sie die absolute Kontrolle über uns, weil sie in der Lage sein werden, jede Transaktion zu besteuern und die Einhaltung der Vorschriften durch die Androhung der Konfiszierung von Geldern sicherzustellen

Der weltweit zu beobachtende Widerstand gegen Maskenpflicht, Impfungen, soziale Distanzierung und Abschottung ist nicht auf vorsätzliche Ignoranz gegenüber der Wissenschaft zurückzuführen, sondern darauf, dass keine wirkliche Wissenschaft präsentiert wird; die Wissenschaft wird in Wirklichkeit zurückgehalten und unterdrückt

Dr. Joseph Mercola

Seit COVID-19 aufgetaucht ist, ist der Gedankenaustausch im Grunde verboten. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zu einem Hauptziel des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: 19. September, 2020

Am 28. August 2020 gründete die von Robert F. Kennedy Jr. geleitete Children’s Health Defense einen europäischen Zweig der Organisation. In einer Pressekonferenz erörterte Kennedy, wie Regierungen Angst nutzen, um die Bevölkerung zu kontrollieren und zu manipulieren.

Quasi als Regierungsbehörden agieren Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens wie die U.S. Centers for Disease Control and Prevention und die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Impfstoffe mit der gleichen Angsttaktik vorantreiben und gleichzeitig die behördliche Aufsicht abschaffen, die früher dafür sorgte, dass Impfstoffe ordnungsgemäß auf ihre Sicherheit getestet wurden.

Die Korruption im politischen System hat jedoch das Vertrauen zerstört, das diese Behörden brauchen, um die Menschen dazu zu bringen, sich bereitwillig mit diesen Schnellimpfstoffen impfen zu lassen, und das, obwohl die Medien die vorgeschriebene Propaganda immer wieder nachplappern. Kennedy zeigt auch auf, wie Menschen wie Dr. Anthony Fauci und Bill Gates dazu beitragen, diese globale Impfagenda zu fördern.

„Zeigen Sie mit dem Finger auf die Quelle ihrer Angst und Sie können die Menschen dazu bringen, alles zu tun, was Sie wollen. Man kann sie dazu bringen, wie Schafe zur Schlachtbank zu gehen; man kann sie dazu bringen, zu gehorchen.“ Robert F. Kennedy Jr.

Infolge all dieser Korruption gibt es keinen unabhängigen, unvoreingenommenen Puffer zwischen den gierigen Unternehmen und den weltweit am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen – unseren Kindern. Dies ist ein globales Problem, sagt Kennedy, und die Presse unterstützt es, indem sie dazu beiträgt, so viel Angst in den Köpfen der Menschen zu erzeugen, dass sie alles befolgen, was die Gesundheitsbehörden sagen, egal, wie unlogisch die Forderungen sind.

Impfstoffe werden nicht routinemäßig gegen Placebos getestet

Kennedy erklärt, wie er sich an die Spitze des Kampfes für die Sicherheit von Impfstoffen gesetzt hat. Er leitet die weltweit größte Wasserschutzgruppe, die Waterkeeper Alliance. In den frühen 2000er-Jahren war er an Rechtsstreitigkeiten über Quecksilbereinleitungen durch Kohlekraftwerke beteiligt.

Etwa zur gleichen Zeit erfuhr er vom Vorhandensein von Quecksilber in Impfstoffen und davon, dass diese Quelle eine weitaus größere Quelle der Quecksilberbelastung darstellt als kontaminierter Fisch. Ursprünglich wollte er nur erreichen, dass das Quecksilber aus den Impfstoffen entfernt wird, aber als er tiefer in die Materie eindrang, erkannte er, dass es größere Probleme mit Impfstoffen gab.

Eines der größten Probleme war und ist die Tatsache, dass Impfstoffe in den USA nicht auf ihre Sicherheit geprüft werden. „Sie genießen eine Ausnahme, die für kein anderes medizinisches Produkt gilt“, erklärt Kennedy. Als das Impfstoffprogramm ursprünglich ins Leben gerufen wurde, wollte man sicherstellen, dass Impfstoffe schnell entwickelt und als Reaktion auf biologische Angriffe aus dem Ausland eingesetzt werden können.

Infolgedessen wurden regulatorische Hindernisse – einschließlich der Sicherheitsprüfung von Impfstoffen mit Placebos, dem Goldstandard bei medizinischen Sicherheitstests – beseitigt.

„Mein Ziel bei der Gründung von Children Health Defense war es, dieses Problem anzugehen und dafür zu sorgen, dass Impfstoffe ordnungsgemäß auf ihre Sicherheit geprüft werden, denn wenn sie nicht auf ihre Sicherheit geprüft werden, kann niemand mit medizinischer Autorität sagen, ob der Impfstoff mehr Menschen verletzt als rettet“, sagt Kennedy. „Als wir uns weiter für die Sache einsetzten, wurde klar, dass es auch andere Probleme gab. Es gab Probleme mit der Korruption in unserem politischen System. Die Pharmaunternehmen hatten nicht nur unsere Politiker mit enormen Lobbygeldern korrumpiert, sondern auch die Behörden, die die Amerikaner vor Gefahren für die öffentliche Gesundheit schützen sollten: die CDC, die FDA, das HHS. Sie hatten die Presse in unserem Land durch riesige Zuflüsse von Werbedollars gekapert, die die Presse neutralisiert hatten. Sie hatten die amerikanische Demokratie effektiv untergraben, indem sie all jene Institutionen ausschalteten, die die Gründerväter unserer Nation geschaffen hatten, um zwischen einem gierigen Unternehmen und einem verletzlichen Kind zu stehen. Der Kongress war korrumpiert worden. Die Regulierungsbehörden wurden gekapert; sie wurden zu Marionetten der Industrie, die sie regulieren sollten. Die Presse wurde ins Abseits gedrängt. Und das Schlimmste war, dass in unserem Land 1986 ein Gesetz verabschiedet wurde, das den pharmazeutischen Unternehmen völlige Straffreiheit gewährte. Es gab also für keines dieser Unternehmen einen Anreiz, Impfstoffe sicher zu machen … Wenn wir diesen Kampf nur in einem Land, den Vereinigten Staaten, gewinnen, werden wir ihn trotzdem weltweit verlieren. Wir benötigen also Menschen guten Willens, Menschen, die Mut haben, Menschen, die nonkonformistisch denken, die verstehen, dass wir belogen werden, dass die gesamte politische Struktur heute von pharmazeutischer Propaganda durchdrungen ist.“

Die Macht der Furcht

Wie Kennedy feststellte, haben totalitäre Staaten schon immer die Macht der Angst genutzt, um die Bürger dazu zu bringen, sich der autoritären Herrschaft zu fügen. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass alles, was man tun muss, um Gehorsam zu erzwingen, egal wie schrecklich die Folgen sind, darin besteht, den Menschen zu sagen, dass sie etwas zu fürchten haben und dass sie sicher sind, wenn sie der Führung folgen.

„Zeigen Sie mit dem Finger auf die Quelle ihrer Angst, und Sie können die Menschen dazu bringen, alles zu tun, was Sie wollen. Man kann sie dazu bringen, wie Schafe zur Schlachtbank zu gehen; man kann sie dazu bringen, zu gehorchen“ sagt Kennedy.

Ein berühmtes Zitat von Franklin D. Roosevelt lautet: „Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Angst selbst.“ Er verstand, dass die Angst uns letztlich unserer Menschenrechte beraubt und eine Gesellschaft in den Totalitarismus treibt, und dass die einzige Möglichkeit, ein solches Schicksal zu vermeiden, darin besteht, der Angst mutig zu widerstehen. Eine der größten Bedrohungen (so sagt man uns) sind heute globale Pandemien.

„Regierungen lieben Pandemien auf die gleiche Weise wie Kriege, weil es ihnen Macht gibt; es gibt ihnen Kontrolle und es gibt ihnen die Möglichkeit, den Menschen Gehorsam aufzuerlegen“ stellt Kennedy fest.

Heute verfügen wir auch über etwas, was kein Tyrann zuvor hatte, nämlich die Technologie, um Menschen zu verfolgen, aufzuspüren, zu kontrollieren und zu manipulieren, wo immer sie leben. Die meisten Menschen sind von elektronischen und drahtlosen Geräten umgeben, die jeden erdenklichen Datenpunkt über ihr persönliches Leben sammeln.

Die digitale Währung wird das Netz der Tyrannei vervollständigen. Sobald das Bargeld abgeschafft ist, „haben sie die absolute Kontrolle über uns, weil sie in der Lage sein werden, jede Transaktion zu besteuern“, sagt Kennedy. Eine digitale Währungswirtschaft wird auch die totale Befolgung durch die Massen sicherstellen. Wenn Sie nicht gehorchen, können sie einfach Ihr Bankkonto einschränken oder schließen.

„Viele Leute behaupten, dass diese Pandemie eine Plandemie war, dass sie von Anfang an geplant war, dass sie Teil eines finsteren Plans ist“, sagt Kennedy. „Ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben. Ich habe nicht genug Beweise. Vieles kommt mir sehr geplant vor. Ich weiß es nicht, aber ich sage Ihnen eines: Wenn man diese Kontrollmechanismen schafft, werden sie zu Gehorsamswaffen für autoritäre Regime, egal wie wohltätig oder unschuldig die Menschen sind, die sie geschaffen haben. Wenn man sie erst einmal geschaffen hat, werden sie missbraucht; das ist eine 100-prozentige Garantie dafür, dass sie missbraucht werden.“

Menschen mit Autorität lügen

Kennedy betont weiter, dass der weltweit zu beobachtende Widerstand gegen Maskenvorschriften, Impfstoffe, soziale Distanzierung und Abriegelungen nicht auf vorsätzliche Ignoranz gegenüber der Wissenschaft zurückzuführen ist, sondern darauf, dass keine echte Wissenschaft präsentiert wird, sondern dass Wissenschaft zurückgehalten und unterdrückt wird.

„Was wir wissen, ist, dass wir nicht ehrlich behandelt werden“, sagt er. „Man sagt uns: ‚Das ist die Wissenschaft‘, aber es ist ein Appell an die Autorität. Es ist Wissenschaft, weil Tony Fauci und Bill Gates uns sagen, dass es Wissenschaft ist. Wir wollen die Studien sehen. Wir wollen die Studien über Hydroxychloroquin sehen. Wir wollen die Studien darüber sehen, ob die Abriegelung mehr Menschen tötet als das Coronavirus. Wir wollen echte Wissenschaft und eine echte Risikobewertung sehen. Mein Vater sagte mir, als ich ein Kind war: ‚Die Verantwortlichen lügen‘. Wenn wir weiterhin in einer Demokratie leben wollen, müssen wir verstehen, dass die Verantwortlichen lügen. Autoritätspersonen werden jede Macht missbrauchen, die wir ihnen übertragen, und im Moment geben wir ihnen die Macht, jeden Teil unseres Lebens zu kontrollieren. Vierundzwanzig Stunden am Tag werden sie wissen, wo wir sind, sie werden wissen, wie viel Geld wir ausgeben, sie werden Zugang zu unseren Kindern haben. Sie werden das Recht haben, uns zu unerwünschten medizinischen Eingriffen zu zwingen.“

Warum ignorieren wir die Nürnberger Charta?

Wie Kennedy feststellte, haben die Nazis im Zweiten Weltkrieg genau das mit den Gefangenen gemacht. Nach dem Krieg war die Welt so entsetzt über die Gräueltaten in den Nazilagern, insbesondere über die dort durchgeführten medizinischen Versuche, dass der Nürnberger Kodex der den ethischen Rahmen für medizinische Experimente festlegt, in Kraft gesetzt wurde.

„Wir alle haben geschworen, dass wir nie wieder unerwünschte medizinische Eingriffe an Menschen ohne informierte Zustimmung vornehmen würden“, sagt Kennedy. „Doch in zwei Jahren ist diese Überzeugung plötzlich verschwunden. Die Menschen laufen mit Masken herum, obwohl ihnen die Wissenschaft nicht erklärt wurde. Sie tun, was man ihnen sagt. Diese Regierungsbehörden inszenieren Gehorsam, und das ist nicht demokratisch; es ist nicht das Produkt der Demokratie. Es ist das Produkt einer von der Pharmaindustrie gesteuerten Biosicherheitsagenda, die die gesamte menschliche Rasse versklaven und uns in einen dystopischen Alptraum stürzen wird, in dem die apokalyptischen Kräfte der Ignoranz und Gier unser Leben bestimmen und unsere Kinder ruinieren werden… Die Gründung dieser Organisation, Children’s Health Defense, in Europa ist ein Brückenkopf; es ist eine Ankündigung an die Welt, dass wir uns das nicht gefallen lassen werden. Wir bauen Institutionen auf, um eure Institutionen zu bekämpfen. Ihr habt globale Institutionen und wir haben jetzt eine globale Institution … Wir werden nicht zulassen, dass Sie uns unsere Demokratie wegnehmen. Wir werden nicht zulassen, dass ihr uns unsere Gesundheit wegnehmt. Wir werden nicht zulassen, dass ihr uns unsere Freiheiten nehmt. Wir werden nicht zulassen, dass ihr uns unsere Kinder wegnehmt.“

Trauen Sie dem medizinischen oder nationalen Sicherheitsapparat nicht

Link zum Video

Im obigen Ron Paul Liberty Report befragt der ehemalige Kongressabgeordnete Dr. Ron Paul Kennedy darüber, wer seinen Vater und seinen Onkel wirklich umgebracht hat und warum. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beweise darauf hindeuten, dass sein Vater, Robert Kennedy, von einem CIA-Agenten ermordet wurde, der als Sicherheitsbeamter angestellt war.

Kennedy gibt einen Überblick über die Geschichte der CIA – wie sie ursprünglich als Spionageorganisation gegründet wurde, die ausschließlich mit der Sammlung von Informationen beauftragt war, um sich dann in eine paramilitärische Organisation zu verwandeln, die sich mit dem Sturz von Demokratien auf der ganzen Welt und anderen ruchlosen und antidemokratischen Aktivitäten befasste.

Er geht auch auf das berüchtigte CIA-Programm MK Ultra ein, bei dem Menschen durch Gehirnwäsche dazu gebracht werden, gegen ihren Willen Befehle auszuführen, darunter auch Morde.

Das Gespräch dreht sich schließlich um die Sicherheit von Impfstoffen und die Torheit, veröffentlichte wissenschaftliche Erkenntnisse zu ignorieren, die zeigen, dass es erhebliche Probleme gibt – Probleme, die das medizinische Establishment widerlegt, ohne tatsächliche Gegenbeweise vorzulegen.

Sie erörtern auch Daten, die darauf hindeuten, dass die COVID-19-Sperren möglicherweise mehr Todesfälle verursacht haben als das Virus selbst, sowie die damit verbundenen Bürgerrechtsfragen. „Ich denke, die Daten sind eindeutig, dass die Quarantäne weit mehr Menschen töten wird als COVID-19“, sagt Kennedy.

Pandemiebekämpfung schadet weit mehr, als sie nützt

Er zitiert Untersuchungen aus den 1980er-Jahren, die sich mit den Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf das menschliche Leben befassten. Diese Art von Forschung blühte auf, als amerikanische Industrien zunehmend nach Übersee verlagert wurden, was zu steigender Arbeitslosigkeit führte.

Die berühmteste dieser Studien, so Kennedy, ergab, dass für jeden Anstieg der Arbeitslosigkeit um einen Punkt 37.000 zusätzliche Todesfälle, 4.000 zusätzliche Inhaftierungen und 3.300 zusätzliche Einweisungen in psychiatrische Einrichtungen zu verzeichnen waren.

„Darüber hinaus haben wir Unterbrechungen in den medizinischen Lieferketten und der Lebensmittelversorgung“, stellt Kennedy fest. „Aufgrund der Quarantänen verhungern weltweit Millionen von Menschen. Wir haben in den USA bereits etwa 50.000 Unternehmen von Minderheiten dauerhaft verloren. Was wird das bewirken?“

Kennedy zitiert einen Bericht eines Krankenhauses in San Francisco, in dem es hieß, dass die Zahl der Selbstmorde in einem einzigen Monat um 1.200 % gestiegen sei. Er zitiert auch britische Untersuchungen, die zeigen, dass es in einem fünfwöchigen Zeitraum während des Lockdowns zwar 30.000 überzählige Todesfälle in Pflegeheimen gab, aber nur ein Drittel davon auf COVID-19 zurückzuführen war.

Mit anderen Worten: Die Sterblichkeitsrate aufgrund der Isolation war doppelt so hoch wie die des Virus selbst. Die Menschen bekamen keine angemessene medizinische Versorgung für chronische Krankheiten usw. Kennedy weist auch zu Recht darauf hin, dass wir die Auslöschung der Mittelschicht und die Verlagerung des Reichtums von den Armen zu den ohnehin schon Superreichen erleben werden – und bereits erleben.

Dann ist da noch die sich rasch nähernde Frage der Impfung. Kinder und junge Erwachsene unter 20 Jahren haben im Grunde ein Nullrisiko, an COVID-19 zu sterben. Sollen wir sie also zwingen, ihre künftige Gesundheit aufs Spiel zu setzen, indem sie sich mit einem schnell entwickelten und unbewiesenen Impfstoff impfen lassen, um die älteren Menschen zu schützen, die das größte Risiko haben, an COVID-19 zu sterben? „Das ist eine sehr heikle ethische Frage“, sagt Kennedy.

„Das ist wie ein apokalyptischer Kampf, etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass es zu meinen Lebzeiten passieren würde, dass alle Werte unseres Landes ausgehöhlt werden“, sagt Kennedy und verweist darauf, dass es 1968 eine Vogelgrippe-Pandemie gab gab, die eine höhere Sterblichkeitsrate als COVID-19 hatte, „und wir alle gingen nach Woodstock. Das war einfach Teil des Lebens.“

Heute sind Pandemien zu einem Werkzeug der Tyrannei geworden, und die „Biosicherheits“-Agenda ist eine globalistische Agenda, die letztlich darauf abzielt, die totale Kontrolle zu erlangen, indem sie die Menschenrechte und die Rechte der Länder aushebelt. Wie Kennedy feststellte, steht das Ausmaß der Angst in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung durch COVID-19, ebenso wenig wie die von der Regierung vorgeschriebenen Reaktionen.

Artikel als PDF

Quellen: