Jeffrey Sachs: Die NATO-Erweiterung und die Zerstörung der Ukraine

Die Ukraine wird durch die Arroganz der USA zerstört und beweist einmal mehr Henry Kissingers Spruch, dass es gefährlich ist, Amerikas Feind zu sein, während es tödlich ist, sein Freund zu sein.

Während des katastrophalen Vietnamkriegs wurde gesagt, dass die US-Regierung die Öffentlichkeit wie eine Pilzfarm behandelte: Sie ließ sie im Ungewissen und fütterte sie mit Mist. Der heldenhafte Daniel Ellsberg ließ die Pentagon-Papiere durchsickern, die die unerbittlichen Lügen der US-Regierung über den Krieg dokumentierten, um Politiker zu schützen, die sich für die Wahrheit schämen würden. Ein halbes Jahrhundert später, während des Krieges in der Ukraine, wird der Mist noch höher gestapelt.

Laut der US-Regierung und der allseits beliebten New York Times war der Krieg in der Ukraine „unprovoziert“, das Lieblingsadjektiv der Times, um den Krieg zu beschreiben. Putin, der sich angeblich mit Peter dem Großen verwechselte, sei in die Ukraine einmarschiert, um das Russische Reich wiederherzustellen. Doch vergangene Woche unterlief NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Washington ein Fauxpas, er sagte versehentlich die Wahrheit.

In seiner Erklärung vor dem EU-Parlament machte Stoltenberg deutlich, dass Amerikas unnachgiebiges Drängen, die NATO auf die Ukraine auszudehnen, die eigentliche Ursache für den Krieg war und der Grund dafür, dass er bis heute andauert. Hier Stoltenbergs aufschlussreiche Worte:

Der Hintergrund war, dass Präsident Putin im Herbst 2021 erklärt und tatsächlich einen Vertragsentwurf geschickt hat, den die NATO unterzeichnen sollte, um zu versprechen, dass die NATO nicht mehr erweitert wird. Das hat er uns geschickt. Und das war eine Vorbedingung dafür, nicht in die Ukraine einzumarschieren. Das haben wir natürlich nicht unterschrieben. Das Gegenteil war der Fall. Er wollte, dass wir das Versprechen unterschreiben, die NATO niemals zu erweitern. Er wollte, dass wir unsere militärische Infrastruktur in allen Bündnisstaaten, die seit 1997 der NATO beigetreten sind, also die Hälfte der NATO, ganz Mittel- und Osteuropa, dass wir die NATO aus diesem Teil unseres Bündnisses zurückziehen und eine Art B-Mitgliedschaft oder Mitgliedschaft zweiter Klasse einführen. Das haben wir abgelehnt.

Also ist er in den Krieg gezogen, um zu verhindern, dass die NATO sich nicht an seine Grenzen nähert. Er hat genau das Gegenteil erreicht.

Ich wiederhole: Er [Putin] ist in den Krieg gezogen, um zu verhindern, dass die NATO, mehr NATO, sich Russlands Grenzen nähern.

Als Prof. John Mearsheimer, ich und andere das Gleiche sagten, wurden wir als Apologeten Putins angegriffen. Dieselben Kritiker verschweigen oder ignorieren auch die eindringlichen Warnungen vor einer NATO-Erweiterung um die Ukraine, die seit Langem von vielen führenden amerikanischen Diplomaten geäußert werden, darunter der große Staatswissenschaftler George Kennan und die ehemaligen US-Botschafter in Russland Jack Matlock und William Burns.

Burns, heute Direktor der CIA, war 2008 US-Botschafter in Russland und Verfasser eines Memos mit dem Titel „Nyet bedeutet Nyet“. Darin erklärte Burns Außenministerin Condoleezza Rice, dass nicht nur Putin, sondern die gesamte politische Klasse Russlands die NATO-Erweiterung strikt ablehne. Wir wissen von dem Memo nur, weil es durchgesickert ist. Sonst würden wir im Dunkeln tappen.

Warum lehnt Russland die NATO-Erweiterung ab? Aus dem einfachen Grund, dass Russland US-Militär an seiner 2.300 Kilometer langen Schwarzmeergrenze zur Ukraine nicht akzeptiert. Russland ist nicht glücklich darüber, dass die USA Aegis-Raketen in Polen und Rumänien stationiert haben, nachdem die USA einseitig den ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty) aufgekündigt haben.

Russlands Gründe

Russland missfällt auch, dass die USA während des Kalten Krieges (1947-1989) nicht weniger als 70 Regimewechsel-Operationen durchgeführt haben und seither unzählige weitere, unter anderem in Serbien, Afghanistan, Georgien, Irak, Syrien, Libyen, Venezuela und der Ukraine. Russland missfällt auch, dass viele führende US-Politiker unter dem Banner der „Dekolonisierung Russlands“ aktiv für die Zerstörung Russlands eintreten. Das wäre so, als würde Russland die Abspaltung von Texas, Kalifornien, Hawaii, den eroberten Indianergebieten und vielem mehr von den Vereinigten Staaten fordern.

Selbst Zelenskys Team wusste, dass das Streben nach einer NATO-Erweiterung einen drohenden Krieg mit Russland bedeutete. Oleksiy Arestovych, ehemaliger Berater des ukrainischen Präsidialamtes unter Zelensky, erklärte: „Mit 99,9-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist unser Preis für den NATO-Beitritt ein großer Krieg mit Russland“.

Arestowitsch behauptete, dass Russland auch ohne NATO-Erweiterung versuchen würde, die Ukraine zu erobern, nur viele Jahre später. Die Geschichte widerlegt diese Behauptung. Russland hat jahrzehntelang die Neutralität Finnlands und Österreichs respektiert, ohne dass es zu ernsthaften Drohungen, geschweige denn zu einer Invasion gekommen wäre. Zudem hat Russland seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 bis zum Sturz der gewählten ukrainischen Regierung 2014 mit Unterstützung der USA kein Interesse an einer Einnahme ukrainischen Territoriums gezeigt.

Erst als die USA im Februar 2014 ein dezidiert antirussisches, pro-NATO-Regime installierten, holte sich Russland die Krim zurück, da es befürchtete, dass sein Marinestützpunkt im Schwarzen Meer auf der Krim (seit 1783) in die Hände der NATO fallen würde.

Schon damals verlangte Russland von der Ukraine kein zusätzliches Territorium, sondern lediglich die Erfüllung des von den Vereinten Nationen unterstützten Minsk-II-Abkommens, das die Autonomie des ethnisch-russischen Donbass vorsieht, nicht aber einen russischen Anspruch auf das Gebiet. Statt Diplomatie zu betreiben, bewaffneten, trainierten und organisierten die USA eine riesige ukrainische Armee, um die NATO-Erweiterung vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Ende 2021 unternahm Putin einen letzten diplomatischen Versuch und legte den Entwurf eines Sicherheitsabkommens zwischen den USA und der NATO vor, um einen Krieg zu verhindern. Kernpunkte des Vertragsentwurfs waren der Stopp der NATO-Erweiterung und der Abzug der US-Raketen aus der Nähe Russlands. Die Sicherheitsbedenken Russlands waren berechtigt und bildeten die Grundlage für die Verhandlungen. Doch Biden lehnte die Verhandlungen in einer Mischung aus Arroganz, Falschheit und tiefgreifender Fehleinschätzung rundweg ab. Die NATO beharrte auf ihrer Position, dass die NATO nicht mit Russland über die NATO-Erweiterung verhandeln werde und die NATO-Erweiterung Russland im Grunde nichts angehe.

Die anhaltende Besessenheit der USA mit der NATO-Erweiterung sei zutiefst unverantwortlich und heuchlerisch. Die USA würden sich dagegen wehren, von russischen oder chinesischen Militärbasen in der westlichen Hemisphäre eingekreist zu werden – notfalls mit kriegerischen Mitteln – ein Standpunkt, den die USA seit der Monroe-Doktrin von 1823 vertreten. Aber die USA sind blind und taub für die berechtigten Sicherheitsbedenken anderer Länder.

Ja, Putin ist in den Krieg gezogen, um zu verhindern, dass noch mehr NATO an Russlands Grenzen steht. Die Ukraine wird durch die Arroganz der USA zerstört, was einmal mehr Henry Kissingers Ausspruch bewahrheitet, dass es gefährlich ist, Amerikas Feind zu sein, aber tödlich, sein Freund zu sein.

Der Krieg in der Ukraine wird enden, wenn die USA eine einfache Wahrheit anerkennen: Die Erweiterung der NATO um die Ukraine bedeutet ewigen Krieg und die Zerstörung der Ukraine. Die Neutralität der Ukraine hätte den Krieg verhindern können und bleibt der Schlüssel zum Frieden. Die tiefere Wahrheit ist, dass die europäische Sicherheit von der kollektiven Sicherheit abhängt, wie sie von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gefordert wird, und nicht von den unilateralen Forderungen der NATO.

*

Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist außerdem Präsident des U.N. Sustainable Development Solutions Network und Kommissar der UN-Breitbandkommission für Entwicklung. Er war Berater von drei Generalsekretären der Vereinten Nationen und fungiert derzeit als SDG-Berater unter Generalsekretär Antonio Guterres. Sachs ist der Autor des kürzlich erschienenen Buches A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism (2020). Zu seinen weiteren Büchern gehören: Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable (2017) und The Age of Sustainable Development, (2015) mit Ban Ki-moon.