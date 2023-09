5 Fragen an die Gates-Stiftung zu ihren gescheiterten Ernährungs- und Landwirtschaftsprojekten in Afrika

Während letzte Woche die jährliche Goalkeeper-Veranstaltung der Bill & Melinda Gates Foundation stattfindet, verspricht die Presse im Vorfeld der Veranstaltung inspirierende Neuigkeiten für „Denker und Macher“, die „sterbende Mütter retten“ und die Hoffnung auf eine bessere Welt nähren wollen – aber die Reporter sollten einige wichtige Fragen über das Scheitern der „Grünen Revolution“ der Stiftung in Afrika stellen.

Von Stacy Malkan

Die jährliche Live-Streaming-Veranstaltung der Gate-Keeper der Bill & Melinda Gates Foundation fand letzte Woche statt, während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zur 78. UN-Generalversammlung treffen.

Die Presse im Vorfeld der Veranstaltung verspricht inspirierende Neuigkeiten für „Denker und Macher“, die „sterbende Mütter retten“ und die Hoffnung auf eine bessere Welt nähren wollen.

Wenn ehemalige Gate-Keeper als Wegweiser dienen, wird diese PR-Veranstaltung wahrscheinlich eine lobende Berichterstattung hervorrufen, die den weltweiten Chor der Kritik an der landwirtschaftlichen Entwicklungsarbeit der Gates-Stiftung in Afrika ignoriert.

Journalisten, die über Goalkeepers 2023 berichten wollen, sollten sich über diese jüngsten Entwicklungen informieren.

Warum ignoriert die Gates-Stiftung die Kritik afrikanischer Gruppen?

Nach zwei wichtigen afrikanischen Ernährungsgipfeln hat eine lange Liste von Experten für Ernährungssicherheit und Biodiversität, von in Afrika ansässigen Landwirtschafts-, Glaubens- und Saatgutsouveränitätsgruppen sowie von zivilgesellschaftlichen Gruppen aus der ganzen Welt die Probleme und Versäumnisse der „Grünen Revolution“ der Gates-Stiftung für Afrika dokumentiert.

Die Gates-Stiftung hat sie alle weitgehend ignoriert.

Der Afrikanische Klimagipfel in Nairobi und der Afrikanische Gipfel zu Ernährungssystemen in Tansania (vor einer kürzlichen Umbenennung als „Afrikanisches Forum zur Grünen Revolution“ bekannt) hatten das Ziel, die Klimakrise und die Hungerkrise, die Afrika schwer getroffen haben, anzugehen.

Das Ergebnis? „Falsche Lösungen und leere Versprechungen“, berichtet Million Belay von der Allianz für Ernährungssouveränität in Afrika.

Beide Gipfeltreffen „litten unter den gleichen Mängeln, die Wiederholung gescheiterter Politiken, Ausschluss der Bauern und der Zivilgesellschaft und Bestätigung von Argumenten, die aus den Vorstandsetagen der vermögenden Länder kommen“.

In dieser Pressekonferenz und in der jüngsten Welle kritischer Berichterstattung in Afrika können Sie direkt von diesen Gruppen hören.

Wo sind die Daten, die die Fortsetzung der Grünen Revolution rechtfertigen?

Die eigenen Auswertungen der Gates-Stiftung untermauern diese Kritik.

Wie wir im vergangenen Herbst berichteten, legt die erste große (öffentlich veröffentlichte) Evaluierung von AGRA nahe, dass die 15-jährigen Bemühungen, die kapitalintensive, inputintensive Landwirtschaft auszuweiten, ihre Ziele zur Verbesserung der Ernährungssicherheit in Afrika nicht erreicht haben.

Eine frühere, von der Gates Foundation 2016 in Auftrag gegebene Evaluation (nie veröffentlicht; Zusammenfassung hier) stellte mangelnde Klarheit, unklare Identität, unrealistische Ziele, schlechte Kennzahlen und andere Mängel des milliardenschweren AGRA-Projekts fest.

Unabhängige Evaluierungen des Tufts Global Development and Environment Institute sowie afrikanischer und deutscher Gruppen im Jahr 2020 liefern weitere Beweise auf Basis von Daten auf nationaler Ebene, dass AGRA keine signifikanten Ertrags- oder Einkommenssteigerungen für Kleinbauern gebracht hat. Die Daten zeigen, dass der Hunger in den AGRA-Zielländern während der AGRA-Jahre um 30 Prozent gestiegen ist.

AGRA hat die Tufts-Studie nicht akzeptiert, aber auch keine Daten vorgelegt, um die Ergebnisse zu widerlegen.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass Ernährungsexperten von Anfang an vorhergesagt haben, dass die Grüne Revolution für Afrika Hunger und Armut nicht lösen wird, sondern diese Probleme sogar verschlimmern könnte, weil sie strukturelle Ungleichheiten und die harten Lehren aus der ersten Grünen Revolution in Indien ignoriert.

Inwieweit ist die Gates-Stiftung an der Durchsetzung von Gesetzen beteiligt, die die Aufbewahrung von Saatgut kriminalisieren?

Ein kürzlich in The Nation erschienener Artikel von Alexander Zaitchik dokumentiert die Bemühungen von Philanthropen und Unternehmen der Agrarindustrie, in Afrika Gesetze durchzusetzen, die die Aufbewahrung von Saatgut kriminalisieren.

Laut The Nation:

Letzten Sommer hat das Welthandelsregime die Details für eine Revolution in der afrikanischen Landwirtschaft festgelegt.

Basierend auf Gesetzentwürfen, die vor mehr als drei Jahrzehnten von westlichen Saatgutkonzernen in Genf ausgearbeitet wurden, zielt die neue Generation von Agrarreformen darauf ab, in der gesamten Afrikanischen Union rechtliche und finanzielle Strafen für Bauern einzuführen, die sich weigern, patentgeschütztes ausländisches Saatgut anzunehmen, einschließlich gentechnisch veränderter Versionen von einheimischem Saatgut.

Die daraus resultierende Saatgutwirtschaft würde die afrikanische Landwirtschaft in eine Goldgrube für das globale Agrobusiness verwandeln, exportorientierte Monokulturen fördern und die Widerstandsfähigkeit in Zeiten zunehmender Klimaschwankungen untergraben.

Die unmittelbaren Nutznießer dieses Plans, so Zaitchik, sind:

Ein Oligopol von vier Unternehmen, das die Hälfte des globalen Saatgutmarktes und 75 Prozent des globalen Agrarchemiemarktes kontrolliert: Bayer (ehemals Monsanto), Corteva (ehemals DowDuPont), BASF und Syngenta, eine Tochtergesellschaft von ChemChina.

Der Artikel liefert einen wichtigen historischen Kontext über die Rolle der Gates-Stiftung in der „neuen Saatgutwirtschaft“.

Warum unterstützt die Gates-Stiftung Autoren, die Fehlinformationen verbreiten?

Der Molekulargenetiker Michael Antoniou und seine Kollegen haben in einer neuen, von Experten begutachteten Arbeit ein Papier analysiert, das von Autoren verfasst wurde, die der von der Gates-Stiftung finanzierten Alliance for Science angehören. Die Autoren versuchen darin, Kritiker von gentechnisch verändertem Saatgut und Nutzpflanzen mit Menschen gleichzusetzen, die falsche Behauptungen über den Klimawandel, COVID-19 und Impfstoffe aufstellen.

Die Antoniou-Studie identifizierte acht kritische Fehler in dem Papier – darunter ungenaue und potenziell verleumderische Anschuldigungen, falsche Darstellungen der wissenschaftlichen Erkenntnisse über gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und Pestizide, eine ungenaue Definition des Begriffs „Fehlinformation“ und andere Unwahrheiten – die zeigen, dass das Papier der Alliance for Science über Fehlinformation selbst eine Fehlinformation ist.

Mehrere Wissenschaftler, Experten für Lebensmittelpolitik und Lebensmittelgruppen haben sich im Laufe der Jahre die Zeit genommen, die Schriften von Lynas und der Alliance for Science zu analysieren, und sie haben viele der Ungenauigkeiten und irreführenden Taktiken dokumentiert, die der Konzern und sein Hauptautor bei ihren Bemühungen, mit Unterstützung der Gates-Stiftung für GVO und Pestizide in Afrika zu werben, angewandt haben.

Wo bleibt die Verantwortlichkeit?

Die Fehlinformationen, die von einer von der Gates-Stiftung finanzierten Gruppe stammen, sind ironisch, da die Gates-Stiftung versucht, sich als Schiedsrichter über Fehlinformationen zu positionieren.

Wie ich 2020 berichtete, spendete die Gates-Stiftung 10 Millionen Dollar an die Alliance for Science, um „Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen entgegenzuwirken, die den Fortschritt in den Bereichen Klimawandel, synthetische Biologie und landwirtschaftliche Innovationen behindern“. Dass sie dies mit dokumentierten Fehlinformationen tun, ist berichtenswert.

Die Gates-Stiftung hat sich der Rechenschaftspflicht entzogen, sie hat sich davor gedrückt, über Rasse und Macht zu sprechen, sie hat den Reichen gespendet, während sie vorgab, den Armen zu helfen, und sie hat sich lange Zeit einer ernsthaften Überprüfung entzogen, wie Timothy Schwab in einer Reihe von Artikeln in The Nation (und einem neuen Buch, das demnächst erscheint) dokumentiert hat.

Journalisten sollten sich überlegen, ob sie nicht die schwierigen Fragen stellen sollten, wenn sie über #Goalkeepers2030 berichten.