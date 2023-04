Deutschland, das einige der weltweit wahnsinnigsten Pharmaverträge abgeschlossen hat, wird bald genug Covid-mRNA-Impfstoff erhalten, die bis weit ins 24. Jahrhundert hinein reichen

Eine dümmere Pandemie hätten Sie nicht erfinden können:

BERLIN (dpa-AFX) -Der Bund hatte Ende Februar nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums gut 116 Millionen Dosen Coronaimpfstoff auf Lager. Die Lieferung von fast 111 Millionen weiteren Dosen mit einem Wert von rund 2,5 Milliarden Euro steht zudem noch aus. Zu deren Abnahme sei die Bundesregierung über die EU-Verträge verpflichtet, heißt es in einer Antwort des Ministeriums vom 28. März auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Dietz. „Angesichts der aktuellen Entwicklung der Pandemie setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass diese EU-Verträge flexibilisiert werden“, heißt es in dem Schreiben weiter.

In einem anderen Papier wird nachgerechnet und festgestellt, dass die 227 Millionen Dosen, die Deutschland beschafft hat, 311 Jahre lang reichen, wenn die Impfung mit der derzeitigen Rate von 2.000 Impfungen pro Tag fortgesetzt wird. Natürlich werden alle diese Dosen weit vor diesem Zeitpunkt ablaufen, sodass Deutschland lediglich all dieses nutzlose Produkt erhält, es für beträchtliche Kosten etwa achtzehn Monate lang in Gefrierschränken lagert und es dann wegwirft. Das tut Corona weh.

In diesem Zusammenhang berichtet die Welt über das merkwürdige Versäumnis von Lauterbachs Gesundheitsministerium, die Arbeit an der so genannten Nationalen Reserve für den Gesundheitsschutz zu beenden, die Merkels Regierung vor drei Jahren geplant hatte. Die Reserve sollte ein riesiges Depot für Masken (aber natürlich), andere persönliche Schutzausrüstungen und Medikamente sein, das Deutschland theoretisch von der Abhängigkeit von China befreien würde, wenn das nächste Mal jemand so dumm ist, wegen eines Atemwegsvirus zu schimpfen.

Bisher hat man lediglich 245 Millionen Masken in die Reserve gestellt, von denen ein großer Teil bis Ende des Jahres abläuft. Ein Sprecher des Ministeriums erklärt, dass sich das Projekt von einer Gesundheitsreserve zu einem nationalen Mülleimer für wertlose Masken, die niemand haben will, entwickelt hat, weil es keine Finanzierung erhalten hat. Offenbar haben die Politiker den Enthusiasmus verloren und ziehen es nun vor, dass die Hersteller und die Bundesländer ihre eigenen „dezentralen“ Reserven unterhalten. Das bedeutet offensichtlich, dass sie das Projekt stillschweigend abgeschrieben haben und hoffen, dass es niemand merkt.

Trotz allem, was man von WEF-Tagungsteilnehmern und Virenschädlingen wie Lauterbach über die Bedeutung der „Pandemiebereitschaft“ hört, war der Wille, tatsächlich etwas gegen Pandemien zu unternehmen – selbst auf höchster Regierungsebene – noch nie so gering. Vielleicht sind wir nicht die Einzigen, die nach all dem, was seit März 2020 passiert ist, zu dem Schluss gekommen sind, dass es in der Tat das Beste ist, weniger über Viren nachzudenken.