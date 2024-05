Der Wettlauf um strategische Rohstoffe im Dritten Weltkrieg

Die Air Base 201 ist die größte und teuerste Drohnenbasis der Welt. Sie ist die strategisch wichtigste militärische Einrichtung des Pentagons in Afrika südlich der Sahara.

Das US-Militär hat diese riesige und abgelegene Basis in Niger – einem der weltweit ärmsten Länder (durchschnittliches Jahreseinkommen 631 Dollar) – in der Nähe der Stadt Agadez mitten in der Wüste errichtet.

Offiziell ist der Luftwaffenstützpunkt 201 für US-Militäroperationen zur Bekämpfung des “Terrorismus” in West- und Nordafrika vorgesehen.

Inoffiziell geht es darum, den Einfluss Russlands und Chinas in einer Region mit riesigen Reserven an strategischen Rohstoffen zu verhindern.

Zum Leidwesen Washingtons stehen die USA kurz davor, ihren wertvollen Drohnenstützpunkt und damit ihren geopolitischen Einfluss in der rohstoffreichen Region zu verlieren.

Im Juli 2023 stürzte das nigrische Militär seinen Führer, der weithin als Handlanger der USA und der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich galt.

Der Putsch in Niger war Teil einer sich beschleunigenden Entwicklung. Westliche Verbündete fallen in Afrika wie Dominosteine, während sich die Stellvertreterkriege des Dritten Weltkriegs verschärfen und die Großmächte um die Sicherung strategischer Ressourcen kämpfen.

Seit 2020 haben Militärputsche in Burkina Faso, Sudan, Guinea, Mali, Niger, Gabun und Tschad pro-westliche Regierungen durch neutrale oder mit Russland und China verbündete Regime ersetzt.

Bei den jüngsten Wahlen im Senegal wurde der unpopuläre Staatschef, der allgemein als französische Marionette angesehen wurde, abgewählt, obwohl französische Truppen weiterhin im Land präsent sind.

Nachstehend die geopolitische Karte Afrikas aus meiner Sicht.

Der Dritte Weltkrieg und die strategischen Rohstoffe

Totale Kriege zwischen den größten Mächten der Welt, die die internationale Ordnung neu ordnen, kennzeichneten die vorangegangenen Weltkriege.

Mit dem Aufkommen von Atomwaffen bedeutet ein totaler Krieg zwischen den heutigen Großmächten Russland, China und den USA jedoch ein nukleares Armageddon, bei dem es keine Sieger, sondern nur Verlierer gibt.

Es könnte immer noch passieren, auch wenn es niemand will, aber es ist nicht das wahrscheinlichste Ergebnis.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Dritte Weltkrieg ein direkter kinetischer Krieg zwischen den USA, Russland und China sein wird.

Stattdessen wird der Konflikt auf verschiedenen Ebenen stattfinden – Stellvertreterkriege, Wirtschaftskriege, Finanzkriege, Cyberkriege, biologische Kriege, verdeckte Sabotage und Informationskriege.

In diesem Sinne ist der Dritte Weltkrieg bereits in vollem Gange, auch wenn die meisten ihn nicht wahrnehmen. Die jüngste Welle von Staatsstreichen in Afrika ist Teil dieses globalen Konflikts.

Meiner Meinung nach ist der Dritte Weltkrieg ein Konflikt zwischen zwei geopolitischen Blöcken.

Der erste Block besteht aus den USA und ihren Verbündeten, die sich der unipolaren Weltordnung verschrieben haben.

Ich zögere, diesen Block “den Westen” zu nennen, weil die Leute, die ihn kontrollieren, Werte vertreten, die der westlichen Zivilisation widersprechen.

Eine treffendere Bezeichnung wäre “NATO & Friends”.

Der andere Block besteht aus Russland, China und anderen Ländern, die eine multipolare Weltordnung befürworten.

Nennen wir sie BRICS+, was für Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und andere Länder steht.

BRICS+ ist kein perfektes Etikett, aber es ist eine angemessene Darstellung der Länder, die eine multipolare Weltordnung befürworten.

Einige Länder lassen sich nicht eindeutig einer Kategorie zuordnen. Ägypten zum Beispiel ist ein wichtiger Verbündeter der USA und Mitglied der BRICS+. Ich habe diese Länder in der obigen Karte einer eigenen Kategorie der Blockfreien zugeordnet. Sie sind die Hauptkonkurrenten von NATO & Friends und BRICS+.

Kurz gesagt: Die BRICS+ wollen die gegenwärtige Weltordnung von einer unipolaren in eine multipolare umwandeln und sich dabei einen größeren Platz am Verhandlungstisch sichern.

Die NATO und ihre Freunde wollen den unipolaren Status quo erhalten.

Das ist der Dritte Weltkrieg, und er ist im Gange.

Die jüngste Welle von Staatsstreichen in Afrika muss in diesem Zusammenhang gesehen werden.

Niger und Uran

Es gibt nur zwei Gründe, warum sich ausländische Großmächte für das verarmte und isolierte Niger interessieren: 1) die Luftwaffenbasis 201 und 2) die Uranindustrie, auf die ich gleich zu sprechen komme.

Kürzlich schickte die US-Regierung eine Delegation hochrangiger Beamter zu einem Treffen mit Nigers neuer Militärregierung, um ihre Besorgnis über Nigers mögliche Beziehungen zu Russland zum Ausdruck zu bringen.

Die nigrische Militärregierung zeigte sich davon unbeeindruckt. Sie empfand die Haltung der US-Beamten als herablassend, da sie von Niger die Rückkehr zur “Demokratie” verlangten und vorschrieben, mit welchen Ländern es Beziehungen unterhalten dürfe.

Außerdem hielten sich die USA nicht an das übliche diplomatische Protokoll, da Niger weder über die Zusammensetzung der Delegation noch über das Ankunftsdatum oder die Tagesordnung informiert wurde.

Kurz nach dem Treffen verkündete die nigrische Militärregierung im staatlichen Fernsehen “mit sofortiger Wirkung” die Aufkündigung des militärischen Kooperationsabkommens mit der US-Regierung. Die US-Präsenz sei verfassungswidrig und nicht im Interesse des Landes.

Nachdem intensive Verhandlungen zur Sicherung der US-Präsenz im Land gescheitert waren, ordnete das Pentagon den Abzug aller Streitkräfte aus Niger an.

Nach der jüngsten Ankündigung hat die US-Regierung kaum eine andere Wahl, als den Luftwaffenstützpunkt 201 aufzugeben – es sei denn, sie erklärt Niger den Krieg und damit ihren geopolitischen Einfluss auf die Region und ihre riesigen Reserven an strategischen Rohstoffen.

Für die BRICS+ wird es wahrscheinlich von großem Vorteil sein, wenn sich Niger enger mit Russland und China verbündet und andere Länder ermutigt, dasselbe zu tun.

Russland hat Niger kürzlich 100 Militärausbilder und Flugabwehrsysteme geliefert. Es ist wahrscheinlich, dass die russische Präsenz weiter zunehmen wird.

Niger gehört zu den weltweit größten Uranproduzenten.

Das verarmte Land ist heute für 5 % der weltweiten Uranproduktion verantwortlich und für die Versorgung Europas von entscheidender Bedeutung. Analysten schätzen, dass vor dem Putsch 24 Prozent der Uranimporte der Europäischen Union aus Niger kamen.

Beispiel Frankreich. Nach Angaben der World Nuclear Association erzeugt die Kernenergie rund 70 Prozent der Elektrizität des Landes.

(Der Großteil der Urannachfrage entfällt auf Kernkraftwerke, die untrennbar mit dem Uranpreis und den Marktzyklen verbunden sind).

Analysten schätzen, dass die Importe aus Niger vor dem jüngsten Staatsstreich etwa 33 % des französischen Uranbedarfs deckten.

Aufgrund der Kolonialgeschichte des Landes herrscht in Niger eine tief sitzende antifranzösische Stimmung. Es ist fraglich, ob sich Frankreich weiterhin auf Uranlieferungen aus diesem Land verlassen kann.

Der Putsch in Niger gefährdet somit die europäische Energiesicherheit.

Der Uranmarkt ist bereits angespannt und alternative Bezugsquellen sind schwer zu finden. So dauert es in der Regel zehn Jahre, bis eine neue Uranmine in Betrieb genommen werden kann.

Kurzum: Das Uranangebot ist knapp und die Nachfrage steigt.

Es gibt nur einen Ausweg aus dieser Situation: Der Uranpreis muss steigen, und genau das ist in letzter Zeit geschehen, als der Uranpreis ein 16-Jahres-Hoch erreichte.

Weltkrieges ist ein Wettlauf um strategische Ressourcen wie Uran, während BRICS+ und NATO & Friends um die Sicherung ihrer Versorgung kämpfen.

Die Situation in Afrika im Allgemeinen und in Niger im Besonderen ist ein hervorragendes Beispiel für diese Entwicklung.

Zusammenfassend glaube ich, dass der dritte Weltkrieg zu einer erhöhten Nachfrage und einem instabilen Angebot führen wird. Höhere Preise sind die wahrscheinliche Folge.

Ein Engagement in strategische Rohstoffe könnte sich daher lohnen.

Der Schlüssel liegt darin, sich in den besten strategischen Rohstoffaktien zu positionieren, bevor der Dritte Weltkrieg ausbricht.

