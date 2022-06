Deutsch: Putins historische Rede am Petersburger Wirtschaftsforum

Direkt zum Video.

Die alte Weltordnung ist vorbei“: Dies sind die wichtigsten Punkte von Putins Rede

rt.com: Die westlichen Sanktionen gegen Russland haben keine Wirkung gezeigt. Der wirtschaftliche Blitzkrieg hatte von Anfang an keine Chance, erfolgreich zu sein. Dies sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg in einer mehr als einstündigen Rede.

Putin bezeichnete die Sanktionen als „irrsinnig“ und „nicht durchdacht“ und sagte, sie träfen die EU besonders hart. „Die Strafmaßnahmen haben die sozialen und wirtschaftlichen Probleme verschärft und Lebensmittel, Strom und Treibstoff teurer gemacht“, sagte er.

„Die Europäische Union hat ihre politische Souveränität vollständig aufgegeben. Ihre bürokratischen Eliten tanzen nach fremden Pfeifen und tun alles, was man ihnen sagt, und schaden damit ihrer eigenen Bevölkerung und Wirtschaft“, sagte Putin.

Russland für die hohen Energiepreise und die Inflation im Westen verantwortlich zu machen, sei „dumm“ und richte sich „an Menschen, die nicht lesen können“, so der russische Präsident. „Geben Sie nicht uns die Schuld, sondern sich selbst.“

Das „blinde Vertrauen“ in erneuerbare Energiequellen und die Aussetzung der Energieverträge mit Russland haben im vergangenen Jahr zu einem Anstieg der Energiepreise geführt. In der Zwischenzeit haben die Vereinigten Staaten und die EU während der Covid-Pandemie Billionen von Dollar und Euro gedruckt, sagte der russische Staatschef.

Die Politik der europäischen und amerikanischen Staats- und Regierungschefs verschärft die Ungleichheit und verstärkt die Spaltung. Dies werde unwiderruflich zu einem Anwachsen von Populismus und radikalen Bewegungen, zu großen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, zum Niedergang und – in naher Zukunft – zu anderen Mächten führen, so der russische Staatschef.

Die Sanktionen gegen Russland führen zu einer zunehmenden Ernährungsunsicherheit. Wenn in den ärmsten Ländern eine Hungersnot ausbricht, „dann sind die US-Regierung und die europäische Bürokratie schuld“.

Russland ist bereit, Nahrungsmittel nach Afrika und in den Nahen Osten zu schicken, in der die Gefahr einer Hungersnot am größten ist, wird aber vom Westen daran gehindert“.

Putin bekräftigte, dass Russland im Februar Truppen in die Ukraine entsandt habe, um seine Bürger und die Bewohner des Donbass vor einem „Völkermord durch Kiew und vom Westen geschützte Neonazis“ zu schützen.

Der Präsident sagte auch, dass die alte Weltordnung vorbei sei und dass Russland als „ein mächtiges und modernes Land“ in eine neue Weltordnung eintrete. Die Regeln dieser neuen Weltordnung werden von „starken und souveränen Staaten“ festgelegt.