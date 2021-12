Der wichtigste Podcast, über COVID-19

Mercola.com

Von den COVID-19-Todesfällen in den USA wurde keiner angemessen und/oder früh genug behandelt. Mindestens 85 % der COVID-Todesfälle wären vermeidbar gewesen

Die SARS-CoV-2-Infektion besteht aus drei Komponenten: Virusreplikation, Zytokinsturm und Blutgerinnung. Daher ist ein multimedialer Ansatz erforderlich, und die Behandlung muss frühzeitig beginnen, um wirksam zu sein.

Im Jahr 2006 veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass Hydroxychloroquin die Virusreplikation von SARS-CoV-1 (dem ursprünglichen SARS-Virus) reduziert. Außerdem hat es nachweislich entzündungshemmende Eigenschaften. Diese beiden Eigenschaften erklären seine Nützlichkeit gegen COVID-19

Es gab eindeutig absichtliche Bemühungen, den Einsatz von Hydroxychloroquin gegen COVID-19 zu verhindern, wahrscheinlich in dem Bemühen, die COVID-Impfungen als notwendig erscheinen zu lassen

Man kann COVID-19 nicht zweimal bekommen; Menschen mit natürlicher Immunität haben eine robuste, lang anhaltende Immunität. Bei der COVID-Impfung von Pfizer ist die Wirksamkeit 201 Tage nach der zweiten Dosis nicht mehr nachweisbar, und die Wirksamkeit von Moderna erreicht um den Tag 121 herum Null.

Wenn Sie nur einen Podcast hören konnten, um sich über COVD-19 auf den neuesten Stand zu bringen, dann haben Sie Glück, denn Dr. Peter McCullough, einer der besten Kliniker der Welt, der sich mit COVID-19 auskennt, hat endlich seinen Weg zum größten Podcast der Welt, Joe Rogan, gefunden, und wie erwartet, war es episch. Sie würden sich selbst einen Bärendienst erweisen, wenn Sie sich das gesamte, fast dreistündige Interview in normaler Geschwindigkeit ansehen würden.

McCullough ist Internist, Kardiologe und Epidemiologe, und in diesem Podcast fasst er zusammen, was wir über die COVID-Impfungen wissen. McCullough geht auch auf die Bedeutung einer frühzeitigen Behandlung ein, die von Anfang an allgemein unterdrückt und ignoriert wurde.

Er ist überzeugt und stellt in diesem Interview unmissverständlich fest, dass von den COVID-19-Toten in den USA keiner eine angemessene und/oder früh genug einsetzende Behandlung erhielt. Kurz gesagt, die Menschen mussten nicht an dieser Infektion sterben und müssen es auch jetzt nicht, es sei denn, es liegt eine schwere Grunderkrankung vor.

Die Infektion ist behandelbar, und spätere Varianten, wie Delta und Omikron, sind im Allgemeinen milder als das ursprüngliche Virus, was zu noch leichter zu behandelnden Erkrankungen führt. Schon früh haben Forscher und Kliniker gezeigt, dass eine frühzeitige Behandlung, sei es mit Hydroxychloroquin, Ivermectin oder Steroiden und gerinnungshemmenden Mitteln – in irgendeiner Kombination – zu wesentlich besseren Ergebnissen führt und Leben rettet.

Wenn man der Infektion ohne Behandlung einfach ihren Lauf lässt, sind die meisten COVID-19-Patienten mit Blutgerinnseln und anderen Komplikationen konfrontiert, wenn sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut McCullough wissen wir, dass mindestens 85 % aller COVID-Todesfälle bei frühzeitiger Behandlung hätten vermieden werden können.

Frühzeitige Behandlung ist der Schlüssel

Im August 2020 wurde McCulloughs bahnbrechende Arbeit Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 Infection“ (Pathophysiologische Grundlagen und Gründe für eine frühe ambulante Behandlung der SARS-CoV-2-Infektion) online im American Journal of Medicine veröffentlicht.

Es war der erste veröffentlichte Bericht über die ambulante Behandlung von COVID und beschrieb ein umfassendes COVID-Behandlungsprotokoll für Ärzte in vorderster Front. Davor gab es etwa 4.000 Veröffentlichungen, in denen der potenzielle Nutzen verschiedener Mittel erörtert wurde, aber keine, die tatsächlich ein umfassendes Behandlungsprotokoll darstellte.

Ein Folgepapier, „Multifaceted Highly Targeted Sequential Multidrug Treatment of Early Ambulatory High-Risk SARS-CoV-2 Infection (COVID-19)“, das im Dezember 2020 in Reviews in Cardiovascular Medicine veröffentlicht wurde, wurde zur Grundlage für einen AAPS-Leitfaden für die Behandlung zu Hause.

Wichtig ist, dass McCullough und das von ihm zusammengestellte Team schon früh erkannten, dass diese Infektion aus drei Komponenten besteht: Virusreplikation, Zytokinsturm und Blutgerinnung, weshalb ein multimedialer Ansatz erforderlich ist.

Ein Medikament, das schon früh Aufmerksamkeit erregte, war Hydroxychloroquin, da 2006 veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigten, dass es die virale Replikation von SARS-CoV-1 (dem ursprünglichen SARS-Virus) reduziert. Es hat auch bewährte entzündungshemmende Eigenschaften. Es wird zum Beispiel routinemäßig bei der Behandlung von Lupus eingesetzt. Doch wie McCullough erklärt, wurde der Einsatz des Medikaments gegen COVID-19 eindeutig absichtlich verhindert.

Die US-Regierung weigerte sich, ihre Lagerbestände freizugeben, und Ärzten wurde gesagt, dass sie ihre Zulassung verlieren würden, wenn sie das Medikament einsetzten. Die größte Produktionsanlage für Hydroxychloroquin brannte sogar auf mysteriöse Weise nieder, und in Südafrika brachen „Söldner“ in Apotheken ein und verbrannten das Medikament.

Außerdem wurde in der Zeitschrift Lancet eine gefälschte Arbeit veröffentlicht, in der fälschlicherweise behauptet wurde, Hydroxychloroquin sei gefährlich. „Es sah so aus, als wolle man Hydroxychloroquin als Behandlung begraben“, sagt McCullough. Als sich der Fokus auf Ivermectin verlagerte, wurde auch dieses Medikament unzugänglich und wurde in den Mainstream-Medien als „Pferdepaste“ verunglimpft.

Die Behandlung wurde nicht ohne Grund unterdrückt

Warum wird die Infektion angesichts der überwältigenden Erfolge, die Ärzte bei der Behandlung mit diesen und anderen Medikamenten erzielt haben, nicht in allen Krankenhäusern behandelt? Warum haben die Gesundheitsbehörden die Behandlung im Allgemeinen und den Einsatz von Hydroxychloroquin und Ivermectin im Besonderen bekämpft? Mit McCulloughs Worten:

Ich habe den Eindruck, dass die frühzeitige Behandlung absichtlich und umfassend unterdrückt wurde, um Angst, Leiden, Isolation, Krankenhausaufenthalte und Tod zu fördern. Und es schien vollständig organisiert und beabsichtigt zu sein, um Akzeptanz für Massen-‚Impfungen‘ zu schaffen und diese dann zu fördern.

Der Plan, durch die Unterdrückung von Behandlungsmöglichkeiten Akzeptanz für die neuartige mRNA-Gentransfertechnologie anstelle eines konventionellen Impfstoffs zu schaffen, wurde in Dr. Peter Breggins Buch „COVID-19 and the Global Predators“ detailliert erläutert: Wir sind die Beute und in Pamela Poppers Buch „COVID Operation: What Happened, Why It Happened and What’s Next“ (Was geschah, warum es geschah und wie es weitergeht). McCullough empfiehlt beide Bücher, wenn Sie verstehen wollen, wie die Operation koordiniert und geplant wurde.

Robert Kennedy Jr. zeigt in seinem Buch „The Real Anthony Fauci“ anhand umfangreicher Unterlagen, dass Moderna an einer mRNA-Injektion für COVID-19 arbeitete, lange bevor die Welt überhaupt von dessen Existenz erfuhr. Er deckt auf, dass es weitreichende Absprachen gab, um diese neuartige Gentransfertechnologie der Welt aufzudrängen – mit verheerenden Folgen.

Auf die Frage, warum nicht mehr Ärzte diese frühen Behandlungsprotokolle anwenden, weist McCullough darauf hin, dass von den etwa 1 Million Ärzten in den USA wahrscheinlich nur etwa 500 wirklich verstehen, dass brauchbare Behandlungen unterdrückt werden, um die Verbreitung der Gentransfer-Spritzen zu fördern. Die relativ wenigen, die wissen, was vor sich geht, sehen sich mit Zensur und der Gefahr konfrontiert, dass ihnen die Approbation entzogen wird, wenn sie sich zur Behandlung äußern.

Fragen zur Reinfektion bleiben bestehen

Eine weit verbreitete Sorge, die Rogan anspricht, ist die Frage, ob man COVID tatsächlich zweimal bekommen kann oder nicht. McCullough zufolge ist die Antwort ein klares Nein. Das kann man nicht. Man könnte denken, dass man es zweimal hat, weil man positiv getestet wurde, aber wir wissen jetzt, dass die Falsch-Positiv-Rate bei PCR-Tests bei etwa 97 % liegt.

Nach intensivem Druck, Beweise für eine Reinfektion vorzulegen, haben die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention schließlich zugegeben, dass sie keinen einzigen verifizierten Fall haben, in dem jemand zweimal an COVID erkrankt ist.

Um eine Reinfektion nachzuweisen, so McCullough, bräuchte man einen positiven PCR-Test mit einer Zyklusschwelle von unter 28 (nicht 40 oder 45, wie es routinemäßig gemacht wird, weshalb die Falsch-Positiv-Rate bei 97 % liegt), einen positiven Antigen-Immunoassay-Test, um nachzuweisen, dass man tatsächlich Antikörper von der ersten Infektion hatte, und einen Gensequenzierungstest, der zeigt, dass man tatsächlich das SARS-CoV-2-Virus hat.

Darüber hinaus bestätigen Dutzende von Studien, dass die natürliche Immunität robust ist und lange anhält. „Warum also gibt es so viel Widerstand gegen die Vorstellung, dass Menschen eine natürliche Immunität haben?“ fragt Rogan, worauf McCullough antwortet: „Alle Wege führen zum ‚Impfstoff‘.“

Dr. Robert Malone widerspricht McCullough in dieser Frage und verweist auf eine Studie vom 4. Dezember 2021, die zeigt, dass 12 % einer Stichprobe von 1.200 Personen eine COVID-Wiederansteckung erlebten. In einem Twitter-Post sagte Malone:

Ich habe mich zweimal angesteckt, ebenso wie meine Frau. Ich war asymptomatisch, sie nicht. Es handelt sich um ein schnell mutierendes RNA-Virus. Genau wie bei einer Erkältung. Die Symptome sind nicht so schwerwiegend – aber ja, es gibt Menschen, die sich mehr als einmal anstecken. Sogar Delta …

Relative versus absolute Risikoreduktion

Wenn es um die Wirksamkeit dieser COVID-Spritzen geht, haben die Hersteller eine klassische Strategie angewandt, um die Massen in die Irre zu führen und die Spritzen viel besser klingen zu lassen, als sie tatsächlich sind. Diese Strategie besteht darin, die relative Risikominderung zu betrachten und nicht die absolute Risikominderung.

Während die COVID-Spritzen anfangs mit Wirksamkeitsraten zwischen 67 % und 95 % prahlten, handelte es sich dabei um die relative Risikoreduzierung. Die vier in den USA erhältlichen COVID-Impfungen bewirken eine absolute Risikoreduzierung von nur 0,7 % bis 1,3 %.

Vergleichen Sie das mit der Sterblichkeitsrate bei nicht-institutionalisierten Infektionen über alle Altersgruppen hinweg, die bei 0,26 % liegt. Da das absolute Risiko, das überwunden werden muss, geringer ist als die absolute Risikoreduzierung, die diese Injektionen bewirken können, kann die Massenimpfung einfach keine positive Wirkung haben. Dennoch wird uns gesagt, wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, Auffrischungsimpfungen in immer kürzeren Abständen zu erhalten. Das passt einfach nicht zusammen.

Wie ich bereits mehrfach berichtet habe, zeigen Forschung und klinische Erfahrung eindeutig, dass die Wirksamkeit dieser Impfungen schnell nachlässt. Sechs Monate nach der zweiten Dosis ist Ihr Schutz gleich null. In der Zwischenzeit produziert Ihr Körper noch mindestens 15 Monate lang nach jeder Dosis giftiges Spike-Protein.

Wirksamkeit lässt schnell nach

McCullough zitiert eine schwedische Studie, die am 25. Oktober 2021 veröffentlicht wurde und Daten von 842.974 Paaren untersuchte. Dabei wurde jede Person, die zwei COVID-Impfungen erhalten hatte, mit einer nicht geimpften Person verglichen, um festzustellen, ob die Geimpften weniger symptomatische Fälle und Krankenhausaufenthalte hatten.

Anfangs schienen die doppelt Geimpften einen guten Schutz zu haben, aber das änderte sich schnell. Die Wirksamkeit der Pfizer-Impfung sank von 92 % an den Tagen 15 bis 30 auf 47 % an den Tagen 121 bis 180 auf Null ab. Die Moderna-Spritze wies einen ähnlichen Verlauf auf und wurde ab Tag 181 auf 59 % geschätzt. Die Injektion von AstraZeneca hatte von Anfang an eine geringere Wirksamkeit, schwächte sich schneller ab als die mRNA-Spritzen und hatte ab Tag 121 keine nachweisbare Wirksamkeit mehr.

Währenddessen haben Millionen von Amerikanern bereits COVID erhalten und verfügen über eine natürliche Immunität, die nicht auf diese Weise nachlässt. Dennoch werden sie gemieden und entlassen, weil sie sich nicht an die COVID-Impfvorschriften halten. Noch einmal: Das passt einfach nicht zusammen. Noch nie wurde eine Impfung für Personen mit natürlicher Immunität gegen eine Krankheit vorgeschrieben, und dafür gibt es gute Gründe. Das ist völlig unlogisch.

Genauso wie man keine Masernimpfung braucht, wenn man Masern hatte, braucht man keine COVID-Impfung, wenn man COVID hatte. Es besteht sogar ein erhöhtes Risiko für unerwünschte Wirkungen, wenn Sie sich impfen lassen. Denken Sie daran: Wenn Sie bereits über eine natürliche Immunität verfügen, setzen Sie sich den Gefahren der Impfung aus, ohne auf einen Nutzen zu hoffen.

Die gefährlichsten Injektionen der Medizingeschichte

Wie in diesem Interview erläutert, handelt es sich bei den COVID-Impfungen um die gefährlichsten und tödlichsten Medikamente, die jemals verwendet wurden – und die US Food and Drug Administration und die CDC wussten dies bereits Mitte Februar, als die Zahl der Todesfälle, die dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) gemeldet wurden, 182 erreichte.

In der Vergangenheit hat jedes Medikament mit fünf ungeklärten Todesfällen eine Blackbox-Warnung erhalten. Bei 50 ungeklärten Todesfällen wird es ganz vom Markt genommen. Nichts von alledem ist hier geschehen. Bis heute behaupten die FDA und die CDC, dass kein einziger Todesfall auf die COVID-Spritzen zurückzuführen ist, obwohl die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf fast 20.000 (einschließlich internationaler Berichte) gestiegen ist, wobei die Hälfte davon innerhalb von 48 Stunden nach der Injektion auftritt. Achtzig Prozent treten innerhalb einer Woche nach der Injektion auf.

Das ist schlicht und ergreifend unerhört. Der zeitliche Zusammenhang ist stärker als alles, was wir bisher gesehen haben. McCullough zitiert auch Untersuchungen, die zu dem Schluss kommen, dass es in 86 % der Fälle keine andere Erklärung für den Tod gab als die COVID-Spritze.

McCullough weist darauf hin, dass in jedem Jahr durchschnittlich 150 Todesfälle nach einer Impfung an VAERS gemeldet werden. Das sind 150 Todesfälle bei einer durchschnittlichen Anzahl von 278 Millionen verabreichten Impfdosen.

Hier gab es 182 Todesfälle zu einem Zeitpunkt, als nur 27 Millionen Dosen verabreicht worden waren. Man kann es also nicht auf die Menge der verabreichten Impfungen schieben. Die gleichen Tendenzen finden sich auch in den Datenbanken anderer Länder, wie z. B. dem Yellow-Card-System des Vereinigten Königreichs.

Hinzu kommt, dass Nebenwirkungen von Impfstoffen notorisch unterrepräsentiert sind, so erschütternd die VAERS-Daten auch sein mögen, sie sind nur die Spitze des Eisbergs. In der Regel werden nur 1 % bis 10 % der unerwünschten Wirkungen gemeldet. Für die COVID-Impfungen wurde ein Underreporting-Faktor zwischen 31 und 100 errechnet. Das bedeutet, dass man die VAERS-Zahl mit 31 und 100 multiplizieren muss, um eine genauere Spanne zu erhalten.

Die bisher konservativste Schätzung geht von einem Untererfassungsfaktor von fünf aus. Diese Schätzung stammt von einem FDA-Whistleblower, der die Daten der Centers for Medicare and Medicaid Services nutzte, um die Untererfassung in VAERS zu schätzen. Diesem Whistleblower zufolge lag die Zahl der Amerikaner, die durch die Spritzen getötet wurden, am 9. Juli 2021 bei mindestens 45.000. Zu diesem Zeitpunkt meldete VAERS 9.048 Todesfälle nach einer COVID-Injektion.

Wer ist am stärksten von den Nebenwirkungen der COVID-Spritze bedroht?

Wie McCullough erklärt, ist einer der Gründe für diese hohe Zahl an Todesfällen die Tatsache, dass durch die COVID-Spritze eine unkontrollierte Dosis des Spike-Proteins in den Körper gelangt – eine weitaus höhere Dosis als bei einer natürlichen Infektion mit dem Virus. Und das Spike-Protein ist der tödlichste Teil des Virus. Es ist für die problematischsten Symptome der Infektion verantwortlich.

Die Impfung tötet also dieselben Menschen, die im Falle einer Infektion mit dem Virus in einer schlimmen Lage wären. Es sterben auch einige, die mit dem Wildvirus wahrscheinlich gut zurechtkommen würden, aber die übermäßige Belastung mit Spike-Proteinen durch die COVID-Spritze nicht verkraften.

Konsistente Daten deuten auf eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr hin

Wie McCullough feststellte, haben wir ein sehr klares Sicherheitssignal von VAERS. Wir haben auch eine klare biologische Plausibilität, d. h. wir können erklären, warum und wie Menschen durch diese Spritzen geschädigt werden könnten. Die Daten sind auch intern und extern konsistent, sowohl innerhalb von VAERS als auch in Datenbanken anderer Länder. Überall sind die gleichen Muster zu erkennen.

Normalerweise bedeutet Assoziation nicht Kausalität, es sei denn, ganz bestimmte Kriterien werden erfüllt, und im Fall der COVID-Impfungen sind diese Kriterien tatsächlich erfüllt. „Wir haben die so genannten Bradford-Hill-Kriterien für Kausalität erfüllt“, sagt McCullough. Mit anderen Worten: Wir haben Beweise dafür, dass die Verletzungen und Todesfälle nicht zufällig sind. Die COVID-Spritzen verletzen und töten in der Tat Menschen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, ungeachtet dessen, was die verlogene CDC behauptet.

Myokarditis wird wahrscheinlich weit verbreitet sein

Interessanterweise scheinen die Impfungen Männer und Frauen unterschiedlich zu schädigen. Frauen erleiden weitaus häufiger neurologische Verletzungen, während bei Jungen und jungen Männern etwa 80 % der Myokarditis (Herzentzündung) auftritt. Wie schlimm ist die Myokarditis-Welle?

Eine 2017 veröffentlichte Studie berechnete die Hintergrundrate der Myokarditis bei Kindern und Jugendlichen und zeigte, dass sie mit einer Rate von vier Fällen pro Million pro Jahr auftritt. Unter der Annahme, dass es 60 Millionen amerikanische Kinder gibt, würde die Hintergrundrate für Myokarditis 240 Fälle pro Jahr betragen.

Wie viele Fälle von Myokarditis wurden VAERS bisher nach einer COVID-Injektion gemeldet? 16.918 bis zum 3. Dezember 2021, und die Zahl steigt jede Woche um einige Hundert bis ein paar Tausend. Wir sehen auch Myokarditis bei erwachsenen Männern.

Ich befürchte, dass einige dieser Kinder, die eine Myokarditis entwickeln, zu den 13 % gehören, die eine fortschreitende Funktionsstörung der linken Herzkammer und Herzversagen haben. ~ Dr. Peter McCullough

„Die Ärzte haben noch nie so viele Fälle von Myokarditis gesehen“, sagt McCullough. „Sie ist häufig und schwerwiegend.“ Die Patienten benötigen Herzmedikamente und müssen über längere Zeit sitzend arbeiten. Obwohl Myokarditis in der Regel nicht tödlich verläuft, kann sie das Leben um Jahre verkürzen.

Eine 2019 veröffentlichte Studie zeigt, dass 13 % der Myokarditis-Fälle mit einer fortschreitenden Herzinsuffizienz enden. Ihre Herzen erholen sich nie vollständig von den Schäden. In der Studie verbesserten sich weitere 36 %, erholten sich aber nie vollständig.

Meine Befürchtung ist, dass einige dieser Kinder, die eine Myokarditis entwickeln, zu den 13 % gehören werden, die eine fortschreitende Funktionsstörung der linken Herzkammer und eine Herzinsuffizienz haben, sagt McCullough.

Wir wissen zwar noch nicht genau, wie sich die COVID-Jab-Myokarditis im Vergleich zu einer natürlich auftretenden Myokarditis verhält, aber die uns derzeit vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass die durch das Spike-Protein verursachten Schäden ziemlich schwerwiegend sind.

McCullough zufolge sind 86 % der Jugendlichen, die als Reaktion auf die Impfung eine Myokarditis entwickeln, so krank, dass ein Krankenhausaufenthalt erforderlich ist. Die Forschung zeigt auch, dass Jungen viel häufiger mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert werden als mit COVID-19, sagt McCullough.

Auffrischungsimpfungen ablehnen

Wenn Sie vor Monaten eine oder zwei COVID-Impfungen erhalten haben und nichts Schlimmes passiert ist, können Sie sich glücklich schätzen. Sie gehören zu den Glücklichen. Wenn Sie jedoch weiterhin Auffrischungsimpfungen nehmen, wird Ihr Glück wahrscheinlich irgendwann zu Ende sein. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis die Menge des Spike-Proteins in Ihrem System es überfordert und spürbare Schäden verursacht.

Auch hier gibt es Hinweise darauf, dass das Spike-Protein bis zu 15 Monate nach der Injektion erhalten bleiben kann. McCullough geht davon aus, dass es nach jeder Dosis mindestens ein Jahr anhält. Wenn man anfängt, alle drei bis sechs Monate Auffrischungsimpfungen zu bekommen, wird man das Spike-Protein nie wieder los.

Mit jeder Dosis wird mehr und mehr hinzugefügt, und es ist das gleiche Spike-Protein, das bei COVID-19 Probleme verursacht. Wenn Sie sich vor COVID-19 fürchten, sollten Sie die COVID-Spritzen genauso fürchten, wenn nicht sogar noch mehr, da Sie durch die Spritze viel mehr Spike-Protein erhalten als durch die natürliche Infektion.

Zum jetzigen Zeitpunkt sprechen die Beweise eindeutig gegen die COVID-Impfung. Sie schaden weit mehr als sie nützen, vor allem bei Kindern, bei denen das Risiko, an COVID-19 zu sterben, gar nicht so hoch ist.

Quelle: