Diät für einen großen Planeten

Analyse von Sally Fallon Morell

Die Geschichte auf einen Blick

Francis Moore Lappés einflussreiches Buch „Diet for a Small Planet“ (Diät für einen kleinen Planeten) aus dem Jahr 1971 argumentiert, dass die Fleischproduktion der Umwelt schadet und die weltweite Nahrungsmittelknappheit verschärft, und plädiert stattdessen für den Vegetarismus

Lappé wies darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Getreideproduktion und der landwirtschaftlichen Nutzfläche für Tierfutter verwendet wird, was trotz der reichhaltigen Nahrungsmittelproduktion zu Hunger und Unterernährung beiträgt

Die Weidehaltung von Rindern auf nicht bebaubaren Flächen kann jedoch die Bodengesundheit verbessern und durch kontrollierte Weidetechniken einen größeren Viehbestand nachhaltig ernähren

Tierische Produkte, insbesondere Rindfleisch, sind zur Vorbeugung von Unterernährung und Verkümmerung unerlässlich und liefern wichtige Nährstoffe wie Zink, Vitamin A, D und B12

Intelligente landwirtschaftliche Praktiken, die Tiere und Pflanzen integrieren, können eine größere, gut ernährte Bevölkerung ohne Einmischung von Unternehmen ernähren

Ich habe an der Long Island Food Conference 2018 teilgenommen, als einsamer Fleischesser in einer Reihe von Rednern, die für eine „pflanzliche“ Ernährung plädierten. Der Hauptredner war Francis Moore Lappé, den Sie als Autor des sehr einflussreichen Buches „Diet for a Small Planet“ (Diät für einen kleinen Planeten) aus dem Jahr 1971 kennen, das viele davon überzeugt hat, sich mit Getreide und Bohnen zu ernähren.

In dem Buch argumentiert Lappé, dass die Fleischproduktion negative Auswirkungen auf die Umwelt hat und wesentlich zur weltweiten Nahrungsmittelknappheit beiträgt. Indem wir Vegetarier werden, können wir den Planeten retten und die Hungernden ernähren, behauptete sie. Viele folgten diesem Aufruf. Mehrere Konferenzteilnehmer berichteten, dass sie nach der Lektüre ihres Buches zu Vegetariern wurden.

(Die Rezepte im hinteren Teil des Buches und in der Ausgabe zum zwanzigsten Jahrestag 1991, die mit einem langen Vorwort von Lappé aktualisiert wurde, sind erschreckend: Sie enthalten Margarine, entrahmte Milch, fettarmen Käse, Pflanzenöl, eifreie Mayo und viele Sojazutaten wie Sojamehl, Tofu, Sojagrieß, Sojaburger und sogar unverarbeitete Sojabohnen. Ich denke, dass Lappé das Verdienst zukommt, die amerikanische Öffentlichkeit mit Sojalebensmitteln bekannt gemacht zu haben, aber zu ihrer Verteidigung muss man sagen, dass damals niemand wusste, wie giftig sie waren).

Vom Überfluss zur Knappheit: Lappés widersprüchlicher Grundgedanke über Nahrungsmittelproduktion und Unterernährung

Lappé begann seine Grundsatzrede auf der Konferenz mit der Feststellung, dass Lebensmittel im Überfluss vorhanden sind, dass die Welt pro Tag und Person 2900 Kalorien produziert. Dennoch hungern die Menschen, weil die Hälfte des produzierten Getreides als Tierfutter verwendet wird und drei Viertel aller landwirtschaftlichen Flächen für die Viehzucht genutzt werden.

Er erklärte den Zuhörern, dass trotz der gestiegenen Nahrungsmittelproduktion viele Menschen auf der Welt an Unterernährung leiden und eines von fünf Kindern unterentwickelt ist. Zwei Milliarden Menschen mangelt es an mindestens einem wichtigen Nährstoff. Er wies, wie viele andere auch, auf die Konzentration von Reichtum und Macht in der Lebensmittel- und Agrarindustrie und den Einfluss von Lobbyisten hin.

Mais und Soja – die in vegetarischen und veganen Lebensmitteln verwendet werden – werden subventioniert, eine Tatsache, die sie mit dem Anstieg von Diabetes von 1 % im Jahr 1970 auf heute 10 % in Verbindung brachte. Besondere Kritik übte er an GVO, die sie als eine „riesige verpasste Chance“ bezeichnete. Er zitierte einen GVO-Wissenschaftler, der sagte: „Wir haben uns selbst eine Gehirnwäsche verpasst“.

Lappé prangerte das an, was sie das Knappheitsdenken und die Annahme von Mangel nannte. Stattdessen schlägt sie den „Eco Mind“ vor, der die Tatsache anerkennt, dass in der Biologie alles miteinander verbunden ist, dass es keine Teile gibt, sondern nur Teilnehmer. Während der „Scarcity Mind“ zu einer Machtkonzentration in der Landwirtschaft führt, richtet sich der „Eco Mind“ nach den Gesetzen der Natur.

Interessanterweise sagte Lappé nicht, dass die Menschen Vegetarier sein sollten – was, wie mir eine Teilnehmerin erzählte, bei den meisten Konferenzen seine Forderung ist -, aber ich glaube nicht, dass ich jemals einen Vortrag gehört habe, der widersprüchlicher war, der mehr gemischte Botschaften enthielt.

Bewirtschaftete Weidehaltung: Eine nachhaltige Lösung für Viehbestand und Bodengesundheit

Beginnen wir mit seiner Botschaft des Scarcity Mind, dass wir kein Rindfleisch (oder Speck) essen sollten. Jeder im Publikum würde zustimmen, dass das derzeitige System der Massentierhaltung, bei dem die Rinder als Behälter für billigen, subventionierten Mais behandelt werden, eine Abscheulichkeit ist. Aber es ist wirklich irreführend zu behaupten, dass die Nutzung von drei Vierteln der landwirtschaftlichen Flächen für die Viehzucht eine schlechte Sache ist.

Einigen Schätzungen zufolge sind nur 11 % der Erdoberfläche bebaubar, d. h. fruchtbar genug für den Ackerbau; ein großer Teil des Rests eignet sich jedoch sehr gut für die Tierproduktion. Die Weidehaltung von Rindern und anderen Tieren auf dieser Art von Land verbessert den Boden und macht ihn produktiver, wenn man es richtig macht – d. h. mit kontrollierter Weidehaltung, die im Falle von Rindern kein Getreide und im Falle von Milchvieh nur geringe Mengen an Getreide erfordert.

Und mit kontrollierter Weidehaltung kann man die Zahl der Rinder, die das Land ernähren kann, erhöhen, manche sagen sogar um das Zehnfache. In einem Artikel beschrieb Joel Salatin die Umstellung einer 200-Morgen-Farm von der Dauerweidehaltung (bei der die Kühe ziellos auf einem großen Stück Land herumlaufen) auf die kontrollierte Weidehaltung (bei der die Kühe auf ein kleines Weidegebiet beschränkt sind, aber jeden Tag umziehen, um die Weidemuster der Natur nachzuahmen).

Land, das bei kontinuierlicher Beweidung nur dreißig Kühe ernähren konnte, wird bei kontrollierter Beweidung dreihundert Kühe ernähren können – und zwar mit einer Verbesserung der Umwelt statt mit einer Verschlechterung. Wenn die Welt so wirtschaften würde, könnte jeder Rindfleisch essen!

Und das würde sicherlich zur Lösung des von Lappé erwähnten Hauptproblems beitragen – der Unterernährung und des Wachstumsrückgangs. Bei Kindern, die sich pflanzlich ernähren, kommt es vor allem wegen des Zinkmangels häufig zu Stagnation. Und was ist die beste Quelle für Zink? Natürlich Rindfleisch! Nur tierische Produkte können die Nährstoffe liefern, die in der Ernährung der Dritten Welt am meisten fehlen – die Vitamine A, D und K2, B12, B6, Eisen, Jod und Kalzium sowie Zink.

Der Bauplan der Natur: Die wesentliche Rolle der Tiere in der nachhaltigen Landwirtschaft

Lappé macht für die Zunahme von Diabetes die Subventionen für Mais und Sojabohnen und die Verbreitung von GVO-Pflanzen verantwortlich, aber jede Ernährung auf der Grundlage von Getreide, ob subventioniert oder nicht, führt zu Diabetes, und natürlich ist es genau das, was Lappé in den letzten fünfzig Jahren gefordert hat.

Der Öko-Verstand richtet sich nach den Gesetzen der Natur, sagt Lappé, und was ist das erste Gesetz der Natur? Es ist dieses: Die Natur wirtschaftet nie ohne Tiere. Überall auf der Welt, wo Pflanzen wachsen, gibt es auch Tiere; und selbst an Orten, wo keine Pflanzen wachsen, wie in der Antarktis, wachsen Tiere (nämlich Pinguine) nicht nur, sondern gedeihen auch. Überall auf der Welt leben Tiere und Pflanzen in einer Symbiose; die Pflanzen unterstützen die Tiere, und die Tiere helfen den Pflanzen, vor allem indem sie sie zu reichhaltigem Dünger verarbeiten.

Wenn wir nach den Gesetzen der Natur wirtschaften würden, hätten wir auf 100 % der landwirtschaftlichen Flächen Tiere; auf den Flächen, die für Getreide und Obst geeignet sind, würden wir den Anbau mit Weidehaltung abwechseln, um den Boden zu düngen; wir hätten Enten und Gänse in unseren Obstgärten, um Schädlinge loszuwerden, und Schweine in unseren Wäldern, um sie in Siloweiden umzuwandeln.

Jenseits von Mais und Bohnen: Die fehlerhafte Logik einer begrenzten Ernährung gegen den Welthunger

Lappés größter Widerspruch ist jedoch seine Prämisse, dass wir auf einem kleinen Planeten mit begrenzten Ressourcen leben, während er gleichzeitig behauptet, dass wir Lebensmittel im Überfluss produzieren; und dass wir, weil unser Planet klein und gestresst ist, eine unbefriedigende und begrenzte Nahrung zu uns nehmen müssen, damit andere essen können.

Wie die Beschränkung auf eine Ernährung mit Mais und Bohnen den Menschen in Indien und Afrika helfen soll, genug zu essen zu haben, wird nicht erklärt. Natürlich könnten wir den subventionierten GVO-Mais, den wir sonst an Rinder verfüttern würden, in diese Gebiete schicken, aber das würde nur die kleinen Bauernhöfe vor Ort untergraben, was Lappé nicht gutheißen würde.

Tatsache ist, dass wir auf einem großen Planeten leben, einem riesigen Planeten, der fruchtbar, reichhaltig, großzügig und gnädig ist – vor allem, wenn wir auf intelligente Weise Landwirtschaft betreiben, die den Boden nährt, anstatt ihn zu vergiften.

Er ist nicht überbevölkert – eine Behauptung, die während der gesamten Konferenz immer wieder aufgestellt wurde -, sondern in der Lage, ein Vielfaches der derzeitigen Bevölkerung zu ernähren, und zwar gut, wenn wir nur die Konzerne aus dem Weg räumen könnten.

Selbst im Zeitalter des Monokulturanbaus und der industriellen Landwirtschaft produzieren kleine Bauernhöfe immer noch etwa 70 % der weltweiten Nahrungsmittel – und alle außer den ärmsten dieser Betriebe ernähren Tiere wie Hühner, Enten, Schweine, Ziegen, Schafe und Milchkühe.

Den Konsens in Frage stellen: Eine abweichende Meinung zur globalen Erwärmung und zur Ernährung

An unserem Stand unterhielt ich mich mit einer netten jungen Dame, die mich nach dem Standpunkt der Weston A. Price Foundation zur globalen Erwärmung fragte – da wir uns wegen der globalen Erwärmung pflanzlich ernähren müssten.

Ich sagte ihr, dass die Stiftung keine Position zu diesem Thema vertritt, dass aber nach dem, was ich gelesen habe, die Erde Ende der 1990er Jahre aufgehört hat, sich zu erwärmen, und jetzt eine Abkühlung zu verzeichnen ist. Ich sprach über die mittelalterliche Warmzeit, in der es mehrere hundert Jahre lang wärmer war als heute, als in Dänemark die Weinberge blühten und an der grönländischen Küste Milchviehbetriebe zu finden waren.

Dann kühlte sich das Klima ab und Europa erlebte die Kleine Eiszeit, in der die Themse jeden Winter zufror und viele Menschen aus Mangel an Nahrung verhungerten.

Ich wies darauf hin, dass diese Veränderungen vor der Industrialisierung stattgefunden haben, so dass der Mensch kaum dafür verantwortlich gemacht werden kann – wahrscheinlich hat der Klimawandel mit Schwankungen der Sonnenaktivität zu tun.

Mit anderen Worten, wir brauchen uns nicht schuldig zu fühlen, weil wir einen SUV fahren oder Speck essen, aber sie war anderer Meinung. Siebenundneunzig Prozent der Wissenschaftler unterstützen die globale Erwärmung, sagte sie, also „weiß jeder“, dass wir durch den Verzehr von Fleisch anstelle einer pflanzlichen Ernährung zum Schmelzen der Gletscher und zum Anstieg der Meere beitragen.

Die Integration von Tieren kann die Abfallmenge reduzieren und Gemeinschaften ernähren

Eines der Themen auf der Konferenz war die Lebensmittelverschwendung – ein weiterer Grund für eine pflanzliche Ernährung. Sicherlich ist das derzeitige industrielle Lebensmittelsystem eine enorme Verschwendung. Tristram Stuart, ein ehemaliger britischer Schweinezüchter, der sich zum Kreuzritter entwickelt hat, sprach über neue Technologien, mit denen Lebensmittelabfälle zu Tierfutter verarbeitet werden können.

Er ist der Gründer von Toast Ale, einem Bier, das mit frischem überschüssigem Brot hergestellt wird. Man kann sich zu Recht fragen, was für ein Brot in dieses Bier kommt? Enthält es Dutzende von Zusatzstoffen, GVO-Getreide und Sojamehl wie das meiste Brot?

Was in unserem Lebensmittelsystem die meiste Verschwendung verursacht, ist die Trennung von Tieren in artreinen CAFOs. Wenn Schweine in South Carolina und Milchkühe in Wisconsin konzentriert werden, was machen Sie dann mit der Molke, die bei der Käseherstellung übrig bleibt, und der Magermilch, die bei der Herstellung von Butter und Sahne anfällt?

Das sind Abfallprodukte, die den Menschen nicht ernähren, aber die Schweine sehr gut ernähren. Und wenn Schweine auf Ihrem Bauernhof leben und nicht in CAFOs, können sie Ihre Küchenabfälle sowie Molke und Magermilch aus der landwirtschaftlichen Produktion von leckeren, nahrhaften Lebensmitteln wie Käse, Butter und Sahne fressen.

Und wenn Sie eine Brauerei in der Nähe haben, können die Schweine zusätzliche Nahrung aus Biertreber bekommen. All diese Nahrungsmittel – Abfall, Molke, Magermilch und Biertreber – sind für den Landwirt kostenlos, so dass er nicht viel Getreide kaufen muss. Mit diesem System können wir alle mit gutem Gewissen das ultimative Produkt aus wiederverwertetem Abfall essen – Speck!

Die Weston A. Price Foundation befürwortet die Unterstützung kleiner, weidebasierter Bauernhöfe, indem sie die Hälfte Ihres Lebensmitteldollars für Direktverkäufe an Landwirte ausgibt. Mit der anderen Hälfte können Sie feiern, wie klein die Welt geworden ist.

Über die Autorin

Sally Fallon Morell ist Autorin des Bestseller-Kochbuchs „Nourishing Traditions“ und vieler anderer Bücher über Ernährung und Gesundheit. Sie ist Gründungspräsidentin der Weston A. Price Foundation (westonaprice.org) und Mitbegründerin von A Campaign for Real Milk (realmilk.com). Besuchen Sie ihren Blog unter nourishingtraditions.com.

