Der Westen hat Afrika zerstört, Eurasien wird es wiederbeleben

Von Matthew Ehret

Die Renaissance Afrikas ist durch Partnerschaften mit den eurasischen Mächten Russland und China bereits in vollem Gange, deren bedeutende Beiträge in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Institutionen auf dem gesamten Kontinent sichtbar sind.

In Afrika herrscht große Ungerechtigkeit, die durch Armut, Kriege und Hungersnöte gekennzeichnet ist. Trotz der politischen Errungenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die ein wesentlicher Bestandteil der wahren Freiheit ist, wie sie von panafrikanischen Führern wie Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba und Haile Selassie angestrebt wurde, nach wie vor schwer zu erreichen.

Nach jahrzehntelangen restriktiven Krediten des IWF und der Weltbank herrschen auf dem gesamten Kontinent nach wie vor Armut, Hunger und Konflikte. Viele führen dies auf die Probleme der afrikanischen Staatsführung zurück, doch in Wirklichkeit hat eine bewusste imperiale Agenda die Entwicklung des Kontinents in allen politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bereichen behindert.

Putsche gegen den Neokolonialismus

Doch in den letzten Jahren hat sich vieles geändert. Das wachsende Gewicht eurasischer Institutionen, die die Länder des Globalen Südens als wertvolle, integrale und gleichberechtigte Mitglieder einbeziehen – die BRICS+ und die Große Eurasische Partnerschaft sind Beispiele dafür -, lässt hoffen, dass alte neokoloniale Fesseln gesprengt werden und Afrika eine ungehinderte Renaissance erleben kann.

Der Aufstieg eines neuen globalen Pols, der die alte unipolare Ordnung in Frage stellt, hat in Westafrika südlich der Sahara bemerkenswerte Auswirkungen gehabt, wo es in den letzten Jahren zu einer Welle von Militärputschen kam, die die Macht von Regimen ablösten, die lange Zeit die Interessen westlicher Unternehmen in den Vordergrund gestellt hatten.

Diese Putsche ereigneten sich im Tschad (April 2021), Mali (Mai 2021), Guinea (September 2021), Sudan (Oktober 2021), Burkina Faso (Januar 2022), Niger (Juli 2023) und Gabun (August 2023) – allesamt rohstoffreiche Länder mit ungewöhnlich schlechten Lebensbedingungen.

In Gabun leben mehr als 30 Prozent der Menschen von weniger als 1 Dollar pro Tag, während 60 Prozent der Regionen keine Gesundheitsversorgung oder sauberes Trinkwasser haben, obwohl das Land reich an Gold, Diamanten, Mangan, Uran, Eisenerz, Erdgas und Erdöl ist, das zumeist von französischen Konzernen wie Eramat, Total und Ariva monopolisiert wird.

Trotz seines Reichtums an seltenen Erden, Kupfer, Uran und Gold leben 70 Prozent der Malier in bitterer Armut. Auch im Sudan, der reich an Öl, fruchtbarem Boden und Wasser ist, leben 77 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze.

Im uranreichen Niger, der mehr als 35 Prozent des Brennstoffs für Frankreichs Atomindustrie liefert (die 70 Prozent des französischen Energiekorbs ausmacht) und hauptsächlich von Frankreichs Orano kontrolliert wird, haben nur 3 Prozent der Nigerianer Zugang zu Strom. In der „ehemaligen“ französischen Kolonie Tschad liegt diese Zahl mit 9 Prozent nur wenig höher, und in Burkina Faso sind es immer noch unannehmbare 20 Prozent.

Während die Altantiker verzweifelt nach Möglichkeiten suchen, ihre Krallen in den afrikanischen Kontinent und seine reichhaltigen Reichtümer zu schlagen, hat sich in den letzten Jahren in Eurasien ein viel gesünderes Sicherheitsparadigma entwickelt.

Ein neues Sicherheitsparadigma für Afrika und die Welt

Seit dem Staatsstreich in Mali im Jahr 2021 ist die russische Militärunterstützung sprunghaft angestiegen: Zahlreiche Kampfjets und türkische Drohnen wurden geliefert, und russische Militärberater haben dem Staat erhebliche Hilfe geleistet.

Dieser Ansatz spiegelt Moskaus Strategie in anderen konfliktreichen Ländern wie Syrien wider, wo der Schwerpunkt auf der Ausrottung des Terrorismus und der Unterstützung legitimer Regierungen liegt.

Im Jahr 2022 wurden 400 russische Militärangehörige in das von Boko Haram verseuchte Mali entsandt, nachdem die französischen Truppen vor Ort beschuldigt worden waren, die angeblich mit Al-Qaida verbundenen Terroristen zu bekämpfen. Dieser Schritt bedeutete eine erhebliche Veränderung der Sicherheitsdynamik in der Region.

Trotz der umfangreichen Präsenz US-amerikanischer und französischer Militärstützpunkte in ganz Afrika und der beträchtlichen finanziellen Investitionen in die „Terrorismusbekämpfung“ auf dem Kontinent ist die militante Gewalt weiterhin dramatisch eskaliert, wobei die Zahl der Terroranschläge in Afrika südlich der Sahara im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent gestiegen ist.

Im vergangenen Jahr entfielen 60 Prozent aller terrorbedingten Todesfälle auf die Länder südlich der Sahara. Aus einem Bericht des African Center for Strategic Studies aus dem Jahr 2021 geht hervor, dass 18.000 Konflikte die Staaten südlich der Sahara betrafen und zu über 32 Millionen Vertriebenen und Flüchtlingen führten.

Karte der afrikanischen Länder mit dem größten Anteil an Zwangsvertreibungen

Russland hat sich in den letzten Jahren als verlässlicher Unterstützer der afrikanischen Regierungen etabliert, indem es seine fortschrittliche Verteidigungsindustrie und seine militärischen Aufklärungskapazitäten nutzt. Es ist bestrebt, die Zusammenarbeit und Entwicklung an der Seite Chinas und der breiteren BRICS+-Gruppe zu fördern und so ein günstigeres Umfeld für gegenseitiges Wachstum zu schaffen.

Während der Westen Russland als schwach und isoliert darstellt, zeichnet die Tatsache, dass auf dem zweiten Afrika-Russland-Gipfel im Juli 2023 49 afrikanische Staaten anwesend waren, ein ganz anderes Bild.

Russland hat sich auch zum wichtigsten Waffenlieferanten Afrikas entwickelt – auf ihn entfallen 44 Prozent der Waffeneinfuhren im Zeitraum 2017-2022 – und hat mit 40 afrikanischen Staaten militärisch-technische Abkommen unterzeichnet. Darüber hinaus hat Moskau gemeinsame militärische Übungen mit Ländern wie Ägypten, Algerien, Südafrika (in Zusammenarbeit mit China) und Tunesien durchgeführt.

Karte der afrikanischen Staaten, die eine militärische Zusammenarbeit mit Russland unterhalten

Karte der afrikanischen Staaten, die eine militärisch-technische Zusammenarbeit mit Russland unterhalten

Alternative zur regelbasierten Ordnung

Auf dem 11. Internationalen Treffen der Hohen Repräsentanten für Sicherheitsfragen im Mai 2023 bekräftigte der russische Präsident Wladimir Putin die Ziele der Vision seines Landes und erklärte, dass die Nationen gemeinsam auf die „Stärkung der Stabilität in der Welt, den konsequenten Aufbau eines einheitlichen, unteilbaren Sicherheitssystems und die Lösung der wichtigsten Aufgaben zur Gewährleistung der wirtschaftlichen, technologischen und sozialen Entwicklung“ hinarbeiten sollten.

Der russische Staatschef wies auf die Notwendigkeit hin, eine „gerechtere multipolare Welt zu schaffen, und dass die Ideologie der Exklusivität sowie das neokoloniale System, das die Ausbeutung der Ressourcen der Welt ermöglichte, unweigerlich der Vergangenheit angehören werden“.

Vom 28. August bis zum 2. September nahmen 50 afrikanische Verteidigungschefs und 100 hochrangige Vertreter der Afrikanischen Union am Chinesisch-Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsforum teil, das unter dem Motto „Umsetzung der Globalen Sicherheitsinitiative und Stärkung der afrikanisch-chinesischen Solidarität und Zusammenarbeit“ als Alternative zur regelbasierten Ordnung stand.

Der chinesische Militärexperte Song Zhongping wurde von der Global Times mit den Worten zitiert:

„China wird sich nicht in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Länder einmischen, aber wir werden afrikanische Nationen beim Aufbau defensiver militärischer Fähigkeiten unterstützen, und wir sind auch bereit, die Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern bei der Terrorismusbekämpfung und anderen nicht-traditionellen Sicherheitsfragen zu verstärken.“

Nachhaltige Sicherheit bedeutet wirtschaftliche Entwicklung

Der Kampf gegen die zerstörerischen Auswirkungen des Imperialismus mag entmutigend erscheinen, vor allem wenn man ihn ausschließlich durch die Linse des Militärs betrachtet. Doch der wachsende Einfluss der großen multipolaren Institutionen bietet einen wichtigen, auf Konsens basierenden Weg nach vorn, bei dem es auf die Anzahl der Mitglieder ankommt.

Die BRICS+ zum Beispiel hat darauf geachtet, neue Mitglieder strategisch aufzunehmen. Im letzten Monat wuchs die Organisation von fünf auf elf Mitglieder, zu denen heute die drei geostrategisch wichtigen afrikanischen Staaten Ägypten, Südafrika und Äthiopien sowie die westasiatischen Energiemächte Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate mit umfangreichen Interessen in Afrika gehören.

Und dann ist da noch Chinas Globale Sicherheitsinitiative, die im April 2022 vorgestellt wurde und die weit mehr als nur eine nicht-westliche Sicherheitsdoktrin darstellt. Sie verkörpert ein grundlegend anderes Paradigma, das in seinem Kern den Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Entwicklung als Grundlage für einen langfristigen strategischen Frieden legt.

Peking hat die Ziele der Afrika-Agenda 2063 der Afrikanischen Union nicht nur mit Worten unterstützt, sondern mehr als jedes andere Land zur Verwirklichung dieser ehrgeizigen Ziele beigetragen, die „Einheit, Selbstbestimmung, Freiheit, Fortschritt und kollektiven Wohlstand im Rahmen des Panafrikanismus und der afrikanischen Renaissance“ fordern.

In den letzten zehn Jahren hat China eine Politik der Entwicklung des Schienenverkehrs, der Konnektivität und des Aufbaus industrieller Kapazitäten, der Ausbildung und des Ausbaus von Fähigkeiten in den Partnerländern vorangetrieben. In dieser Zeit ist der Handel mit Afrika auf 282 Milliarden Dollar im Jahr 2022 gestiegen, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht – eine Zahl, die mehr als viermal so hoch ist wie die der USA, die im Jahr 2022 einen Handel mit Afrika im Wert von 63 Milliarden Dollar verzeichnen.

Im gleichen Zeitraum von zehn Jahren haben chinesische Unternehmen Aufträge im Wert von 700 Milliarden Dollar für den Bau von Energiesystemen, Verkehrsnetzen, Produktionszentren, Häfen, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Finanzwesen und einer Vielzahl von weichen Infrastrukturen erhalten.

Trotz der Herausforderungen durch westliche Interventionen ist es China gelungen, auf dem Kontinent 6000 Kilometer Schienen, 6000 Kilometer Straßen, 20 Häfen, 80 große Stromanlagen, 130 Krankenhäuser und 170 Schulen zu bauen.

Während einige westliche „Demokratien“ nach dem Putsch in Niger auf die Androhung militärischer Interventionen, Strafmaßnahmen oder Morde zurückgreifen, übernahm China die Rolle des Friedensvermittlers und bekräftigte seine Zusage, alle Projekte in Niger fortzusetzen, einschließlich der wichtigen 2000 Kilometer langen Pipeline, die Rohöl von den Agadem-Feldern zum Hafen von Seme in Benin exportieren soll.

Diese Pipeline, die derzeit zu drei Vierteln fertig gestellt ist, wird die Ölproduktion Nigers nach ihrer Fertigstellung um 450 Prozent steigern.

In Tansania veranstaltete die chinesische Regierung am 25. August die Konferenz China-Africa Vision, auf der eine Vielzahl von Wirtschaftsinitiativen vorgestellt wurde. Der Höhepunkt war jedoch die Eisenbahnlinie Tansania-Burundi-Demokratische Republik Kongo, die wahrscheinlich die erste von mehreren großen transkontinentalen Eisenbahnlinien werden wird, die im Bericht über die Afrika-Agenda 2063 beschrieben sind.

Karte der Eisenbahnkorridore in Afrika

Eine weitere wichtige Entwicklung ist der Bau der nördlichen Abschnitte der Ost-West-Eisenbahnlinien des Kontinents. Die 2018 fertiggestellte elektrifizierte Eisenbahnstrecke Dschibuti-Addis Abeba ist der Eckpfeiler eines wichtigen Eisenbahnkorridors, der Senegal, Mali, Niger, Tschad, Burkina Faso, Nigeria, Kamerun, Sudan, Äthiopien und Dschibuti verbindet und den Handel und das Wirtschaftswachstum in der gesamten Subsahara erleichtert.

Die Verlängerung der transafrikanischen Eisenbahnlinie über die 29 km lange Bab el-Mandeb-Straße, die Dschibuti mit dem Jemen verbindet, und ihr anschließender Anschluss an die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen dem Persischen Golf und dem Roten Meer, die derzeit gebaut wird, ist in der Tat eine spannende Perspektive. Die laufenden Bemühungen Chinas in dieser Hinsicht legen den Grundstein für eine umfassende kontinentale Harmonie.

China baut die „African BRI“ (Belt and Road Initiative) in Abschnitten, darunter eine 1 228 km lange Strecke, die Dakar im Senegal mit Bamako in Mali verbindet, und eine 283 km lange Strecke, die das Binnenland Niger mit Nigeria verbindet und sich in der letzten Bauphase befindet.

Mit dem weiteren Ausbau dieses Projekts werden wahrscheinlich auch Zubringerleitungen in andere afrikanische Binnenländer und Häfen entlang der Atlantikküste entstehen, die die Konnektivität und den Handel auf dem gesamten Kontinent verbessern werden.

Im August kündigten Kenia und Uganda den Start einer 6 Mrd. USD teuren Normalspur-Eisenbahnlinie als Teil des Northern Corridor Integration Project der ostafrikanischen Staaten an, mit der die bereits bestehende, 2018 von China gebaute Strecke Mombasa-Nairobi-Naivasha nach Kampala in Uganda, Kigali in Ruanda und anschließend nach Südsudan und Äthiopien verlängert wird. Sie wird schließlich mit der im Entstehen begriffenen Dschibuti-Dakar-Eisenbahnlinie verbunden, wodurch Ost- und Westafrika weiter zusammenwachsen.

Nord-Süd-Entwicklung in Afrika

In Nordafrika verfügen drei Nord-Süd-Eisenbahnlinien, die in der Vision der Afrika-Agenda 2063 skizziert sind, über strategische Häfen in Algerien, Ägypten und Marokko, um den Handel mit Europa zu erleichtern. Ägyptens bevorstehender Beitritt zu BRICS+ im Januar 2024 und Algeriens mögliche künftige Aufnahme sind ein Zeichen für die wachsende geopolitische Bedeutung Nordafrikas als Drehscheibe für industrielles Wachstum und als Tor zwischen Afrika, Europa und dem eurasischen Kernland.

Ägypten ist mit einem BIP von 475 Milliarden Dollar die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas und verfügt über ein strategisches Tor zum Kernland und nach Europa, sowohl über Land- als auch über Seewege. China hilft auch beim Bau des ägyptischen Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetzes an der Seite deutscher Firmen und ist ein wichtiger Investor in den ägyptischen Häfen Alexandria, Abu Qir und El Dekheila, die mit den Versorgungsleitungen nach Europa verbunden sind, wo China eine Mehrheitsbeteiligung am griechischen Hafen Piräus hält.

Marokko, das mit der Finanzierung durch Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Kuwait erfolgreich die erste Hochgeschwindigkeitseisenbahn Afrikas (Al Boraq) gebaut hat, hat auch den größten Hafen des Mittelmeers – den Tanger Med Port – gebaut, wobei China 40 Prozent des Ausbaus des Hafens finanziert. Dieses fortschrittliche Verkehrsnetz hat europäische Automobilhersteller wie die Groupe Renault und die Groupe PSA dazu inspiriert, Fabriken in der Region zu errichten.

China hat zwar keine Automobilwerke in Marokko gebaut, dafür aber eine riesige Aluminiumgießerei im Wert von 400 Millionen Dollar, die den französischen Automobilhersteller Peugeot mit Material versorgt, und obwohl China den Zuschlag für die erste Phase des marokkanischen Hochgeschwindigkeitsnetzes nicht erhalten hat, gibt es Pläne, die Führung bei den anstehenden Erweiterungen zu übernehmen.

Was die Geopolitik im Energiebereich betrifft, so ist das russische Unternehmen Rosneft am ägyptischen Offshore-Erdgasfeld Zohr beteiligt, und im Juni 2022 begann das russische Unternehmen Rosatom mit dem Bau eines Reaktors der dritten Generation in El Dabaa, der 2026 mit der Energieerzeugung beginnen soll. Russland ist auch mit 2,3 Milliarden Dollar an einem petrochemischen Komplex und einer Ölraffinerie in Marokko beteiligt, und Rosatom führt Studien für marokkanische Entsalzungsanlagen durch.

Afrika ist unbestreitbar in Bewegung, und das Streben nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit, das von den Kolonialmächten lange Zeit verweigert wurde, ist endlich im Kommen. Die Entstehung einer multipolaren Ordnung, in der die Staaten der alten Zivilisationen zusammenarbeiten und sich an das Naturrecht halten, gibt Hoffnung auf eine post-hobbesianische Ordnung, die uns einer gerechteren und harmonischeren Welt näher bringt.