Exklusiv: Ein Interview mit Faucis Erzfeind

THE Real Anthony Fauci, ein Bestseller von Robert F. Kennedy Jnr., ist so brisant, dass man sich fragt, wie es den Anwälten von Skyhorse Publishing entgehen konnte.

Skyhorse, 2006 von Tony Lyons gegründet und eine Tochtergesellschaft des Literaturgiganten Simon and Schuster, scheut sich nicht, Autoritäten herauszufordern und alternative Erzählungen zu erforschen, kann es sich aber nicht leisten, die Muttergesellschaft zu verärgern, die wütend wäre, wenn ihr 100 Jahre alter Ruf beschädigt würde. Daher mussten RFKs Informationen, so verleumderisch sie auch erscheinen mochten, solide sein und einer juristischen Anfechtung standhalten können.

Robert Kennedy Jnr – der Sohn des Demokraten Robert ‚Bobby‘ Kennedy, der Anfang der 1960er Jahre unter der Regierung seines Bruders John F. Kennedy als Generalstaatsanwalt der USA diente – ist ein erfolgreicher Anwalt, wie sein Vater es war. Das bedeutet, dass jede Anschuldigung, die gegen Fauci, den 80-jährigen medizinischen Berater des US-Präsidenten, erhoben wird, durch wissenschaftliche Arbeiten und glaubwürdige Mediziner untermauert ist. Dr. Robert Malone, Erfinder der mRNA-Technologie, die in den Covid-Impfstoffen von Pfizer und Moderna verwendet wird, hat das Buch zweimal überarbeitet.

Unter den Ärzten und Wissenschaftlern, die an dem Buch mitgewirkt haben, finden sich viele, die ihr Leben lang Impfstoffe entwickelt oder befürwortet haben, sich aber über die Schäden, die die experimentellen Covid-Impfstoffe anrichten, entsetzt zeigen.

Viele Namen aus dieser internationalen Gemeinschaft begrüßten die Gelegenheit, ihre Ansichten zu bekräftigen, darunter Dr. Tess Lawrie aus dem Vereinigten Königreich, die sich für frühzeitige Covid-Behandlungen wie Ivermectin einsetzt; der ehemalige Impfstoffentwickler der Bill and Melinda Gates Foundation, Dr. Geert Vanden Bossche, der sagt, dass Impfungen während einer Pandemie ein Rezept für eine Katastrophe sind; der ehemalige britische Vizepräsident von Pfizer und Kritiker der Covid-Reaktion, Dr. Mike Yeadon, und Dr. Peter McCullough, der führende Herzspezialist der USA. Sie alle sprachen mit Kennedy und werden in dem Buch mit dem vollständigen Titel zitiert: Der wahre Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen Demokratie und öffentliche Gesundheit.

Es ist eine fesselnde Lektüre, die einen angesichts der schieren Rücksichtslosigkeit bei der Einführung von Impfstoffen fassungslos zurücklässt. Es ist auch eine unschätzbare Quelle von Referenzmaterial für alle, die das alternative Narrativ verfolgen.

Ich habe mich letzte Woche mit Kennedy unterhalten und herausgefunden, warum ihn eine rechtliche Anfechtung durch Fauci oder Gates sehr glücklich machen würde.

SB: Haben Sie irgendwelche rechtlichen Anfechtungen von Anthony Fauci oder Bill Gates erhalten?

RFK: In diesem Buch gibt es nichts, was unwahr ist. Zweitens würde ich eine Klage von Bill Gates und Tony Fauci begrüßen, und sie wissen, daß das ein großer strategischer Fehler wäre. Selbst wenn ich etwas in das Buch schreiben würde, das verleumderisch wäre, glaube ich nicht, dass sie es anfechten würden. Sie haben so viel zu verlieren, wenn sie die Wahrheit erfahren. Ihre einzige brauchbare Strategie ist Schweigen.

SB: Welche Reaktionen haben Sie von den MSM erhalten?

RFK: Es gibt keine Rezensionen in den Zeitungen [obwohl das Buch auf Platz 1 der Bestsellerliste steht]. Ich werde jetzt mit einer Flut von Ad-hominem-Artikeln über mich angegriffen, aber sie erwähnen nicht einmal das Buch, was seltsam ist. Sie wollen nicht über dieses Buch sprechen, weil es voller Wahrheit steckt. Die Wahrheit ist ihr tödlichster Feind.

SB: Haben Sie jemals Fauci oder Gates getroffen?

RFK: Ich habe Tony Fauci kennengelernt. Unsere Wege kreuzen sich schon seit vielen Jahren. Ich arbeite seit 2005 an Impfstofffragen und habe ihn daher bei vielen Gelegenheiten in Aktion gesehen.

Im Jahr 2016 bat mich Präsident Trump, eine Kommission für Impfstoffsicherheit zu leiten. Zu diesem Zweck hatte ich eine Reihe von Treffen mit den führenden Vertretern der Regulierungsbehörden, darunter Fauci und Gates. Eine meiner Herausforderungen bestand darin, ihnen zu sagen: „Sie haben für keinen der 72 empfohlenen Impfstoffe, die Kindern verabreicht werden, eine einzige doppelblinde, placebokontrollierte Studie durchgeführt. Fauci behauptete öffentlich, ich hätte in dieser Sache nicht die Wahrheit gesagt. Ich sagte zu ihm: ‚Zeigen Sie mir eine einzige Studie für irgendeine dieser 72 Impfungen‘. Er machte eine Show daraus, die mitgebrachten Akten durchzusehen. Er sagte: „Wir haben sie nicht hier, wir werden sie Ihnen schicken. Er hat sie mir nie geschickt, und ein Jahr später habe ich sie verklagt. Wir reichten eine Klage ein, in der wir sie aufforderten, uns alle Studien zu zeigen, die sie hatten, und nach einem Jahr des Rechtsstreits kamen sie zurück und sagten, wir hätten keine.

Ironischerweise sagt Fauci jetzt, dass er Ivermectin oder Hydroxychloroquin nicht zur Behandlung von Covid einsetzen kann, wenn keine doppelblinden, placebokontrollierten Studien vorliegen.

SB: Der Eindruck, den ich von Fauci habe, ist, dass er weiß, was er in der Öffentlichkeit sagen soll, aber er scheint eine dunkle Seite zu haben. Der einzige Grund, Menschen mit toxischen Medikamenten wie Remdesivir zu versorgen, das für Menschen mit Covid so schädlich war, ist, dass man weiß, dass viele, die es erhalten, sterben werden. Weiß er das auch?

RFK: Natürlich weiß er das. Er hatte Remdesivir in einer Studie in Afrika, um zu sehen, ob es gegen Ebola wirkt. Im Jahr 2019 überwachte das Data and Safety Monitoring Review Board (DSMB) seine Arbeit. Zwei Monate später sagte das Gremium, es sei nicht sicher, es töte Menschen. Es wird von dem Pharmaunternehmen Gilead hergestellt, an dem Bill Gates eine große Beteiligung hält. Das Coronavirus tötet nicht 50 Prozent der Menschen, die sich damit infizieren, während Studien zeigen, dass über 50 Prozent der mit Remdesivir behandelten Menschen starben.

SB: In Ihrem Buch sprechen Sie von zwei Arten von Wissenschaftlern: diejenigen, die sich von Fauci ihre Karriere diktieren lassen, und diejenigen, die sich nicht kompromittieren lassen wollen, aber er scheint sehr effektiv darin zu sein, abweichende Meinungen zu unterdrücken.

RFK: Zusammen mit ihm, Gates und Jeremy Farrar, dem Direktor des Wellcome Trust [ein Teil des Jahresbudgets des Trusts in Höhe von 29,1 Milliarden Pfund stammt von Gates], kontrollieren sie 61 Prozent der biomedizinischen Forschung auf der Welt, sie kontrollieren also so ziemlich alles, was finanziert wird. Diese Finanzierungsmacht gibt ihnen auch die Macht, Studien zu verhindern, die sie nicht wollen, und Wissenschaftler zu ruinieren, die versuchen, diese Studien durchzuführen, und Universitäten in den Ruin zu treiben. Wie das funktioniert, zeige ich in meinem Buch. Wenn ein junger Wissenschaftler an der UCLA Medical School [Universität von Kalifornien, Los Angeles] sagt, warum untersuchen wir nicht, ob die Impfstoffe Schäden verursachen, indem wir eine Cluster-Analyse der Krankenakten durchführen? Das ist eine leicht durchzuführende Studie. Sein Dekan wird einen Anruf von einem von Tony Faucis Lakaien bei den NIH [National Institutes of Health unter der Leitung von Fauci] erhalten, der ihm sagt, dass Sie diesen Typen besser davon abhalten sollten, die Studie durchzuführen, da Tony sie nicht will. Die UCLA, wie alle medizinischen Fakultäten in diesem Land, erhält Hunderte von Millionen Dollar von Fauci und den NIH und ist völlig abhängig von den Lizenzgebühren für pharmazeutische Produkte, die Fauci in seinem Labor entwickelt, an die Universitäten für Phase-1- und Phase-2-Studien vergibt und dann ein pharmazeutisches Unternehmen mit der Produktion des Medikaments beauftragt, das dann das Patent mit der Universität teilt. Alle hängen am Haken, alle verdienen Geld und alle haben einen großen Anreiz, nicht zu reden.

Morgen werden wir die sensationellen Ergebnisse von RFKs Buch untersuchen.