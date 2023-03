Ausweitung der Zensur in den sozialen Medien zur Verhinderung von Banken Runs

Sie zensierten die sozialen Medien, um die Öffentlichkeit daran zu hindern, die Wahrheit über COVID, Impfstoffe und die damit verbundenen Auflagen zu erfahren. Sie zensierten die sozialen Medien, um die Öffentlichkeit daran zu hindern, etwas über Hunter Bidens Laptop zu erfahren, bevor sein Vater zum Präsidenten ernannt werden konnte. Sie zensierten jeden, der die Wahl oder Bidens Verbrecherfamilie infrage stellte und ließen absichtlich republikanische Wählerinformationen durchsickern. Die extreme Zensur in den sozialen Medien durch voreingenommene Faktenprüfer ging über die USA hinaus. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Regierung „Fehlinformationen“ zensieren möchte, die zu einem Bank Run führen könnten.

Die Menschen innerhalb des Systems wissen, wann eine Bank zusammenbricht, wie wir beim jüngsten Zusammenbruch der SVB gesehen haben. Senator Mark Kelly (D-Arizona) fragte die Federal Reserve, das Finanzministerium und die Federal Deposit and Insurance Corp (FDIC), ob es möglich wäre, Informationen zu zensieren, die zu einem zukünftigen Bank Run führen könnten. Kelly bestreitet die Behauptungen, obwohl Mitarbeiter beider Seiten seine Frage bestätigt haben.

Die Regierung setzt Bots in sozialen Medien ein, um ihre Agenda zu unterstützen. Elon Musk stellte Twitter vor der Übernahme bloß. Bei der Einreichung von Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) gab Twitter zu, dass etwa 5 % seiner 300 Millionen Nutzer in Wirklichkeit gefälschte Konten sind. Als Musk begann, gegen gefälschte Konten vorzugehen, mussten die Mitglieder der Demokratischen Partei einen starken Rückgang ihrer Anhängerschaft hinnehmen.

Im April 2022 begann Twitter im Stillen, gegen Bots vorzugehen, und einige der Konten, denen am meisten gefolgt wurde, verzeichneten einen deutlichen Rückgang der Follower. Der ehemalige Präsident Obama hielt einst mit 131,7 Millionen Followern den Rekord für den meistgefolgten Mann auf Twitter. Nachdem der Algorithmus geändert wurde, verlor Obama sofort 300.000 Follower. Die Popsängerin Katy Perry, die an dritter Stelle der Follower steht und eine überzeugte Demokratin ist, verlor 200.000 ihrer 108,8 Millionen Follower. Die Hälfte der 22,2 Millionen Follower von Präsident Joe Biden sind gefälschte Accounts. Nach den US-Präsidentschaftswahlen 2020 dürfte Biden der historisch beliebteste Präsident sein, nachdem er mehr Stimmen als jeder andere Präsident erhalten hat. „Mein starkes intuitives Gefühl sagt mir, dass eine öffentliche Plattform, die maximales Vertrauen genießt und alle Menschen einbezieht, bedeutungsvoll für die Zukunft der Zivilisation ist. Die wirtschaftlichen Aspekte sind mir völlig gleichgültig“, sagte Musk im April 2022.

Kellys Vorschlag ist also nicht nur eine Methode, um Banken Runs zu vermeiden. Es handelt sich um einen Eingriff in unser verfassungsmäßiges Recht auf freie Meinungsäußerung, um die Massen über die Medien zu kontrollieren. Vergessen wir nicht, dass fast alle Social-Media-Plattformen stark nach links tendieren und dieselbe Botschaft unterstützen.