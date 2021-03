Der Alptraum mit den „experimentellen Impfstoffen“ geht weiter! Spanien stoppt per sofort die Impfungen mit AstraZeneca und die EU beruft Notfallsitzung ein

Spanien hat seine Einführung des Impfstoffs Covid-19 von AstraZeneca ausgesetzt, nachdem Berichte über unerwünschte Nebenwirkungen mehr als ein Dutzend anderer Staaten dazu veranlasst haben, dasselbe zu tun, trotz der Zusicherungen der EU-Regulierungsbehörden, dass der Impfstoff sicher ist.

Spanische Gesundheitsbehörden sagten am Montagabend, dass sie die Impfungen für die AstraZeneca-Impfung für mindestens zwei Wochen stoppen würden, bis eine Sicherheitsüberprüfung stattgefunden hat – eine Entscheidung, die sich am selben Tag in Frankreich, Portugal, Zypern und Slowenien widerspiegelte. Alle verwiesen auf die jüngsten Berichte über Blutgerinnung und mehrere Todesfälle unter den Empfängern des Impfstoffs.

Europäische Arzneimittelbehörde beruft Notfall-Impfstoff-Gipfel ein, nachdem die EU-Staaten auf eine Pause bei der Einführung der Impfstoffe von AstraZeneca drängen

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) wird am Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um über ihr weiteres Vorgehen zu beraten, nachdem mehrere EU-Länder die Einführung des Impfstoffs Covid-19 von Oxford/AstraZeneca ausgesetzt haben.

Die Regulierungsbehörde sagte am Montag, dass sie Daten zu Berichten über Blutgerinnungsvorfälle prüft, die möglicherweise mit dem Impfstoff von AstraZeneca zusammenhängen. Die Behörden meldeten jeweils einen Todesfall in Dänemark und Österreich im Zusammenhang mit Blutgerinnseln bei Menschen, die Injektionen aus einer Charge von einer Million AstraZeneca-Dosen erhalten hatten, die in 17 europäischen Ländern verteilt wurden.

In Italien hat die Staatsanwaltschaft im Norden des Landes eine Untersuchung wegen Totschlags eingeleitet, nachdem am Wochenende ein Mann gestorben war, der Berichten zufolge nur Stunden nach der Verabreichung einer Dosis des Impfstoffs verstorben war.

Die EMA sagte, dass sie die Blutgerinnung sowie Berichte über ungewöhnliche Merkmale, wie z. B. niedrige Thrombozytenzahlen, die bei einer kleinen Anzahl von Empfängern des AstraZeneca-Impfstoffs berichtet wurden, untersuchte und fügte hinzu, dass die Rate der Gerinnungsvorfälle nicht höher zu sein scheint als in der allgemeinen Bevölkerung“.

Die Aufsichtsbehörde sagte, dass ihr Sicherheitsausschuss die Daten am Dienstag prüfen würde, wobei am Donnerstag eine außerordentliche Sitzung der EMA stattfinden soll, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Sie sagte, dass, während ihre Untersuchung läuft, sie „derzeit weiterhin der Ansicht ist, dass der Nutzen des AstraZeneca-Impfstoffs bei der Verhinderung von Covid-19, mit dem damit verbundenen Risiko von Krankenhausaufenthalten und Tod, die Risiken von Nebenwirkungen überwiegt.“

Am Montag bestätigte Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober, dass er den Rücktritt des leitenden Beamten des Landes, der für den Covid-19-Impfstoff verantwortlich ist, wegen Fehlern im Programm akzeptiert hat. Der Rücktritt von Clemens Auer kam, als Bundeskanzler Sebastian Kurz der EU mangelnde Transparenz bei der Impfstoffverteilung vorwarf.