Der amerikanische Überwachungsstaat – Wann wird Big Brother fallen?

Definitionen: „Straffreiheit, Substantiv, die Befreiung von Strafe oder Freiheit von den schädlichen Folgen einer Handlung“.

Im Jahr 2013 veröffentlichte Edward Snowden Informationen der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA (NSA) über die massive Überwachung von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen auf globaler Ebene. Snowden gab Millionen von Dokumenten an die Medien weiter und bewahrte wichtige Dateien auf, um seine Behauptungen zu beweisen, dass US-Behörden, insbesondere die NSA, ungestraft arbeiten und jeden ausspionieren, der sich im Visier der Behörde befindet. Obwohl Edward Snowden durch seine Enthüllungen abscheuliche Operationen der NSA in enger Zusammenarbeit mit drei ihrer vier Five-Eyes-Partner aufgedeckt hat: Australiens ASD, Großbritanniens GCHQ und Kanadas CSEC, rollten keine Köpfe.

Der NSA-Chef und pensionierte Generalleutnant der US-Luftwaffe James Clapper, der den Kongress über die Abhörmaßnahmen der NSA und andere Strategien belogen hatte, wurde nicht einmal gemaßregelt. Dann schrieb Präsident Obama ein Memo, in dem er erklärte, er habe „volles Vertrauen in Direktor Clappers Führung der Geheimdienstgemeinschaft“. Clapper trat an dem Tag zurück, an dem Barack Obama als Präsident abtrat. Er ist jetzt Experte und Kommentator bei CNN.

Nur Edward Snowden zahlte den Preis für unvorstellbares Fehlverhalten von Einzelpersonen und Machtorganen. Er allein ist ein gejagter Mann. Und was noch schlimmer ist: Die ganze Angelegenheit war ein Test für den Willen der Öffentlichkeit, sich der Tyrannei zu widersetzen. Es scheint nun klar zu sein, dass der damalige Präsident Barack Obama und eine ganze Reihe führender westlicher Politiker und Wirtschaftsvertreter von der umfassenden Überwachung von Einzelpersonen, Unternehmen und sogar Wohltätigkeitsorganisationen ohne rechtliche Befugnis wussten. In einem Fall gingen die NSA, die CIA und das GCHQ sogar so weit, Nutzer von Second Life, Xbox Live und World of Warcraft auszuspionieren und versuchten, potenzielle Informanten auf diesen Websites zu rekrutieren. All dies und noch viel mehr wurde dem Journalisten Glenn Greenwald von der Zeitung The Guardian enthüllt.

In Greenwalds Buch No Place to Hide (Kein Ort zum Verstecken) heißt es, das erklärte Ziel der NSA sei es, „alles zu sammeln“, „alles zu verarbeiten“, „alles auszunutzen“, „alles zu verpartnern“, „alles zu schnüffeln“ und „alles zu wissen“. Barack Obama verteidigte die NSA und andere Geheimdienste und sagte den Bürgern der Erde im Grunde, sie sollten sich verpissen“, wenn ihnen Amerikas Art, sich zu schützen, nicht gefalle. Und die Spionage geht weiter.

Edward Snowden ist in seiner Notlage als Wahrheitsverkünder nicht allein. Wikileaks-Gründer Julian Assange ist der ultimative Ikonoklast gegen den realen Großen Bruder, den sich Orwell nur vorstellen konnte. Er ist seit über einem Jahrzehnt auf der Flucht vor dem amerikanischen Sicherheitsstaat und sitzt heute im schlimmsten Gefängnis Großbritanniens, nur weil er die Wahrheit veröffentlicht hat. Zuerst veröffentlichte Wikileaks die schrecklichen Entdeckungen von Chelsea Manning, die Kriegsverbrechen des US-Militärs in Afghanistan und im Irak aufdeckten. Insbesondere Mannings Beweise zeigten der Welt die Schrecken des Luftangriffs B1 Granai in Afghanistan, bei dem 147 Zivilisten getötet wurden, die meisten von ihnen Kinder.

Manning brachte durch Wikileaks auch den Luftangriff auf Bagdad 2007 ans Licht, bei dem US-AH64-Apache-Hubschrauber zwei Reuters-Kriegskorrespondenten und Zivilisten niederschossen. Das Pentagon leitete nie eine offizielle Untersuchung ein, sondern gab eine Erklärung heraus, in der die Reuters-Korrespondenten für ihren Tod verantwortlich gemacht wurden, weil sie keine „Presseausrüstung“ getragen hätten. Niemand außer Chelsea Manning wurde in diesem Fall beleidigt und verletzt.

Wikileaks veröffentlichte eine Enthüllung nach der anderen, unter anderem darüber, wie Hillary Clinton ihren Gegenkandidaten der Demokratischen Partei, Bernie Sanders, um die Nominierung für die Präsidentschaftskandidatur 2016 gegen Donald Trump betrogen hat. In diesem Fall trat die DNC-Vorsitzende Debbie Wasserman Schultz zurück und das DNC entschuldigte sich bei Sanders. Wasserman Shultz ist immer noch US-Repräsentantin des 25. Kongressdistrikts in Florida, ein Amt, das sie 2004 übernahm. Die Führung Amerikas hat das Volk bei einer Wahl betrogen, und es sind keine Köpfe gerollt. Dann gaben sie den Russen die Schuld für den Verlust des Weißen Hauses. Und jetzt, da wir sie gewähren lassen, geben sie den Russen für fast alles die Schuld.

Cablegate enthüllte, wie der Arabische Frühling über die Welt hereinbrach. Dann kamen die Guantánamo Bay Files, die Syria Files, die Kissinger Cables und die Saudi-Enthüllungen. Aber mit der Veröffentlichung der E-Mails von und an John Podesta und Hillary Clinton enthüllte Wikileaks die schiere Arroganz und Skrupellosigkeit der Washingtoner Eliten. Nachfolgend wurde Seth Rich, die Quelle der DNC-Leaks, selbst für Washingtoner Verhältnisse schnell getötet. Und wieder rollten keine Köpfe, nicht in Guantánamo, nicht wegen des Bengasi-Debakels und schon gar nicht, als die USA ISIS schufen und Millionen von Flüchtlingen nach Europa schickten. Wir reden hier über absolute Straflosigkeit. Wir sehen mit offenen Augen zu, wie Schulhofschläger nicht nur andere Schüler, sondern auch die Lehrer und den Direktor ausnehmen.

Spulen wir weiter zu den kürzlich durchgesickerten Discord-Dateien, die zeigen, dass der tiefe Staat der USA immer noch die Ukraine ausspioniert (Abhören von Zelenskys Büro), NATO-Partner wie Deutschland, Diplomaten wie UN-Generalsekretär António Guterres und normale Bürger wie diesen Autor, dessen Facebook-Daten kürzlich vom FBI im Kontext der Ereignisse von 2016 beschlagnahmt wurden. Zuletzt hat das Abhören des Ministers von Äquatorialguinea am Vorabend des Russland-Afrika-Gipfels gezeigt, dass die Spionage der USA gegen Freund und Feind nicht einmal nachgelassen hat. Der amerikanische Sicherheitsstaat hört jeden ab und zeichnet jeden auf. Die herrschenden Eliten meines Landes sind zu einer neuen Mafia geworden, die Schutzgelderpressung, Bestechung und Mord betreibt, erpresserische Informationen sammelt und alles aushebelt, was in unserer amerikanischen Verfassung über die Rechte des Einzelnen steht. Und trotzdem rollen keine Köpfe. Von Drohnenangriffen auf Brücken und Pipelines bis zur Satellitenüberwachung russischer Generäle, die in der Ukraine kämpfen – mein Land hat den weißen Cowboyhut längst abgelegt.

Ich möchte mit den Discord Files enden, die die Präsenz von Spezialeinheiten der USA und anderer NATO-Staaten im Kriegsgebiet belegen. Nur wenige Amerikaner wissen, dass der Ukraine-Konflikt auf den Nahen Osten übergreift. Bei den Discord-Chat-Veröffentlichungen, die angeblich von Jack Teixeira, einem 21-jährigen Piloten der Massachusetts Air National Guard, stammen, handelt es sich um Dutzende streng geheimer Dokumente mit sensiblen Informationen, die für hochrangige Militärs und Geheimdienstmitarbeiter bestimmt waren. Einige der Dateien zeigen das Eindringen der USA in russische Militärpläne, die Spionagebemühungen der USA nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen amerikanische Verbündete und den Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Die herrschenden Eliten der Vereinigten Staaten spionieren und betrügen ungestraft im In- und Ausland. Viele Analysten sprechen über den amerikanischen Überwachungsstaat, aber nur wenige berichten über die Maßnahmen, die die Amerikaner ergreifen, nachdem sie die Informationen gesammelt haben. Ich werde hier nicht über die Nord Stream-Pipeline, den Sturz von Machthabern wie Muammar al-Gaddafi oder die Auswirkungen von Regimewechseln sprechen, die von den USA unterstützt wurden. Ich möchte diesen Bericht mit dem ultimativen Schaden beenden, dem Verlust von Menschenleben, Potenzial und Freiheiten, die den Amerikanern so wichtig sein sollten.

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.