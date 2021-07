Deutschland liefert dem NATO-Verbündeten Türkei das erste von sechs U-Booten

Anfang des Jahres verließ das erste von der Türkei gekaufte U-Boot deutscher Bauart das Dock und wird nächstes Jahr in die türkische Marine aufgenommen. Es ist eines von sechs U-Booten der Reis-Klasse, die auf der Golchuk Marinewerft in Izmir gebaut werden sollen. Der Deal wird den deutschen Todeshändlern geschätzte 4 Milliarden Dollar einbringen.

Die Anschaffung der U-Boote erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die Türkei in Territorialkonflikte mit Griechenland und Zypern über Öl- und Erdgasbohrrechte im östlichen Mittelmeer verwickelt ist. (Zypern, Griechenland und Israel haben ein Energiedreieck gebildet, um gemeinsam Erdgasfelder auszubeuten, die ebenfalls zwischen Zypern und Israel liegen.)

Dies geschieht auch, da Ägypten einen Marinestützpunkt in der Nähe der libyschen Grenze eingeweiht hat, was als Botschaft an die Türkei interpretiert wird, die ihr Militär nach Libyen entsandt hat, um die Fraktion zu besiegen, die Ägypten im kürzlich beendeten Bürgerkrieg unterstützt hat. Die Türkei unterhält weiterhin eine militärische Präsenz in