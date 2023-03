Farbige Revolutionen: Bidens Regime sponsert einen Staatsstreich und bildet palästinensische Terroristenarmee in Israel aus

Während die US-Banken zusammenbrechen und die Welt am Rande des Dritten Weltkriegs steht, führt das kriminelle Biden-Regime eine Reihe von Regimewechsel-„Farbrevolutionen“ auf der ganzen Welt durch, die darauf abzielen, konservative Regierungen zu destabilisieren und von Washington kontrollierte Marionetten zu installieren, die nach ihren Wünschen handeln. The Gateway Pundit wird diese von Open Society / National Endowment for Democracy angeführten Putschversuche aufdecken, die das einzige zu sein scheinen, was das Blinken / Nuland / Sullivan Regime gut kann. Heute: Israel.

Dank gefälschter Korruptionsvorwürfe gegen Israels dienstältesten Premierminister Benjamin Netanjahu hat Israel in drei Jahren fünf Wahlen hinter sich gebracht und in diesem Jahr endlich wieder eine stabile konservative Regierung bekommen. Da die israelische Bevölkerung eine der wenigen auf der Welt ist, die zuverlässig für konservative, patriotische, rechtsgerichtete Parteien stimmen, bleibt der von Soros finanzierten israelischen Linken nichts anderes übrig, als aus dem Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen und das linke Rechtssystem zu nutzen, um ihr Land zu sabotieren.

Der Oberste Gerichtshof Israels hat sich das Recht angemaßt, demokratisch verabschiedete Gesetze, die er für „unangemessen“ hält, zu kippen, ein Veto gegen demokratisch gewählte Minister einzulegen und seine eigenen Mitglieder auf Dauer zu ernennen. Deswegen besteht die oberste Priorität der neuen Netanjahu-Regierung darin, das Rechtssystem zu reformieren, um es dem der USA und anderer westlicher Länder anzugleichen, wo die Richter von der Exekutive ernannt und vom Parlament bestätigt werden und nur Gesetze aufheben können, die ausdrücklich gegen die Verfassung verstoßen. Die Reform genießt in Israel breite Unterstützung, da die israelische Bevölkerung immer rechter geworden ist, während die Gerichte immer weiter nach links gerückt sind.

Sehen Sie hier in Englisch, wie Avi Abelow die Justizreform in Israel erklärt:

Die Justizreform würde die israelische und Soros-Linke ihres einzigen Werkzeugs in Israel berauben. Daher drehen sie natürlich völlig durch, drohen mit Bürgerkrieg, „Tod für Netanjahu“ und rufen zu einem gewaltsamen Staatsstreich auf. Letzte Woche umzingelte eine Menge von 1000 radikalen Linken die Frau des Ministerpräsidenten, Sarah Netanyahu, bei ihrem Friseur, wo sie von 300 Polizisten gerettet werden musste. Vergangene Woche demolierten Linksradikale auch die Büros der konservativen Denkfabrik Kohelet und terrorisierten die Mitarbeiter.

Nun hat die Journalistin Caroline Glick aufgedeckt, wie das Biden-Regime die Bewegung für eine gute Regierung in Israel (MQG) finanziert, „die linksextreme Organisation im Epizentrum des Krieges der israelischen Linken gegen die Netanjahu-Regierung. Die MQG begann ihre aktuelle Kampagne der Delegitimierung, Subversion und Dämonisierung unmittelbar nach der Vereidigung der Netanjahu-Regierung am 29. Dezember.“

„Laut den Jahresberichten der MQG hat das Außenministerium in den vergangenen drei Jahren ihre Programme zur „Demokratieerziehung“ in israelischen Gymnasien finanziert. Da die Hauptaktivität von MQG darin besteht, die Demokratie in Israel zu untergraben, indem sie Gesetze bekämpft und Chaos sät, um demokratisch gewählte rechte Regierungen daran zu hindern, ihre Versprechen gegenüber den Wählern zu erfüllen, ist es ziemlich klar, dass MQG, wenn sie sich auf „Demokratieerziehung“ bezieht, nicht die Mehrheitsregel meint“, schreibt Glick.

In einer vom israelischen Sender Channel 14 veröffentlichten E-Mail gab der von Soros gegründete New Israel Fund zu, dass er die regierungsfeindlichen Proteste finanziert, wie JNS berichtet: „Der New Israel Fund hat die vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die an der großen Demonstration am Samstagabend in Tel Aviv teilgenommen haben, mit einem Sonderzuschuss unterstützt“, heißt es in der von Channel 14 zitierten E-Mail, die sich auf eine Demonstration am 7. Januar bezog, und weiter: „Shatil vom New Israel Fund war an der Koordinierung und Synchronisierung der verschiedenen Parteien beteiligt, die an der Demonstration teilnahmen. Shatil ist der operative Arm des New Israel Fund in Israel. Auf der Website von Shatil heißt es: „Wir unterstützen Organisationen und Aktivisten, die sich für die Stärkung der demokratischen Gesellschaft einsetzen, und bieten ihnen hochmodernen Kapazitätsaufbau, Schulungen und Beratung. Channel 14 bezeichnete die E-Mail als „Präzedenzfall“, da sich der New Israel Fund im Allgemeinen bedeckt hält und „hinter den Kulissen“ arbeitet.

Letzte Woche fing Israel National News WhatsApp-Nachrichten ab, in denen 70 Dollar plus Benzingeld für die Hilfe bei der Blockade der Autobahn zum Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv angeboten wurden.

„Willst du diesen Donnerstag ein paar Schekel verdienen?“, hieß es in der Nachricht. „Kommen Sie und legen Sie den Ben-Gurion-Flughafen still, und Sie erhalten 250 Schekel plus Benzin. „An diesem Donnerstag um neun Uhr morgens werden wir alle zum Ben-Gurion-Flughafen fahren, mit Autos, die aus dem ganzen Land kommen. Wir werden eine einfache Taktik anwenden: Wir fahren langsam zwischen dem Eingang des Flughafens und dem Terminal 3 hin und her, immer und immer wieder. Je mehr Autos da sind, desto größer ist der Einfluss auf den Flughafen für mehr Stunden. Die Idee ist, eine langsame Fahrt durch den Flughafen zu genießen. Bringt Musik und Podcasts mit“, heißt es weiter. Die Organisatoren betonten, dass „jeder, der sich nicht mit den Organisatoren abspricht, nicht bezahlt wird“ und dass die Teilnehmer „ihren vollständigen Namen und die Marke ihres Fahrzeugs an die Organisatoren schicken sollten, damit wir sie registrieren und sicherstellen können, dass sie bezahlt werden“.

Ein hoher Regierungsbeamter, der in der Entourage von Premierminister Benjamin Netanjahu auf seiner Wochenendreise nach Italien reiste, behauptete am Freitag, dass die Massenproteste gegen die Regierung von der Biden-Administration finanziert werden, schrieb die Times of Israel: „Dieser Protest wird mit Millionen von Dollar finanziert und organisiert“, sagte er. „Wir verfolgen, was hier passiert. Es handelt sich um eine sehr hochrangige Organisation. Es gibt ein organisiertes Zentrum, von dem aus sich alle Demonstranten in geordneter Weise verteilen“, so der hohe Beamte. „Wer finanziert den Transport, die Fahnen, die Bühnen? Das ist für uns klar“, sagte er.

Während das Biden-Regime und seine Open-Society-Verbündeten die angestrebte „Farbrevolution“ in Israel finanzieren, haben sie auch „einen weitaus gefährlicheren und tödlicheren Versuch gestartet, die führende Militärmacht im Nahen Osten zu destabilisieren“, schreibt Tony Badran in Tablet. „Die Welle der Proteste in Israel folgt auf die tödlichste Serie palästinensischer Terroranschläge seit dem Ende der Zweiten Intifada. Unglaublicherweise schlagen die USA nun vor, die politische Schwäche ihres Verbündeten auszunutzen, indem sie eine potenzielle 5.000 Mann starke palästinensische Terrorarmee aufstellen, die angeblich anstelle der (israelischen Armee) IDF den Terrorismus im Westjordanland bekämpfen würde.“

Am Sonntagabend enthüllte der israelische Sender Channel 14, dass auf der Tagesordnung des Gipfels ein US-amerikanischer „Sicherheitsplan“ zur Eindämmung terroristischer Gewalt und israelischer Anti-Terror-Operationen in Judäa und Samaria stand“, berichtet Caroline Glick: „Der US-Vorschlag sieht unter anderem eine massive Aufstockung der Zahl der von den USA ausgebildeten palästinensischen Sicherheitskräfte vor. Die Regierung Biden möchte 5.000 Palästinensern eine Kommandoausbildung in Jordanien ermöglichen und sie dann in Nordsamaria und vielleicht auch in den südlichen Hebron-Hügeln einsetzen – beides wichtige Knotenpunkte palästinensischer terroristischer Aktivitäten.“

„Der US-Vorschlag würde von Israel auch verlangen, die Antiterroroperationen der IDF drastisch einzuschränken. Er sieht die Entsendung ausländischer Truppen, einschließlich US-Militärs, vor Ort vor. Der angebliche Zweck dieser Kräfte wäre es, Palästinenser von Israelis zu trennen. In der Praxis würde ein solcher Einsatz dazu führen, dass US-amerikanische und andere Streitkräfte im Namen der Palästinenser gegen IDF-Soldaten und israelische Zivilisten eingesetzt werden.

Zu den vielen alarmierenden Aspekten des US-Plans gehört die Tatsache, dass er die direkte Beteiligung palästinensischer Kräfte an Terroranschlägen völlig außer Acht lässt. Im Verlauf des palästinensischen Terrorkrieges vor 20 Jahren ermordeten von den USA ausgebildete palästinensische Kräfte allein im Jahr 2002 26 IDF-Soldaten. Die Palästinenser lernten von ihren amerikanischen Ausbildern, wie man Handys als Fernzünder benutzt. Im Laufe der Jahre haben sie dieses Wissen nicht zur Terrorbekämpfung, sondern zur Tötung von Israelis bei Terroranschlägen eingesetzt.

Die Palästinensische Autonomiebehörde, deren Kräfte die USA „ermächtigen“ wollen, wird von der Terrorgruppe Fatah kontrolliert. Der Vorsitzende der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, ist Vorsitzender der Fatah. Fatah-Terroristen verübten die meisten der mörderischen Terroranschläge in den Jahren 2021-2022. Mehrere dieser Anschläge wurden von Sicherheitsbeamten der PA verübt.“

„Das Außenministerium sollte niemals ausländische Parteiorganisationen in verbündeten Demokratien finanzieren“, sagte Jim Banks (R., Ind.), Mitglied des Ausschusses für Streitkräfte des Repräsentantenhauses, dem Washington Free Beacon. „Wenn es andersherum wäre, würde die Regierung Biden Israel der Einmischung in unsere Wahlen beschuldigen. Der Kongress sollte unbedingt die mögliche Finanzierung der Parteipolitik in Israel durch das Außenministerium überprüfen.“

US-Senator Tom Cotton schrieb, dass Joe Biden „einfach in Obamas Fußstapfen tritt, indem er versucht, Netanjahu zu sabotieren“. Im Jahr 2021 soll die Biden-Administration die Vereinigten Arabischen Emirate unter Druck gesetzt haben, ein Gipfeltreffen zum Abraham-Abkommen abzusagen – alles, um Netanjahu einen diplomatischen Sieg vor den Wahlen in diesem Jahr zu verwehren. Und nachdem Netanjahu die Wahl 2022 gewonnen hatte, versuchte die Biden-Regierung sofort, seine Koalitionsregierung zu untergraben, indem sie versuchte, ein Veto gegen wichtige Kabinettsernennungen einzulegen.

Dieser jüngste Skandal ist also kein Einzelfall. Seit einem Vierteljahrhundert ist es de facto die Politik der Demokratischen Partei, Netanjahu zu schlagen, obwohl er die Demokraten immer wieder schlägt. Allerdings ist dies ein weiterer Beweis für die alte Weisheit, dass es zwar gefährlich ist, Amerikas Feind zu sein, es aber tödlich sein kann, Amerikas Freund zu sein – zumindest, wenn die Demokraten das Sagen haben.

Anstatt zu versuchen, die demokratisch gewählte Regierung Israels zu stürzen, würde ich vorschlagen, sie zu unterstützen. Die Israelis sind mehr als fähig, ihre inneren Angelegenheiten ohne Einmischung der Demokraten zu regeln. Aber sie benötigen unsere Hilfe, um den Iran daran zu hindern, eine Atombombe zu bekommen, sie brauchen unsere Hilfe, um Frieden mit ihren Nachbarn zu erreichen, und sie benötigen unsere Hilfe, um die Terroristen zu besiegen, die unsere beiden Nationen bedrohen.

Doch auch das bekommen sie nicht von der Regierung Biden. Der Iran steuert auf einen nuklearen Ausbruch zu, während der Präsident zaudert. Seine Regierung kann kaum das Wort ‚Abraham-Abkommen‘ in den Mund nehmen. Und Präsident Biden bricht amerikanisches Recht, um die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde für den Terrorismus zu subventionieren.“