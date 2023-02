Deutsche Presse diskutiert Pfizer-Impfstoff-Studienbetrug. Wird “Covid Abrechnung” folgen?

Der “Pfizer-Betrug” wird jetzt offen in der nationalen Mainstream-Presse diskutiert

Ich bin angenehm überrascht, dass die deutsche Mainstream-Publikation Die Welt offen behauptet, dass die klinischen Studien zum “Pfizer COVID-Impfstoff” voller Betrug waren. (Artikel hier zu finden) Was für eine Veränderung!

Klicken Sie auch hier, um die englische Version als PDF-Datei zu erhalten.

In dem Artikel wird erklärt, dass Pfizer zahlreiche Patienten, bei denen unerwünschte Ereignisse auftraten, aus der Covid-Impfstoffstudie entblindet und entfernt hat. Es werden auch Beispiele von Pfizer-Patienten genannt, deren Tod vertuscht wurde. Eines der von der WELT beschriebenen Opfer ist die Pfizer-Patientin C4591001 1162 11621327, deren Geschichte ich im Juli 2022 aufgedeckt habe.

Der WELT liegen Dokumente vor, wonach Patient Nr. 11621327 drei Tage nach der 2. Dosis tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde, offenbar ein Schlaganfall. Patient Nr. 11521497 starb 20 Tage nach der Impfung, Diagnose Herzstillstand. “Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft wären diese beiden Fälle der Impfung zuzuordnen”, sagt die Berliner Pharmazeutin Susanne Wagner, “zumal die US-Gesundheitsbehörde CDC derzeit Schlaganfälle bei Geimpften untersucht und bekannt ist

Wie Sie sich erinnern, haben die Ermittler von Pfizer diese Todesfälle fälschlicherweise als nicht zusammenhängend eingestuft.

Die Welt beschreibt auch den argentinischen Anwalt Augusto Roux, der am Leben blieb, dessen Leiden aber als “Angstzustände” abgetan wurden.

Drei Wochen später erhielt der Testkandidat Roux die zweite Dosis. Er blieb 40 Minuten unter Beobachtung, dann verließ er das Krankenhaus mit einem guten Gefühl. Im Taxi nach Hause fühlte er sich unwohl, und später bekam er Atemnot, brennende Schmerzen in der Brust, Übelkeit und Fieber. Sein Urin wurde schwarz wie Cola und er wurde ohnmächtig. Drei Tage später war Roux im Alemán-Krankenhaus, mehrere PCR-Tests auf Covid waren negativ. Oberärztin Gisela di Stilio vermerkte im Entlassungsbericht, der der WELT vorliegt: “Unerwünschte Reaktion auf den Coronavirus-Impfstoff (hohe Wahrscheinlichkeit)”. Der Computertomograph hatte Bilder von Flüssigkeit in Roux’ Herz geliefert. Ein Herzbeutelerguss.

In den folgenden Monaten nahm Roux 14 Kilo ab, er hatte Leberprobleme und sein Herz schlug manchmal unregelmäßig. … Die Diagnose für die Symptome nach der zweiten Impfung lautet mit großer Wahrscheinlichkeit “Perikarditis”, eine Entzündung des Herzens. Das alles passt genau zu einem Krankheitsbild, das auch das Paul-Ehrlich-Institut in seiner Liste der “seltenen Nebenwirkungen” von mRNA-Impfstoffen führt.

Man beachte, wie Die Welt sarkastisch “seltene Nebenwirkungen” in Anführungszeichen setzt.

… Er fand dort erstaunliche Dinge. Seine Geschichte, so könnte man meinen, sollte in den entscheidenden Studienunterlagen von Pfizer erscheinen, aber das tut sie nicht. In den Unterlagen des Pharmaunternehmens heißt es, Roux habe das Forschungsteam darüber informiert, dass er nach dem ersten Bericht, der als “unerwünschtes Ereignis der Toxizitätsstufe 1” eingestuft wurde, mit einer Lungenentzündung auf beiden Seiten ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das könne nichts mit dem Impfstoff zu tun haben, heißt es in der Akte weiter, es handele sich wahrscheinlich um eine Covid-Infektion. Kein Wort darüber, dass Roux in mehreren PCR-Tests negativ auf Corona getestet worden war.

Die Zeitung findet weitere Fälle von Pfizer-Betrug:

Fast zeitgleich mit dem Fall Roux muss es im Testzentrum in Buenos Aires zu einem Zwischenfall gekommen sein. Auf einen Schlag verabschiedete sich die Testleitung am 31. August 2020 von 53 Probanden. Die Testkandidaten wurden “entblindet”, das heißt, sie wurden über ihren Impfstatus informiert, ein Vorgang, den das Studienprotokoll von Pfizer ausdrücklich nur “in Notfällen” vorsieht. Davon ist in der Zulassungsstudie aber nichts zu lesen. In Protokolldokumenten, die der WELT vorliegen und die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, verstricken sich die Verantwortlichen in Widersprüche. ”

Pfizer-Betrug in der Mainstream-Presse thematisiert.

Die Welt leistet zwar hervorragende Arbeit bei der Aufdeckung des Studienbetrugs von Pfizer, den die FDA 75 Jahre lang verheimlichen wollte, aber das meiste von dem, was sie diskutiert, ist für uns nicht neu. Neu ist nur, dass die Mainstream-Zeitungen jetzt darüber berichten.

Die Welt erwähnt, dass die Verträge von Pfizer einen Haftungsverzicht selbst für Fahrlässigkeit von Pfizer und für “Betrug oder Bösgläubigkeit seitens Pfizer selbst” enthielten.

Ich erwarte, dass dieser “Betrugsverzicht” in vielen Ländern heftig umstritten sein wird. In den Vereinigten Staaten kann auf die Haftung für bestimmte Vergehen, wie z. B. Betrug, nicht im Voraus verzichtet werden, da dies “gegen die öffentliche Ordnung” verstoßen und Betrug fördern würde. Daher gehe ich davon aus, dass sich Ed Dowds Doktrin “Betrug macht alle Verträge zunichte” in vielen Ländern rechtlich durchsetzen wird.

Eine “allgemeine COVID-Abrechnung” wird folgen!

Eine Frage, die sich viele von uns stellen, lautet: “Wird es zu Prozessen kommen?” Ein Freund dieses Substacks, Eugyppius, stellt mit Bedauern fest, dass “es in Deutschland keine Corona-Abrechnung geben wird.”

Ich bin kein Experte für deutsche Politik, aber ich möchte eine Erklärung abgeben: In mehr als einem Land, wenn auch möglicherweise nicht in Deutschland, wird es eine Corona-Abrechnung geben. Eine Mini-Abrechnung findet bereits in Florida statt, was uns einen Hinweis auf die Zukunft gibt.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ist ein gewiefter politischer Unternehmer, der davon ausgeht, dass er politisch davon profitieren wird, die Öffentlichkeit vor Covid-Impfstoffen zu schützen.

Ich bin optimistisch, dass es zu einer Abrechnung und Bestrafung kommen wird. Bedenken Sie dies:

Fast jeder war von den Corona-Impfungen betroffen. Die Menschen wurden entweder geimpft oder diskriminiert, wobei das Ausmaß der Diskriminierung von Land zu Land unterschiedlich ist.

[Ein großer Teil der Geimpften wurde gezwungen, sich impfen zu lassen, und ist nachtragend gegenüber dem, was mit ihnen geschehen ist.

Die Covid-Impfung hat einem erheblichen Teil der Geimpften geschadet. Die Schäden sind zahlreich. Eine thailändische Studie ergab beispielsweise, dass 29 % der jungen Männer subklinische Herzschäden aufwiesen. Ich habe bereits mehrfach auf die Schädigung des Immunsystems von Geimpften hingewiesen, die an Covid-Reinfektionen und endlosen anderen Krankheiten leiden.

Viele Geimpfte sind sich zwar nicht bewusst, dass Covid-Impfstoffe sie geschädigt haben, aber sie lassen sich leicht davon überzeugen, dass sie Impfopfer sind, wenn man ihnen Beweise vorlegt.

Viele geimpfte Menschen hatten mehrere COVID-Infektionen. Wenn man sie anstupst, werden sie die offensichtliche Diskrepanz zwischen den Versprechungen und der hässlichen Realität erkennen.

Klagen gegen Big Pharma und möglicherweise gegen Google und Facebook werden natürlich viele Menschen dazu bringen, darüber nachzudenken, ob sie ebenfalls Opfer sind, wenn eine finanzielle Entschädigung möglich wird.

Die Menschen haben verständlicherweise Angst vor dem Tod, und die überhöhte Sterblichkeitsrate, die wir weltweit erleben, sollte jeden Menschen verunsichern, dessen Sterberisiko auf mysteriöse, nicht nachvollziehbare Weise erhöht ist.

Viele politische Akteure werden erkennen, dass sie Karriere machen können, wenn sie sich gegen die Covid-Impfung aussprechen und Vergeltungsmaßnahmen fordern.

Es besteht die Möglichkeit, dass eine Massenhysterie zum Thema “wird mich der Covid-Impfstoff umbringen” entsteht, die die oben erwähnten politischen Akteure zu ihrem Vorteil nutzen können. Dies kann zwar hässlich werden, ist aber ein wichtiger Faktor.

Der wichtigste Faktor für das Ausmaß der “Corona-Abrechnung”, die wir erleben werden, ist das künftige Schicksal der Menschheit und die beunruhigenden Trends der Übersterblichkeit und Unfruchtbarkeit.

Ich wünsche mir, dass sich diese Trends umkehren und Sterblichkeit und Fruchtbarkeit wieder normal werden. Eine solche glückliche Wendung der Ereignisse würde nur eine mäßig ernste Abrechnung erfordern.

In dem höchst unerwünschten Fall, dass sich die Gesundheit der Bevölkerung verschlechtert, wäre eine strengere Bestrafung derjenigen, die uns belogen und die Öffentlichkeit gezwungen haben, die tödlichen experimentellen Impfstoffe zu nehmen, durchaus akzeptabel.

Möglicherweise müssen die nationalen Gesetze überarbeitet werden, um eine rechtliche Bestrafung derjenigen zu ermöglichen, die an einem neuartigen globalen biomedizinischen Verbrechen beteiligt waren, das Milliarden von Menschen geschadet hat. Es gibt zahlreiche Präzedenzfälle, in denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die unter dem Deckmantel nationaler Gesetze begangen wurden, erfolgreich verfolgt wurden.

Glauben Sie also, dass zumindest ein Land eine “Corona-Abrechnung” erleben wird?