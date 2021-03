Italienischer Staatsanwalt beschlagnahmt Charge von AstraZeneca-Impfstoffen und leitet Ermittlungen wegen Totschlags ein

Nachdem ein 57-jähriger Mann Stunden nach der Impfung gestorben war, ordnet die Staatsanwaltschaft in Biella, Italien, die Beschlagnahme von fast 400.000 AstraZeneca-Impfstoffen an und leitete eine Morduntersuchung ein.

Am Montag ordnete der Staatsanwalt von Biella, einer Stadt in der norditalienischen Region Piemont, die präventive Beschlagnahme der gesamten Charge ‚ABV5811‘ von Oxford / AstraZeneca-Impfstoffen aus dem Land an. Die Anordnung der Staatsanwältin Teresa Angela Camelio betrifft fast 400.000 Dosen des Impfstoffs.

Camelio sagte, die Entscheidung, die Charge zu beschlagnahmen, sei in Erwartung des Ergebnisses einer Untersuchung der Justizbehörde und der Arzneimittelaufsichtskommission zum Tod von Sandro Tognatti getroffen worden, einem Musiklehrer, der am Samstagabend nur wenige Stunden nach der Verabreichung des von AstraZeneca hergestellten Impfstoffs starb.

„Die Anfallsaktivität …, für die es derzeit keinen direkten Zusammenhang mit den gemeldeten Todesfällen gibt, erfolgt vorsorglich, um mit entsprechenden klinischen Analysen die Gefährlichkeit des Medikaments zu widerlegen.“

Die Staatsanwaltschaft eröffnete außerdem ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Tötung nach Tognattis Tod. Die Untersuchung und Beschlagnahmeanordnung erfolgte, nachdem die Region Piemont beschlossen hatte, die Verwendung von Dosen der Charge ABV5811 vorübergehend auszusetzen.

Italiens nationale Arzneimittelbehörde gab am Montag bekannt, dass sie die Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffs im Land einstellen werde.