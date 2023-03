Der Zusammenbruch der SVB: Wie die Finanzkrise den Aufstieg von CBDCs fördert

Kit Knightly

Am vergangenen Freitag ist die Silicon Valley Bank, die 16. größte Bank in den Vereinigten Staaten, vollständig zusammengebrochen. Die größte Bankenpleite seit der Finanzkrise 2008

Am Sonntag waren neben der SVB auch die Silvergate Bank und die Signature Bank vollständig zusammengebrochen. Alle drei befinden sich nun unter der Kontrolle der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Die FDIC hat den ungewöhnlichen Schritt unternommen, alle bei der SVB gehaltenen Einlagen vollständig zu garantieren – das heißt, die Bundesregierung wird Steuergelder ausschütten, um alle SVB-Kunden zu entschädigen.

Aber der Schaden ist noch nicht zu Ende. Natürlich gerieten dadurch auch andere regionale Banken unter Druck, und zwei weitere – die First Republic Bank und die PacWest Bank – standen nach Minirunden kurz vor dem Zusammenbruch.

Am Wochenende verloren die vier größten Banken an der Wall Street über 55 Milliarden Dollar an Wert. Bankaktien auf der ganzen Welt verlieren an Wert.

Heute Morgen hat die Aktie der Credit Suisse ein Allzeittief erreicht und damit einen weltweiten Ausverkauf von Aktien ausgelöst.

Kurzum, die Finanzlage steht am Rande einer großen Krise. Aber ist das ein Zufall? Und wenn nicht, was ist das Ziel dahinter?

Nun, erstens: Nein, es ist nicht zufällig. Lassen Sie uns das aus dem Weg räumen.

Heißt das, dass die Zusammenbrüche bis ins kleinste Detail geplant und konstruiert wurden? Vielleicht, vielleicht auch nicht.

Auf jeden Fall gab es zumindest eine Vorwarnung für Eingeweihte.

Der Vorstandsvorsitzende und der Finanzvorstand der SVB haben in den zwei Wochen vor dem Zusammenbruch zusammen 4 Millionen Dollar an Aktien abgestoßen, und Peter Thiels Founders Fund hat am Donnerstag vor dem Zusammenbruch sein gesamtes Kapital aus der SVB abgezogen.

Und das, obwohl die kalifornische Finanzaufsichtsbehörde (California Department of Financial Protection and Innovation) noch am 9. März feststellte, dass die SVB ein „gesundes Finanzinstitut“ war und erst nach dem Ansturm der Investoren in die Insolvenz ging.

Das ist natürlich kein Beweis für einen vorsätzlichen Zusammenbruch, aber es ist dennoch ein wichtiger Hinweis.

Jeder, der es vorausgesehen hat, hätte am Wochenende ein Vermögen mit Verkaufsoptionen machen können. Es wird interessant sein, ob ein sprunghafter Anstieg solcher Geschäfte zu verzeichnen war.

Aber all das ist eigentlich irrelevant, denn wir wissen, dass die Wirtschaft als Reaktion auf die „Pandemie“ seit drei Jahren absichtlich heruntergefahren wurde.

Sie haben die Kosten für Lebensmittel und Energie in die Höhe getrieben und den Wert unserer Währung zerstört, indem sie Milliarden und Abermilliarden von Dollar, Pfund und Euro „druckten“.

Auch wenn es bei diesen speziellen Banken keine spezielle Mikroverwaltung gab, waren Bankenzusammenbrüche die unvermeidliche Folge dieses wirtschaftlichen Vandalismus – unvermeidlich und gewollt.

Die wichtigeren Fragen sind „Warum?“ und „Was passiert jetzt?“.

Nun, ein Aspekt wird eine strengere Regulierung sein – insbesondere von Kryptowährungen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass zwei der gescheiterten Banken – Silvergate und Signature – Großinvestoren in Kryptowährungen sind, und von der SVB ist bekannt, dass sie ebenfalls Verbindungen zu Kryptowährungen hat.

Wahrscheinlich wird das Narrativ entstehen, dass „unregulierte Krypto-Investitionen eine Gefahr für das Finanzsystem darstellen“ oder dass „unregulierte Kryptowährungen unsere Finanzinstitute anfällig für Wirtschaftskriege machen“ oder etwas Ähnliches.

Wir sehen bereits Artikel, die in diese Richtung gehen, sowie düstere Warnungen aus dem letzten Herbst.

Die nächste Phase wird wahrscheinlich darin bestehen, zu argumentieren, dass kleine, regionale, private Banken die Sicherheit des Geldes ihrer Kunden nicht garantieren können, und dass es für Einzelpersonen sicherer wäre, entweder bei riesigen internationalen Banken oder direkt bei der Zentralbank einzuzahlen.

Es wird bereits berichtet, dass die Bank of America seit dem Zusammenbruch der SVB einen enormen Anstieg der Einlagen verzeichnen konnte. Dieser Konsolidierungsprozess bei den großen Banken wird sich wahrscheinlich fortsetzen.

Logischerweise kann diese zweigleisige Propaganda nur in eine Richtung gehen (für jeden, der auch nur ein wenig aufgepasst hat): Die digitale Währung der Zentralbank.

Das Narrativ passt zu gut, als dass es etwas anderes sein könnte.

In Zukunft können CBDCs als sicherer als herkömmliche Banken und regulierter als „herkömmliche“ Kryptowährungen angepriesen werden. Und da die FDIC jetzt die Einlagen von gescheiterten Banken vollständig garantiert, ist man praktisch sowieso bei der Fed in der Bank. Warum nicht einfach den Mittelsmann ausschalten?

Wir wissen, dass sie diese Argumente vorbringen werden, weil sie bereits damit begonnen haben.

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum ein Papier mit dem Titel:

Können digitale Zentralbankwährungen zur Stabilisierung der globalen Finanzmärkte beitragen?

Es ist klar, wie das Verkaufsargument lauten wird.

Aber darüber hinaus ist es möglich, dass Bank-Runs in Zukunft sogar gefördert werden, weil sie die Akzeptanz digitaler Währungen erhöhen könnten.

Dies geht aus einem Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hervor [Hervorhebung hinzugefügt]:

Eine andere Reihe von Studien befasst sich mit dem Risiko, dass ein CBDC die Anfälligkeit der Einleger für systemweite Bankenkrisen erhöhen kann, indem es den Transfer von Einlagen erleichtert. Die Verfügbarkeit von CBDC dürfte keine großen Auswirkungen auf einzelne Bank-Runs haben, da es bereits möglich ist, Geld digital und sofort zwischen einer schwachen und einer starken Bank zu übertragen (Kumhof und Noone (2018) und Carstens (2019)).

Während einer systemischen Bankenkrise wären jedoch Überweisungen von Bankeinlagen zu CBDC mit geringeren Transaktionskosten verbunden als Bargeldabhebungen (z. B. der Gang zum Geldautomaten, das Warten in der Schlange usw.), und es gäbe einen sicheren Hafen in Form der Zentralbank.

Die im Vergleich zu Bargeld geringeren Kosten für den Gang zu CBDC bedeuten, dass mehr Einleger bei einer geringeren wahrgenommenen Wahrscheinlichkeit einer systemweiten Bankensolvenzkrise schnell abheben würden.

Sie argumentieren, dass, da jedes hypothetische CBDC sicherer als herkömmliche Bankeinlagen und leichter zu bekommen ist als Bargeld, sich die Menschen im Falle eines Ansturms auf die Bank dafür entscheiden würden, es zu verwenden, und dass Bank-Runs daher wahrscheinlicher und häufiger wären.

Verstehen Sie, was das bedeutet?

Sobald es CBDCs gibt – natürlich zunächst auf freiwilliger Basis – könnten die Zentralbanken theoretisch die Akzeptanz erhöhen, indem sie künstlich finanzielle Instabilität erzeugen und regionale Banken zum Zusammenbruch bringen.

Sie werden sie nicht zwingend vorschreiben, sondern nur „sicher“ machen.

In einem anderen Bericht, der 2022 vom britischen Oberhaus veröffentlicht wurde, werden CBDCs als „eine Lösung auf der Suche nach einem Problem“ bezeichnet.

Es sieht so aus, als hätten sie gerade ihr Problem gefunden. Und mit Problemen ist es wie mit allem anderen – die besten sind die, die man sich selbst macht.