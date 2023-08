Der Zwei Minuten Hass (in der Neuen Normalität)

von C.J. Hopkins

Die heutige Ausgabe des Zwei Minuten Hasses, präsentiert von der GloboCap AG und mit einem Staraufgebot von GloboCap Goldsteins, wird in Kürze beginnen. Bitte nehmen Sie ihre Plätze ein und schalten Sie ihren restlichen kritischen Verstand aus. Wir haben heute für Sie jede Menge Hass auf Lager. Zunächst jedoch ein paar wichtige Ankündigungen.

Erstens wurde der Zwei Minuten Hass aufgrund der gestiegenen Anzahl von Goldsteins, die das Fundament der Demokratie und die GloboCap AG und ihre globalen Partner und deren verschiedene Töchter, Agenten und Rechtsnachfolger bedrohen, über die traditionellen Zwei Minuten hinaus verlängert und wird bis auf weiteres mehr oder weniger rund um die Uhr präsentiert.

Des weiteren werden wir, abweichend vom originalen Zwei Minuten Hass in Orwells 1984, den Anfangsteil mit „dies ist unser Land“ weglassen. Denn das ist (a) veraltet und (b) nicht akzeptabel und repräsentiert nicht die rassische, ethnische und Gender-Diversität des New Normal Reich…

… wir beginnen gleich mit dem Teil „schreit euren Hass auf das Bild von Goldstein“

Bitte beachten Sie, dass der folgende Inhalt Material enthält, das dazu dient, die Massen zu einen sinnlosen Furor aus Hass zu verleiten. Manche Zuschauer könnten das als verstörend empfinden. Andere Zuschauer könnten es als amüsant empfinden. Wir sind schließlich nicht für Geschmack verantwortlich. Ungeachtet zu welcher Gruppe Sie sich zugehörig fühlen – es gibt keine Warnung in der Art: „Die folgende Sendung enthält Szenen, die Ihr sittliches Empfinden verletzten könnten!“ Ja, die Präsentation des folgenden Inhaltes ist eigentlich verpflichtend und körperlich unausweichlich, es sei denn, man lebt „ohne Netz“ irgendwo im Wald. Und das tun Sie nicht, sonst würden Sie das hier nicht lesen.

OK, das waren die Ankündigungen vor der Show. Zeit für den Hass! Bereit? Los geht’s.

Der New Normal Goldstein Nummer Eins

Goldstein Nummer Eins ist natürlich Trump, der sowohl ein russischer Agent als auch ein buchstäblicher Hitler ist. Die Tatsache, dass Trump ein buchstäblicher Hitler ist, wurde 2017 von Ron Rosenbaum endgültig erklärt. Der verfasste offenbar ein Buch über Hitler und ist ein „Weltexperte zum Nazi-Führer“, so schrieb die Zeitung The Independent.

Aber bereits 2016, bevor die Russen „die Wahl gehackt“ und Hillary Clinton die Präsidentschaft gestohlen haben, indem afroamerikanische Wähler durch Anti-Masturbations-Mems auf Facebook verwirrt wurden, wusste bereits jeder, dass er ein Hitler war…

Und die BBC fand irgendeinen „Deutschen“, der das sagte, also welche Beweise brauchen Sie noch? Sogar sein ehemaliger Anwalt hat es bestätigt!

Aber Trump ist nicht nur ein buchstäblicher Hitler, er ist auch buchstäblich ein russischer Agent, wie Jonathan Chait vom New York Magazine im Februar 2021 berichtete! Natürlich wusste zu dem Zeitpunkt bereits jeder, dass er ein russischer Agent war, und ein verräterischer Verräter und Putins homosexueller Geliebter, wie die New York Times in diesem charmanten kleinen Animationsfilm enthüllte!

Und all das geschah, bevor er seinen rechtsextremen Untergrund-Putin-Nazi-Kräften befahl, die US Regierung zu stürzen, indem sie das Kapitolsgebäude mit zwei bis dreihundert unbewaffneten Deppen und verschiedenen Bundesagenten mit MAGA-Mützen

frontal angriffen!

Wie Michael Fanone, ein ehemaliger Polizist in DC, der während der Randale brutal angegriffen wurde und der derzeit „Strafverfolgungsanalyst“ und Mitarbeiter bei CNN ist, zur jüngsten Ankündigung einer Anklage von Trump sagte…

„Ich fühlte mich stolz, ein Amerikaner zu sein, in etwa so, als ich erfuhr, dass unser Militär Osama bin Laden getötet hat. Osama bin Laden war ein Terrorist, der gegen das amerikanische Volk und gegen unsere Republik eine schreckliche Tat begangen hat. Ich glaube, Donald Trump ist ein Terrorist, der gegen das amerikanische Volk schreckliche Taten gegangen hat.“

Also, schreit es hinaus … TRUMP! VERRÄTER! TERRORIST! PUTINS SCHWANZHALTER! OSAMA BIN HITLER!

Der New Normal Goldstein Nummer Zwei

Goldstein Nummer Zwei ist RFK, Jr., der berüchtigte Impfgegner und Verschwörungstheoretiker, der auch ein Hitler ist, oder mit Trump verbandelt ist, der buchstäblich ein Hitler ist und ein Osama bin Laden, und ein russischer Agent! Ja, richtig, und noch dazu sein Verschwörungs-Gerede und Antivaxxing. Bobby, Jr. hat geheime „Nazi-Codes“ getwittert, vermutlich im Auftrag von Trump, der vermutlich seine Befehle direkt von Putin erhält!

Und, so schreibt The New Republic, ist Bobby nicht nur ein antisemitischer, Putin liebender, Frauen hassender Transphobiker. Er hat auch seine Exfrau mehr oder weniger in den Selbstmord getrieben! Und dann läuft er auch noch rum und erzählt, dass die CIA JFK ermordet hat! Ihre Quellen berichten, dass er wieder Heroin nimmt und irgendeinem GOP-finanzierten satanischen Nazi-Todeskult beigetreten ist!

Das, oder aber er ist tatsächlich ein verdeckter „verschwörungshetzerischer republikanischer Agent“ oder „ein nützlicher Idiot für MAGA-Demagogen“ oder eine andere Art von wissenschaftsverleugnendem, demokratiehassendem, nazistischem Verräter, so lautet Walter Shapiros aktuelle Theorie, die auch von The New Republic veröffentlicht wird, die dem Guardian als Sprachrohr des Wahrheitsministeriums den Rang abläuft.

Also, schreit es heraus … RFK! ANTI-VAXXER! VERRÄTER! TERRORIST! VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER! HITLER!

Diverse andere New Normal Goldsteins

OK, Sie fragen sich wahrscheinlich, warum Putin nicht Goldstein ist, wo er doch die ultimative Quelle allen Übels ist, und der Hitler aller Hitlers, und der Antichrist, und so weiter. Nun, dafür gibt es eigentlich eine sehr einfache Erklärung.

Die Sache ist die, dass die Goldsteins Verräter sein müssen. Das ist wesentlich für ihr Goldstein-Sein. Putin, so böse er auch sein mag, ist kein Verräter, kein „Krebsgeschwür, ein böser Tumor, der in unserer Mitte wächst und sich ausbreitet“ (siehe Original Two Minutes Hate).

Der Zwei-Minuten-Hass soll die Massen darauf konditionieren, ihren Hass gegen die Verräter, die Judasse, die Dissidenten, die Abtrünnigen, die Realitätsverweigerer, die Wahrheitsverweigerer, die Wissenschaftsleugner, die Covid-Leugner, die Klimawandelleugner, die Leugner von … was auch immer zu entfesseln. Die „Rassisten“. Die „Transphobiker“. Die „Antisemiten“. „Impfgegner“. „Verschwörungstheoretiker“. „Rechtsradikale“. „Aufrührer“. „Terroristen“.

Es gibt keinen Mangel an Goldsteins im „New Normal Reich“. Das gibt es in keinem totalitären System … nicht einmal in einem, das sich als „Demokratie“ tarnt. Die Essenz allen Totalitarismus ist Konformität und geistloser Hass auf Nonkonformität und die Verteufelung jeglicher Form von Dissens, und letztendlich die Kriminalisierung von Dissens. Es sind die Goldsteins hier zu Hause, mit denen man sich befassen muss! Die Desinformanten! Die Falschinformanten! Die Subversiven der „freien Meinungsäußerung“, die mit uns diskutieren wollen!

Die Neuen Normalen debattieren oder argumentieren nicht mit den Goldsteins. Sie meiden sie. Sie „löschen“ sie. Sie zensieren sie. Sie melden sie. Sie delegitimieren sie. Sie verdampfen sie. Sie lassen all ihren aufgestauten Hass an ihnen aus… ihren lähmenden Selbsthass, ihre Scham und ihre Wut.

Denn das andere Ziel des Zwei Minuten Hasses ist es, diese Wut und diesen Hass auf einen geeigneten offiziellen Sündenbock zu lenken. Totalitäre Menschen müssen Dampf ablassen. Es macht keinen Spaß, gedankenlos sinnlose Befehle zu befolgen und roboterhaft offizielle Propaganda nachzuplappern, von der man weiß, dass sie ein Haufen Lügen ist. Wenn man die Wut und die Scham, die dabei entstehen, unterdrückt, möchte man nach einer Weile am liebsten … na ja, ich weiß nicht, ein paar Leute in den Wald führen und ihnen in den Hinterkopf schießen oder sie in ein Lager sperren oder so. Es ist besser, all das in einer strukturierten, emotional unterstützenden Umgebung oder auf einer vom Heimatschutz moderierten Social-Media-Plattform oder auf dem Balkon seines Apartments im Central Park South loszuwerden, wie es Keith Olbermann im Jahr 2021 tat.

Also los, schreien Sie es noch einmal heraus! Tragen Sie die Namen aller Goldsteins in Ihrem Leben ein … oder, Sie wissen schon, früher in Ihrem Leben. Die Verräter! Die Leugner! Die Impfgegner! Die Russland-liebenden Rechtsextremisten! Die Rassisten! Die Transphobiker! Die Antisemiten! Ihr werdet euch viel besser fühlen, wenn ihr das getan habt … oder zumindest werdet ihr eine kleine Erleichterung verspüren, die euch bis zum nächsten Zwei Minuten Hass durchhalten lässt!

So, das war’s für die heutige Ausgabe von Zwei Minuten Hass. Ich hoffe, es war emotional nicht zu belastend. Ach ja, und wenn Sie zu den „anderen Zuschauern“ gehören, die ich oben erwähnt habe … nun, ich habe Ihnen gesagt, dass ich dachte, Sie könnten es amüsant finden. An Ihrer Stelle würde ich das aber wahrscheinlich für mich behalten. Man weiß ja nie, wann das Neue Normale Reich wieder totalitär wird!