Deutsche wollen die grüne Pest

Ich fass es nicht, nachdem was alles seit einem Jahr an Negativen passiert. Ausgerechnet die Grünen gewinnen die beiden Landtagswahlen am vergangenen Sonntag. Die Links-Faschisten, welche vehement für die Hygiene-Diktatur und zerstörende Lockdowns sind, haben am meisten an Stimmen zugelegt und sind in Baden-Württemberg die stärkste Fraktion.

In Rheinland-Pfalz sind die SPD, CDU und Grüne die ersten drei Parteien. Kopfschuss!!!

Statt die Grünen zusammen mit den Roten und Schwarzen endlich abgewatscht und aus den Landtagen mit Arschtritt rausgekickt zu werden, haben die völlig masochistischen Deutschen sie noch mehr gewählt.

Kein Volk ist so bescheuert