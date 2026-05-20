NATO vor Iran-Einsatz? Westen diskutiert Militärmission für die Straße von Hormus

Die Eskalationsspirale im Nahen Osten dreht sich weiter — und diesmal könnte die NATO selbst direkt hineingezogen werden. Laut einem brisanten Bericht von Bloomberg diskutieren westliche Militär- und Regierungskreise inzwischen offen einen möglichen NATO-Einsatz in der Straße von Hormus, falls die strategisch wichtigste Ölroute der Welt bis Juli nicht wieder geöffnet wird.

Damit rückt ein Szenario näher, das noch vor wenigen Monaten als undenkbar galt: ein direkter militärischer Eingriff des westlichen Bündnisses gegen Iran im Namen der „Sicherung des Welthandels“.

Offiziell geht es um den Schutz von Handelsschiffen. Tatsächlich aber zeigt die Debatte, wie weit der Westen inzwischen bereit ist zu gehen, um seine globale Energieversorgung und seine wirtschaftliche Vormachtstellung abzusichern. Die Straße von Hormus ist nicht irgendeine Wasserstraße — durch sie fließt rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels. Sollte Iran die Passage länger blockieren oder massiv einschränken, drohen explodierende Energiepreise, Versorgungsengpässe und eine weltweite wirtschaftliche Schockwelle.

Bloomberg berichtet, dass innerhalb der NATO inzwischen ernsthaft über militärische Optionen gesprochen wird, darunter maritime Schutzmissionen und mögliche Begleiteinsätze für Tanker. Hinter verschlossenen Türen scheint man sich bereits auf ein Szenario vorzubereiten, in dem westliche Kriegsschiffe erneut direkt vor iranischer Küste operieren.

Die Entwicklung zeigt vor allem eines: Der Westen steuert immer tiefer in eine globale Konfrontation hinein, deren Folgen kaum noch kontrollierbar erscheinen. Während die Öffentlichkeit offiziell weiterhin von „Deeskalation“ hört, laufen hinter den Kulissen bereits Vorbereitungen für den nächsten militärischen Schritt.

Besonders brisant ist dabei die geopolitische Dimension. Ein NATO-Einsatz gegen Iran würde nicht nur Teheran betreffen. Russland und China betrachten Iran längst als strategischen Partner. Jede direkte Konfrontation in Hormus hätte das Potenzial, den gesamten Nahen Osten zu entzünden und die ohnehin fragile Weltordnung weiter zu destabilisieren.

Hinzu kommt die wirtschaftliche Realität: Europa befindet sich bereits in einer Energiekrise, Lieferketten stehen weltweit unter Druck und viele westliche Volkswirtschaften kämpfen mit Schuldenbergen und Inflation. Eine militärische Eskalation in Hormus könnte genau jene globale Energie- und Handelskatastrophe auslösen, vor der Analysten seit Monaten warnen.

Kritiker sehen darin erneut das alte Muster westlicher Außenpolitik: Unter dem Vorwand von „Sicherheit“, „Schutz des Handels“ und „Stabilität“ werden militärische Interventionen vorbereitet, die am Ende ganze Regionen verwüsten und Konflikte weiter eskalieren lassen.

Die entscheidende Frage lautet inzwischen nicht mehr, ob der Westen militärisch eingreifen könnte — sondern wie nah die Welt tatsächlich bereits an einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Iran steht.