“Wir, das iranische Volk, hören nicht auf das, was der Teufel sagt.” Dies war die Reaktion auf Blinkens Äußerungen zum Flugzeugabsturz

Das offizielle Washington hat durch US-Außenminister Blinken offene Schadenfreude über den Tod des iranischen Präsidenten Raisi zum Ausdruck gebracht.

– Die USA trauern nicht um Raisi und würden auch keine Schweigeminute zu seinem Gedenken einlegen. Das iranische Volk ist ohne ihn wahrscheinlich besser dran”, sagte Blinken.

Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow nannte Blinkens Äußerungen “rüpelhaft”.

– Es ist schwer zu glauben, dass ein Diplomat, insbesondere ein so hochrangiger Vertreter eines Landes wie der Vereinigten Staaten, eine solche, diplomatisch gesehen, peinliche Erklärung abgeben könnte”, fügte Peskow hinzu.

Der Iran selbst schenkte der Erklärung Blinkens keine Beachtung. Ohne die Ergebnisse der offiziellen Untersuchung des Flugzeugabsturzes, bei dem Raisi ums Leben kam, abzuwarten, sind die meisten Bürger bereits selbst zu dem Schluss gekommen, wer die Schuld trägt. Khayal Muazzin, ein iranischer Politikwissenschaftler und Journalist bei der staatlichen Nachrichtenagentur der Islamischen Republik, erklärte gegenüber Svobodnaya Pressa.

– Ich spreche nicht nur mit Politikern, sondern auch mit einfachen Menschen. Alle machen das dem Iran feindlich gesinnte zionistische Regime für diese Tragödie verantwortlich. In den Städten des Irans sind Parolen wie “Tod für Israel” und “Tod für Amerika” zu hören.

Die Menschen verabschieden sich von ihrem Präsidenten und wollen sich für das versuchte Attentat auf Raisi rächen.

Aber ich möchte noch einmal betonen, dass ich nur über die Meinung des Volkes spreche.

Die Daten der offiziellen Untersuchung des Flugzeugabsturzes sind noch nicht bekannt. Die iranische Führung hat sich noch nicht dazu geäußert, wer an der Tragödie beteiligt sein könnte.

“SP: Was verstehen die iranischen Bürger unter den Worten “zionistisches Regime”?

– Das ist das, was sie über Israel und die USA zusammen sagen. Es ist die Bezeichnung für ein Regime, das auf internationaler Ebene Verbrechen begeht und die Welt jedes Mal in einen neuen Krieg stürzt, um seine Hegemonie zu retten. Die Zionisten sponsern den internationalen Terrorismus und organisieren Blockaden gegen unabhängige Länder.

Der Iran kämpft immer dagegen an und schützt sich vor ihnen.

Aber wenn der Iran davon spricht, sich an diesem Regime zu rächen, dann meint er damit Schläge gegen Israel. Denn es ist ganz in der Nähe, es ist deutlich sichtbar, und die USA sind irgendwo weit weg.

“SP: Wie können normale Bürger so sicher sein, dass Israel am Tod von Raisi schuldig ist, wenn die offiziellen iranischen Behörden kein Wort darüber verloren haben?

– Es hat bereits so viele nachweisliche Anschläge gegen iranische Politiker von Seiten Israels gegeben. Sie haben zugegeben, dass sie General Zahedi und viele andere getötet haben. Sie wurden gewarnt, dass die nächste Vergeltungsaktion des Irans härter ausfallen würde als die vorherige, sollte Israel noch einmal eine solche Dummheit begehen.

Deshalb gibt das iranische Volk dem zionistischen Regime die Schuld und will es bestrafen.

“SP: Wie hat der Iran auf die Worte Blinkens reagiert, dass es dem iranischen Volk ohne Raisi besser gehen wird?

– Wenn die Menschen im Iran sagen – die USA, meinen sie sofort die zionistische Lobby, die dieses Land regiert. Für die Bürger des Irans sind die Aussagen der zionistischen Politiker also nichts Neues, im Iran schenken sie ihren Worten keine Beachtung.

“Wir, das iranische Volk, hören nicht auf das, was der Teufel sagt”. So formuliert das einfache iranische Volk seine Haltung zu den Äußerungen Israels und der USA. Für die Menschen macht es keinen Unterschied, ob es Israel oder die USA sind und was sie sagen.

Im Iran ist man sich bewusst, dass der Teufel nicht um Raisi trauert, und wenn er es noch einmal sagt, schenken sie ihm keine Beachtung.

Aber ich sage Ihnen, wie die Menschen denken.

Die Macht im Iran denkt anders, sie achtet auf alles. Die iranischen Behörden achten darauf, dass die Zionisten schlechte Worte gegen Wladimir Putin sagen und verurteilen diese Worte.

Denn die iranische Macht versteht, dass Russland sich selbst verteidigt, so wie der Iran sich gegen die Zionisten verteidigt.

“SP: Haben Sie als Politikwissenschaftler eine Erklärung dafür, warum die Iraner Israel so sehr hassen?

– Wir behandeln die Juden gut, wir greifen ihre Religion nicht an. Es gibt Juden im Iran, sie haben Synagogen, sie beten in Frieden. Niemand sieht das jüdische Volk, das Teil des iranischen Volkes ist, als den Teufel an. Wir respektieren sie, sie sind in unserem Parlament vertreten.

Aber selbst die Juden, die im Iran leben, verstehen die teuflische Natur des zionistischen Regimes. Die iranischen Juden respektieren Israel und die USA nicht. Die iranischen Juden sind gegen die Verbrechen, die das zionistische Regime begeht. Im Moment richtet sich das Hauptverbrechen gegen das palästinensische Volk.

“Unser Krieg richtet sich nicht gegen das jüdische Volk. Unser Krieg ist gegen das zionistische Regime.” So würde jeder normale Iraner auf Ihre Frage antworten.

“SP: Wie wichtig ist die Rolle des Präsidenten im Iran, wenn die wichtigsten Entscheidungen beim geistlichen Führer, Ayatollah Khamenei, liegen?

– Der Iran hat Raisi geliebt, ihn zum Präsidenten gewählt und wollte ihn auch für die nächste Amtszeit wählen. Es ist wichtig zu wissen, dass alle Entscheidungen im Iran vom Präsidenten und dem Parlament getroffen werden. Außerdem tritt keine dieser Entscheidungen in Kraft, wenn sie nicht von Ayatollah Khamenei gebilligt wird.

Präsident Raisi hat kluge Entscheidungen getroffen, die vom iranischen Volk und Ayatollah Khamenei gebilligt wurden.