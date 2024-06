Desinformation und Menschenrechtsverletzungen: WEF’s neues Werkzeug zur Machtkonsolidierung

Die ESG können Plattformen auf Desinformation, Hassreden und Missbrauchsmaterial bewerten: WEF

Ungewählte Globalisten bringen Desinformation mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung, um sich selbst zu stärken und Andersdenkende zum Schweigen zu bringen: Perspektive

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) erklärt in einem neuen Bericht, dass ESG-Metriken sich als wertvoll erweisen können, um Plattformen hinsichtlich ihres Umgangs mit Desinformation, Hassreden und Missbrauchsmaterial zu bewerten.

Das am 6. Juni 2024 veröffentlichte WEF-Whitepaper, “Making a Difference: How to Measure Digital Safety Effectively to Reduce Risks Online” (Wie man digitale Sicherheit effektiv misst, um Online-Risiken zu reduzieren), heißt es: “In einer zunehmend vernetzten Welt ist es unerlässlich, digitale Sicherheit zu messen, um Risiken zu verstehen, Ressourcen zuzuweisen und die Einhaltung von Vorschriften nachzuweisen.“

Wenn die Messung der digitalen Sicherheit als wesentlich erachtet wird, was sind dann die tatsächlichen Online-Schäden, die eine Messung der digitalen Sicherheit erforderlich machen würden?

Das jüngste Weißbuch nennt nur drei Beispiele: Desinformation, Hassreden und Missbrauchsmaterial – als ob sie alle unter dem Banner der Online-Schäden gleich wären.

“ESG-Metriken bieten eine weitere wertvolle Perspektive für die Bewertung der Online-Sicherheit”. Wie man digitale Sicherheit effektiv messen kann, um Online-Risiken zu reduzieren, WEF, Juni 2024

Eine Methode zur Bewertung der Online-Sicherheit, die im jüngsten WEF-Whitepaper beschrieben wird, ist die Nutzung von ESG-Scoring, das im Grunde ein sozialer Kredit für Unternehmen ist, um sie in Einklang mit ungewählten globalistischen Ideologien zu bringen, selbst wenn diese ESG-Politiken ihrem Endergebnis abträglich sind.

“Bei ESG-Investitionen werden Unternehmen auf der Grundlage ihrer Umweltauswirkungen, ihrer sozialen Verantwortung und ihrer Corporate-Governance-Praktiken bewertet“, heißt es in dem Bericht.

“In ähnlicher Weise könnten Online-Plattformen auf der Grundlage ihrer Bemühungen um ein sicheres und integratives Online-Umfeld und die Transparenz ihrer Richtlinien zur Inhaltsmoderation bewertet werden.

“Online-Plattformen können auch auf der Grundlage ihrer Prozesse, Werkzeuge und Regeln bewertet werden, die darauf abzielen, die ‘sichere Nutzung’ ihrer Dienste in einer Weise zu fördern, die den Schaden für gefährdete Nicht-Nutzer-Gruppen abmildert.“

Und wer wird die Online-Plattformen in dieser Orwellschen Dystopie bewerten? Natürlich die nicht gewählten Globalisten selbst!

Es ist nicht nötig, darüber abstimmen zu lassen. Man kann den Menschen nicht zutrauen, dass sie ihr eigenes Schicksal selbst bestimmen.

Am besten überlässt man diese Entscheidungen und die ganze Macht den Bürokraten, die unsere besten Interessen für das größere, kollektive Wohl im Auge haben.

“Eine Zunahme der Geschwindigkeit, mit der Inhalte entfernt werden, kann proaktive Moderationsbemühungen widerspiegeln, könnte aber auch auf eine übereifrige Zensur hindeuten, die die freie Meinungsäußerung unterdrückt.” Wie man die digitale Sicherheit effektiv messen kann, um die Online-Risiken zu verringern, WEF, Juni 2024

Das WEF betrachtet Desinformation, Hassreden und Missbrauchsmaterial als Online-Schäden, die gemessen und behoben werden müssen.

Aber warum werfen sie alles unter diesem vagen, pauschalen Begriff der digitalen Sicherheit in einen Topf?

Damit nicht gewählte globalistische Nichtregierungsorganisationen wie das WEF mehr Macht und Einfluss auf staatliche Regulierungsbehörden haben, wenn es darum geht, auf welche Art von Informationen die Menschen über ihre Dienstanbieter zugreifen dürfen.

In dem Bericht heißt es: “Digitale Sicherheitsmetriken stärken die Rechenschaftspflicht und befähigen NROs und Regulierungsbehörden, Dienstanbieter wirksam zu überwachen.

“Sie dienen auch als Benchmarks für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften und stärken das Vertrauen der Nutzer in die Plattformen, vorausgesetzt, dass sie mit Datenschutzerwägungen in Einklang gebracht werden und die Differenzierung zwischen den Diensten berücksichtigen.“

Für die nicht gewählten globalistischen Bürokraten geht es bei der Messung der digitalen Sicherheit darum, sich selbst zu ermächtigen und die Menschen zur Einhaltung nicht gewählter globalistischer Ideologien zu zwingen (mit Hilfe von Regulierungsbehörden), während sie gleichzeitig Überlegungen zum Datenschutz abwägen, die im Gegensatz zu allem stehen, was sie mit dem großen Reset und der vierten industriellen Revolution zu erreichen versuchen.

In a leaked recording of a private WEF Young Global Leaders indoctrination session, Klaus Schwab promises new recruits that their "avatars" will continue to live on after they die, and that their brains "will be replicated through artificial intelligence and algorithms".



"You… pic.twitter.com/c8qEBctl15 — Wide Awake Media (@wideawake_media) June 12, 2024

WEF-Gründer Klaus Schwab hat bei zahlreichen Gelegenheiten erklärt, dass die so genannte vierte industrielle Revolution zur Verschmelzung unserer physischen, biologischen und digitalen Identitäten führen wird.

Schwab spricht offen über eine Zukunft, in der wir die Gehirnaktivität der Menschen entschlüsseln werden, um zu wissen, wie sie sich fühlen und was sie denken, und dass die digitalen Avatare der Menschen nach dem Tod weiterleben und ihre Gehirne mithilfe künstlicher Intelligenz nachgebildet werden.

Wie wäre es, wenn wir den Schutz der Privatsphäre in der digitalen Welt berücksichtigen würden?

“Entscheidungen zur digitalen Sicherheit müssen in internationalen Menschenrechtsrahmen verankert sein” Typologie der Online-Schäden, WEF, August 2023

Während das jüngste WEF-Weißbuch nur Desinformation, Hassreden und Missbrauchsmaterial auflistet, baut es auf einem Bericht vom August 2023 mit dem Titel “Toolkit for Digital Safety Design Interventions and Innovations” (Toolkit für Interventionen und Innovationen im Bereich der digitalen Sicherheit) auf: Typology of Online Harms” (Typologie der Online-Schäden) auf, der den Umfang dessen, was Online-Schäden ausmacht, in verschiedene Kategorien einteilt:

Bedrohung der persönlichen und gemeinschaftlichen Sicherheit

Beeinträchtigung von Gesundheit und Wohlbefinden

Hass und Diskriminierung

Verletzung der Menschenwürde

Eindringen in die Privatsphäre

Täuschung und Manipulation

Viele der im letztjährigen Bericht aufgeführten Schäden haben mit abscheulichen Handlungen gegen Menschen aller Altersgruppen und Identitäten zu tun, aber auch in dieser Liste der Online-Schäden hebt das WEF Fehlinformationen und Desinformationen hervor, ohne ein einziges Beispiel für einen der beiden zu nennen.

Zu Fehlinformation und Desinformation heißt es in dem Typologiebericht: “Beide können dazu verwendet werden, die öffentliche Meinung zu manipulieren, demokratische Prozesse wie Wahlen zu stören oder Einzelpersonen Schaden zuzufügen, insbesondere wenn es sich um irreführende Gesundheitsinformationen handelt.”

In demselben Bericht geben die nicht gewählten Globalisten zu, dass es fast unmöglich ist, “allgemeine Arten von Schaden zu definieren oder zu kategorisieren”.

Die Autoren stellen fest, dass “es regionale Unterschiede in der Definition spezifischer Schäden in den verschiedenen Rechtssystemen gibt und dass es keinen internationalen Konsens darüber gibt, wie allgemeine Schadensarten zu definieren oder zu kategorisieren sind.

“In Anbetracht des kontextabhängigen Charakters von Online-Schäden zielt die Typologie nicht darauf ab, präzise Definitionen anzubieten, die in allen Kontexten universell anwendbar sind.“

Indem sie keine präzisen Definitionen anbieten, machen sie “Online-Schaden” absichtlich zu einem vagen Konzept, das für so gut wie jede Interpretation offen bleibt, was die Unterdrückung von Dissens und die Verschleierung der Wahrheit noch einfacher macht, da diese “Online-Schäden” in ihren Augen als Menschenrechtsverletzungen angesehen werden müssen.

“Durch die Betrachtung von Online-Schäden aus der Perspektive der Menschenrechte betont diese Typologie die Auswirkungen auf den einzelnen Nutzer und zielt darauf ab, eine breite Kategorisierung von Schäden zu erstellen, um die Entwicklung einer globalen Politik zu unterstützen.” Typologie der Online-Schäden, WEF, August 2023

Wieder einmal stellen die Autoren Fehlinformationen, Desinformationen und so genannte Hassreden absichtlich in dieselbe Kategorie wie Missbrauch, Belästigung, Doxing und kriminelle Gewalttaten unter dieser “breiten Kategorisierung von Schäden”.

Auf diese Weise können sie jeden, den sie für eine Bedrohung halten, weil er die Wahrheit sagt, genauso behandeln wie Menschen, die die schlimmsten Verbrechen begehen, die die Menschheit kennt.

Der Titel des neuesten Weißbuchs suggeriert, dass es um die Messung der digitalen Sicherheit geht, aber der Titel kann irreführend sein.

Es ist so, wie die Gesetzgeber es machen, wenn sie Gesetzesentwürfe wie den Inflation Reduction Act einführen, der nichts mit der Senkung der Inflation zu tun hat, aber alles mit der Förderung der grünen Agenda, der Dekarbonisierung und der Netto-Null-Politik.

In ähnlicher Weise hat das jüngste Weißbuch des WEF vielleicht wenig oder gar nichts mit der Verringerung von Risiken im Internet zu tun, wie der Titel vermuten lässt.

Es hat jedoch viel damit zu tun, sicherzustellen, dass Fehlinformationen, Desinformationen und Hassreden mit Menschenrechtsverletzungen und anderen kriminellen Handlungen in Verbindung gebracht werden.

Auf diese Weise können die ESG-Befürworter mehr Macht für ihre öffentlich-privaten Partnerschaften erlangen – die Verschmelzung von Unternehmen und Staat.