Es sind mehr Kinder an einer COVID-Spritze gestorben als an COVID

Ein Team veröffentlichte eine technische Analyse, um den aktuellen Unterberichterstattungsfaktor (URF) aus den VAERS-Informationen zu ermitteln, und kam zu dem Ergebnis, dass der Faktor 41 beträgt. Bei Anwendung auf die Regierungsdaten ergab sich, dass 173 % mehr Kinder an dem Impfstoff als an der Krankheit starben.

Bei Anwendung desselben URF stieg die Zahl der COVID-bedingten Todesfälle auf 815.326 und die Zahl der dauerhaft Behinderten auf 1.338.404. Bis heute wurden insgesamt 803.043 Todesfälle durch die Infektion gemeldet, was bedeutet, dass die Impfung mehr Kinder und Erwachsene getötet hat als das Virus.

Obwohl es kaum einen Grund gibt, Kindern die Impfung zu verabreichen, wird von offizieller Seite behauptet, sie sei für die Herdenimmunität notwendig. Die Gesundheitsbehörden müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass es an Beweisen für diese These fehlt und dass dabei Kinder sterben.

Todesfälle und Verletzungen von Piloten beeinträchtigen kommerzielle Flüge, die logistische Verteilung von Waren und die militärische Einsatzbereitschaft. In einer eidesstattlichen Erklärung im Rahmen einer Bundesklage gegen das militärische Impfmandat behauptet die Ärztin Oberstleutnant Theresa Long, dass die Protokolle nach der COVID-Impfung nicht eingehalten werden

Viele Wissenschaftler und Gesundheitsexperten haben davor gewarnt, dass eine Impfung von Kindern gegen COVID-19 unnötig und äußerst riskant ist. Seit Beginn der Pandemie ist klar, dass das Risiko für Krankenhausaufenthalte und Tod durch die Infektion bei Kindern außerordentlich gering ist. Trotzdem werden massive Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass jedes Kind eine Impfung erhält.

Wenn die aktuellen Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) ein Hinweis darauf sind, was die Zukunft bringt, stehen wir vor der größten Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der modernen Geschichte. Meiner Meinung nach ist nicht eine neue COVID-19-Variante dafür verantwortlich, sondern die aktuelle Impfkampagne. Leider habe ich keinen Zweifel daran, dass die Zahl der durch die Impfstoffe verursachten Todesfälle die Zahl der durch die Krankheit verursachten Todesfälle bei weitem übersteigen wird.

Trotz der offensichtlichen Gefahren dieser Gentherapie treiben die Impfstoffhersteller, ermutigt und unterstützt von den staatlichen Gesundheitsbehörden, die Versuche und Empfehlungen für die Impfung bei Kindern mit Hochdruck voran. Im Mai 2021 erfuhren Eltern, dass ihre Kinder ohne ihre Zustimmung geimpft werden können, wenn sie unter die sogenannte Doktrin des „mündigen Minderjährigen“ fallen.

Diese erlaubt es Anbietern, Minderjährige unter bestimmten Umständen ohne elterliche Zustimmung zu behandeln. Die fragliche Altersgruppe liegt zwischen 14 und 18 Jahren, wenn eine „widerlegbare Vermutung der Geschäftsfähigkeit besteht und der Arzt ohne elterliche Zustimmung behandeln darf, es sei denn, der Arzt ist der Ansicht, dass der Minderjährige nicht reif genug ist, um seine eigenen Entscheidungen zur Gesundheitsversorgung zu treffen“.

Im Juli wurden vor einem Bundesgericht zwei Klagen eingereicht, die das Gesetz der Stadt Washington D.C. anfechten, das es erlaubt, Minderjährige ohne elterliche Zustimmung zu impfen.4 Im September 2021 berichtete The Guardian, dass Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren in Großbritannien von Schulteams ohne elterliche Zustimmung eine COVID-19-Impfung verabreicht bekommen können.

Wenn die Eltern nicht zustimmen, das Kind den Impfstoff aber möchte, kann das Team feststellen, ob ein 12-Jähriger in der Lage ist, eine informierte Entscheidung zu treffen. Kürzlich hat sich eine kalifornische Mutter an die Medien gewandt und ihre Empörung zum Ausdruck gebracht, nachdem das Schulsystem ihrem Sohn angeblich eine Pizza als Gegenleistung für die Gentherapie-Impfung angeboten hatte.

Mit jedem Monat, der vergeht, wird es offensichtlicher, dass das Schlachtfeld im Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit zu unseren kleinen Kindern gebracht wurde. Eine kürzlich durchgeführte Überprüfung von Daten der CDC und des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zeigt, dass mehr Kinder durch den Impfstoff gestorben sind als an der Krankheit.

VAERS-Faktor „Underreporting“ beeinträchtigt die Daten

Um die Zahl der Todesfälle durch die COVID-Erkrankung mit der Zahl der Todesfälle durch die Gentherapie-Injektion vergleichen zu können, müssen wir uns mit dem bekannten Underreporting-Faktor in VAERS befassen. Bislang ist die VAERS-Datenbank das einzige von der CDC und der FDA verwendete Meldesystem, das der Öffentlichkeit zugänglich ist. Nach Angaben von VAERS ist es:

.. ist ein passives Meldesystem, d. h. es ist darauf angewiesen, dass Einzelpersonen Berichte über ihre Erfahrungen einsenden. Jeder kann eine Meldung an VAERS übermitteln, auch Eltern und Patienten.

Darüber hinaus ist dies der einzige Bereich, in dem die Öffentlichkeit, einschließlich Ärzte und andere medizinische Fachkräfte, freiwillig unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Impfstoffen, einschließlich Todesfälle, melden können. Laut VAERS sind Angehörige der Gesundheitsberufe gesetzlich verpflichtet, schwerwiegende unerwünschte Ereignisse zu melden, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Impfung auftreten, sowie solche Ereignisse, die vom Hersteller als Kontraindikation für weitere Dosen aufgeführt werden.

Das System „ermutigt“ die Anbieter jedoch nur dazu, Ereignisse nach der Impfung zu melden, unabhängig davon, ob die Impfung das Ereignis verursacht hat oder nicht. Mit anderen Worten: Das System hängt davon ab, dass die Angehörigen der Gesundheitsberufe wissen, dass es das VAERS-System gibt, und dass sie bereit sind, Zeit mit dem Ausfüllen des Dokuments zu verbringen, in dem Folgendes verlangt wird:

Medizinische Informationen und Anamnese des Patienten

Die Einrichtung, in der die Injektion verabreicht wurde

Kontaktinformationen der Person, die das Formular ausfüllt

Impfstofftyp, Hersteller und Chargennummer

Der Arzt oder die medizinische Fachkraft, an den/die man sich am besten wegen des unerwünschten Ereignisses wendet

Die Körperstelle, in die der Impfstoff injiziert wurde

Eine Beschreibung der unerwünschten Ereignisse und der Behandlung

Die Ergebnisse oder Folgen der unerwünschten Ereignisse

Medizinische Tests und Laborergebnisse, die durchgeführt wurden

Alle Impfstoffe, die in dem Monat vor der Gentherapie-Injektion verabreicht wurden.

Hersteller, Chargennummer und Ort, an dem diese zusätzlichen Injektionen verabreicht wurden

Unerwünschte Wirkungen früherer Impfstoffe, die der Patient erhalten hat

Rasse und ethnische Zugehörigkeit des Patienten

Datum und Uhrzeit des Auftretens des unerwünschten Ereignisses

Das Alter des Patienten zum Zeitpunkt der Impfung

Allergien gegen Medikamente, Lebensmittel oder andere Produkte

Ob die Patientin zum Zeitpunkt der Impfung schwanger war

Etwaige Erkrankungen im Monat vor der Impfung

Chronische oder seit langem bestehende Gesundheitszustände

Verschriebene oder rezeptfreie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder pflanzliche Heilmittel, die zum Zeitpunkt der Impfung eingenommen werden

Viele dieser Informationen sind zwar für die Datenverfolgung notwendig, aber man kann sich vorstellen, wie zeitaufwändig das Ausfüllen dieses Formulars werden kann, wenn Ärzte mehrere Patienten mit Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung haben. Mangelnde Kenntnis des Systems und ein zunehmender Ärztemangel mit daraus resultierendem Zeitmangel haben wahrscheinlich auch zum „Underreporting Factor“ (URF) beigetragen.

In einem frühen Zuschussbericht des U.S. Department of Health and Human Services, das Teil des VAERS-Systems ist, räumten die Verfasser Folgendes ein:

Obwohl 25 % der ambulanten Patienten von einem unerwünschten Arzneimittelereignis betroffen sind, werden weniger als 0,3 % aller unerwünschten Arzneimittelereignisse und 1-13 % der schwerwiegenden Ereignisse an die Food and Drug Administration (FDA) gemeldet. Ebenso werden weniger als 1 % der unerwünschten Ereignisse bei Impfstoffen gemeldet.

Bis zum 3. Dezember 2021 wurden dem System 946.461 unerwünschte Ereignisse und 19.886 Todesfälle gemeldet. Wenn nur 1 % der Ereignisse gemeldet werden, bedeutet dies 94,64 Millionen unerwünschte Ereignisse und 1,98 Millionen Todesfälle. Um eine bessere Schätzung darüber zu erhalten, wie viele Menschen durch die derzeitige genetische Injektion geschädigt wurden, wurde die Frage der URF in einem im November 2021 veröffentlichten Papier erneut aufgegriffen.

Das Verfahren zur Festlegung einer neuen URF wurde in einem 62-seitigen Papier veröffentlicht. Anhand einer technischen Analyse der verfügbaren Daten und einer Beurteilung auf der Grundlage von Fachliteratur und Fachwissen der Wissenschaftler wurde ein Untererfassungsfaktor von 41 ermittelt.

Daten der Behörde zeigen, dass 173 % mehr Kinder an einer Spritze als an einem Virus starben

In diesem kurzen Video hören Sie einige der Geschichten von Eltern, die den Verlust ihrer Kinder betrauern, nachdem sie ihnen einen Impfstoff verabreicht haben, von dem ihnen versprochen wurde, er würde sie schützen. Viele haben sich in dem Glauben, das Richtige zu tun, eine experimentelle Impfung verabreicht und hinterließen verwüstete Eltern und Familien.

Bei der Auswertung der Daten erkannte einer der Autoren der Studie, Steve Kirsch, den Ernst der Lage, da er die Zahl der Kinder, die nach der Impfung gestorben sind, mit der Zahl derer verglich, die an der Krankheit gestorben sind. Aus den Daten der CDC, die am 8. Dezember 2021 endeten, geht hervor, dass 757 Kinder unter 18 Jahren als Opfer von COVID-19 aufgeführt wurden.

Er weist darauf hin, dass es sich bei vielen dieser Todesfälle, wie bei den Erwachsenen, wahrscheinlich um Kinder handelt, die an COVID und nicht an COVID gestorben sind. Der Einfachheit halber hat er diese Zahlen jedoch zum Vergleich herangezogen. Anhand der Daten von VAERS, die am 3. Dezember 2021 endeten, fand er 32 Todesfälle durch den Impfstoff.

Legt man die URF von 41 zugrunde, bedeutet dies, dass es 1.312 Todesfälle gab, die wahrscheinlich durch die Injektion verursacht wurden, verglichen mit den 757 Todesfällen, die die CDC als durch die Krankheit verursacht aufzeichnet. Wenn Sie nachrechnen, bedeutet dies, dass die Spritze etwa 173 % mehr Kinder getötet hat als die Krankheit.

Unter Verwendung desselben URF von 41 und der aktuellen Daten von OpenVAERS, die am 3. Dezember 2021 enden, können wir schätzen, dass es 38.804.901 Meldungen und 815.326 Todesfälle gegeben haben müsste. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Gesamtzahl der bis zum 15. Dezember 2021 für COVID-19 verzeichneten Todesfälle 795.839 beträgt. Das bedeutet, dass die Spritze derzeit mehr Kinder und Erwachsene getötet hat als das Virus.

Adverse Event VAERS20 Using URF Deaths 19,886 815,326 Anaphylaxis 8,432 345,712 Miscarriage 3,230 132,430 Permanently disabled 32,644 1,338,404 Severe allergic reaction 35,009 1,435,369 Hospitalizations 102,857 4,217,134 Bell’s Palsy 11,896 487,736 Myocarditis/Pericarditis 16,918 693,638

Pilotensterben, -verletzungen und Impfzwang führen zu Engpässen

Todesfälle und Verletzungen von Piloten wirken sich auf kommerzielle Flüge, die logistische Verteilung von Waren und die militärische Einsatzbereitschaft aus. Mitte 2020 wurden Tausende von Piloten entlassen oder beschlossen, in den Ruhestand zu gehen, als im ganzen Land und auf der ganzen Welt Flüge während der Abriegelungen gestrichen wurden. Auch die staatlichen Auflagen für die Gentherapie-Spritze haben die Einstellung potenzieller Piloten gebremst.

Die Ausbildung eines Piloten dauert bis zu zwei Jahre, und Boeing schätzt den Bedarf an mehr als 600.000 neuen Piloten in den nächsten zwei Jahrzehnten. Nach der Freigabe der Aufnahme im Jahr 2021 stellten einige fest, dass die Zahl der Todesfälle unter Piloten im Jahr 2021 höher ist als die Zahl der Todesfälle in den Jahren 2019 und 2020.

Während die Daten zu dieser Situation weiter veröffentlicht werden, ist es wichtig zu wissen, dass ein Fliegerarzt der Armee sich ebenfalls zu Wort gemeldet hat, um davor zu warnen, dass die COVID-Impfung das Risiko eines plötzlichen Herztodes bei Militärpiloten erhöhen könnte.

Die Ärztin Oberstleutnant Theresa Long reichte eine eidesstattliche Erklärung ein, in der sie behauptet, die Armee halte sich nicht an die Protokolle des Verteidigungsministeriums, um auf Nebenwirkungen von Herzmuskelentzündungen im Zusammenhang mit den Impfungen von Pfizer und Moderna zu prüfen. Die eidesstattliche Erklärung ist Teil einer Bundesklage gegen das Impfstoffmandat für das US-Militär. In der eidesstattlichen Erklärung behauptet Long:

… es wird derzeit kein funktionelles Myokard-Screening durchgeführt … es ist meine professionelle Meinung, dass derzeit erhebliche vorhersehbare Risiken bestehen, die ein angemessenes Screening aller Flugbesatzungen erfordern. Auf der Grundlage der eigenen Protokolle und Studien des Verteidigungsministeriums sind die beiden einzigen brauchbaren Methoden zur angemessenen Bewertung dieses Risikos die MRT-Bildgebung oder die Kardio-Biopsie, die durchgeführt werden müssen.

Im Oktober 2021 stellte The Defender, die Publikation der Children’s Health Defense, eine Frage, die viele vielleicht übersehen haben. Handelt es sich bei diesen Impfvorschriften, die anscheinend kritische Dienste und Mitarbeiter wie Piloten, Gesundheitsdienstleister und Ersthelfer einschränken, um eine absichtliche Sabotage, die Amerika schwächen und die Kontrolle ausweiten soll?

Der Verlust wichtiger Piloten ist nicht nur die Folge des Todes, sondern auch lebensverändernder Behinderungen nach der Impfung. The Defender berichtete über das Expertengremium von Senator Ron Johnson (R-Wis.) zu COVID-Impfstoffverletzungen, bei dem ein 33-jähriger Verkehrspilot aus Cleveland, Mississippi, über seine Verletzungen aussagte.

Cody Flint war vor der Verabreichung der Gentherapie-Spritze von Pfizer gesund und hatte keine gesundheitlichen Probleme. Seine erste Dosis erhielt er am 1. Februar 2021. Innerhalb von 30 Minuten bekam er starke Kopfschmerzen, die sich zu einem brennenden Gefühl in seinem Nacken entwickelten. Zwei Tage später merkte er, dass etwas nicht stimmte, aber erst, nachdem er sein Flugzeug in die Luft gebracht hatte. Er beschrieb, was dann geschah:

Ich begann, einen Tunnelblick zu entwickeln, und meine Kopfschmerzen wurden immer schlimmer. Ungefähr zwei Stunden nach meinem Flug zog ich mein Flugzeug hoch, um zu wenden, und spürte einen extremen Druck in meinen Ohren. Sofort wurde ich fast ohnmächtig, mir war schwindlig, ich war desorientiert, mir war übel und ich zitterte unkontrolliert. Dank der Gnade Gottes konnte ich mein Flugzeug ohne Zwischenfälle landen, obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, dies getan zu haben.

Die Ärzte sagten ihm zunächst, er habe einen Schwindelanfall und eine schwere Panikattacke gehabt. Da beides jedoch nicht in der Anamnese auftauchte und sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechterte, sagten ihm die Ärzte, dass „nur eine unerwünschte Reaktion auf die Impfung von Pfizer oder ein schweres Kopftrauma einen derartigen Spontanschaden verursacht haben kann.“

Nach einem Jahr, zahlreichen Rückenmarkspunktionen und zwei Operationen teilte Flint mit, dass der Impfstoff seine Karriere und seine Zukunft gestohlen habe. Er hat seine gesamten Ersparnisse ausgegeben, um seine Arztrechnungen zu bezahlen, und seine Familie „steht kurz davor, alles zu verlieren, was wir haben.“

Statistische Tricks hinter der Panikmache

Es ist wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass die Behauptung von Pfizer, der Impfstoff sei zu 95 % wirksam, keine Wirksamkeitsangabe ist, die Sie sich vielleicht vorstellen können. Man könnte meinen, dass 95 % Wirksamkeit bedeutet, dass die Impfung 95 von 100 Personen schützt.

Dabei handelt es sich jedoch um die sogenannte relative Risikoreduktion, d. h. um den Unterschied zwischen den Ereignisraten der beiden untersuchten Gruppen. Mit anderen Worten: Sie spiegelt die Anzahl der geimpften Personen wider, die während der Studien an COVID erkrankten, verglichen mit der Anzahl der nicht geimpften Personen. Betrachtet man die absolute Risikoreduktion, die für Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit weitaus relevanter ist, so stellt man fest, dass diese Zahl tatsächlich weniger als 1 % beträgt.

Das bedeutet, dass die Impfung bei weniger als einer von 100 geimpften Personen wirksam ist. Dies macht den Nutzen des Impfstoffs zwar zweifelhaft, spricht aber auch für die Propaganda und Panikmache, mit der Impfstoffhersteller und -interessenten für die gefährliche Impfung werben – vor allem, wenn die National Institutes of Health sagen, dass die absolute Risikominderung die nützlichste Art ist, Forschungsergebnisse zu präsentieren.

Experten nutzen die Argumentation der Herdenimmunität, um Eltern zu überzeugen

Da es für Kinder kaum einen Grund gibt, sich gegen COVID impfen zu lassen, versuchen die Gesundheitsbehörden, sie mit dem Argument der Herdenimmunität davon zu überzeugen, dass sie geimpft werden sollten. Sie wollen Ihnen weismachen, dass Sie nicht nur die Menschen in Ihrer Umgebung als Krankheitsüberträger betrachten sollten, sondern auch, dass Kinder asymptomatische Überträger sein könnten, die angeblich stillschweigend eine tödliche Krankheit in Großmutters Haus verbreiten.

Was man Ihnen nicht sagt und worüber die Medien nicht berichten, sind die Studien, die zeigen, dass Kinder die Pandemie nicht anheizen und dass sie COVID-19 sogar weniger wahrscheinlich übertragen als Erwachsene. Die Organisation Children’s Health Defense stellte fest:

Kurz gesagt, die Verantwortlichen für das öffentliche Gesundheitswesen sagen, Eltern müssen ‚die Jungen impfen, um die Alten zu schützen‘. In Anbetracht der Schätzung der Bundesregierung, dass auf 39 verabreichte Impfstoffe ein Impfschaden kommt, scheint es klar zu sein, dass die Behörden erwarten, dass Kinder 100 % der Risiken der COVID-Impfung tragen und dafür keinen Nutzen haben.

Von Herdenimmunität spricht man, wenn genügend Menschen eine Immunität gegen eine Infektionskrankheit erworben haben, sodass diese in der Gemeinschaft nicht mehr weit verbreitet ist. Dies wird anhand einer Reproduktionszahl oder R0 berechnet. Dies ist die geschätzte Zahl der Neuinfektionen, die von einer infizierten Person ausgehen können. R1 bedeutet, dass von einer infizierten Person erwartet wird, dass sie eine weitere Person ansteckt.

Wenn R0 unter 1 liegt, bedeutet dies, dass die Zahl der Fälle rückläufig ist, und R0 über 1 bedeutet, dass sie ansteigt. Die Anfälligkeit einer Person für eine Infektion ist bekanntlich von verschiedenen Faktoren wie Alter, Gesundheitszustand und Kontakten innerhalb der Gemeinschaft abhängig, auch wenn dies keine exakte Wissenschaft ist.

Die ursprüngliche Berechnung für die Verfolgung der COVID-19-Gesundheitsmaßnahmen basierte auf der Annahme, dass jede Person die gleiche Anfälligkeit hat und sich zufällig mit anderen in der Gemeinschaft mischt. Eine in Nature Reviews Immunology veröffentlichte Studie legt jedoch nahe, dass der Schwellenwert für die Herdenimmunität bei COVID-19 möglicherweise angepasst werden muss, da Kinder weniger empfänglich für die Krankheit sind. Die Wissenschaftler schrieben:

Ein weiterer Faktor, der zu einem niedrigeren Schwellenwert für die Herdenimmunität bei COVID-19 führen könnte, ist die Rolle von Kindern bei der Virusübertragung. Vorläufigen Berichten zufolge sind Kinder, insbesondere Kinder unter 10 Jahren, möglicherweise weniger anfällig und ansteckend als Erwachsene, sodass sie bei der Berechnung der Herdenimmunität teilweise außer Acht gelassen werden können.

Mit anderen Worten: Die Idee, dass wir Kinder impfen müssen, um Erwachsene zu schützen, wird bei dieser Krankheit nicht durch Beweise gestützt. Nach jahrzehntelangem Studium der Impfstoffforschung und der Übernahme verantwortungsvoller Positionen im Gesundheitswesen sollte man hoffen, dass Personen wie Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, die Wissenschaft verstehen.

Wenn man davon ausgeht, dass diese Personen die wissenschaftlichen Erkenntnisse verstehen, die gegen eine Impfung von Kindern sprechen, und dass sie zumindest einen Blick auf die von der CDC und der FDA gesammelten VAERS-Daten geworfen haben, dann muss man sich die Frage stellen, was das eigentliche Ziel der Impfung von Kindern mit einer potenziell tödlichen und behindernden Impfung ist, wenn sie ein äußerst geringes Risiko haben, schwer an COVID-19 zu erkranken oder an der Krankheit zu sterben?

