Peter A. McCullough zu den kombinierten COVID-19 BA4/5 und Influenza-mRNA-Impfstoffen

Kürzlich gaben sowohl Pfizer als auch Moderna bekannt, dass sie eine Kombinationsinjektion entwickeln, bei der mRNA, die für die Omikron-Subvariante BA4/BA5 kodiert, und neue mRNA, die für Antigene des Influenzavirus kodiert, zum Einsatz kommen[i]. Da die COVID-19-Komponente unter einer Notfallgenehmigung und einer fragwürdigen, unorthodoxen Lizenzierung steht, die die Rechtsgrundlage für ein System mit umfangreichen Auflagen, begrenzten Tierstudien und bisher keinen abgeschlossenen Humanstudien bilden soll, sollte diese Komponente von Anfang an vom Tisch sein.

In einer kürzlich erschienenen Arbeit von Chemaitelly und Kollegen wurde nachgewiesen, dass die COVID-19-Auffrischungsimpfungen in der Omikron-Ära einen inakzeptabel geringen Schutz vor einer Infektion boten, und keine einzige valide Studie hat jemals eine Verringerung der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nachgewiesen. [Erschwerend kommt hinzu, dass jeder theoretische Nutzen eines COVID-19-Impfstoffs < 6 Monate anhalten würde, sodass zusätzliche Impfungen nicht mit der anderen Komponente des Kombinationsprodukts vereinbar wären. mRNA, die für Influenza kodiert, wäre ein neues biologisches Produkt, das nicht unter die EUA fällt, sodass es den vollen 5-Jahres-Zulassungszyklus für genetische biologische Produkte durchlaufen müsste. Es sieht so aus, als ob die Impfstoffhersteller versuchen, diesen Entwicklungszyklus abzukürzen, indem sie die Grippeimpfung, die nicht unter die EUA fällt, mit dem EUA-Impfstoff COVID-19 kombinieren. Influenza A und B sind die Ursache für saisonale Epidemien, und das segmentierte RNA-Genom ermöglicht häufige Antigenänderungen. Deswegen werden die saisonalen Impfstoffe jährlich auf der Grundlage der erwarteten zirkulierenden Stämme von zwei Influenza-A-Viren – H1N1 und H3N2 – und zwei Influenza-B-Viren – Victoria- und Yamagata-Stämme – entwickelt.[iii] Aufgrund der Stammabweichungen war die Wirksamkeit miserabel. Letztes Jahr berichteten Chung und Kollegen, dass der Grippeimpfstoff eine Wirksamkeit von 16 % aufwies, was statistisch nicht signifikant von Null abweicht[iv].

Die Kombination des genetischen Codes sowohl für das SARS-CoV-2-Spike-Protein als auch für die konservierten Proteine von Influenza A und B würde bedeuten, dass der genetische Code für mehrere Fremdproteine dauerhaft im menschlichen Körper installiert wird. Die Produktion dieser Proteine wird eine fortlaufende, vielschichtige Immunreaktion auslösen, die wahrscheinlich zu verstärkten Nebenwirkungen führen wird, die über die einzelnen Komponenten hinausgehen und eine noch stärkere Beeinträchtigung bewirken, als wir sie mit dem COVID-19-Impfstoff allein gesehen haben. Dr. David Wiseman, ehemaliger JNJ-Wissenschaftler und Impfstoffentwickler, kommentierte das kombinierte Impfstoffprodukt für NTD News. Er wies darauf hin, dass die Sicherheitssignale verwirrt und unmöglich zu sortieren seien.

In der Geschichte der Arzneimittelentwicklung hat sich gezeigt, dass eine Technologie, die nicht funktioniert, Nebenwirkungen hat und eine Krankheit nicht aufhalten oder lindern kann, nicht weiter verfolgt werden sollte. Im Fall der mRNA ist der bio-pharmazeutische Komplex wild entschlossen, diese neuen Produkte in große Bevölkerungsgruppen zu bringen, egal welche negativen gesundheitlichen Folgen sich ergeben. Wenn Sie also das nächste Mal in der Klinik sind und einen weiteren Impfstoff einnehmen wollen, fragen Sie die Krankenschwester: „Ist in diesem Impfstoff mRNA enthalten?“ Wenn die Antwort ja lautet, sollten Sie einen Aufschub oder eine Alternative in Betracht ziehen. Nach Meinung dieses Autors gibt es bisher keinen mRNA-Impfstoff, der sicher oder wirksam ist. Die Food and Drug Administration (FDA) hat zunächst eine Notfallgenehmigung erteilt und dann eine unorthodoxe Lizenz erteilt, um Massenverordnungen auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene zu legitimieren. Links zu Pfizer-BioNTech Comirnaty und Moderna’s mRNA -1273 werden hier und hier angeboten.

Quellen:

[i] Reuters: Pfizer, BioNTech start COVID-flu combination vaccine study

[ii] Chemaitelly H, AlMukdad S, Ayoub HH, Altarawneh HN, Coyle P, Tang P, Yassine HM, Al-Khatib HA, Smatti MK, Hasan MR, Al-Kanaani Z, Al-Kuwari E, Jeremijenko A, Kaleeckal AH, Latif AN, Shaik RM, Abdul-Rahim HF, Nasrallah GK, Al-Kuwari MG, Al-Romaihi HE, Butt AA, Al-Thani MH, Al-Khal A, Bertollini R, Abu-Raddad LJ. Covid-19 Vaccine Protection among Children and Adolescents in Qatar. N Engl J Med. 2022 Nov 2. doi: 10.1056/NEJMoa2210058. Epub ahead of print. PMID: 36322837.

[iii] Rcheulishvili N, Papukashvili D, Liu C, Ji Y, He Y, Wang PG. Promising strategy for developing mRNA-based universal influenza virus vaccine for human population, poultry, and pigs- focus on the bigger picture. Front Immunol. 2022;13:1025884. Published 2022 Oct 17. doi:10.3389/fimmu.2022.1025884

[iv] Chung JR, Kim SS, Kondor RJ, Smith C, Budd AP, Tartof SY, Florea A, Talbot HK, Grijalva CG, Wernli KJ, Phillips CH, Monto AS, Martin ET, Belongia EA, McLean HQ, Gaglani M, Reis M, Geffel KM, Nowalk MP, DaSilva J, Keong LM, Stark TJ, Barnes JR, Wentworth DE, Brammer L, Burns E, Fry AM, Patel MM, Flannery B. Interim Estimates of 2021-22 Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness – United States, February 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Mar 11;71(10):365-370. doi: 10.15585/mmwr.mm7110a1. PMID: 35271561; PMCID: PMC8911998.