Von Diego Fassnacht

Steigende Energiekosten, der Fokus auf erneuerbare Energien und strenge Vorschriften treiben die Deindustrialisierung Deutschlands und die Abwanderung nach China voran

Die deutsche Energiepolitik und das wirtschaftliche Umfeld treiben die größten Industrieunternehmen des Landes ins Ausland, wo sie auf günstigere Bedingungen treffen. Steigende Energiekosten, massive Subventionen für erneuerbare Energien und strenge Vorschriften haben in Deutschland ein Umfeld geschaffen, das dem industriellen Wachstum zunehmend feindlich gesinnt ist.

Infolgedessen verkleinern viele der etabliertesten Unternehmen Deutschlands ihre Standorte im Inland, bauen Tausende von Arbeitsplätzen ab und investieren gleichzeitig massiv in China. Diese Verlagerung unterstreicht die tiefgreifenden Auswirkungen der aktuellen Politik auf die Industrielandschaft Deutschlands mit langfristigen Folgen für die lokale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt.

Asia Times untersucht hier die Schlüsselfaktoren und die Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Ausland neu ausrichten.

Hohe Energiekosten in Deutschland: Das Ergebnis ideologischer Politik

Die deutsche Energiepolitik hat die Strompreise für die Industrie auf ein Niveau getrieben, das zu den höchsten der Welt gehört und nur noch vom Vereinigten Königreich übertroffen wird. Bis 2023 wird der Durchschnittspreis für industrielle Nutzer fast 250 US-Dollar pro MWh erreichen; selbst dieses Kostenniveau ist ohne erhebliche staatliche Subventionen, die inzwischen ein beispielloses Niveau erreicht haben, nicht tragbar.

Die Abhängigkeit Deutschlands von erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Solarenergie in Kombination mit dem Ausstieg aus der Kernenergie hat die Abhängigkeit des Landes von Importen erhöht und zu starken Preisschwankungen geführt, was letztlich sowohl die Industrie als auch die Steuerzahler unter Druck setzt. Diese hohen Preise haben viele Unternehmen dazu gezwungen, eine Verringerung ihrer Geschäftstätigkeit in Deutschland zugunsten einer Expansion ins Ausland, insbesondere nach China, in Betracht zu ziehen.

Industrieller Energieverbrauch in zwei Jahren um mehr als 16 % gesunken

Im Jahr 2023 sank der Energieverbrauch im Industriesektor in Deutschland auf 3.282 Petajoule, was einem Rückgang von 7,8 % gegenüber 2022 entspricht. Dieser Rückgang folgte auf eine bereits deutliche Verringerung im Jahr 2022, als der industrielle Energieverbrauch im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 % auf 3.558 Petajoule sank. Zusammengenommen bedeuten diese Reduzierungen einen Rückgang des industriellen Energieverbrauchs um insgesamt etwa 16,3 % über den Zweijahreszeitraum.

Grafik: Asia Times

Energieversorgung in Deutschland: Zunehmende Importabhängigkeit

Auch die inländische Energieerzeugung in Deutschland hat sich verlagert, wobei die erneuerbaren Energiequellen Anfang 2024 einen Rekordanteil von 61,5 % an der gesamten Energieerzeugung erreichten. Diese Verlagerung hat jedoch in der ersten Hälfte des Jahres 2024 zu einem Anstieg der Stromimporte um 23 % geführt, was die Abhängigkeit Deutschlands von ausländischen Energiequellen zur Ergänzung seiner schwankenden erneuerbaren Erzeugung deutlich macht.

Die Schwankungen bei der Versorgung mit erneuerbaren Energien in Verbindung mit hohen Inlandspreisen stellen ein Risiko für Unternehmen dar, die auf eine stabile und erschwingliche Stromversorgung angewiesen sind. Die anhaltende Abhängigkeit Deutschlands von erneuerbaren Energien wird voraussichtlich auch die Importabhängigkeit erhöhen und Unternehmen weiter davon abhalten, im Inland zu expandieren.

Massive Subventionen für erneuerbare Energien

Allein im Jahr 2024 wird Deutschland 20 Milliarden Euro an Subventionen für Erzeuger erneuerbarer Energien bereitstellen. Diese Zahlungen stellen sicher, dass die Anbieter erneuerbarer Energien garantierte Mindestpreise erhalten, trotz stark fallender Marktpreise.

Dieses zentral geplante System, bei dem die Regierung einspringt, um die Erzeuger erneuerbarer Energien zu bezahlen, wenn die Großhandelspreise fallen, hat den Staatshaushalt stark belastet und lässt weniger finanziellen Spielraum für andere wichtige Investitionen.

Tatsächlich betrug das ursprüngliche Budget für Subventionen im Jahr 2024 10,6 Milliarden Euro (21 Milliarden US-Dollar), aber da die Energiepreise gesunken sind, hat sich der prognostizierte Bedarf verdoppelt. Diese steigenden Subventionskosten erhöhen den fiskalischen Druck und erschweren die Haushaltsverhandlungen, insbesondere angesichts der Verpflichtung der Regierung, die Schuldenbremse einzuhalten.

Die Rolle des verlorenen russischen Gases und der Nord-Stream-Pipelines beim industriellen Niedergang Deutschlands

Die Einstellung der russischen Gasimporte hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die deutsche Energielandschaft, da sie die industrielle Basis störte und die Energiekosten in die Höhe trieb. Russisches Erdgas war jahrzehntelang ein Eckpfeiler der deutschen Energieversorgung und lieferte zuverlässige und erschwingliche Energie. Die geopolitischen Folgen des Krieges in der Ukraine und die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines im September 2022 unterbrachen jedoch diese wichtige Energieverbindung.

Durch die Angriffe wurde Nord Stream 1 vollständig unbrauchbar, und eine der beiden Pipelines von Nord Stream 2 wurde ebenfalls beschädigt. Nur ein Abschnitt von Nord Stream 2 ist noch in Betrieb, wird aber nicht genutzt. Der russische Präsident Wladimir Putin bekräftigte kürzlich, dass diese betriebsbereite Pipeline die Lieferungen sofort wieder aufnehmen könnte, wenn Deutschland bereit wäre, sich politisch und wirtschaftlich mit Russland zu engagieren.

In einem kürzlich geführten Telefongespräch mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz – ihrem ersten seit zwei Jahren – betonte Putin, dass die Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch Nord Stream 2 „eine Frage des Knopfdrucks“ sei, und signalisierte damit die Bereitschaft Russlands, Gas zu liefern, wenn Deutschland kooperiere.

Der plötzliche Verlust des russischen Gases zwang Deutschland dazu, es durch viel teurere Flüssiggasimporte (LNG) zu ersetzen, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten. Diese überhöhten Kosten haben die globale industrielle Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands untergraben.

Putins Vorschlag, die verbleibende Nord-Stream-2-Pipeline wieder in Betrieb zu nehmen, unterstreicht den strategischen Einfluss, den Russland immer noch auf die europäische Energieversorgung hat. Indem er der angeschlagenen deutschen Wirtschaft eine potenzielle Rettungsleine anbietet, versucht Putin, die politische Haltung Deutschlands im Ukraine-Konflikt zu beeinflussen. Trotz der potenziellen wirtschaftlichen Vorteile einer Wiederaufnahme der Gasimporte hat Deutschland es bisher vermieden, auf den Vorschlag zu reagieren.

Sinkende Inlandsinvestitionen in Deutschland

Steigende Energiekosten und regulatorische Herausforderungen haben zu einem deutlichen Rückgang der inländischen Investitionen geführt. Die privaten Bruttoanlageinvestitionen liegen etwa 10 % unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Noch schlimmer sieht es bei der Industrieproduktion aus: Seit 2021 ist das Produktionsniveau in Deutschland um mehr als 9 % gesunken. In energieintensiven Branchen ist der Rückgang noch stärker ausgefallen. Dort ist das Produktionsniveau in weniger als zwei Jahren um mehr als 18 % gesunken, was auf erhebliche Probleme in Sektoren hindeutet, die stark von erschwinglicher Energie abhängig sind.

Grafik: Asia Times

Dieser Rückgang fällt mit gestiegenen Energiekosten und der anhaltenden Verlagerung hin zu erneuerbaren Energiequellen zusammen, was sich auf die Kostenstruktur dieser Branchen ausgewirkt haben könnte. Der Trend deutet auf einen potenziellen Deindustrialisierungsdruck hin, insbesondere für Sektoren, die nicht in der Lage sind, sich an steigende Betriebskosten anzupassen.

Das unhaltbare Kostenumfeld in Deutschland führt dazu, dass viele Unternehmen Arbeitsplätze im Inland abbauen und gleichzeitig in China expandieren.

Deutschlands größte Unternehmen bauen Arbeitsplätze in Deutschland ab und investieren in China

Volkswagen: Angesichts eines potenziellen Stellenabbaus von bis zu 30.000 in Deutschland hat Volkswagen erhebliche Investitionen in China getätigt, darunter 2,5 Milliarden Euro (2,6 Milliarden US-Dollar) für die Erweiterung der Produktion von Elektrofahrzeugen in Hefei und weitere 700 Millionen Euro für eine Partnerschaft mit Xpeng im Bereich der Elektrofahrzeugtechnologie.

BASF: Der Chemieriese streicht 2.600 Stellen, hauptsächlich in Deutschland, und investiert gleichzeitig 10 Milliarden Euro in einen neuen Chemiekomplex in Guangdong, China.

Bosch: Das Unternehmen kündigte Pläne an, 7.000 Stellen in Deutschland zu streichen, während es gleichzeitig seine Investitionen in Chinas Sektoren E-Mobilität und automatisiertes Fahren erhöht.

BMW: Ausweitung der Produktion in Shenyang, China, mit einer Investition von 2,5 Milliarden Euro, wodurch das Unternehmen die Produktion näher an seine Zielmärkte verlagern kann.

SAP: Pläne zum Abbau von 9.000 bis 10.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bei gleichzeitiger Umverteilung von Ressourcen auf wachstumsstarke Märkte im Ausland.

Diese Kürzungen sind Teil eines breiteren Trends, da die Branchen in Deutschland mit zunehmendem finanziellen Druck und regulatorischen Belastungen konfrontiert sind. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) schätzt, dass allein der Automobilsektor in Bayern bis 2040 106.000 Arbeitsplätze verlieren könnte, was die weitreichenden Folgen der industriellen Herausforderungen in Deutschland deutlich macht.

Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), warnt davor, dass bis 2035 bis zu 190.000 Arbeitsplätze in der gesamten Branche gefährdet sein könnten, was die Risiken der Deindustrialisierung Deutschlands widerspiegelt.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen hat die Regierung Scholz dringende Gespräche mit Branchenführern aufgenommen. Branchenexperten argumentieren jedoch, dass es diesen Gesprächen an der langfristigen strategischen Vision mangelt, die erforderlich ist, um grundlegende Probleme wie hohe Kosten, regulatorischen Druck und Arbeitskosten anzugehen. Ohne umfassende Strukturreformen riskiert der deutsche Automobilsektor einen weiteren Rückgang seiner globalen Wettbewerbsfähigkeit.

Steigende deutsche Investitionen in China: Rekordniveau

Trotz der Forderungen deutscher Entscheidungsträger und der EU, die Abhängigkeit von China zu verringern, investieren deutsche Unternehmen weiterhin in Rekordhöhe in das Land. Die deutschen Investitionen in China haben in den letzten Jahren ein beispielloses Niveau erreicht, was hauptsächlich auf den Automobil- und den Chemiesektor zurückzuführen ist.

Allein im ersten Halbjahr 2024 erreichten die deutschen ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in China 7,3 Milliarden Euro und übertrafen damit die Gesamtsumme von 6,5 Milliarden Euro für das gesamte Jahr 2023. Die Investitionen der EU in China werden zunehmend von Deutschland und seinen Autoherstellern angetrieben, wobei die deutschen ausländischen Direktinvestitionen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 57 % der gesamten EU-Investitionen in China ausmachten, 62 % im Jahr 2023 und einen Rekordwert von 71 % im Jahr 2022.

Wichtige Investitionsprojekte:

Volkswagen: Zusätzlich zu seiner Investition von 2,5 Milliarden Euro in Hefei hat Volkswagen seinen Joint-Venture-Anteil an JAC Motor von 50 % auf 75 % erhöht. Dieser Schritt unterstreicht das langfristige Engagement von Volkswagen für die lokale Fahrzeugproduktion in China, einem Markt, der für sein Wachstum bei Elektrofahrzeugen von entscheidender Bedeutung ist.

BMW: BMWs Investition in Shenyang erweitert nicht nur die Produktion, sondern auch die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, um sich an die lokale Nachfrage anzupassen und die hohen Energiekosten in Deutschland zu vermeiden.

BASF: Die 10-Milliarden-Euro-Anlage des Chemieunternehmens in Guangdong ist ein weiteres Beispiel für eine groß angelegte Lokalisierung. Durch die Geschäftstätigkeit in China minimiert BASF die Regulierungs- und Energiekosten in Deutschland und deckt gleichzeitig die Nachfrage Chinas nach fortschrittlichen chemischen Produkten, insbesondere im Automobilsektor.

Diese Projekte spiegeln eine Strategie der lokalen Produktion wider, die Unternehmen dabei unterstützt, Kosten zu kontrollieren und die Nachfrage auf dem chinesischen Markt zu decken, ohne die Komplexität und Kosten eines Exports aus Deutschland.

Ausbau der EU-Investitionen in China unter deutscher Führung

Die EU-Investitionen in China erreichten im zweiten Quartal 2024 einen Rekordwert von 3,6 Milliarden Euro, den höchsten Quartalswert, den es je gab. Einen großen Anteil an diesem Wachstum haben deutsche Autohersteller, auf die seit 2022 etwa die Hälfte aller EU-Investitionen in China entfällt.

Während die durchschnittliche vierteljährliche M&A-Aktivität zwischen 2022 und dem ersten Halbjahr 2024 um 30 % zurückgeht, haben die Greenfield-Investitionen von EU-Firmen stetig zugenommen, wobei der deutsche Automobil- und Chemiesektor diesen Trend anführt.

Zwischen 2022 und dem ersten Halbjahr 2024 werden 65 % aller ausländischen Direktinvestitionen der EU in China aus Deutschland kommen, gegenüber 48 % zwischen 2019 und 2021. Die fünf größten europäischen Investoren in China im Jahr 2023 waren deutsche Unternehmen, was die Schlüsselrolle Deutschlands bei den Investitionen zwischen der EU und China unterstreicht.

Im Gegensatz dazu werden Länder wie Frankreich, die Niederlande und Dänemark in diesem Zeitraum jeweils nur 7–8 % der ausländischen Direktinvestitionen der EU beisteuern, während die übrigen 23 EU-Mitgliedstaaten zusammen nur 12 % ausmachen werden.

Lokalisierung von Lieferketten und Minderung geopolitischer Risiken

Angesichts steigender Energiepreise und regulatorischer Unsicherheiten strukturieren auch deutsche Unternehmen ihre Lieferketten um, um Risiken zu minimieren. Ereignisse wie die Covid-19-Pandemie und die Unterbrechung des Suezkanals haben die Anfälligkeit globaler Lieferketten deutlich gemacht und Unternehmen dazu veranlasst, ihre Geschäftstätigkeit auf Schlüsselmärkte zu konzentrieren. Deutsche Unternehmen reagieren darauf mit einer verstärkten Direktproduktion in China, was sowohl Kostenvorteile als auch eine geringere Anfälligkeit für Störungen der globalen Lieferkette bietet.

Friedolin Strack vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) stellt fest, dass Unternehmen ihre Lieferketten in China zunehmend „auf regionaler Basis neu organisieren“. Deutsche Autohersteller wie Volkswagen und BMW lokalisieren ihre Lieferketten für Elektrofahrzeuge, um in einem Umfeld, in dem chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen Marktanteile gewinnen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch Investitionen in die lokale Produktion können deutsche Unternehmen nicht nur ihre Kosten senken, sondern sich auch von globalen Unsicherheiten abschirmen.

Reduzierung deutscher Exporte nach China durch lokale Produktion

Die Verlagerung hin zu lokaler Produktion hat in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 zu einem Rückgang des bilateralen Handels zwischen Deutschland und China um 5,7 % geführt. Die deutschen Exporte nach China gingen im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 % zurück, da Unternehmen chinesische Verbraucher zunehmend direkt durch lokale Produktion bedienen.

Dieser Rückgang der Exporte ist besonders im Automobilsektor spürbar, wo deutsche Unternehmen Fahrzeuge direkt in China herstellen, anstatt sie zu exportieren. Dieser Trend könnte sich auf die Handelsbilanz Deutschlands auswirken, da weniger in Deutschland hergestellte Waren ins Ausland geschickt werden, während die lokale Produktion in China weiter wächst.

Chinas einzigartige Vorteile für deutsche Unternehmen

Während die deutsche Regierung und die Europäische Kommission eine Diversifizierung weg von China befürworten, fehlt es alternativen Märkten an Chinas Infrastruktur, Marktgröße und Kosteneffizienz. Länder wie Vietnam und Thailand gelten zwar als Diversifizierungsoptionen, können jedoch nicht mit Chinas industriellen Netzwerken, qualifizierten Arbeitskräften und Marktgröße mithalten.

Seit 2022 stammen mehr als 50 % aller EU-Investitionen in China von deutschen Unternehmen, hauptsächlich aus der Automobil- und Chemiebranche. Großprojekte wie die Partnerschaft von Volkswagen mit Xpeng und die Produktionsstätte von BASF unterstreichen Deutschlands strategischen Fokus auf China als Schlüsselmarkt für langfristiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.

Strategische Neuausrichtung durch Innenpolitik und globalen Wettbewerb

Die Entscheidung deutscher Unternehmen, Investitionen im Inland zu begrenzen und in China zu expandieren, spiegelt die tiefgreifenden Auswirkungen der aktuellen deutschen Energiepolitik und des regulatorischen Drucks wider. Hohe Kosten, eine schwankende Energieversorgung und regulatorische Herausforderungen haben Deutschland zu einem schwierigen Umfeld für groß angelegte industrielle Investitionen gemacht, während China Stabilität, Kosteneffizienz und Marktwachstumspotenzial bietet.

Da Deutschland bestrebt ist, seine industrielle Basis zu erhalten, deuten diese Trends darauf hin, dass strukturelle Probleme im Inland angegangen werden müssen. Ohne Reformen zur Senkung der Energiekosten und zur Verringerung des bürokratischen Aufwands wird die Verlagerung deutscher Investitionen nach China wahrscheinlich anhalten, was langfristige Auswirkungen auf die Handelsbilanz, die Industrieproduktion und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Deutschlands haben wird. Nicht einmal die EU-Zölle werden eine große Rolle spielen.