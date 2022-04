„Der Westen braucht den dritten Weltkrieg“ – Martin Armstrong warnt: „Hier gibt es keine Rückkehr zur Normalität“

Der legendäre Finanz- und Geopolitik-Analyst Martin Armstrong ist der Meinung, dass der sogenannte „Great Reset“-Plan der Neuen Weltordnung für die Menschheit jetzt einen Krieg braucht, um ihn zu verwirklichen.

Das könnte in den nächsten Wochen geschehen.

Armstrong erklärt: „Was sie versuchen, ist, den Bären absichtlich anzustoßen…“

Sie erhöhen den Druck auf so ziemlich alles unter der Sonne. Der Westen braucht den Dritten Weltkrieg. Sie brauchen ihn einfach. Das eigentliche Problem ist, dass sie 2014 in Europa zu negativen Zinssätzen übergegangen sind. Sie waren nicht in der Lage, die Wirtschaft anzukurbeln, und die keynesianische Wirtschaftspolitik hat völlig versagt… Ich würde sagen, das ist Missmanagement der Regierung auf globaler Ebene. Das Problem ist, dass die Zentralbanken keine Kontrolle über die Wirtschaft haben.

Hinzu kommt, dass sich diese Art von Inflation wesentlich von einem Spekulationsboom unterscheidet. Diese Inflation basiert auf Knappheit. Diese Idioten mit dem Covid… mit den Abriegelungen, haben die Lieferketten zerstört… Dinge, die da sind, kaufe ich extra, weil sie das nächste Mal weg sein könnten. Also hortet jeder mehr davon…

In Europa haben wir es mit Negativzinsen zu tun, die alle Pensionsfonds ausradiert haben. Sie brauchen 8 %, um kostendeckend zu arbeiten, keine Negativzinsen. Es gibt keinen einzigen Pensionsfonds in Europa, der in dieser Phase des Spiels noch zahlungsfähig ist. . . . Die europäischen Regierungen brechen zusammen. Wenn es zu einem Zahlungsausfall kommt, werden Millionen von Menschen mit Mistgabeln das Parlament stürmen. Um das zu vermeiden, brauchen sie also Krieg… Die Biden-Administration hat die Weltwirtschaft vorsätzlich zerstört.

Wenn es zu einem Krieg in Europa kommt, wird der „US-Dollar zunächst stärker und nicht schwächer“, so Armstrong. Weiter sagt er,

Das ist alles vorsätzlich. Es gibt hier keine Rückkehr zur Normalität. Leider sind wir auf dem Weg dorthin.

Armstrong behauptet, dass in Europa in ein paar Wochen ein Krieg ausbrechen könnte, und die EU und die NATO treiben dies voran. Armstrong sagt,

Sie wollen, dass Russland irgendetwas macht… . . Diese Sache mit Russland ist immer wieder das Gleiche. Leider steuern wir auf einen Krieg zu. Armstrong spricht auch ausführlich über die folgenden Themen: Digitale Währungen und warum der tiefe Staat so sehr darauf drängt; Gold, Silber, Lebensmittel und so ziemlich alles, was aufgrund von Knappheit im Preis steigt.

Armstrong empfiehlt, dass die Menschen „zwei Jahre lang Lebensmittel einlagern“. Armstrong hat noch weitere Tipps, wovon sich der einfache Mann einen Vorrat anlegen sollte; Armstrong sagt auch, dass Präsident Trump der einzige Präsident ist, den er kennt, der sich um die US-Soldaten kümmert, die im Kampf sterben. Deshalb wollte Trump die Truppen nach Hause holen, und die Kriegstreiber des Tiefen Staates hassten ihn dafür.

Armstrong gibt auch seine Vorhersagen darüber ab, wer die Zwischenwahlen im kommenden November gewinnt. Wird es eine Rolle spielen, welche Partei am Ende die Nase vorn hat?

Abschließend sagt Armstrong,