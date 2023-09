Der Zustand Deutschlands am Beispiel Fussball und Basketball

Von Peter Haisenko

Die deutschen Basketballer werden Weltmeister und die Fussballer versinken in der Bedeutungslosigkeit. Dafür gibt es viele Ursachen, aber ich will nur eine davon beleuchten. Es geht um die Trikots.

Deutschland ist keine „Basketball-Nation“. So wird es als Sensation gehandelt, dass ausgerechnet in dieser Disziplin der Weltmeistertitel errungen werden konnte. Was mir aber beim Betrachten der Bilder aufgefallen ist, ist der Unterschied im Auftritt der Basketballer zu dem der Fussballer. Stolz trugen die frischen Weltmeister während aller Spiele die große Aufschrift „DEUTSCHLAND“ auf den Trikots zur Schau. Und nein, nicht „Germany“, sondern Deutschland. Nicht nur das. Am Kragen- und Ärmelausschnitt waren die deutschen Farben angebracht und auch der Bundesadler prangt auf der Brust. Die Basketballer wussten folglich, wen sie repräsentieren und für wen sie den Ruhm einfahren. Sie konnten Weltmeister werden.