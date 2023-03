Deutschland nutzt KI, um Online-Inhalte gezielt zu entfernen und Daten an die Polizei zu senden

Sie wird bereits zur gezielten Suche nach Inhalten für Erwachsene eingesetzt.

In Deutschland gibt es eine „Porno-Polizei“ – also Aufsichtsbehörden, die ein „KI“-Tool namens KIVI einsetzen, um Inhalte für Erwachsene im gesamten Internet zu finden – auf Websites und Apps wie Twitter, YouTube, Telegram und TikTok.

Und wenn sie das tun, können diejenigen, die diese Inhalte erstellen und/oder veröffentlichen, im Gefängnis landen oder Geldstrafen zahlen.

Porno ist nicht das einzige Ziel von KIVI – das Tool sucht auch nach „politischem Extremismus, Holocaust-Leugnung und Gewalt“.

Berichten zufolge hat ein Paar, das sich mit Amateurpornos beschäftigt, ein solches Schreiben von der Berliner Polizei erhalten, in dem es heißt, es habe unrechtmäßig Pornografie online gestellt. Das Schreiben war jedoch nicht sehr detailliert, weder wenn es darum ging, wo die fraglichen Inhalte verbreitet wurden, noch darum, warum die Aktion illegal war.

In diesem Fall stellte sich schließlich heraus, dass das System die Inhalte beim Scannen von Twitter gefunden und der Polizei Screenshots zur Verfügung gestellt hatte.

Die Politik der Unterdrückung von Pornos scheint in Deutschland in letzter Zeit an Fahrt zu gewinnen, da über hundert Personen die gleiche Art von Schreiben erhalten haben und nun in Strafverfahren angeklagt werden könnten.

Obwohl der Zugang zu Pornografie in Deutschland für Personen über 18 Jahren nicht illegal ist, wurde die Einführung einer Altersüberprüfung vorangetrieben, wobei gerade diese Branche als offensichtliches Beispiel für die Einführung dieser Technologie diente.

Wie immer wird die Altersüberprüfung als Möglichkeit angepriesen, Personen unter 18 Jahren vor ungeeigneten Inhalten zu schützen, aber in Wirklichkeit wird jeder Internetnutzer dem Prozess der Altersüberprüfung ausgesetzt (in der Regel durch Vorlage eines amtlichen Ausweises bei Websites oder Dritten).

Und die Behörden scheinen entschlossen zu sein, ihren Willen durchzusetzen, da sie nun Twitter anweisen, umstrittene Konten zu sperren, und sogar versucht haben, ein generelles Verbot für eine große Pornoseite zu verhängen, das jeden Nutzer in Deutschland betreffen würde, schreibt Wired.

Diejenigen, die von diesen Maßnahmen betroffen waren, teilten mit, dass sie sich zensiert fühlten – aber auch eingeschüchtert waren, sodass sie manchmal Tausende Beiträge löschten, aus Angst, einem Strafverfahren ausgesetzt zu werden.