Die Rede von Ministerpräsident Viktor Orbán zur „Lage der Nation: „Der Westen hat sich in Richtung Wilder Westen bewegt“!

Sehr geehrte ehemalige Präsidenten Áder und Schmitt, sehr geehrte Ehefrauen, sehr geehrter Herr Redner, sehr geehrte Führer der ungarischen Gemeinschaften außerhalb unserer Grenzen, sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie sicherlich wissen, erschütterte vor etwa zwei Wochen ein verheerendes Erdbeben die Türkei und Syrien. Die Zahl der Todesopfer liegt inzwischen bei über 44.000, und leider ist das noch nicht das Ende. Das Leid kommt plötzlich, ohne Vorwarnung, ohne an die Tür zu klopfen, sondern bricht einfach über uns herein. In unserer Trauer finden wir heraus, auf wen wir zählen können. Auf uns Ungarn kann man sich verlassen: 167 unserer Landsleute haben sich an den Rettungsarbeiten beteiligt, und 35 Menschen wurden von Experten und Freiwilligen, die dabei ihr Leben riskierten, aus den Trümmern gerettet. Einige von ihnen sind jetzt hier bei uns; lassen Sie uns unsere Helden grüßen, die uns mit ihrer Anwesenheit hier beehrt haben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Opferbereitschaft, ein ganzes Land ist stolz auf Sie! Bitte stehen Sie auf, damit wir Sie sehen können!

Meine Damen und Herren!

im vergangenen Jahr ist so viel passiert – eine Wahl, der Krieg, eine Energiekrise, die Inflation -, dass ich eigentlich mehrere Stunden damit verbringen müsste, darüber zu sprechen. Bitte machen Sie sich nicht auf den Weg zur Tür: jetzt ist es zu spät, wenn Sie hier sind, sind Sie hier. Morgen, am Sonntag, können Sie sich nach einer Rede von der Größe Atatürks oder Fidel Castros ausruhen. Aber ich werde sie doch kürzer halten, denn bei einer langen politischen Rede verlieren die Menschen ihre Lebensfreude – und wir sind nicht hier, um unsere Lebensfreude zu verlieren, sondern um unsere Lebensfreude zu erneuern. Und damit bin ich kopfüber in das eingetaucht, was ich zu sagen habe. Die wichtigste Frage für die Zukunft ist heute, ob die enormen Veränderungen, die sich in Europa vollziehen und die uns neue geistige, politische, wirtschaftliche und militärische Herausforderungen bringen, die Lebensfreude der Ungarn steigern oder mindern werden. Diese Veränderungen setzen das gesamte ungarische Leben unter Druck und konfrontieren uns mit neuen Fragen. Der Erfolg des Jahres 2023 wird davon abhängen, ob wir uns von ihnen beflügeln oder entmutigen lassen.

Meine Damen und Herren,

Wenn ich mich in der internationalen Politik bewege, denke ich oft an das alte ungarische Lied: „Mutter, so ein Pferd habe ich nicht gewollt“. Und in der Tat, wir Ungarn wollten nicht in einer so chaotischen Welt leben. Aber, wie meine Mutter zu sagen pflegte: „Mein Sohn, das Leben ist keine Wunschvorstellung.“ Und sie hat recht.

Alles war so gut durchdacht: Wir hatten uns einen Weg durch die Trümmerhaufen gebahnt, die die 2010 gestürzten sozialistischen Regierungen hinterlassen hatten, durch die Ruinen des Wildost-Sozialismus, durch Arbeitslosigkeit, durch eine nach Luft schnappende Wirtschaft, durch Fremdwährungskredite, durch unzufriedenen Neid, durch Anlehnung an den Westen, durch himmelhohe Stromrechnungen, durch unerlaubte Zuwendungen im Gesundheitssystem, durch Betrug am System, während wir von Sozialleistungen lebten, und durch resignierte Akzeptanz der Zweitklassigkeit. Wir fingen gerade an zu glauben, dass es für jeden Ungarn einen Platz an der Sonne geben würde, und dass dieser Platz hier sein würde. Es stellte sich heraus, dass man von seiner Arbeit besser leben kann als von der Sozialhilfe, dass es keine Last ist, Kinder zu haben, sondern eine Freude – oder, genauer gesagt, eine Last, die eine Freude ist. Wir begannen zu glauben, dass das Leben hier fruchtbar sein würde, dass es genug für alle geben würde. Wir kamen zu der Überzeugung, dass wir, um voranzukommen, nicht voneinander oder das nehmen müssen, was anderen gehört, denn der Kuchen, den wir backen können, wird viel größer sein als jeder, den wir bisher gesehen haben. Eine Million Menschen haben Arbeit gefunden, und noch nie waren in Ungarn so viele Menschen in Arbeit. Die ungarische Wirtschaft hat sich verdreifacht, und der Mindestlohn ist jetzt höher als der Durchschnittslohn unter unseren sozialistischen Vorgängern war. Wir haben eine nationale christliche Verfassung hervorgebracht, die uns würdig ist. Wir haben den ungarischen Staat mit einem Mut reorganisiert, der, wenn nicht todesmutig, so doch zumindest brüsseltauglich ist. Und wir haben, allen Unkenrufen zum Trotz, eine neue ungarische Wirtschaft aufgebaut, in der jeder die Chance erhält, sein eigenes Schicksal zu finden. Es waren zwar anstrengende zehn Jahre, wir haben viel geschwitzt, unsere Knie und Ellbogen sind aufgeschürft und geprellt, und wir haben uns eine Menge Blasen geholt, aber es hat sich gelohnt. Wir haben gelernt, wie man im erneuerten Ungarn vorankommt, wir haben gesehen, dass die Mühe nicht umsonst war, und uns Magyaren ist klar geworden, dass „unser Name und unsere Geschichte wieder so ruhmreich sein werden wie der unserer Vorfahren“. Deswegen haben wir nach unserer ersten historischen Zweidrittelmehrheit im Jahr 2010 bei jeder der drei folgenden Parlamentswahlen eine Zweidrittelmehrheit errungen. Diese Mehrheit haben wir auch jetzt noch errungen, obwohl sich die gesamte ungarische Linke gegen uns verbündet hat, obwohl Brüssel versucht hat, unsere Staatskasse auszuhungern, und obwohl Onkel George [Soros] 4 Milliarden Forint aus Amerika herbeigeschafft hat, um seine Genossen mit Munition zu versorgen – um auf uns zu schießen. Sie sind auf die Nase gefallen, sie haben weit geschossen: nicht ein wenig, sehr weit. Sie sind auf die Schnauze gefallen, und ich denke, sie werden dafür den Preis zahlen.

Erinnern Sie sich an den Film „Once Upon a Time in the West“? An den Dialog zu Beginn des Films? Die Figur des Charles Bronson, „Harmonica“, fragt die drei Banditen, die auf ihn warten:

„Und Frank?“

„Frank hat uns geschickt“, antworten sie.

„Habt ihr ein Pferd für mich dabei?“

„Nein.“

Als Harmonika ihre drei Pferde sieht, sagt er: „Ihr habt zwei zu viel mitgebracht.“

So geschehen in Ungarn im Jahr 2022. Und soweit ich sehen kann, versucht der ungarische Frank, unser „Feri“ [Ferenc Gyurcsány], die herrenlosen Pferde zusammenzutreiben. Die Lehre daraus ist, dass man seinen Gegner nicht nach seiner Zahl, sondern nach seinen Fähigkeiten beurteilen sollte. Es scheint, dass Gott uns liebt.

Meine Damen und Herren!

Wahlsiege – vorwiegend Zwei-Drittel-Mehrheiten – sind nichts, was man einfach so geschenkt bekommt. Dahinter steckt Arbeit, und das Ergebnis dieser Arbeit wird von den Menschen gewürdigt. Sonst gibt es keinen Sieg – und schon gar keine Zweidrittelmehrheit. Natürlich gibt es immer Unzufriedene, die meinen, wir hätten nur Glück gehabt. Gut, nennen Sie es Glück – einmal. Aber viermal? Wenn man immer Glück hat, kann es auch sein, dass man etwas zu bieten hat; zum Beispiel, dass man sein Land liebt und bereit ist, dafür zu kämpfen – zu Hause, wenn es sein muss, oder in der ganzen Welt, wenn es sein muss. Die Linke sollte verstehen, dass für den Sieg Millionen von Dollar und einflussreiche Gönner nicht ausreichen. Für den Sieg, liebe Freunde, reicht das Glück nicht aus: man benötigt Herz.

Meine Damen und Herren!

gerade als wir dachten, wir stünden endlich aufrecht, traf uns der COVID im Frühjahr 2020 – vor nunmehr drei Jahren. Sie brachte uns Schmerz und unwiederbringliche Verluste. Aber wir haben zu Recht gehofft, dass wir es schaffen würden, wieder auf die Beine zu kommen und dort weiterzumachen, wo wir aufgehört hatten. Ich dachte, dass wir dort ankommen würden, wo wir immer hinwollten. Wir würden den Platz in der Welt einnehmen, der uns durch unser Talent, unsere harte Arbeit und unsere Geschichte zusteht. Wir würden zu den Besten gehören, an der Spitze stehen. Es gäbe wieder viele Kinder, viele Millionen Herzen, die auf die frohe Botschaft eines geordneten, attraktiven und sicheren Landes warteten, eines grünen Karpatenbeckens, das dem Klimawandel standhalten kann. Und auch wenn der Löwe und das Lamm sich nicht gemeinsam hinlegen würden, hofften wir, dass die Linke endlich verstehen würde, dass dies eine gemeinsame Heimat ist und dass wir keine andere haben.

Und dann kam der Krieg – oder brach aus. Er ist jetzt ein Jahr alt, und nach allen Berechnungen könnte er noch lange dauern – sogar mehrere Jahre, wie es scheint. Alles hat sich verändert – auch in der Politik und in der Wirtschaft. Der Westen hat sich fest in Richtung Wilder Westen bewegt. Von den Jahren des COVID ist die Welt nicht wieder auf den richtigen Weg gekommen, sondern wir sind in die Jahre des Krieges gerückt. In der Tat leben wir seit März 2020 – also seit fast drei Jahren – unter ständigem Druck. Und daraus könnten leicht vier oder sogar fünf Jahre werden. Von den zweiunddreißig Jahren seit dem Fall des Kommunismus war das Jahr 2022 das schwierigste. Es war das schwierigste Jahr.

Als der Westen mit Sanktionen in den Krieg eintrat, mussten wir alles neu überdenken. Das nahm die Monate nach den Wahlen im April in Anspruch. Wir mussten die Wirtschaftspolitik, die Verteidigungspolitik, die Militärpolitik und unsere gesamte Außenpolitik neu überdenken. Im Schein des Krieges mussten wir alle großen Ziele, die wir uns 2010 nach unserem ersten Zweidrittel-Sieg gesetzt hatten, neu überdenken. Wir nähern uns dem Ende dieser Arbeit. Meines Erachtens müssen wir die Ziele nicht aufgeben oder aufgeben lassen, sondern nur die Mittel ändern, mit denen sie erreicht werden sollen. Unsere Außenpolitik bleibt: Wir wollen weiterhin Freunde, nicht Feinde machen; wir wollen, dass alle – Ost und West, Nord und Süd – am Erfolg der Ungarn beteiligt werden. Die Schaffung von Verbindungen statt Blockbildung. Die nationale Einigung wird fortgesetzt, und die Ungarn jenseits unserer Grenzen können weiterhin auf uns zählen, weil wir vom gleichen Blut sind. Wir werden unsere Familienpolitik fortsetzen, wir werden unsere arbeitsbasierte Wirtschaft fortsetzen, wir werden unsere Vereinbarung mit den Rentnern und die dreizehnte Monatsrente fortsetzen, und wir werden den Schutz der Ermäßigungen für die Haushalte beibehalten. Wir werden die Verknüpfung der Universitäten mit der Wirtschaft fortsetzen. Wir können die strategischen Sektoren – den Bankensektor, den Energiesektor und die Medienindustrie – in ungarischer Hand halten, und wir werden sogar ungarisches Eigentum im Telekommunikations- und Infokommunikationssektor wiederbeleben. Und dabei werden wir es nicht belassen, der Windsack weht bereits im Wind. Entschuldigung! Und das Versprechen, das wir den Provinzen gegeben haben, bleibt bestehen: Wir stoßen eine beispiellose Entwicklung an und stellen mehr Mittel zur Verfügung, als die ungarischen Provinzen je gesehen haben – selbst unter der österreichisch-ungarischen Monarchie. Neben der landwirtschaftlichen Produktion bauen wir auch die landwirtschaftliche Verarbeitung auf. Wir werden die ungarische Lebensmittelindustrie wiederbeleben, die durch die Privatisierung zerstört wurde, und wir werden nationale Champions in der Lebensmittelindustrie haben, die auch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein werden. Wir werden nicht dulden, dass die Ungarn Lebensmittel kaufen müssen, die aus dem Ausland zu Dumpingpreisen angeboten werden. Und wir halten an unserem Plan fest, dass der östliche Teil unseres Landes den Anschluss an den Rest findet. Es ist an der Zeit, Hunnien und Pannonien endlich zu vereinen – sowohl wirtschaftlich als auch in Bezug auf den Lebensstandard. Deshalb bauen wir Brücken über die Donau, deshalb wird die Brücke bei Paks fertiggestellt, und die bei Mohács wird bald in Angriff genommen. Wir stellen das Dreieck Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc neben das Industriegebiet Győr-Szombathely-Veszprém. Dafür wird Energie benötigt, viel Energie – mehr als je zuvor in Ungarn. Deshalb werden wir Kraftwerke und Pipelinesysteme bauen, auch wenn Brüssel nicht bereit ist, eine Rolle zu spielen. Später wird es noch mehr geben. Und wir werden unseren kühnsten Plan nicht aufgeben: dafür zu sorgen, dass es Familien mit Kindern finanziell besser geht als solchen, die keine Kinder haben. Ob Krieg oder nicht, wir werden also jedes Jahr neue Entscheidungen zur Familienförderung treffen. So auch in diesem Jahr: Frauen, die sich verpflichten, Kinder zu bekommen, zahlen bis zum Alter von 30 Jahren keine Einkommenssteuer. So wird es sein. Aber ich weiß, dass das für uns Ungarn nicht genug ist. Wir kennen den Witz, den wir vom Sozialismus geerbt haben: „Wir wissen, was passieren wird, aber die Frage ist: Was wird bis dahin passieren?“

Liebe Freunde,

Wenn 2022 das schwierigste Jahr war, wird 2023 das gefährlichste Jahr seit dem Fall des Kommunismus sein. Neben der Migration, die allmählich zu einem Dauerzustand wird, lauern zwei neue Feinde und zwei neue Gefahren: der eine ist der Krieg, der andere die Inflation. Wenn wir zu dem Aufschwung zurückkehren wollen, aus dem uns die COVID-Pandemie gerissen hat, müssen wir diese beiden Bedrohungen abwehren: Wir müssen sie überwinden, wir müssen uns durch sie hindurchkämpfen. Aber wie? Darüber möchte ich heute sprechen.

Wie können wir die Kriegsgefahr überwinden? Wir wollen ihn einfach beenden, aber wir haben nicht die Macht dazu – wir sind nicht in dieser Liga. Wenn wir Ungarn schützen wollen, wenn wir ein friedliches Leben für uns wollen, haben wir nur eine Wahl: Wir müssen uns aus dem russisch-ukrainischen Krieg heraushalten. Das war bisher nicht einfach und wird auch in Zukunft nicht einfach sein, denn wir sind Teil der westlichen Welt, wir sind Mitglied der NATO und der Europäischen Union, und dort sind alle auf der Seite des Krieges – oder tun zumindest so. Kann es sich Ungarn leisten, unter solchen Umständen auf der Seite des Friedens zu stehen, und zwar in direktem Gegensatz zu unseren Verbündeten? Natürlich können wir das, denn Ungarn ist ein unabhängiger, freier und souveräner Staat, und wir erkennen niemanden außer Gott über uns an. Aber ist es richtig – moralisch richtig -, dass wir uns aus dem Krieg heraushalten? Ich bin überzeugt, dass es das Richtige ist – und zwar das einzig Richtige. Russland hat die Ukraine angegriffen, also müssen wir ukrainische Flüchtlinge in unser Land lassen, und wir haben gut daran getan, sie mit der größten humanitären Hilfsaktion in der Geschichte unseres Landes zu unterstützen. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit, und dem kommen wir nach. Wir sehen aber auch, dass der Krieg in der Ukraine kein Krieg zwischen den Armeen des Guten und des Bösen ist, sondern ein Krieg zwischen den Truppen zweier slawischer Länder: ein zeitlich und – vorerst – räumlich begrenzter Krieg. Es ist ihr Krieg, nicht der unsere. Ungarn erkennt das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung, auf Kampf gegen äußere Aggression an; aber es wäre unter keinem Gesichtspunkt – auch nicht unter einem moralischen – richtig, die Interessen der Ukraine über die Ungarns zu stellen. Die Linke in Ungarn ist ebenfalls auf der Seite des Krieges: Sie würde Waffen liefern, die finanzielle Last des Krieges übernehmen und die Beziehungen zu Russland abbrechen. Wir tun das nicht. Wir liefern keine Waffen. Wir sind auch vorsichtig mit Geld, denn am Ende wird das Geld, das uns zusteht, von Brüssel an die Ukraine gegeben. Humanitäre Unterstützung für die Ukraine bedeutet für uns nicht, dass wir unsere Beziehungen zu Russland abbrechen, denn das würde unseren nationalen Interessen zuwiderlaufen, die wir für uns selbst definieren dürfen. Deshalb werden wir keinen Gas-, Öl- oder Nuklearsanktionen zustimmen, die Ungarn ruinieren würden. Aus der nationalen Konsultation wissen wir, dass es in dieser Frage nationale Einigkeit gibt. Deshalb halten wir unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland aufrecht, und wir raten der gesamten westlichen Welt, dies ebenfalls zu tun, denn ohne Beziehungen wird es weder einen Waffenstillstand noch Friedensverhandlungen geben. Deshalb sind wir auch nicht damit einverstanden, dass Priester und Kirchenführer auf Sanktionslisten gesetzt werden; es ist schlimm genug, dass dies auch Künstlern und Sportlern passieren kann. Und es ist auch wichtig, dass wir unseren Blick nicht verengen und nicht provinziell sind. Lassen Sie uns über Brüssel hinausblicken. Jedes Land außerhalb Europas ist sich der begrenzten Bedeutung des Krieges in der Ukraine und des Vorrangs der eigenen nationalen Interessen bewusst. Wir sollten uns nicht von dem besonnenen Teil der Welt isolieren. Der ungarische Standpunkt ist nur in Europa eine Ausnahme – in der ganzen Welt ist er die Norm. Die ungarische Regierung hält es nicht für realistisch, anzunehmen, dass Russland eine Bedrohung für die Sicherheit Ungarns oder Europas darstellt. Eine solche Annahme gilt allenfalls in Bezug auf Atomwaffen, doch der Krieg in der Ukraine erhöht das Risiko ihres Einsatzes eher, als dass er es verringert. Was die konventionelle Kriegsführung anbelangt, so hat der Krieg in der Ukraine gezeigt, dass Russland gegen die NATO keine Chance hätte. Wir verstehen, dass die Ukrainer versuchen, Europa davon zu überzeugen, dass die Russen nicht aufhören werden, bis sie den Atlantik erreichen, aber die Ungarn glauben diese Drohung nicht. Die ganze Welt hat gesehen, dass die russischen Streitkräfte nicht in der Lage sind, die NATO anzugreifen, und dies auch noch lange Zeit nicht sein werden. Ich erinnere daran, dass Ungarn vor einem Jahrzehnt die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Streitmacht vorgeschlagen hat, und heute können wir sehen, wie unglücklich es war, dass dieser Vorschlag auf taube Ohren stieß.

Liebe Freunde,

Während unsere Pro-Friedens-Position und die Pro-Kriegs-Position anderer die Unterschiede zwischen uns hervorheben, verdecken sie auch die Tatsache, dass wir uns in den strategischen Zielen völlig einig sind. Wir wollen, dass Russland keine Bedrohung für Europa darstellt, und wir wollen, dass es zwischen Russland und Ungarn einen ausreichend breiten und tiefen Raum gibt: eine souveräne Ukraine. Der Unterschied zwischen uns liegt in unserer Auffassung über die Mittel, um dies zu erreichen: Die Kriegsbefürworter sind überzeugt, dass dies durch eine Niederlage Russlands erreicht werden kann; wir sind überzeugt, dass es durch einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen erreicht werden kann. Es gibt ein weiteres starkes Argument für unseren Vorschlag: Das einzige, was Leben retten kann, ist ein Waffenstillstand. Die Zahl der Todesopfer geht bereits in die Hunderttausende. Der Schmerz, die Witwenschaft, die wachsende Zahl der Waisen und die ozeanischen Wellen des Leids können nur durch einen Waffenstillstand gestillt werden.

Meine Damen und Herren!

der Krieg hat auch einige lehrreiche und gewichtige Wahrheiten ans Licht gebracht. Wir sollten sie nicht übergehen, ohne sie anzusprechen. Da ist zunächst einmal die Frage unserer Mitgliedschaft in der NATO. Lassen Sie uns klarstellen, dass die NATO-Mitgliedschaft für Ungarn lebenswichtig ist. Wir sind zu weit im Osten – am östlichen Rand der westlichen Welt – um darauf zu verzichten. Es wäre natürlich einfacher, wenn wir weiter drinnen wären: Nach dem Beispiel Österreichs und der Schweiz könnten auch wir mit dem Gedanken der Neutralität spielen. Aber die Geschichte hat uns diesen Luxus nicht gewährt. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Sie ist ein militärisches Verteidigungsbündnis, das gegründet wurde, damit wir einander verteidigen können. Deshalb sind wir beigetreten, und deshalb habe ich – wenn ich an die 45 Jahre der sowjetischen Besatzung zurückdenke – die historische Genugtuung erlebt, den Beitrittsvertrag zu unterzeichnen. Mindestens ebenso wichtig ist es, klar zu verstehen, was die NATO nicht ist. Die NATO ist kein Kriegsbündnis. Die NATO ist kein Kriegsbündnis. Die Mitgliedschaft in der NATO bedeutet keine Verpflichtung, die über die gemeinsame Verteidigung hinausgeht, und die Mitgliedsländer können auch nicht von einem anderen Mitglied erwarten, dass es gemeinsam ein drittes Land angreift, um ein gemeinsames militärisches Ziel zu erreichen. Wenn einige NATO-Mitglieder oder eine Gruppe von ihnen Kriegshandlungen außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedsländer durchführen wollen, müssen sie dies außerhalb des NATO-Rahmens tun: Diejenigen, die dies wollen, werden daran teilnehmen; diejenigen, die dies nicht wollen, werden es nicht tun.

Liebe Freunde,

Wer glaubt, er könne die Kriegsführung überwachen, steuern und schrittweise kalibrieren, überschätzt seine eigene Macht und unterschätzt die Risiken des Krieges, ganz gleich wie stark und mächtig er ist. Diejenigen, die solche Fehler begehen, sind in der Regel weit von der verheerenden Realität der Kriegsführung an der Front entfernt. Aber wir leben hier, und der Krieg findet auf dem Boden eines Nachbarlandes statt. Die Brüsseler haben noch nicht ihr Leben in diesem Krieg geopfert, aber die Ungarn schon. Während in Munkács/Mukachevo ungarische Symbole abgehängt werden, während ungarische Schuldirektoren aus unseren Schulen entlassen werden, sterben viele an der Front den Heldentod. Das hat die ungarische Minderheit in den Unterkarpaten nicht verdient. Mehr Respekt für die Ungarn aus Munkács/Mukachevo, Kiew/Kiew, Brüssel und Washington!

Meine Damen und Herren!

Europa driftet auf einen Krieg zu. Es balanciert auf einem schmalen Grat. Denn seine Länder befinden sich bereits indirekt im Krieg mit Russland. Wer Waffen liefert, wer die Satelliteninformationen für militärische Aktionen bereitstellt, wer die Soldaten des einen Kriegsgegners ausbildet, wer den gesamten Staatsapparat des einen Kriegsgegners finanziert und den anderen mit Sanktionen belegt, der befindet sich, egal was er sagt, im Krieg – vorerst indirekt. Die Gefahr, hineingezogen zu werden, ist inzwischen chronisch. Es begann mit Helmen, es ging weiter mit der Lieferung von nicht-tödlichem Gerät, jetzt werden Panzer geschickt, Kampfflugzeuge stehen auf der Tagesordnung, und bald werden wir von sogenannten „Friedenstruppen“ hören. Das erinnert an Schlafwandler auf einem Dach. Wir müssen auch verstehen, wie die Kriegsbefürworter dem Schlafwandel erlegen sind und wie sie auf den Dächern gelandet sind. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten verstehen wir unsere polnischen und baltischen Freunde: Ihre Geschichte erklärt vieles. Aber die anderen?

Es hätte nicht so kommen müssen – oder besser gesagt, es hätte anders kommen können. Wir hätten eine Garantie abgeben können, dass wir die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen würden; aber wir haben das Gegenteil getan und unsere frühere Entscheidung von 2008 bestätigt, dass wir sie aufnehmen würden. Wir hätten auch die Lösung verfolgen können, die wir 2008 gewählt haben, als der russisch-georgische Krieg ausbrach und Russland 20 Prozent des georgischen Territoriums besetzte. Damals beschlossen wir, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, und unter der Führung von Präsident Sarkozy – der glänzend verhandelt hat – wurde der Konflikt eingegrenzt und ein Waffenstillstand erreicht. Wir hätten das machen können, was wir 2014 unter Angela Merkel getan haben, als Russland die Ukraine angriff und die Krim annektierte. Damals hätten wir uns für einen Krieg entscheiden können, wie jetzt, aber wir – der Westen – haben eine andere Option gewählt: Verhandlungen statt Kampf, Frieden statt Krieg. Ich erinnere mich, dass es damals Kriegsbefürworter gab, aber es gab auch eine starke deutsche und französische Führung, die mutig war und rechtzeitig gehandelt hat. So konnte ein Krieg vermieden und das Minsker Abkommen erreicht werden. Vor einem Jahr hat der Westen anders entschieden. Als Russland einen Angriff startete, hat der Westen den Konflikt nicht isoliert, sondern ihn auf eine gesamteuropäische Ebene gehoben. Er hätte ihn als einen lokalen, regionalen Krieg oder als einen militärischen Konflikt zwischen zwei slawischen Staaten einstufen können, wie es Ungarn vorgeschlagen hatte. Was geschehen ist, ist ein weiteres Argument gegen den Brüsseler Superstaat und für starke Nationalstaaten. Wenn die Mitgliedstaaten entschieden, herrschte Frieden, wenn das imperiale Zentrum entschied, herrschte Krieg.

Meine Damen und Herren!

mit Blick auf die Zukunft ist es auch lehrreich festzustellen, wie wir unsere Verbündeten, die für den Frieden sind, verloren haben. Vor einem Jahr waren wir nicht allein auf der Seite der Friedensbefürworter. Da waren unter anderem die Deutschen, die keine Waffen, sondern nur Helme geliefert haben. Im Vergleich dazu werden in ein paar Wochen Leopard-Panzer über ukrainischen Boden nach Osten rollen, hinunter zur russischen Grenze. Vielleicht gibt es sogar noch die alten Landkarten. Die Deutschen drehten sich mit den anderen, oder die anderen drehten sich mit den Deutschen. So ist das Friedenslager verblasst. Es ist schwer zu glauben, dass die Deutschen diese Wende aus eigenem Antrieb vollzogen haben. Heute tun sie so, als wären sie immer an Bord gewesen. Die moderne deutsche Schule: Sie wechseln nicht einfach die Seiten, sondern verkünden offen, dass sie gleich an die Front springen. Sie sind gründliche Leute, und wenn sie etwas tun, dann tun sie es ernsthaft. Und die anderen Länder dachten, wenn die Deutschen diesem Druck von außen nicht standhalten können, dann werden sie es wohl auch nicht können. Und so sickerten sie aus dem Friedenslager in das Kriegslager. So blieben zwei übrig: Ungarn und der Vatikan. Wir können uns nicht über das Unternehmen beklagen, aber wir müssen uns mit einigen ernsthaften Konsequenzen auseinandersetzen.

Wir müssen ehrlich der Tatsache ins Auge sehen, dass der Krieg immer wilder und brutaler wird, und deshalb sollten wir uns darauf einstellen, dass der Ton, der gegen uns angeschlagen wird, härter und beleidigender wird: Provokationen, Beleidigungen, Drohungen und Erpressungen. Ich kann nicht versprechen, dass es einfach sein wird, aber ich kann versprechen, dass wir uns behaupten werden. Die Zeiten, in denen wir diplomatischem Druck ausgesetzt waren, der die Souveränität noch respektierte, sind längst vorbei. Wo sind die guten alten Zeiten, als Hillary Clinton 2014 nur einen „guten Freund“ schickte, um die Ungarn mit regierungsfeindlichen Protesten und ein paar Reiseverboten von ihrem Irrweg zu überzeugen? Wir haben damals gut manövriert, unser Kalkül ging auf, und in Gestalt von Donald Trump kamen freundliche Hilfstruppen – zum Glück nicht hier, sondern in Washington. Seitdem ist viel Wasser den Potomac hinuntergeflossen. Zum Glück hat das Weiße Haus seinen Sinn für Humor bewahrt, und statt eines „guten Freundes“ hat uns Präsident Biden einen „Pressemann“ geschickt, einen Botschafter, der den Druck auf uns erhöhen und alles tun soll, um die Ungarn ins Lager des Krieges zu drängen: uns eine Erklärung abzupressen, in der wir uns verpflichten, mitzumachen. Das ist in Ordnung, Humor kann helfen, dass die Freundschaft schwere Zeiten übersteht. Aber wir sollten vermeiden, dass sie beim nächsten Mal jemanden schicken, der Puccini heißt!

Meine Damen und Herren!

wir sehen, dass im Jahr 2024 in Amerika eine weitere Wahl stattfinden wird, und unsere republikanischen Freunde lassen ihre Muskeln spielen, um sich auf ihre Rückkehr vorzubereiten. Ich erwarte auch, dass die Demokratie in Europa ihre Stärke zeigen wird, dass die öffentliche Meinung zunehmend für den Frieden eintritt und einen Waffenstillstand, Friedensgespräche, mehr Vernunft und – wenn nötig – neue Regierungen fordert. Es wird kein Spaziergang sein, aber die ruhigeren und gemächlicheren Wege führen alle in den Krieg.

Meine Damen und Herren,

wir machen uns keine Illusionen, wir sind nicht naiv und wir sind auch keine 68er Blumenkinder oder träumende Pazifisten. Wir wissen, dass die Verhandlungen nicht zwischen den Ukrainern und den Russen stattfinden werden: Der Frieden wird kommen, wenn die Amerikaner und die Russen miteinander verhandeln. Das wird unweigerlich geschehen, aber je später es geschieht, desto höher wird der Preis sein, den wir alle zahlen. Die Kriegsbegeisterten glauben, dass die Zeit auf der Seite der Ukrainer und des Westens steht und dass der Kampf weitergehen muss: Er wird das Kräfteverhältnis verändern, es wird einen Sieg über Russland geben, und der Sieg wird Frieden bringen. Die ungarische Regierung ist jedoch der Meinung, dass die Fortsetzung der Kämpfe keinen Sieg und keinen Frieden bringen wird, sondern den Tod von Hunderttausenden von Menschen, eine Ausweitung des Konflikts, Länder im offenen Krieg, Jahre des Krieges, Zerstörung, Leid und die Gefahr eines Weltkrieges. Lassen Sie uns Ungarn also für den Frieden eintreten, aber lassen Sie den Verteidigungsminister sein Pulver trocken halten. Das ist alles, was ich über den Krieg zu sagen habe.

Meine Damen und Herren!

Wenn wir die Inflation bekämpfen wollen, müssen wir mit dem Verstehen beginnen. Warum gibt es in ganz Europa eine Inflation? Brüssel hat uns mit seinen Energiesanktionen dieses Übel eingebrockt. Die Krankheit heißt Sanktionsinflation und das Virus sind die Brüsseler Sanktionen. Die Sanktionen sind die Waffen der Brüsseler Kriegspolitik. Sie zielen auf Russland, aber sie treffen auch Europa. Es ist noch gar nicht so lange her, da versprach Brüssel, dass diese Sanktionen den Krieg beenden würden. Ein Jahr ist vergangen, und das Ende des Krieges rückt nicht näher, sondern immer weiter in die Ferne. Sie versprachen auch, dass sie die Sanktionen nicht auf den Energiesektor ausweiten würden. Aber dann taten sie es doch. Der Preis für Erdgas hat sich vervielfacht und erreichte Ende August 350 €. Das ist ein Rekord, den es seit Menschengedenken nicht mehr gegeben hat. Die Lage hat sich zwar gebessert, aber der Erdgaspreis liegt immer noch um ein Vielfaches über dem Niveau von 20 Euro von vor zwei Jahren. Außerdem, und das wissen die wenigsten, wurde in Brüssel der Gaspreis an den Strompreis gekoppelt. Gemeinsam mit den Polen haben wir dagegen protestiert, aber ohne Erfolg. Der Anstieg der Gaspreise ging also unmittelbar mit einem Anstieg der Strompreise einher – selbst wenn dieser Strom nicht von Gasturbinen, sondern von Sonnen-, Wind-, Wasser-, Kohle- oder Atomkraftwerken erzeugt wird. Es ist das Einmaleins der Wirtschaft, dass Energiepreiserhöhungen die Preise aller Produkte in die Höhe treiben. Dies gilt insbesondere dann, wenn man, wie Ungarn, den Großteil seiner Energie aus dem Ausland importiert. Zudem hat sich herausgestellt, dass wir Russland nicht um Einnahmen gebracht haben, sondern ihnen mehr Geld gegeben haben. Im Jahr 2022 stiegen die Gewinne der weltweiten Öl- und Gasindustrie um 70 Prozent, ohne dass die betreffenden Mammutkonzerne etwas erneuerten oder mehr produzierten: Sie steckten einfach den zusätzlichen Gewinn aus den Sanktionen ein, für den sie die Europäer zahlen ließen. Im Jahr 2022 zogen die Sanktionen den Ungarn viertausend Milliarden Forint aus der Tasche. Viertausend Milliarden Forint! So viel Geld haben die ungarischen Unternehmen, der Staat und die Familien in Ungarn aufgrund der Sanktionen allein für Energie ausgegeben. Dieser Betrag hätte von den Unternehmen für Lohnerhöhungen, vom Staat für Steuersenkungen oder Familienunterstützung und von den Familien für den Kauf eines Hauses oder für ihre Kinder ausgegeben werden können.

Man steht inmitten der Brüsseler Glaspaläste und will nicht glauben, was dort vor sich geht. Wir müssen der Realität ins Auge sehen: Statt Hilfe gibt uns Brüssel mehr Sanktionen. Die Brüsseler Bürokratie hat mit wohlüberlegten schlechten Absichten weder Ungarn noch Polen ihren Anteil am europäischen Konjunkturprogramm zukommen lassen. Im Jahr 2022, im schwierigsten Jahr, haben wir kein Geld erhalten, das die Mitgliedstaaten als gemeinsames Darlehen aufgenommen haben, nach dem wir Ungarn unseren Anteil zurückzahlen müssen. Sie suchen nach Schwachstellen in der ungarischen Rechtsstaatlichkeit, während vor dem Europäischen Parlament ein Polizeiwagen in ständiger Bereitschaft steht. In Wirklichkeit sind es die Mitgliedstaaten, die Brüssel überwachen sollten, und nicht Brüssel die Mitgliedstaaten. Ich hoffe, dass dies nach den Europawahlen im Jahr 2024 der Fall sein wird. Wenn Brüssel unter allen Umständen Krieg führen will, dann sollte es Krieg gegen die Inflation führen. Das tut es aber nicht. Aber wir führen ständig unseren eigenen Krieg gegen die Inflation. Wir haben bereits rund zwei Dutzend Maßnahmen zum Schutz von Familien und Unternehmen ergriffen.

Das Wichtigste ist jetzt, meine Freunde, dass wir die Inflation nicht als unausweichliche Geißel betrachten. Auch wenn die Inflation ihren Höhepunkt erreicht und die Familien schwer belastet, sollten wir uns davon nicht einschüchtern lassen, uns nicht abschrecken lassen und uns nicht damit abfinden. Es muss gehandelt werden, und das wird zu Ergebnissen führen. Von Sándor Demján habe ich gelernt, dass es in Zeiten der Krise keine Normativität gibt. Man muss mit Mut in die Wirtschaft eingreifen. Das tun wir, und deshalb spart die Durchschnittsfamilie heute 181.000 Forint pro Monat durch niedrigere Stromrechnungen. Das ist einmalig in ganz Europa. Die Linke fordert die Aufhebung des Preisstopps für Lebensmittel, aber er wird so lange bestehen bleiben, bis wir die Inflation senken können. Die Linke fordert – gemeinsam mit den Banken, was nicht überrascht – auch die Aufhebung des Einfrierens der Verbraucherzinsen. Aber der Zinsstopp schützt 350.000 Familien vor Zinserhöhungen, und solange die Zinsen nicht sinken, sollte der Zinsstopp bestehen bleiben. Anstatt sie aufzuheben, haben wir sie auf Studentenkredite ausgedehnt. So schützen wir heute 200.000 Studenten vor der Inflation. Studiendarlehen sind zinslos, und der Zinssatz für ein frei verwendbares Studiendarlehen beträgt die Hälfte des Marktzinses. Und jetzt führen wir eine ermäßigte Kreisfahrkarte ein. Ab dem 1. Mai bieten wir Monatskarten für das gesamte Bundesgebiet und die Landkreise an, die sowohl für Bus- als auch für Bahnfahrten gelten. Die Monatskarte wird 9.450 Forint kosten, die landesweite Monatskarte 18.900 Forint. Diejenigen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, können so einen erheblichen Betrag sparen.

Meine Damen und Herren!

einen guten Schutzschild zu schmieden – einen, der schwere Schläge abfangen kann – ist teuer. Deshalb müssen Mitnahmeeffekte dort abgefangen werden, wo sie entstehen. Wir haben Banken, Energieunternehmen und multinationale Handelsketten besteuert. Und die entnommenen Gewinne fließen in den Fonds, um Kürzungen bei den Stromrechnungen der Haushalte zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 2022 ein Jahr war, das der ungarischen Wirtschaft das Rückgrat hätte brechen können. Die offiziellen Unkenrufer, die angesehenen ehemaligen Zentralbankgouverneure und die ehemaligen rechtsgerichteten Ökonomen haben dies ebenfalls erwartet und uns bereits die letzte Ölung verabreicht. Konkurse, Arbeitslosigkeit, Währungskollaps, Zahlungsunfähigkeit, Armageddon: das war es, was die Linke voraussagte. Jetzt, im Februar, ist die Beschäftigung so hoch wie nie zuvor, die Devisenreserven sind auf Rekordniveau und der Forint hat sich stabilisiert. Die Wahrheit ist, dass die ungarische Wirtschaft im Jahr 2022 neben und trotz der schmerzhaft hohen Inflation drei Rekorde gebrochen hat. Ein Hattrick. Ich hoffe, dass Trainer [Marco] Rossi zuhört. Noch nie waren in Ungarn so viele Menschen in Arbeit. Unsere Exporte haben Rekorde gebrochen, und nie zuvor wurde in Ungarn so viel investiert wie 2022. Deshalb sind wir trotz der hohen Preise immer noch auf den Beinen, und deshalb wird die Wirtschaft auch 2023 nicht zum Stillstand kommen. Die Inflation ist wie ein Tiger, und man hat nur eine Kugel. Wenn Sie nicht treffen, wird er Sie auffressen. Bitte vertrauen Sie uns, wir werden sie treffen. Sie können darauf wetten: Ende des Jahres wird die Inflation im einstelligen Bereich liegen.

Liebe Freunde,

Wie wir sehen, ist die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos – im Gegenteil, sie ist ermutigend. Der Überlebensinstinkt der Ungarn funktioniert, sie können die Dinge klar sehen, und – wie die nationale Konsultation gezeigt hat – gibt es eine breite Zustimmung zu den wichtigsten Zielen. Ich danke heute allen, die sich an der nationalen Konsultation beteiligt haben. Wir werden uns aus dem Krieg heraushalten, Ungarn wird eine Insel des Friedens und der Sicherheit bleiben, und wir werden die Inflation besiegen – das ist immer die Aufgabe der Regierung, und es wird keine Fehler geben. Aber es gibt noch etwas, was eine Regierung, so selbstbewusst sie auch sein mag, nicht allein tun kann. Sie wissen, jeder hat gehört, was für eine verabscheuungswürdige Sache in einer unserer Schulen passiert ist. Man kann nicht verstehen, warum der Himmel nicht einstürzt, warum sich die Erde nicht öffnet, um diejenigen zu verschlingen, deren Platz unter ihr ist.

Liebe Freunde,

Sagen wir es, wie es ist: Pädophilie kann nicht verziehen werden. Kinder sind uns heilig, und es ist die Aufgabe der Erwachsenen, Kinder um jeden Preis zu schützen. Es kümmert uns nicht, dass die Welt verrückt geworden ist. Es ist uns egal, welchen abstoßenden Entgleisungen manche Menschen nachgeben. Es ist uns egal, wie Brüssel das Unerklärliche entschuldigt und erklärt. Wir sind hier in Ungarn! Und hier sollte das strengste Kinderschutzsystem in Europa sein! Die Gesetze sind da, und die fehlenden Teile werden gefunden werden, aber selbst die entschlossenste Regierung kann in dieser Angelegenheit nicht allein erfolgreich sein. Es werden alle gebraucht: Eltern, Großeltern, Mütter und Väter, Lehrer und Erzieher. Denn Gender-Propaganda ist nicht nur eine unterhaltsame Kapriole, nicht nur Regenbogengeschwätz, sondern die größte Bedrohung, die unsere Kinder verfolgt. Wir wollen, dass unsere Kinder in Ruhe gelassen werden, denn genug ist genug! So etwas hat in Ungarn nichts zu suchen, und schon gar nicht in unseren Schulen. Ich zähle auf Sie, wir zählen auf alle ungarischen Menschen guten Willens, damit wir diese Aufgabe im Jahr 2023 ein für alle Mal gemeinsam bewältigen können.

Gott über uns allen, Ungarn vor allem anderen! Los, Ungarn, los Ungarn!