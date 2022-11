Deutsche Studie zeigt Zusammenhang zwischen COVID-Impfungen und sinkender Fruchtbarkeit

Deutsche Details bestätigen ’starke Assoziation‘

Eine deutsche Studie hat einen Zusammenhang zwischen den experimentellen COVID-19-Impfungen, die in den letzten zwei Jahren von vielen Regierungen, Unternehmen und Institutionen vorgeschrieben wurden, und einer stark sinkenden Fruchtbarkeitsrate hergestellt.

Die Ergebnisse stammen vom deutschen Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, das einen „starken Zusammenhang zwischen dem Beginn von Impfprogrammen und dem Rückgang der Fruchtbarkeit neun Monate danach“ feststellte.

Der selbst ernannte Soziologe und Kriminologe Josh Guetzkow hat Links zu den Informationen online gestellt:

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Deutschland: „Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen dem Beginn von Impfprogrammen und dem Rückgang der Fruchtbarkeit neun Monate danach.“ Kein Zusammenhang mit COVID oder Erwerbslosigkeit gefunden – nur Impfungen!

Germany's Federal Institute for Population Research: "there is a strong association between the onset of vaccination programmes and the fertility decline nine months after." Found no association w/COVID or unemployment– only jabs!