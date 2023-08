Weiterer Anwalt schlägt Alarm: Wir erleben einen Coup

Ist die Weltgesundheitsorganisation eine verkappte Weltregierung? Seit einigen Monaten liegt ein neuer, überarbeiteter Entwurf der Internationalen Gesundheitsvorschriften vor, der eine Reihe grundlegender Änderungen enthält.

Dazu gehört auch die Streichung der Artikel 1 bis 3 der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO. Sollte der Entwurf angenommen werden, wäre die WHO nicht mehr an die Menschenrechte und Grundfreiheiten gebunden. Die Organisation könnte dann jede Maßnahme gegen Menschen verhängen, auch wenn diese im Widerspruch zu einer nationalen Verfassung oder anderen Gesetzen steht, schreibt die Rechtsanwältin Carine Knapen.

THE WHO : A WORLD GOVERNMENT IN DISGUISE ?



The WHO international health regulations ( or IHR ) guarantee in Articles 1 to 3, the respect for fundamental human rights and freedoms as described in the ECHR and other international treaties as well as the national legislation of…