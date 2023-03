Trump, Wuhan, „Covid“, die Medien und die Leichtigkeit der Propaganda-Gläubigkeit

„Glauben Sie nicht alles, was Sie im Internet lesen.“

~ Abraham Lincoln ~*

Lasst den Propaganda-Kraken los, das müsste heute der neue Slogan der meisten sogenannten Nachrichtensprecher sein, insbesondere, aber nicht ausschließlich, der Mainstream-Medien, aber auch eines Großteils der „alternativen“ Medien. In Anbetracht der Mentalität der amerikanischen Bevölkerung im Allgemeinen scheint Orwells Vision von „1984“, „Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke“, heute sehr passend zu sein. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, oben ist unten, links ist rechts und schwarz ist weiß; obwohl dieses letzte Beispiel angesichts des offensichtlichen Mangels an Intelligenz wahrscheinlich auch von den progressiven Tölpeln, die einen Großteil der Gesellschaft, der Politik und der Medien ausmachen, als rassistisch angesehen werden wird.

Nachdem ich heute Morgen aufgewacht war (im physischen Sinne), war eine der ersten „Nachrichten“, die ich sah, eine sehr widerwärtige, um sicher zu sein, ein Trump-Video, in dem er behauptet, dass: „Ich bin eure Vergeltung“. Traurigerweise fuhr er fort: „Ich werde den tiefen Staat völlig auslöschen“. „Mit Ihnen an meiner Seite werden wir den tiefen Staat auslöschen. Wir werden die Kriegstreiber vertreiben… Wir werden die Globalisten verjagen. Wir werden die Kommunisten hinauswerfen. Wir werden die politische Klasse loswerden, die unser Land hasst … Wir werden die Demokraten schlagen. Wir werden die Fake-News-Medien in die Flucht schlagen. Wir werden die Rinos [Republicans in name only] entlarven und mit ihnen angemessen umgehen. Wir werden Joe Biden aus dem Weißen Haus vertreiben. Und wir werden Amerika ein für alle Mal von diesen Schurken und Halunken befreien.“

Es kostete mich all meine Kraft und Entschlossenheit, auch nur eine Minute dieses abstoßenden politischen Hickhacks zu überstehen. Als Trump behauptete, Gott zu sein, erzählte er Lügen, die er immer wieder verbreitet hat. Er sagte, er würde die Kriegstreiber vertreiben, aber er ist ein extremer Kriegstreiber, und als er im Amt war, drohte er damit, Dutzende Millionen Unschuldige mit Atomwaffen auszulöschen, und drohte während seiner gesamten Amtszeit weiterhin mit aggressiven Kriegen und führte sie. Er setzte die gefälschte „Covid“-Maschine in Gang, behauptete, er sei der Vater des „Impfstoffs“, eines toxischen Biowaffenexperiments und Todesurteils für wahrscheinlich Millionen Menschen, und ließ die wirtschaftliche Zerstörung dieses Landes zu, während seine Regierung allein im Jahr 2020 mehr als 7 Billionen Dollar ausgab. Ein Großteil des Geldes wurde für die Bekämpfung eines „Virus“ ausgegeben, der nie identifiziert wurde, und für eine fingierte „Pandemie“, die er mit verursacht hat. Er und jeder andere Politiker war und ist ein Teil der Globalisten, die er vorgibt zu geißeln, wie könnte also ein vernünftiger Mensch auf diesen abscheulichen und arroganten Parasiten und seine Lügen und Propaganda hereinfallen?

Dann ist da noch die neue und verbesserte „Geheimdienst“-Behauptung der US-Regierung (natürlich ein Oxymoron), dass das gefälschte „Covid“ „wahrscheinlich“ aus einem Labor in Wuhan stammte und die „wahrscheinliche“ Ursprungstheorie überarbeitet wurde. Dies war eine sogenannte „Schlussfolgerung“ (eine absichtlich durchgesickerte „Geschichte“) des sehr „seriösen“ US-Energieministeriums, mithilfe des FBI, einer der abscheulichsten, bösartigsten und korruptesten Vollzugsbehörden auf dem Planeten Erde. Erinnern Sie sich daran, dass die USA seit vielen Jahren in dem Labor in Wuhan waren und dass niemals so etwas wie SARS-CoV-2 oder „Covid-19“ gefunden wurde. All dies geschieht zur gleichen Zeit, in der viele fanatische „Covid“- und „Pandemie“-Anhänger, die die verlogene Propaganda-Hollywood-Crowd ausmachen, die Biowaffen-Spritze anprangern (wink), und das alles, nachdem viele, wenn nicht sogar die meisten Amerikaner dieses tödliche Gift zu sich genommen haben und den aktuellen und zukünftigen schrecklichen Gesundheitsrisiken dieses Giftes erlegen sind. Könnte das sein? Könnte dies eine Lockvogeltaktik sein, um die taube, stumme, blinde und leichtgläubige Bevölkerung abzulenken, damit sie dieser grausamen Regierung wieder einmal Deckung für ihre im Voraus geplante verdeckte „Pandemie“-Verschwörung gibt, mit der dieses Land zerstört werden sollte, indem man wieder China die Schuld zuschiebt? Über diesen Schwachsinn wird überall berichtet, einschließlich der meisten Mainstream-Medien und der meisten sogenannten alternativen Nachrichtenseiten und Blogs. Es scheint, als hätten alle ihren Marschbefehl erhalten, salutiert und ihre „journalistische“ Munition an die Massen verteilt, genau wie es ihnen aufgetragen wurde.

Zufälligerweise“ sprechen die Schlagzeilen heute auch davon, dass die USA intensiv für einen Kampf (Krieg) mit China auf einer pazifischen Insel trainieren und dass sich die Beziehungen der USA zu China verschlechtern. In Erklärungen, die von sehr dubiosen US-Militärquellen herausgegeben werden, wird behauptet, dies sei auf Chinas „aggressive Schritte gegenüber Taiwan“, seine „Versuche, Japan einzuschüchtern“, seine „Verletzung des US-Luftraums“ mit einer gefälschten und höchstwahrscheinlich von den USA unter falscher Flagge durchgeführten Spionageballon-Operation und seine Unterstützung für Russlands (von den USA inszenierte) „Invasion der Ukraine“ zurückzuführen. Es scheint hier ein Muster zu geben, aber wie viele kaufen diesen Wirbel?

Was überflutet heute nicht die meisten Nachrichten? Der chemische Giftanschlag und die Gesundheitszerstörung in East Palestine, Ohio, wird ziemlich totgeschwiegen, ebenso wie die meisten anderen kontinuierlichen Zugentgleisungen, bei denen Chemikalien ausgetreten sind. Die Luftballons sind anscheinend auch verschwunden. Das Abschlachten von Tieren und Vögeln wird in den „Nachrichten“ größtenteils verschwiegen, und die weltweite Nahrungsmittel- und Energieknappheit wird größtenteils verschwiegen. Es wird wenig über die Bemühungen der USA und den weltweiten Einsatz für CBDCs und deren Umsetzung berichtet. Über die plötzlichen Todesfälle der letzten Zeit wird wenig oder gar nicht berichtet, obwohl einige Hollywood-Huren angeblich die Biowaffen-Injektion kritisieren. Das schreckliche Geo-Engineering an unserem Himmel wird kaum diskutiert, einschließlich der jüngsten Eingeständnisse der Vereinten Nationen (es läuft schon seit Jahrzehnten) und Erklärungen, dass sie sich um die Regulierung dieses giftigen Prozesses bemühen wollen.

Ich könnte natürlich noch viel mehr über die massive Propaganda, die Lügen, die Korruption, die Irreführung und die bösen Absichten des Staates und seiner Marionetten der Regierung erzählen, aber die meisten werden immer noch die Erfrischungsgetränke schlucken, den Lügen glauben und jede falsche Ablenkung und falsche Flagge glauben, die ihnen täglich verabreicht werden. Nächstes Jahr steht ein weiterer, höchstwahrscheinlich der größte Wahlzirkus aller Zeiten an, und der Äther wird mit mehr falschen Geschichten, mehr Drohungen, mehr Heuchelei, Widersprüchen, Ereignissen unter falscher Flagge und fantastischer Propaganda überschwemmt werden, als man je erlebt hat. Dies alles wird stattfinden, während das Streben nach Weltherrschaft durch die herrschende Klasse, ihre Regierung und ihre Vollzugsorgane, die Medien und all die anderen mitschuldigen politischen kriminellen Banden weiterhin diese Erde und die Menschheit zerstören, während die Schafe von ihrem Sitzplatz in ihrem Theater der Leichtgläubigkeit zusehen.

„Seid nicht so aufgeschlossen, dass euch das Gehirn herausfällt.“

~ G.K. Chesterton

*Ja, das Lincoln-Zitat ist gefälscht!