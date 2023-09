Die US-Machthaber können nicht aufhören, auf einen Krieg weiteren drängen

Die herrschende Klasse der Vereinigten Staaten drängt weiterhin auf einen globalen Krieg.

Der militärisch-industrielle Komplex der USA will nun einen Militärstützpunkt in umstrittenem Gebiet in Venezuela errichten, um die Kontrolle über die Ölressourcen im umstrittenen Guayana-Esequiba-Gebiet zu erlangen.

Nach Angaben des Außenministers von Caracas will Washington einen Militärstützpunkt in der Region Guayana Esequiba errichten. Dieses Gebiet ist zwischen Venezuela und Guyana umstritten, so der Außenminister von Guyana laut einem Bericht von RT.

In einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Samstag sagte Yvan Gil, die USA betrachteten sich als „Souverän“ Lateinamerikas und mischten sich nun in den mehr als 200 Jahre alten Territorialstreit zwischen Caracas und Georgetown ein. „Die US-Regierung versucht, sich unsere Ölressourcen anzueignen, indem sie das Unternehmen Exxon Mobil einsetzt, das die Regierung von Guyana in seine Reihen aufgenommen hat“, sagte er.

Guayana Esequiba ist reich an Öl und Gas. Die Erkundung des umstrittenen Gebiets wurde von Exxon Mobil geleitet, das erst letzte Woche eine Bohrlizenz erhalten hat. Guyana handele „in völliger Verletzung des internationalen Rechts“, indem es diese Ölgenehmigungen erteile, sagte der venezolanische Diplomat. „Eine einseitige Verfügung über ein umstrittenes Gebiet ist nicht zulässig, aber die Regierung von Guyana hält an ihrem illegalen Verhalten fest“, betonte er.

Ferner sind die USA entschlossen, die Situation zu militarisieren und zu einem Konflikt zuzuspitzen, wenn dies möglich ist. „Das Südkommando der USA versucht, in dem umstrittenen Gebiet eine Militärbasis zu errichten, um eine Speerspitze für seine Aggression gegen Venezuela zu schaffen und die Plünderung unserer Energieressourcen zu konsolidieren“, so Gil.

Gill gab bekannt, dass die venezolanische Nationalversammlung Anfang dieser Woche einstimmig beschlossen habe, unser Volk in einem konsultativen Referendum über die Verteidigung unseres souveränen Territoriums gegen die Aggression des US-Imperiums abstimmen zu lassen, das uns in einen Krieg um natürliche Ressourcen verwickeln will“. Er sagte nicht, wann die Abstimmung stattfinden wird und gab auch keine weiteren Details bekannt. -RT

Anfang dieser Woche bekräftigte der stellvertretende US-Außenminister und Staatssekretär für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre, Brian Nichols, die Unterstützung Washingtons für Guyanas Anspruch auf Guayana Esequiba und erklärte, es sei „Guyanas souveränes Recht, seine eigenen natürlichen Ressourcen zu entwickeln“.

Die Kampflinien für den Dritten Weltkrieg werden weiter gezogen, und die USA scheinen auf der Verliererseite zu stehen. Das amerikanische Imperium wird nicht mehr lange bestehen. Es ist besser, vorbereitet zu sein, denn es kann jederzeit losgehen.