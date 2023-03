Warum zum Teufel halten die USA Syrien besetzt?

Warum hat jeder US-Präsident, von Obama über Trump bis hin zu Biden, Luftangriffe im Land durchgeführt? Geht es bei der US-Mission in Syrien tatsächlich um die Bekämpfung des Terrorismus, oder steckt mehr dahinter?

Jon Reynolds

Anfang März verurteilte das syrische Außenministerium den überraschenden Besuch des Vorsitzenden der Generalstabschefs, General Mark Milley, auf einem Armeestützpunkt im Nordosten Syriens. Syrische Medien bezeichneten den Besuch als „illegal“ und als „eklatante Verletzung der Souveränität und Integrität“ des syrischen Territoriums und fügten hinzu, die USA sollten „unverzüglich“ ihre Unterstützung für „separatistische bewaffnete Gruppen“ einstellen. In dem von VOA veröffentlichten Artikel wird auch beiläufig erwähnt, dass die USA „etwa 900“ Soldaten in „mehreren Stützpunkten und Posten im Nordosten Syriens“ stationiert haben, angeblich im Rahmen des Kampfes gegen ISIS.

Fast ein Jahrzehnt ist vergangen, nachdem die US-Streitkräfte offiziell in Syrien einmarschiert sind, und ISIS ist immer noch der Grund für Amerikas Verbleib? Wie ist das möglich, nachdem zahlreiche US-Politiker – einschließlich eines US-Präsidenten – versichert haben, dass ISIS besiegt sei? Warum hat jeder amerikanische Präsident, von Obama über Trump bis hin zu Biden, Luftangriffe innerhalb des Landes durchgeführt? Geht es bei der US-Mission in Syrien tatsächlich um die Bekämpfung des Terrorismus, oder steckt mehr dahinter? Und was am rätselhaftesten ist: warum zum Teufel besetzen die USA Syrien?

Entgegen zahlreicher gegenteiliger Versprechen kündigte Präsident Obama Ende 2015 an, dass die USA Truppen nach Syrien entsenden würden, um „ISIS zu bekämpfen“. Zunächst waren es 50, bald wurden es 250. Im Oktober 2017 sagte ein US-General, dass sich 4.000 Soldaten in Syrien befinden, und zwei Monate später bezifferte das Pentagon die Zahl auf 2.000. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels scheint der Konsens bei 900 US-Soldaten zu liegen, obwohl es Grund zu der Annahme gibt, dass die Zahl tatsächlich höher oder niedriger sein könnte. Wie dem auch sei, die US-Streitkräfte halten Teile Syriens nun schon seit fast einem Jahrzehnt besetzt. Aber warum?

„Als ich das Land übernahm, war es ein Chaos“, sagte Trump im März 2019 vor Reportern im Weißen Haus. „Das [ISIS-]Kalifat ist ab heute Abend verschwunden.“

Nur wenige Tage später teilte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, Reportern mit, dass ISIS sein gesamtes Territorium in Syrien verloren habe, und fügte hinzu, dass Verteidigungsminister Patrick Shanahan Trump informiert habe und dass das Pentagon „die Entscheidung getroffen“ habe, dass ISIS in Syrien vollständig „eliminiert“ worden sei.

Im Oktober veröffentlichte die kriegslüsterne Höllenbrut aus South Carolina, bekannt als Senator Lindsey Graham, eine Erklärung über die US-Verbündeten in Syrien, die „so tapfer gekämpft“ haben, um ISIS zu vernichten: „Indem wir die Kontrolle über die Ölfelder in Syrien aufrechterhalten, verweigern wir [dem syrischen Präsidenten] Bashar al-Assad und dem Iran einen Geldsegen. Indem wir die Produktion der Ölfelder erhöhen, helfen wir unseren Verbündeten von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), die so tapfer gekämpft haben, um das ISIS-Kalifat zu zerstören. Außerdem können wir einen Teil der Einnahmen aus künftigen Ölverkäufen nutzen, um unser militärisches Engagement in Syrien zu finanzieren.“

Er fügte hinzu:

„Ich stimme zwar zu, dass Amerika nicht der Weltpolizist ist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das amerikanische Militär am besten in der Lage ist, Amerika zu schützen, und dass es dafür klug eingesetzt werden sollte. Ein kluger Einsatz der amerikanischen Militärmacht wäre eine kleine, aber fähige militärische Partnerschaft mit SDF-Elementen, um das Wiederauftauchen von ISIS zu verhindern und die Kontrolle über die von ISIS gehaltenen Kämpfer zu behalten. Um dies zu erreichen, muss Amerika auch weiterhin den Himmel über Syrien kontrollieren.“

Mit anderen Worten: Selbst wenn ISIS größtenteils – wenn nicht sogar vollständig – besiegt ist, sollten die USA das Land auf unbestimmte Zeit weiter besetzen, um, Sie wissen schon, sicherzustellen, dass sie nicht zurückkommen – immer das gleiche Argument für jede US-Besetzung von Afghanistan bis Irak: wir müssen bleiben, denn wenn wir es nicht tun, könnte etwas Schlimmes passieren. Schwere Paranoia bildet das Grundgerüst jedes Arguments, mit dem versucht wird, weitere Kriege zu rechtfertigen: es ist nicht so sehr die Angst vor dem, was wir wissen, als vielmehr die Angst vor dem, was wir nicht wissen. Es spielt keine Rolle, ob ISIS besiegt wird. Es spielt nicht einmal eine Rolle, ob ISIS überhaupt existiert. Der Punkt ist, dass sie zurückkommen könnten. Es geht darum, dass es sie geben könnte – genauso wie es Massenvernichtungswaffen im Irak gegeben haben könnte, als die US-Truppen 2003 dort einmarschierten.

Trotz seines Versprechens, die US-Truppen abzuziehen, machte Präsident Trump Ende 2019 eine Kehrtwende und beorderte „Hunderte von zusätzlichen Truppen und gepanzerten Fahrzeugen“ nach Syrien, um die Ölfelder von Deir Ezzor zu schützen.

„Wir werden das Öl behalten“, sagte Trump im Oktober. „Das habe ich schon immer gesagt – wir behalten das Öl. Wir wollen das Öl behalten, 45 Millionen Dollar pro Monat. Wir behalten das Öl. Wir haben uns das Öl gesichert.“

Im November gab der Leiter des US-Zentralkommandos zu, dass es kein „Enddatum“ für die US-Besetzung Syriens gebe.

Im darauffolgenden Jahr berichtete Tom Bowman, ein in Syrien eingebetteter NPR-Reporter, der Publikation, dass Präsident Trump ursprünglich alle US-Streitkräfte abziehen wollte, aber „zugestimmt hat, eine kleine Anzahl, etwa 600, zu behalten, um diese Ölfelder nicht nur vor ISIS, sondern auch vor den syrischen Regierungs- und russischen Streitkräften zu schützen.“

Aber wenn Syriens Öl von dem, was von ISIS übrig geblieben ist, von Russland und von Syrien ferngehalten werden soll, wer darf es dann eigentlich behalten?

Im April 2020 wurde Delta Crescent, einem neu gegründeten US-amerikanischen Ölunternehmen mit Verbindungen zur Republikanischen Partei, eine einjährige Befreiung von den Sanktionen gewährt, um die Ölförderung im Nordosten Syriens zu „beraten und zu unterstützen“. Ein anonymer Beamter des Außenministeriums sagte gegenüber The Daily Beast, dass US-Beamte entschieden hätten, dass das im Nordosten Syriens geförderte Öl „nicht wirklich“ der syrischen Regierung gehöre, und ein ehemaliger hochrangiger US-Militärbeamter sagte der Publikation auch, dass die USA aktiv eine Einheit innerhalb der SDF ausgebildet hätten, um speziell die Ölfelder zu schützen, in denen Delta Crescent tätig sein würde.

Im August berichtete CNN, dass Delta Crescent, das „zu dem alleinigen Zweck“ gegründet wurde, syrisches Öl zu sichern, eine exklusive Ausnahmegenehmigung für die „Entwicklung und Verbesserung“ von mehr als der Hälfte der Ölfelder des Landes unter der Kontrolle der SDF erhalten hat.

Später im selben Monat versicherte Pentagon-Sprecherin Jessica McNulty gegenüber Politico, dass das Verteidigungsministerium „in Bezug auf die Ölfelder im Nordosten Syriens keine Verbindung zu privaten Unternehmen hat“, fügte dann aber hinzu, dass die US-Streitkräfte in der Region die kritische Erdölinfrastruktur „sichern“.

Als die Regierung Biden im Januar 2021 die Amtsgeschäfte übernahm, wurde klar, dass die Ausnahmeregelung für Delta Crescent eingestellt werden würde, und dennoch erhielt das Unternehmen Berichten zufolge während eines Großteils des Jahres weiterhin Verlängerungen der Ausnahmeregelung von Biden als eine „Formalität“, die Delta Crescent helfen sollte, den Betrieb „abzuwickeln“.

Im November 2021 erließ das Office of Foreign Assets Control (das für die Regulierung und Durchsetzung von US-Sanktionen zuständig ist) eine neue allgemeine Regelung für Syrien, die Nichtregierungsorganisationen die Erlaubnis erteilte, „hilfsbezogene Investitionstätigkeiten zur Unterstützung bestimmter gemeinnütziger Aktivitäten“ in Syrien durchzuführen.

Weniger als zwei Jahre später existiert die Website von Delta Crescent nicht mehr, und das im Vereinigten Königreich ansässige Ölunternehmen Gulfsands – das Ölinvestitionen in Syrien hält und Gründungsverbindungen zu Delta Crescent unterhält – gab bekannt, dass es nach Wegen sucht, um „einheimische Lösungen“ für die „humanitäre“ Krise in Syrien zu finden. Gulfsands bezeichnete seine „humanitäre“ Bohraktion als „Projekt Hoffnung“ und behauptet, das Öl über akkreditierte Händler verkaufen zu wollen, wobei die Einnahmen in humanitäre Projekte fließen sollen.

Und während die westlichen Mächte darüber beraten, welche Unternehmen die Rechte für Bohrungen in Syrien erhalten sollen, haben mehrere Medien Berichte veröffentlicht, die lange Schlangen von US-Konvois zeigen, die Tankwagen voller Öl aus Syrien zu US-Basen im Irak transportieren. Die USA bestreiten, syrisches Öl zu stehlen, aber es ist schwer, solchen Anschuldigungen keinen Glauben zu schenken, wenn jeder, vom US-Präsidenten bis zum US-Senator, das Gegenteil behauptet hat.

Warum zum Teufel besetzen die USA Syrien?

Erstens unterhält die Assad-Regierung seit langem Handelsbeziehungen zu China und Russland, mit einer langen Geschichte von Waffenkäufen und Ölverkäufen. Die US-Regierung würde es vorziehen, US-Unternehmen wie Raytheon und Exxon den Zugang zu ihren Geschäften zu gewähren und Unternehmen wie Rosoboronexport – dem staatlichen russischen Waffenhersteller – den Zugang zu ihren Geschäften zu verwehren. Die unsichtbare Hand des freien Marktes wirkt auf geheimnisvolle Art und Weise.

Zweitens ist die Konfrontation mit dem Iran das ultimative Ziel der US-Außenpolitik im Nahen Osten, und Syrien ist ein weiteres strategisches Sprungbrett in diesem Prozess. Im Jahr 2010 schlugen die USA vor, die seit fünf Jahren bestehenden Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, wenn das Land im Gegenzug seine Beziehungen zum Iran aufgibt. Assad lehnte das Angebot ab.

Und schließlich bleiben die US-Truppen in Syrien, weil ein Regimewechsel in Syrien einfach Teil der US-Außenpolitik ist, und das schon seit Jahren.

Im Jahr 2011, noch vor den Anschuldigungen von Chemiewaffenangriffen und sogar vor ISIS, forderte Obama den Rücktritt von Assad ohne Umschweife. Danach hat er im Rahmen eines verdeckten CIA-Projekts „Rebellengruppen“ in Syrien ausgebildet und bewaffnet, was letztlich dazu führte, dass Waffen in die Hände von Terroristen gelangten – die CIA natürlich nicht mitgerechnet.

Jahre zuvor hatte Präsident Bush Wirtschaftssanktionen gegen Syrien verhängt. Bush bezeichnete bekanntlich auch den Irak, den Iran und Nordkorea als Teil der „Achse des Bösen“, und später, vielleicht weniger bekannt, hielt der damalige Unterstaatssekretär John Bolton 2002 eine Rede mit dem Titel „Jenseits der Achse des Bösen“ und fügte Kuba, Libyen und Syrien zu dieser Liste hinzu.

Wesley Clark, der ehemalige Befehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, berichtete, er sei im November 2001 mit einem hochrangigen Offizier zusammengetroffen, der ihm sagte, die USA planten, zuerst den Irak anzugreifen, bevor sie gegen den Libanon, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und den Iran vorgingen.

Darüber hinaus entwarf der neokonservative David Wurmser mit Unterstützung seines Kollegen Douglas Feith vom American Enterprise Institute Monate vor dem 11. September 2001 eine Reihe von Kriegsplänen für die USA und Israel, um „die Zentren des Radikalismus in der Region – die Regime von Damaskus [Syrien], Bagdad [Irak], Tripolis [Libyen], Teheran [Iran] und Gaza [die Palästinenser] – tödlich zu treffen und nicht nur zu entwaffnen“, um die Erkenntnis zu etablieren, dass ein Kampf gegen die Vereinigten Staaten oder Israel selbstmörderisch ist.

Je mehr der Syrien-Konflikt die Aufmerksamkeit und die Ressourcen der syrischen Verbündeten wie Iran und Russland in Anspruch nimmt, desto größer wird letztlich der Einfluss der USA. Die Einmischung der USA in das Land hat weniger mit Massenvernichtungswaffen, ISIS oder der Bekämpfung des Terrorismus zu tun, sondern mit Waffenverkäufen, Öl, Regimewechsel und vor allem mit regionalen Machtspielen, globaler Hegemonie und großen imperialistischen Plänen, die von neokonservativen Denkfabriken ausgeheckt wurden.

Und das ist der Grund, warum zum Teufel die USA Syrien besetzen.

Jon Reynolds ist freiberuflicher Journalist und berichtet über ein breites Spektrum von Themen, wobei sein Hauptaugenmerk auf der Arbeiterbewegung und dem kollabierenden US-Imperium liegt. Er schreibt bei The Screeching Kettle auf Substack.