EU-Chefin Ursula von der Leyen „ist direkt verantwortlich“ für explodierende Energie- und Lebensmittelpreise

In einer Rede, mit der sie die Europaabgeordneten davon überzeugen wollte, sie als Präsidentin der Europäischen Union zu unterstützen, versprach Ursula von der Leyen, sich 2019 für ein stärkeres und wohlhabenderes Europa einzusetzen.

Drei Jahre später sehen wir im Gegenteil ein schwächeres Europa und mehr arme Europäer als zuvor, erklärte der rumänische Europaabgeordnete Cristian Terhes vor dem Europäischen Parlament. Millionen von Europäern kommen wegen der explodierenden Energie-, Lebensmittel- und Kraftstoffpreise nicht über die Runden, sagte er.

Ursula @vonderleyen is directly responsible for the increase in food and energy price in the EU. Her utopian plan to combat carbon emissions will lead to higher taxes and prices and, implicitly, to more poverty in the EU. #FitFor55 plan must be stopped! pic.twitter.com/g6YYuyG7HE