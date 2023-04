Wird das Ende des Petrodollars das Ende des US-Imperiums bedeuten?

Ron Paul

Zukünftige Historiker könnten sagen, dass das wichtigste Ereignis des Jahres 2023 nichts mit Donald Trump, anderen Präsidentschaftskandidaten des Jahres 2024 oder gar dem Krieg in der Ukraine zu tun hatte. Stattdessen könnte das Ereignis mit der größten langfristigen Bedeutung ein Ereignis sein, das in den Mainstream-Medien kaum Beachtung fand – die Entwicklung Saudi-Arabiens hin zur Akzeptanz anderer Währungen als des US-Dollars für die Bezahlung von Ölrechnungen.

Nachdem Präsident Nixon die letzte Verbindung zwischen dem Dollar und dem Gold gekappt hatte, handelte seine Regierung ein Abkommen mit der saudischen Regierung aus. Die USA würden das saudische Regime unterstützen, auch durch die Lieferung von Waffen. Im Gegenzug würden die Saudis alle Ölgeschäfte in Dollar abwickeln. Die Saudis erklärten sich außerdem bereit, die von ihnen angehäuften Dollarüberschüsse für den Kauf von US-Schatzanleihen zu verwenden. Der daraus resultierende „Petrodollar“ ist einer der Hauptgründe dafür, dass der Dollar seinen Status als Weltreservewährung behalten hat.

In diesem Jahr trafen China und Brasilien eine Vereinbarung, den Handel zwischen den beiden Ländern künftig in der jeweiligen Landeswährung und nicht in Dollar abzuwickeln. Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat weitere Länder dazu aufgerufen, den Dollar aufzugeben.

Diese Entdollarisierungsbewegung wird zum Teil durch den Unmut über die amerikanische Außenpolitik angetrieben, insbesondere durch die zunehmende Anwendung von Wirtschaftssanktionen durch die US-Regierung. Die Entthronung des Dollars von seinem Status als Weltreservewährung macht es den Ländern leichter, diese Sanktionen zu ignorieren.

Die De-Dollarisierung wird sich negativ auf die Fähigkeit der US-Regierung auswirken, ihre über 30 Billionen Dollar Schulden zu verwalten. Von einigen Ausnahmen abgesehen, gibt es im Kongress immer noch keine wirkliche Unterstützung für Ausgabenkürzungen. Mitglieder der republikanischen Führung haben zwar erklärt, dass sie eine Anhebung der Schuldenobergrenze nur dann unterstützen werden, wenn sie mit Ausgabenkürzungen verbunden ist. Nachdem die Regierung Biden die Republikaner jedoch beschuldigt hatte, die Sozialversicherung und die medizinische Versorgung kürzen zu wollen, erklärte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Kürzung der Ausgaben für die Sozialversicherung und die medizinische Versorgung – die einen großen Anteil am Bundesdefizit haben – für „vom Tisch“. Auch der militärisch-industrielle Komplex hat trotz der wachsenden Skepsis der Republikaner gegenüber ausländischen Interventionen die Führung des Kongresses und das Weiße Haus fest im Griff. Erwarten Sie daher keine Kürzung der Militärausgaben. Stattdessen wird der Haushalt des Pentagons wahrscheinlich steigen.

Die US-Notenbank wird weiterhin unter Druck stehen, die immer weiter steigenden Staatsschulden zu monetarisieren und die Zinssätze (und damit die Kreditkosten der Regierung) niedrig zu halten. Die daraus resultierende Inflation wird zu mehr Unterstützung für die Abschaffung des Status des Dollars als Weltreservewährung führen. Je mehr Länder den Dollar aufgeben, desto weniger wird die Fed in der Lage sein, die Schulden der Bundesregierung zu monetarisieren, ohne eine Hyperinflation auszulösen. Dies wird zu einer Dollarkrise und einem wirtschaftlichen Zusammenbruch führen, der schlimmer ist als die Große Depression.

Diese Krise wird zum Ende des Wohlfahrts-/Kriegs-Fiatwährungssystems führen. Während die Geschichte zeigt, dass dies zum Aufstieg noch autoritärerer politischer Bewegungen führen wird, deutet die wachsende Popularität libertärer Ideen darauf hin, dass der Zusammenbruch auch das weitere Wachstum der Freiheitsbewegung fördern wird. Dies könnte bedeuten, dass die Krise zu einer Wiederherstellung einer begrenzten Regierung und einer Förderung der Freiheit führt. Der Schlüssel, um die Chance, die die Krise bietet, in vollem Umfang zu nutzen, liegt darin, unsere Ideen weiter zu verbreiten. Glücklicherweise brauchen wir keine Mehrheit, sondern nur eine unermüdliche engagierte Minderheit, die sich der Sache verschrieben hat, um unsere Freiheit wiederzuerlangen.