Jetzt sollen die ungeborenen Babys im Mutterleib geimpft werden

Das Pharmaunternehmen Pfizer entwickelt einen neuen Impfstoff, der speziell für schwangere Frauen bestimmt ist und das ungeborene Kind bereits im Mutterleib immunisiert. Pfizer behauptet, dass die Säuglinge nach der Geburt gegen das Respiratory Syncytial Virus (RSV) geschützt sind.

Nach Angaben der CDC ist RSV ein häufiges Atemwegsvirus, das in der Regel leichte, erkältungsähnliche Symptome verursacht. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb von ein oder zwei Wochen, aber RSV kann schwerwiegend sein, vorwiegend für Säuglinge und ältere Erwachsene. Es ist die häufigste Ursache für Bronchiolitis und Lungenentzündung bei Kindern unter einem Jahr in den Vereinigten Staaten.

„Pfizer Inc. gab heute positive Daten aus der klinischen Phase-3-Studie (NCT04424316) MATISSE (MATernal Immunization Study for Safety and Efficacy) bekannt, in der der bivalente RSV-Prefusionsimpfstoffkandidat RSVpreF oder PF-06928316 untersucht wird, wenn er schwangeren Teilnehmerinnen verabreicht wird, um ihre Säuglinge nach der Geburt vor RSV-Erkrankungen zu schützen“, teilte Pfizer auf seiner Website mit.

„MATISSE ist eine laufende randomisierte, doppelt verblindete, placebokontrollierte Phase-3-Studie, die die Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität von RSVpreF gegen medizinisch bedingte Erkrankungen der unteren Atemwege (MA-LRTI) und schwere MA-LRTI bei Säuglingen gesunder Frauen, die während der Schwangerschaft geimpft wurden, untersuchen soll“, so Pfizer.

In der Pfizer-Studie wurden 7 400 schwangere Frauen nach dem Zufallsprinzip einer einmaligen Verabreichung von RSVpreF oder einem Placebo während des späten zweiten bis dritten Trimesters ihrer Schwangerschaft zugeteilt.

Die Ergebnisse der Phase-3-Studie und die vorgeschlagenen nächsten Schritte für den Impfstoff werden im Folgenden erläutert:

„Wir sind begeistert von diesen Daten, da dies der erste Impfstoff ist, der Neugeborene unmittelbar nach der Geburt vor schweren RSV-bedingten Atemwegserkrankungen schützt“, sagte Annaliesa Anderson, Ph.D., Senior Vice President und Chief Scientific Officer, Vaccine Research & Development, Pfizer.

„Diese Daten bestärken Pfizer in seiner Entschlossenheit, sein Fachwissen in der Forschung und Entwicklung innovativer Impfstoffe einzubringen, um mit neuen Ansätzen und Technologien wichtige Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit zu erfüllen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, um diesen Impfstoffkandidaten werdenden Müttern zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Säuglinge in den ersten sechs Lebensmonaten, in denen die RSV-Erkrankungen bei Säuglingen am häufigsten auftreten, vor schwerer RSV schützen können. Wir möchten den schwangeren Frauen, die sich zusammen mit ihren Säuglingen freiwillig für diese Studie gemeldet haben, und allen Prüfärzten auf der ganzen Welt, die an der Studie teilgenommen haben, für ihren Beitrag zu dieser bahnbrechenden Forschung danken“.

Dieser sogenannte Impfstoff war Gegenstand eines Online-Videos, das kürzlich auf Twitter viral ging.

Gott wird nicht zustimmen! „Pfizer hat erklärt, dass sie einen neuen Impfstoff namens PH111 herausgeben werden, der speziell an schwangere Frauen verabreicht werden soll und das Neugeborene noch in der Gebärmutter immunisieren wird. Wir müssen Pfizer jetzt stoppen, bevor sie noch mehr Kinder töten!

