Märtyrer unter den Ärzten – Die fortgesetzte Verfolgung von Ärzten, die Patienten an erste Stelle setzen

Die feindliche Übernahme der Medizin hat eine biomedizinische Tyrannei entstehen lassen. Unzählige Ärzte und Krankenschwestern haben gegen den Hippokratischen Eid, den Nürnberger Kodex und das Gesetz verstoßen, indem sie die Einwilligung nach Aufklärung verweigerten und gefährliche mRNA-Gentherapiespritzen propagierten. Dies hat verheerende Folgen gehabt. Es gibt jedoch auch Ärzte, die sich zu Wort gemeldet und die medizinische Ethik und das Gesetz verteidigt haben, indem sie ihre Patienten an die erste Stelle setzten. Diese Ärzte wurden bestraft, weil sie die Wahrheit gesagt haben.

Der Fall des weltbekannten Mikrobiologen und emeritierten Professors Dr. Sucharit Bhakdi ist vielleicht der beste Beweis dafür, wie verkehrt die Welt ist, in der wir heute leben. Aufgrund der barbarischen Menschenversuche, die Deutschland während des Zweiten Weltkriegs vorwiegend an Juden durchgeführt hat, gibt es den Nürnberger Kodex, der eine informierte Zustimmung verlangt. Deutschland hat in den letzten zweieinhalb Jahren gegen den Nürnberger Kodex verstoßen. Dr. Bhakdi war einer der Ärzte, die schon früh die Gefahren der Covid-Gentherapie und der mRNA-Spritzen aufgedeckt haben, und er hat in den letzten zweieinhalb Jahren den Nürnberger Kodex verteidigt. Dr. Bhakdi wird wegen Antisemitismus angeklagt, ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis und der Verlust seiner Rente.

Der kanadische Arzt Charles Hoffe war ebenfalls ein früher Informant über die Gefahren von Covid-Spritzen. Hoffe meldete sich, nachdem er bei seinen Patienten nachteilige Ergebnisse beobachtet hatte. Hoffe führte D-Dimer-Tests durch und entdeckte bei seinen Patienten Mikroblutgerinnsel und bleibende Schäden durch die Covid-Spritzen. Gegen Dr. Hoffe und Dr. Nagase wurden von der kanadischen Regierung Disziplinarmaßnahmen eingeleitet. Dr. Nagase hat darauf hingewiesen, dass die Veränderung der menschlichen DNA durch die Covid-Spritzen möglicherweise dazu führen könnte, dass die menschliche Rasse innerhalb weniger Generationen ausstirbt. Die genaue Art der Genmanipulation ist unbekannt, da die Inhaltsstoffe der Spritzen geheim sind.

Dr. Peter McCullough, einer der weltweit führenden Kardiologen und, wenn ich mich nicht irre, der meistzitierte Forscher auf seinem Gebiet, der auch 677 von Fachleuten geprüfte Zeitschriftenartikel veröffentlicht hat, ist wiederholt angegriffen worden, seit er gefordert hat, die Covid-Spritzen Anfang 2021 vom Markt zu nehmen. Ursprünglich hatte McCullough die Impfungen befürwortet, bis er sah, was mit seinen Patienten geschah. Es wurden Versuche unternommen, ihm die Zulassung zu entziehen, und es gab Angriffe auf seine Zulassungen. McCullough wurde als Chefredakteur von Cardiorenal Medicine and Reviews in Cardiovascular Medicine, einer von ihm herausgegebenen Fachzeitschrift, entlassen, und auch seine Zulassungen für Innere Medizin und Kardiologie wurden ihm entzogen. Er hat zwei Stellen und zwei Lehrstühle verloren und ist Ziel teurer Gerichtsverfahren geworden. McCullough gibt nicht auf und deckt jetzt die Verwicklung des Militärs in die mRNA-Technologie auf.

Dr. Robert Malone, einer der ursprünglichen Schöpfer der mRNA-Technologie, hatte ebenfalls Angriffe auf seine Lizenz. Im Fall von Doktor Malone, erhielt er tatsächlich zwei Dosen und hatte schwere Nebenwirkungen. Dr. Malone hat sich an vorderster Front gegen die aufkommende biomedizinische Transe ausgesprochen.

Dr. Ryan Cole, ein Pathologe, der schon früh auf den Anstieg der Krebsraten durch Covid-Spritzen hinwies, wurde ebenfalls angegriffen und von den Versicherungsgesellschaften fallen gelassen. Aus diesem wenig schmeichelhaften Artikel geht hervor, dass es eine konzertierte Aktion gibt, um sein Labor aus den Versicherungs- und Krankenhaussystemen zu streichen. Die Idaho Medical Association drängt nun den Staat Idaho, Doktor Cole zu verbieten, Ivermectin zu verschreiben.

Die Ärztin Meryl Nash, die auch Biowaffenexpertin ist, wurde in Maine die Zulassung entzogen, weil sie Patienten behandelte und eine frühzeitige Behandlung für Covid anbot. Dr. Nash behandelte Menschen mit Ivermectin und Hydroxychloroquin. Es gab keine Patientenbeschwerden gegen sie. Ein linker Aktivist reichte eine Beschwerde beim Staat ein, weil sie in Interviews angeblich falsche Angaben gemacht hatte. Die Anhörungen laufen noch, und der Staat setzt seine Angriffe auf Dr. Nash fort, obwohl die Covid-Spritzen nachweislich unsicher und unwirksam sind und Ivermectin sich als wirksam erwiesen hat.

Die Ärztin Sherri Tenpenny ist in Ohio einer ähnlichen Verfolgung ausgesetzt. Gegen Dr. Tenpenny laufen Ermittlungen, die von einem möglichen Verweis bis zum Verlust ihrer Zulassung reichen. Dr. Tenpenny hat offenbar den Anwalt Thomas Renz beauftragt, der dafür bekannt ist, die Gefahren der Covid-Spritzen und ihre tödlichen Auswirkungen auf das Militär aufzudecken.

Doktor Pierre Kory, dessen FLCCC Ivermectin-Protokoll unzählige Leben gerettet hat, wird ebenfalls vom American Board of Internal Medicine angegriffen. Der Verlust seiner Zulassung würde ihn daran hindern, in einem Krankenhaus zu arbeiten, aber Kory könnte immer noch in privater Praxis arbeiten, solange er seine Zulassung aufrechterhält. Dr. Kory scheint sich nicht einschüchtern zu lassen, und sein neues Buch The War on Ivermectin soll im Januar 2023 erscheinen.

Es gibt zahllose andere Ärzte, die verfolgt werden, weil sie die Gesundheit ihrer Patienten über die Interessen von Big Pharma und globalistischen Verrückten stellen. Man muss kein Arzt sein, um zu erkennen, dass eine frühzeitige Behandlung die klinischen Ergebnisse bei so gut wie jedem medizinischen Problem verbessert. Die Verweigerung einer frühzeitigen Behandlung mit billigen, sicheren und wirksamen wiederverwendeten Medikamenten zugunsten von potenziell tödlichen experimentellen Gentherapie-Spritzen ist ein Verbrechen gegen die Menschheit.

Im Mai dieses Jahres haben 17.000 der weltweit führenden Wissenschaftler und Ärzte eine Erklärung veröffentlicht, in der sie fordern, die Covid-Gentherapie-Spritzen vom Markt zu nehmen, und sich auf den Nürnberger Kodex und die Bill of Rights berufen. In der Erklärung werden Ermittlungen gegen Pharmaunternehmen gefordert und die Handlungen von Regierungen auf der ganzen Welt eindeutig als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Die Globalisten sind eindeutig bestrebt, dem Planeten eine biomedizinische Tyrannei aufzuerlegen. Ein Beweis dafür ist der von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagene Vertrag zur Verhängung eines globalen Kriegsrechts im Falle künftiger Pandemien.

Das Problem ist auch in einer anderen fehlerhaften philosophischen Prämisse verwurzelt. Es wird schmerzlich deutlich, dass die staatliche Zulassung von Berufen ein gefährliches und unkontrolliertes Instrument des Missbrauchs ist. Wir sind Zeuge eines Ausmaßes an krimineller Kontrolle über die medizinischen Berufe, das es so noch nie gegeben hat. Bei der Diskussion über die staatliche Zulassung von Berufen wird oft ein gewisses Maß an Unterstützung angeboten, aber darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, dass die Regierung Lizenzen für Ärzte und medizinisches Personal erteilt. Die Verfolgung von Ärzten und Krankenschwestern, die eine frühzeitige Behandlung anbieten und vor tödlich gefährlichen experimentellen Gentherapie-Spritzen warnen, zeigt, dass die Medizin der einzige Beruf ist, für den der Staat keine Lizenzen vergeben sollte.

Eine zentralisierte Kontrolle über das Gesundheitswesen führt zu Tod und Zerstörung. Die Regierung hat keine legitime Befugnis, Ärzten Gehorsam zu befehlen. Die Beziehung zwischen einem Arzt und einem Patienten ist einzigartig. Ärzte arbeiten für ihre Patienten. Anordnungen von Ärzten gelten für ihr Personal. Ärzte können ihren Patienten nur Behandlungen empfehlen. Ärzte, die ihre Ethik und ihre treuhänderische Beziehung zu ihren Patienten aufrechterhalten haben, werden immer noch ins Visier genommen, während gleichzeitig diejenigen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, Amnestie beantragen. Völlig verrückt!

Ich freue mich schon auf Nürnberg 2.0.