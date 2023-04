Der Wirtschaftskrieg, „Bombardierung“ Italiens und Europas. Das politische Mandat von Goldman Sachs und Rothschilds Beauftragten.

Erstmals veröffentlicht am 31. Oktober 2022, nach der US-NATO-Sabotage von Nord Stream am 26. und 27. September 2022

Mit der Verschärfung der Krise wird die „Goldman-Sachs-Regierung“, die mächtige US-Investmentbank, in Europa immer stärker: das heißt, die Ernennung von Politikern, die zur Finanzelite gehören, in hohe Regierungsämter. Nach Mario Draghi an der Spitze der italienischen Regierung wird ein weiterer „Goldman-Sachs-Mann“, Rishi Sunak, mit der Leitung der britischen Regierung betraut: Der Experte für Hedgefonds hat die Tochter eines indischen Milliardärs geheiratet, der ihm die Leitung eines seiner Finanzunternehmen übertragen hat. Er hat einen ähnlichen Werdegang wie der französische Präsident Emmanuel Macron, der in der US-Investmentbank Rothschild ausgebildet wurde.

Diese und andere Politiker, die gleichzeitig Schlüsselpositionen in der Europäischen Union innehaben, ziehen Europa in den Abgrund der Krise, indem sie das Spiel Washingtons spielen. Die Inflation in der Eurozone hat im September einen neuen Rekordwert von 10 % erreicht. Am Ursprung steht ein enormer Anstieg der Gaspreise, verursacht durch die Sanktionen gegen Russland. Das günstige russische Gas wird in der EU zunehmend durch teures US-amerikanisches Flüssigerdgas (LNG) ersetzt, das auf dem Referenzpreis der Amsterdamer Börse basiert, die von einem großen US-Finanzunternehmen kontrolliert wird.

Gleichzeitig wird Italien daran gehindert, billiges Öl und Gas aus Libyen zu importieren, da die italienische Regierung die Marionettenregierung in Tripolis „anerkennt“ und finanziert und die echte libysche Regierung in Benghazi für „illegal“ erklärt. In dem von Michelangelo Severgnini geführten Interview erklärt ein wichtiger politischer Vertreter Benghazis – Abdul Hadi Al-Huweej, ehemaliger Außenminister der Al-Thani-Regierung und Sekretär der libyschen Zukunftspartei -, dass die Regierung in Benghazi Italien mit Öl und Gas zu Preisen versorgen kann, die weit unter den Marktpreisen liegen, und italienischen Unternehmen in Libyen gute Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.

Daher muss Italien zum einen die Sanktionen gegen Russland aufheben und die russischen Gasimporte wieder aufnehmen und zum anderen ein Wirtschaftsabkommen mit Bengasi schließen. Dazu muss Italien aus dem militärischen, wirtschaftlichen, politischen, medialen und ideologischen Krieg aussteigen, der unser Leben beherrscht: ein wesentliches Ziel der Kampagne ITALIEN AUS DEM KRIEG, die vor einigen Tagen ins Leben gerufen wurde und immer mehr Unterstützung erfährt.

