„Es ist vorbei“ – Wie KI laut David Friedberg ganze Branchen über Nacht auslöscht

Die Aussage ist kein Zukunftsszenario mehr, sondern eine Momentaufnahme aus der Gegenwart. David Friedberg beschreibt in einem aktuellen Video einen Wendepunkt, der selbst erfahrene Tech-Unternehmer sprachlos macht: Ein kompletter Software-Stack – normalerweise das Rückgrat eines Unternehmens – wurde in gerade einmal 90 Minuten durch KI ersetzt.

Was früher Monate oder Jahre dauerte, passiert jetzt an einem Sonntagabend.

Der Schockmoment der neuen Realität

Friedberg schildert eine Szene, die sinnbildlich für die aktuelle Entwicklung steht:

Ein CEO sitzt am Laptop, startet ein KI-System, ersetzt ganze Arbeitsabläufe – und geht danach schlafen. Am nächsten Tag ist die Realität eine andere.

Noch drastischer wird es bei wissenschaftlicher Arbeit:

Eine Analyse, die sonst bis zu sieben Jahre Forschung und eine Veröffentlichung im Top-Journal erfordern würde, wurde mithilfe von Auto-Research-Systemen in 30 Minuten erstellt.

Das ist keine Optimierung.

Das ist eine Explosion der Geschwindigkeit.

🔥 „Es ist vorbei“ – KI ersetzt ganze Unternehmen über Nacht



David Friedberg beschreibt den Moment, in dem alles kippt: Ein kompletter Software-Stack wird in 90 Minuten durch KI ersetzt – am Sonntagabend gestartet, vor Mitternacht erledigt. Am nächsten Tag ist die alte Realität… pic.twitter.com/PmBfgRcMMK — Don (@Donuncutschweiz) April 29, 2026

Der eigentliche Umbruch: Zeit wird bedeutungslos

Der entscheidende Punkt ist nicht nur, dass KI Dinge besser macht – sondern unvorstellbar schneller.

Softwareentwicklung: von Monaten → Minuten

Forschung: von Jahren → Stunden

Entscheidungsprozesse: von Teams → einzelne Systeme

Damit verschiebt sich die gesamte Logik der Wirtschaft.

Wer schneller ist, gewinnt nicht mehr – wer überhaupt noch mithalten kann, überlebt.

„Es ist vorbei“ – was Friedberg wirklich meint

Als Friedberg sagt „Es ist vorbei“, meint er nicht das Ende von Technologie –

sondern das Ende eines Systems:

klassische Unternehmensstrukturen

langsame Innovationszyklen

menschliche Skalierung von Arbeit

Diese Welt wird gerade ersetzt.

Nicht schrittweise.

Sondern sprunghaft.

Die Konsequenz: Massenhafte Verdrängung

Wenn ein einzelner Mensch mit KI in Stunden erledigt, wofür früher ganze Teams nötig waren, ergibt sich eine unausweichliche Folge:

drastischer Personalabbau

Zusammenbruch ganzer Jobkategorien

extreme Konzentration von Macht bei wenigen Akteuren

Besonders betroffen:

Programmierer

Analysten

Wissenschaftliche Berufe

Management-Strukturen

Ironischerweise trifft es genau jene, die bisher als „unersetzbar“ galten.

Prognose: Wohin das führt

Die Entwicklung zeigt klar in mehrere Richtungen:

1. Hyper-Zentralisierung

Wenige Unternehmen kontrollieren die leistungsfähigsten KI-Systeme. Wer Zugriff hat, dominiert Märkte.

2. Entwertung menschlicher Arbeit

Nicht nur einfache Jobs verschwinden – sondern hochqualifizierte Tätigkeiten.

3. Beschleunigte Wissenschaft – ohne Kontrolle

Wenn Forschung in Minuten entsteht, stellt sich die Frage:

Wer prüft sie noch?

4. Neue Machtstrukturen

Die Grenze zwischen Technologie, Wirtschaft und Staat wird weiter verschwimmen.

Fazit

Was Friedberg beschreibt, ist kein Hype. Es ist der Moment, in dem ein System kippt.

Die Geschwindigkeit, mit der KI heute arbeitet, verändert nicht nur Prozesse –

sie verändert die Bedeutung von Arbeit, Wissen und Kontrolle selbst.

Die eigentliche Frage ist nicht mehr, was KI kann.

Sondern: Wer sie kontrolliert – und wer von ihr ersetzt wird.