Blufft die NATO oder verstärkt sie ihre Streitkräfte zur Unterstützung einer ukrainischen Offensive?

Es gibt viele merkwürdige militärische Aktivitäten, an denen NATO-Streitkräfte und -Ausrüstung beteiligt sind, die von den Medien kaum beachtet werden.

Beginnen wir mit der jüngsten Aktion des U.S. Air Mobility Command, bei der die Hecknummern und die Angaben zur Einheit von Flugzeugen entfernt wurden:

Das Air Mobility Command hat seine Tank- und Frachtflugzeuge angewiesen, den Großteil der auf den Flugzeugen angebrachten Identifizierungsdaten zu verbergen, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten – ein ungewöhnlicher Schritt, der Regierungsbeobachter alarmiert… . . „Aufgrund von Sicherheitsbedenken können wir keine näheren Angaben machen, aber unsere Flugzeuge werden die gesetzlich vorgeschriebenen Markierungen beibehalten“, so Stewart in der bereitgestellten Erklärung. Die Änderung der Farbschemata, über die Aviation Week zuerst berichtete, erfolgte etwas mehr als einen Monat, nachdem der Befehlshaber der Luftstreitkräfte, General Mike Minihan, ein Memo an seine Soldaten geschickt hatte, in dem er sie auf einen Krieg mit China vorbereitete und sie warnte, dass dieser bereits 2025 kommen könnte. Doch trotz der von der AMC angeführten Begründung, es gehe um die nationale Sicherheit, ist der neue Schritt, einige identifizierende Informationen über Flugzeuge zu verbergen, für Regierungsbeobachter und Befürworter der Transparenz sowohl alarmierend als auch rätselhaft.

Darauf können Sie wetten, dass es alarmierend ist. Ich habe die folgende E-Mail von einem alten Freund erhalten, einem echten Special-Ops-Krieger. Ich betrachte ihn als den E.F. Hutton der Special Ops – wenn er spricht, sollte man besser verdammt aufmerksam zuhören. Er schrieb:

Dieser Schritt ist unnötig, da während des Zweiten Weltkriegs und seither Täuschungsflüge sowie gefälschte Leitwerkskennzeichen verwendet wurden, die bei einer Untersuchung rückgängig gemacht werden können. Unser altes XXX-Flugzeug hatte beispielsweise mehrere Hecknummern, die wir mit einem Haartrockner ändern/ersetzen konnten (hitzeklebende Beschriftung), und alle waren mit einer Sicherung versehen. Warum also sollte Bidens Air Farce (äh, Air Force) beschließen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um die identifizierbaren Informationen von Verwaltungstransportflugzeugen zu entfernen? Das sind die Flugzeuge, die Nachschub in die Ukraine fliegen, Bargeld in den Iran bringen, Waffen an die Taliban liefern usw. Was hat die Biden-Administration vor, dass sie sich Sorgen macht, dass unsere Flugzeuge identifiziert werden könnten? Diese Art von Dingen macht mich krank.

Einige dieser Flugzeuge transportieren nicht nur Nachschub, sondern auch US-Soldaten nach Osteuropa, darunter Teile einer leichten US-Infanteriedivision nach Polen. Diese US-Truppen werden an der polnischen Grenze zur Ukraine stationiert, und es gibt keine geplante Militärübung, die ihre Anwesenheit rechtfertigen würde.

Dies berichtet Stephen Bryen in der Asia Times: Hier der komplette Artikel ins Deutsche übersetzt:

Und dann ist da noch dieses Foto, das ein riesiges Aufgebot an US-Militärgerät zeigt, das auf den Docks des Hafens von Gdynia in Polen abgestellt ist. Einige spekulieren, dass diese Ausrüstung für die Ukraine bestimmt ist. Eine ungenannte Quelle, die bei Zerohedge zitiert wird, behauptet, die Panzer und Fahrzeuge seien:

im polnischen Hafen „in Vorbereitung auf die Rückverlegung auf das Festland der Vereinigten Staaten nach dem Einsatz im Rahmen der Operation Atlantic Resolve„.

Equipment belonging to the @USArmy 🇺🇸 3rd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division staged at the Port of Gdynia, Poland 🇵🇱 in preparation for redeployment to the continental United States after serving in the Operation #AtlanticResolve, Feb. 22, 2023. #StrongerTogether pic.twitter.com/sqK5U3UbWZ — Baltic Security (@balt_security) March 4, 2023

Ich möchte anmerken, dass keine der Ausrüstungen in einem für den Einsatz in der Ukraine geeigneten Farbschema lackiert ist. Es ist auch nicht klar, wann dieses Foto/Video aufgenommen wurde. Elemente der wichtigsten US-Panzerdivision waren jedoch im letzten Monat in Polen aktiv:

Das 3rd Armored Brigade Combat Team „Greywolf“, 1st Cavalry Division, hat die Befehlsgewalt über die Operationen der U.S. Army zur Unterstützung der Operation Atlantic Resolve an das 2nd Armored Brigade Combat Team „Black Jack“, 1st Cav. Division, während einer Zeremonie zur Übergabe der Befehlsgewalt auf dem Truppenübungsplatz Drawsko-Pomorskie, Polen, am Samstag. In den vergangenen sieben Monaten nahm das 3rd ABCT an multinationalen Übungen in Polen, Lettland, Litauen, Finnland, Griechenland, Italien, Großbritannien und Deutschland teil. Die Greywolf-Brigade trainierte auch an strategisch wichtigen Standorten im Baltikum und im NATO-Gefechtsverband Polen. „Kurz gesagt, Sie haben für Ihre Verbündeten und das NATO-Bündnis einen Unterschied gemacht und alles getan, was Ihr Land von Ihnen verlangt hat“, sagte Oberst John Gilliam, Kommandeur des 3. Div. „Ich könnte nicht stolzer auf Ihre harte Arbeit sein, und Sie haben sich eine wohlverdiente Pause im Kreise Ihrer Familien verdient, die schon sehnsüchtig auf Ihre Rückkehr nach Fort Hood warten.“

Handelt es sich um einen Bluff oder bereiten sich die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten darauf vor, einen ukrainischen Versuch zur Rückeroberung der Krim zu unterstützen? Meiner Meinung nach deutet alles auf eine große Fehlkalkulation der NATO hin. Wenn wir davon hören, können Sie sicher sein, dass der russische Militärgeheimdienst die Ausrüstung und die Truppenbewegungen verfolgt. Ich bin neugierig, was Ihrer Meinung nach vor sich geht?