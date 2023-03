Peter A. McCullough: Folge dem Geld

Peter A. McCullough, MD, MPH™

Laut Wikipedia:

„Folge dem Geld“ ist ein Schlagwort, das durch den Dokumentarfilm All the President’s Men aus dem Jahr 1976 populär wurde, in dem suggeriert wird, dass politische Korruption durch die Untersuchung von Geldtransfers zwischen Parteien aufgedeckt werden kann.

Da die menschlichen Angelegenheiten komplex sind, könnte man meinen, dass ein solch rudimentäres Untersuchungsprinzip von begrenztem praktischem Nutzen ist, aber in den vergangenen Jahren habe ich festgestellt, dass es unfehlbar ist.

Die Welt ist voll von Möchtegern-Aktivisten-Menschen, die sich leidenschaftlich für ein Programm einsetzen. Viele dieser Programme sind bestenfalls exzentrisch, und solange kein Geld zur Verfügung steht, um sie zu finanzieren, werden sie im Verborgenen bleiben. Wenn die Aktivisten eines Programms jedoch energisch und mit massiven finanziellen Mitteln ausgestattet sind, können sie schnell großen Einfluss auf die öffentliche Politik ausüben.

Geld wurde schon immer eingesetzt, um neue Ideen und Überzeugungen zu verbreiten. In einer echten liberalen Demokratie mit einem freien Markt der Ideen wird diese Propaganda durch konkurrierende Standpunkte infrage gestellt und eingeschränkt. Ihr Einfluss wird schädlich, wenn der Markt der Ideen nicht mehr frei ist, weil konkurrierende Meinungen zensiert und verunglimpft werden.

Viele wundern sich heute darüber, wie Thesen, an die noch vor ein paar Jahren niemand glaubte oder über die niemand auch nur sprach, praktisch über Nacht von Regierungen, Unternehmen und Prominenten lautstark unterstützt werden können.

Es ist wichtig zu verstehen, dass solche Bewegungen nicht organisch an der Basis entstehen. Sie kommen nur dann in Schwung und gewinnen schnell an Fahrt, wenn sie von erheblichem Kapital unterstützt werden.

Wann immer Sie also mit der scheinbar weitverbreiteten Annahme einer irrationalen oder sogar zerstörerischen Doktrin konfrontiert werden, ist es wahrscheinlich, dass ein schrulliger Milliardär und seine Stiftung ihre Verbreitung und die Wahlkampagnen der Politiker, die sie unterstützen, großzügig finanzieren.

George Soros Open Society Foundation (Stiftung Offene Gesellschaft)

Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation)

Jennifer Pritzker (Tawani Foundation)

Jon Stryker (Arcus Foundation)