Was passiert, wenn WHO und WEF zusammenarbeiten?

Und beide sind nicht gewählt, bestimmen aber, wie wir uns zu verhalten haben.

Nichts Gutes für die 99 %. Dieser Artikel gibt ein Beispiel.

Das Weltwirtschaftsforum und die Weltgesundheitsorganisation gründen eine Task Force für den Umgang mit dem Coronavirus, die sich aus 200 Führungskräften aus der Wirtschaft zusammensetzt – darunter Führungskräfte von Alphabet und KPMG.

Reuters berichtet:

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Weltwirtschaftsforum (WEF) haben am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie als Reaktion auf den weltweiten Ausbruch des Coronavirus eine Notfall-Taskforce einrichten werden.

Die Task Force mit dem Namen COVID Action Platform wurde im Anschluss an eine Telefonkonferenz des Weltwirtschaftsforums ins Leben gerufen, an der mehr als 200 Unternehmensführer aus der ganzen Welt teilnahmen, die über den Ausbruch des Virus besorgt sind. Zu den Mitgliedern gehören Unternehmen wie Alphabet, Nasdaq Inc, KPMG, HP, Volkswagen, Bank of America und Deloitte.

Die Hauptziele der Gruppe bestehen darin, sicherzustellen, dass die globalen Lieferketten für wichtige Rohstoffe intakt bleiben, Unternehmensspenden für die Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit zu erleichtern, Impfstoffe und Diagnostika zu entwickeln und Kooperationen zur Bewältigung von geschäftlichen und wirtschaftlichen Störungen zu verfolgen.

Der Schritt erfolgt in einer Zeit, in der sich die weltweite Panik verschärft. Das Coronavirus, das eine als COVID-19 bekannte Krankheit verursacht, hat weltweit mehr als 4.300 Menschen getötet und etwa 120.000 infiziert.

„COVID-19 verursacht gesundheitliche Notlagen und wirtschaftliche Störungen, die kein einzelner Akteur bewältigen kann“, sagte Klaus Schwab, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Weltwirtschaftsforums, in einer Erklärung.

„Unsere beste und einzige Antwort darauf sollte darin bestehen, konzertierte Maßnahmen zu ergreifen. Die COVID-Aktionsplattform steht im Mittelpunkt unserer Mission, und wir stützen uns auf alle unsere Mitglieder und Partner, Gemeinschaften und Fähigkeiten, um sie zu einem Erfolg zu machen“, fügte er hinzu.

Zu den unmittelbaren Plänen, die die Task Force in Angriff nehmen wird, gehört der weltweite Mangel an Gesichtsmasken. Die WHO schätzt, dass es bald 89 Millionen Gesichtsmasken geben wird, die von den Beschäftigten im Gesundheitswesen benötigt werden. Unternehmen, die an der Herstellung und der Transportlogistik beteiligt sind, möchten zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen. Ein weiterer Plan besteht darin, die WHO bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die für einen Impfstoff erforderlichen Mittel aufzubringen. Die WHO schätzt, dass 2 Milliarden Dollar für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus und weitere 10 Milliarden Dollar für die Verteilung dieses Impfstoffs benötigt werden.

Führende Vertreter des Weltwirtschaftsforums, der internationalen Organisation, die jedes Jahr in Davos (Schweiz) die führenden Politiker der Welt versammelt, erklärten in der Pressemitteilung, dass die Plattform allen Unternehmen und Interessengruppen offen stehe, die sich engagieren möchten.

Bundes- und Lokalregierungen auf der ganzen Welt haben als Reaktion auf den Ausbruch Maßnahmen ergriffen – von obligatorischen Quarantänen in Wuhan, China, wo das Virus seinen Ursprung hat, bis zum Ausnahmezustand in mehreren US-Bundesstaaten und Städten. Doch die Mitglieder der COVID-Aktionsplattform wollen sich bei der Lösung des Problems nicht allein auf den öffentlichen Sektor verlassen.

„Die Privatwirtschaft kann mit ihrem Fachwissen, ihrer Innovationskraft und ihren Ressourcen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung dieser Krise der öffentlichen Gesundheit spielen“, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO. „Wir rufen Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt auf, diese Plattform in vollem Umfang zu nutzen, um die globale Reaktion der öffentlichen Gesundheit auf COVID-19 zu unterstützen.“

Unternehmen können sich hier für die COVID-Aktionsplattform anmelden.“