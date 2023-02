Ist der Eiermangel eine weitere Verschwörung?

Präsident Biden warnte im März 2022, dass die Lebensmittelknappheit „real sein wird“. Etwa zur gleichen Zeit ereignete sich eine mysteriöse Serie von Unfällen in amerikanischen Lebensmittelverarbeitungsbetrieben.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Eierpreise haben sich im Vergleich zu vor einem Jahr mehr als verdoppelt, mit einem Durchschnittspreis von 4,25 Dollar für ein Dutzend Eier

Bis Januar 2023 sind mehr als 58 Millionen Vögel in 47 Bundesstaaten aufgrund von Ausbrüchen der Vogelgrippe getötet worden

Die Eiknappheit begann inmitten einer Reihe von mysteriösen Bränden und anderen Katastrophen in amerikanischen Lebensmittelverarbeitungsbetrieben

Einige Landwirte haben erklärt, dass das von Purina hergestellte Hühnerfutter möglicherweise so verändert wurde, dass es weniger Proteine und Mineralien enthält und die Hühner deshalb keine Eier legen können

Ein Bericht der Rockefeller Foundation, der im Juli 2020 veröffentlicht wurde und eine bevorstehende Nahrungsmittelkrise vorhersagt, fordert die Schaffung eines zentralisierten „Ernährungssicherheitssystems“

Wenn Sie angesichts der Eierpreise ernsthaft darüber nachdenken, sich eine eigene Herde im Garten zuzulegen, sind Sie nicht allein. Die Eierpreise haben sich gegenüber dem Stand von vor einem Jahr mehr als verdoppelt, wobei der Durchschnittspreis für ein Dutzend Eier bei 4,25 Dollar liegt.

Viele vermuten, dass die steigende Inflation daran schuld ist, aber die offizielle Darstellung besagt, dass die Vogelgrippe, von der bis zu 58 Millionen Vögel betroffen sind, die wahrscheinlichere Ursache ist. Eine andere Theorie stammt von Hühnerzüchtern, die Probleme mit dem Legen von Eiern mit einer bestimmten Hühnerfuttermarke in Verbindung gebracht haben. Es ist auch ein merkwürdiges Timing, denn die Eierknappheit begann inmitten einer Reihe mysteriöser Brände und anderer Katastrophen in amerikanischen Lebensmittelverarbeitungsbetrieben.

Die USA haben sich verpflichtet, die „Nahrungsmittelknappheit zu erhöhen und zu verbreiten“

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Präsident Biden im März 2022 offen erklärte, dass die Nahrungsmittelknappheit „real sein wird“. Er sagte auch, er habe mit europäischen Verbündeten darüber gesprochen, „wie wir die Nahrungsmittelknappheit erhöhen und schneller verbreiten können“. Obwohl sie inzwischen weitgehend aus dem Internet entfernt wurde, wurde die Aussage vom Weißen Haus nicht korrigiert. Sie kursierte in den sozialen Medien, woraufhin Facebook sie sofort als Fake News kennzeichnete.

Ob es sich bei der Erklärung um einen Wortklauberei oder um die Enthüllung von etwas viel Schlimmerem handelte, ist umstritten – ebenso wie die Reihe seltsamer Unfälle in amerikanischen Lebensmittelverarbeitungsbetrieben, die sich in der Folge ereigneten. Hier ist nur eine Auswahl:

März 2022 – Eine Hot-Pockets-Fabrik in Jonesboro, Arkansas, wurde geschlossen, nachdem in einem Kühler der Produktionslinie ein Feuer ausgebrochen war.

März 2022 – Ein Großbrand in einem Walmart-Fulfillment-Center in Plainfield, Indiana, führte zur Schließung der Anlage. Im April gab das Unternehmen bekannt, dass es die Anlage nicht wiedereröffnen würde, was die Arbeitsplätze von 1.132 Mitarbeitern betraf.

März 2022 – Bei einem Brand in der Maricopa Food Pantry in Maricopa, Arizona, werden mehr als 50.000 Pfund Lebensmittel vernichtet.

März 2022 – Rio Fresh, ein Zwiebellager im Süden von Texas, wird durch einen Gebäudebrand beschädigt.

April 2022 – Bei East Conway Beef & Pork in Conway, New Hampshire, brach ein Feuer aus, das das Gebäude zerstörte und zwei Kühe tötete.

April 2022 – Ein Flugzeug stürzt in die Gem State-Verarbeitungsanlage in Heyburn, Idaho, ab.

April 2022 – Bei Taylor Farms in Salinas, Kalifornien, bricht ein Feuer mit vier Alarmen aus, an dem fast 100 Feuerwehrleute aus 22 Feuerwehreinheiten beteiligt sind. Die Anlage war gerade dabei, den Betrieb wieder aufzunehmen, nachdem sie über den Winter geschlossen war.

April 2022 – Der Hauptsitz von Azure Standard in Dufur, Oregon, wird durch ein Feuer zerstört. Azure Standard ist der größte unabhängige Vertreiber von Bio- und Gesundheitslebensmitteln in den USA.

Februar 2023 – Bei einem Brand in Hillandale Farms in Connecticut, das einem der größten Eierproduzenten der USA gehört, sterben schätzungsweise 100.000 Hühner.

Offizielles Narrativ macht „Rekord“-Werte der Vogelgrippe verantwortlich

Wenn Sie sich fragen, warum die Eierpreise steigen – und es in einigen Gebieten zu Engpässen kommt -, brauchen Sie nicht weiter zu suchen, denn nach Angaben der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention wurde eine Rekordzahl von Hühnern aufgrund der Vogelgrippe getötet.

Der bisher größte aufgezeichnete Ausbruch der Vogelgrippe ereignete sich im Jahr 2015, als 50,5 Millionen Vögel in 21 Bundesstaaten betroffen waren. Im Jahr 2022 wurde jedoch mit 52,7 Millionen toten Vögeln in einem Jahr ein neuer Rekord aufgestellt. Bis Januar 2023 waren mehr als 58 Millionen Vögel in 47 Staaten von diesem Ausbruch betroffen.

„Ich bin zuversichtlich, dass dies nicht die neue Normalität für uns ist“, sagte Richard Webby, Direktor des Collaborating Center for Studies on the Ecology of Influenza in Animals der Weltgesundheitsorganisation (WHO), gegenüber NPR.

Während einige der Hühner an der Krankheit starben, wurden die meisten gekeult, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Webby gab Wildvögeln die Schuld an dem Ausbruch, nicht aber Vögeln aus Massentierhaltungsbetrieben (CAFO):

„Wir wissen nicht genau, woran es liegt, aber es scheint sich in Wildvögeln besser entwickeln und übertragen zu können. Wildvögel sind der perfekte Mechanismus, um ein Virus zu verbreiten, weil sie natürlich überall hinfliegen.“

Es mutet seltsam an, Wildvögel als „perfekten Mechanismus zur Verbreitung eines Virus“ zu bezeichnen, ohne darauf hinzuweisen, dass eine schnelle Virusverbreitung in jedem CAFO-Betrieb, in dem die Vögel buchstäblich übereinander gehalten werden, praktisch garantiert ist. Dennoch ist es plausibel, dass die weit verbreitete Vogelgrippe zu einer Knappheit an Hühnern und damit auch an Eiern geführt haben könnte, was wiederum die Preise in die Höhe trieb.

Es gibt jedoch unterschiedliche Berichte darüber, wie schwerwiegend die Eierknappheit in den verschiedenen Gebieten ist. Einige haben erlebt, dass Eier aus den Regalen der Lebensmittelgeschäfte verschwunden sind, während andere keinen Rückgang des Angebots in ihren örtlichen Geschäften festgestellt haben. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums hat die Keulung von Hühnern aufgrund der Vogelgrippe seit Beginn des Ausbruchs im Jahr 2022 zu einem monatlichen Rückgang des heimischen Eierangebots um 7,5 % geführt.

Ist verändertes Hühnerfutter daran schuld?

Eine andere Theorie kursiert ebenfalls im Internet – und wurde von den Machthabern schnell als „faktengeprüft“ und als Verschwörung abgetan. Sie kommt jedoch direkt aus dem Mund der Landwirte, die festgestellt haben, dass ihre Hühner deutlich weniger Eier produzieren als sonst.

Es wurde vermutet, dass das von Purina hergestellte Hühnerfutter möglicherweise so verändert wurde, dass es weniger Proteine und Mineralien enthält, so dass die Hühner keine Eier mehr legen können. Einige Landwirte gaben sogar an, dass ihre Hühner wieder zu legen begannen, nachdem sie von kommerziellem Futter auf lokal produziertes Futter umgestiegen waren.

Ein Sprecher von Land O’Lakes, der Muttergesellschaft von Purina Animal Nutrition, erklärte, dass es keine Änderungen in der Rezeptur der Purina-Hühnerfutterprodukte gegeben habe, während andere eine Untersuchung des Vorfalls forderten, der eine potenzielle Krise der öffentlichen Gesundheit und der nationalen Sicherheit darstellen könnte.

Rockefeller-Stiftung sagte Nahrungsmittelkrise voraus

Wer die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung gewinnt, gewinnt auch die Kontrolle über die Menschen. Deshalb sollte jede Bedrohung der Ernährungsfreiheit und -sicherheit sofortige Alarmbereitschaft auslösen und den Schutz einer lokalisierten, regenerativen Landwirtschaft fordern.

Es ist jedoch merkwürdig, dass ein Bericht der Rockefeller Foundation, der im Juli 2020 veröffentlicht wurde und eine kommende Nahrungsmittelkrise vorhersagt, nicht mehr Aufmerksamkeit erhalten hat – vor allem, weil die Lösung darin in der Schaffung eines zentralisierten „Ernährungssicherheitssystems“ besteht.

Ein zentralisiertes Lebensmittelsystem nützt niemandem außer denen, die es kontrollieren, und gefährdet die Verbraucher. Will Harris, ein Pionier der regenerativen Landwirtschaft, der White Oak Pastures in Bluffton, Georgia, betreibt, erklärt:

„Die Zentralisierung der Lebensmittelproduktion verarmt unsere ländlichen Gemeinden, da sie ein Oligopol schafft. Diese Zentralisierung der Lebensmittelproduktion ist auch schlecht für die Verbraucher. Diesem System fehlt es an Widerstandsfähigkeit. Wenn Megaproduktionsanlagen, die auf Effizienz ausgerichtet sind, zusammenbrechen, kann der Zugang der Verbraucher zu Lebensmitteln eingeschränkt werden, was zu Panik führt. Dieser Zustand der Panik ermöglicht es multinationalen Unternehmen, ihre Gewinne exponentiell zu steigern. Wenn das treibende Ziel unseres Lebensmittelproduktionssystems die Effizienz und nicht die Widerstandsfähigkeit ist, leiden die Verbraucher darunter.“

Ihr Bericht, „Reset the Table“ wurde nur einen Monat, nachdem das Weltwirtschaftsforum (WEF) offiziell seine Pläne für einen „Great Reset“ bekannt gegeben hatte, veröffentlicht, und viele der Autoren des Stiftungspapiers sind WEF-Mitglieder. Sie wollen, dass das derzeitige Lebensmittelsystem zusammenbricht, um dann das Problem durch die Einführung eines neuen Systems zu „lösen“, das auf patentierten, im Labor gezüchteten synthetischen und gentechnisch veränderten Lebensmitteln sowie auf riesigen Insektenfarmen basiert.

„Die Neuordnung des Tisches“ gefährdet die Ernährungssicherheit

Die Rockefeller Foundation stellt fest: „Amerika steht vor einer Hunger- und Ernährungskrise, wie sie das Land seit Generationen nicht mehr erlebt hat“. Der Bericht der Stiftung „Reset the Table“ ruft dazu auf, „den Moment zu nutzen, um das amerikanische Lebensmittelsystem zu verändern“ um die Ernährungskrise zu lösen. Aber wie der Corbett Report es ausdrückt:

„Und die von ihnen vorgeschlagene Lösung für diese Krise? Subventionen für Kleinbauern? Entwicklung von Gemeinschaftsgärten? Eine neue Kampagne zur Ernährungssouveränität, die die Menschen dazu ermutigt, sich die Hände schmutzig zu machen und selbst mehr Lebensmittel anzubauen? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, die Rockefeller Foundation will eine weitere Zentralisierung der Kontrolle über die Lebensmittelversorgung, einschließlich eines „neuen, integrierten Ernährungssicherheitssystems“. Ja, Sie haben richtig gelesen, Leute: Die Ernährung der Hungernden ist jetzt ein Problem der „Ernährungssicherheit“, das nur durch massive staatliche Eingriffe in den Lebensmittelsektor gelöst werden kann.“

Wenn es Ihnen nicht gefällt, dass die Rockefeller-Stiftung ihre Hände in der Hand hat, die Lebensmittel zu kaufen, die Sie für die Ernährung Ihrer Familie benötigen, befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Ein Blick zurück auf die Vorstöße der Rockefeller Foundation in die Landwirtschaft zeigt, warum wir nicht wollen, dass sich die Geschichte wiederholt. Wie Corbett berichtete:

„Sie schufen das mexikanische Landwirtschaftsprogramm, das von Anfang an kritisiert wurde, weil es versuchte, die traditionellen mexikanischen Anbaumethoden zu standardisieren und zu kommerzialisieren, um den Rockefellers und ihren Konzernkumpanen zu nützen. In Brasilien gründeten sie die International Basic Economy Corporation, um den dortigen Agrarsektor zu industrialisieren, mit dem ausdrücklichen Ziel, die Landwirte an teure Maschinen und Rockefeller-Erdölprodukte zu binden und dabei ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu finden. Es war John D. Rockefeller III, der, als er im Kuratorium der Ford Foundation saß, seine Oligarchen-Kollegen davon überzeugte, sich der „Grünen Revolution“ anzuschließen, indem er das Intensive Agriculture District Programme in Indien gründete, das die Ungleichheit zwischen reichen feudalen Landbesitzern und armen Bauern noch verschärfte. Und dann ist da natürlich noch die Arbeit der Rockefellers in Afrika, die heute die Form der Alliance for a Green Revolution in Africa annimmt. Das erklärte Ziel von AGRA ist es, „die Stimme Afrikas auf der Weltbühne zu erheben“. Das klingt alles schön und gut, bis man erfährt, dass sich 200 Organisationen zusammengeschlossen haben, um die Allianz und ihre Aktivitäten anzuprangern. Sie behaupten, dass die Gruppe nicht nur „eindeutig in ihrer Mission gescheitert“ ist, sondern auch „den allgemeinen Bemühungen zur Unterstützung der afrikanischen Landwirte geschadet hat.“

Wer und was angelt sich sonst noch die Lebensmittelkontrolle?

Die Eierpreise, die einen noch nie dagewesenen Höchststand erreicht haben, stellen für viele berufstätige Haushalte eine Härte dar – aber für Leute wie Bill Gates, einen weiteren wichtigen Akteur in dem Bestreben, die Nahrungsmittelversorgung zu kontrollieren, ist das irrelevant.

Gates besitzt mehr Ackerland als jeder andere in den USA. und war ein früher Befürworter von gefälschten Lebensmitteln wie dem Impossible Burger und Beyond Meat. Die Anbauflächen scheinen für gentechnisch veränderte Mais- und Sojapflanzen bestimmt zu sein – die Grundnahrungsmittel für ein zunehmend synthetisches, ultraverarbeitetes Lebensmittelangebot, das aus Fleisch- und Milchimitaten besteht.

Die nachdrückliche Empfehlung, Rindfleisch durch künstliches Fleisch zu ersetzen, findet sich auch in Gates‘ Buch, eine Empfehlung, die aus einem überzogenen Thema der Arroganz und dem Wunsch nach Rekolonialisierung und einem globalen Imperium herrührt.

Das vom Wellcome Trust mitbegründete EAT Forum hat außerdem eine „Planetary Health Diet“ entwickelt, die auf die gesamte Weltbevölkerung angewendet werden soll und die vorsieht, den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten um bis zu 90 % zu reduzieren und größtenteils durch in Labors hergestellte Lebensmittel sowie Getreide und Pflanzenöle zu ersetzen.

In den USA ist das Board for International Food and Agricultural Development (BIFAD), ein Beratungsgremium von USAID, ebenfalls mit an Bord und fordert eine globale Umgestaltung der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung, die unter anderem „die Förderung von Insekten als nachhaltige Proteinquellen“ beinhalten soll. Unter Bezugnahme auf ein BIFAD-Arbeitspapier erklärt Corbett:

„Die „Hebelwirkung“ von USAID auf Entwicklungsländer – auf die nicht weniger als 125 Mal ausdrücklich verwiesen wird – gibt einen Einblick in die Kissingersche „Lebensmittel-als-Waffe“-Mentalität, die die Grundlage von USAID und seiner Mission bildet. Das ganze Unternehmen riecht nach neokolonialer Landnahme, die sich als ‚Philanthropie‘ tarnt – die Art von Gebietsübernahme, vor der die Menschen in Afrika und anderswo schon seit Jahrzehnten warnen.“

Bereiten Sie sich auf das Überleben vor

Irgendwann wird die globalistische Kabale anfangen, das Verhalten der Menschen mit Hilfe von Nahrungsmitteln zu kontrollieren. Daher ist es immer am besten, die Ressourcen zum Überleben zur Hand zu haben, einschließlich der Möglichkeit, sich kurzfristig selbst zu versorgen. Durch die Schaffung alternativer, paralleler Nahrungsmittelsysteme vor Ort, die sich der Kontrolle der Globalisten entziehen, wird eine langfristige Unabhängigkeit aufgebaut. Grundlegende Vorschläge zum Aufbau eines eigenen Sicherheitsnetzes für die Nahrungsmittelsicherheit sind:

Sichern Sie sich eine Trinkwasserquelle und die Mittel, um weniger gute Wasserquellen zu reinigen.

Kaufen Sie haltbare und nicht verderbliche Lebensmittel in großen Mengen

Kaufen Sie Energie-Backups, wie gasbetriebene Generatoren und/oder Solargenerator-Kits wie Jackery oder Inergy

Besorgen Sie sich Reservekocher wie Solarkocher, kleine Raketenherde, propanbetriebene Campingkocher und 12-Volt-Töpfe und Pfannen, die Sie an eine Reservebatterie anschließen können.

Legen Sie einen Garten an und erlernen Sie einige grundlegende Fertigkeiten in der Nahrungsmittelproduktion. Um gegen hohe Eierpreise und Eierknappheit anzukämpfen, ist die Aufzucht einer eigenen Herde bei weitem die beste Option.

Noch besser ist es, wenn Sie sich einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten anschließen, die Ihre Sorgen um die Ernährungssicherheit teilen und sich bereits mit dem Anbau von Lebensmitteln vertraut gemacht haben. Sie können Ihre Fähigkeiten einbringen, um die Gemeinschaft noch stärker zu machen

Artikel als PDF

Quellen: