Eine Woche aus der Hölle

Philip Giraldi

Leider wurde noch keine Maschine entwickelt, die einen in die Vergangenheit zurückversetzen und schreckliche Fehler rückgängig machen lassen kann, die aufgrund mangelnder Einsicht in die möglichen späteren Folgen bestimmter Handlungen gemacht wurden. Wäre Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Ungarn im Juni 1914 woanders als in Sarajevo gewesen, hätte der Serbe Gavrilo Princip ihn vielleicht nie ermorden können und das europäische System militärischer Allianzen hätte vielleicht nie den Ersten Weltkrieg ausgelöst. Wenn man die Geschichte der Kriege seit dem Ersten Weltkrieg durchgeht, gibt es sicherlich eine Reihe historischer Fehler oder Auslassungen, die hätten korrigiert werden können, um diese Kriege von vornherein zu verhindern.

Leider muss man zugeben, dass viele der Kriege ohne jede Berechtigung von den Vereinigten Staaten von Amerika initiiert oder ausgeweitet wurden, die als konstitutionelle Republik teilweise entstanden sind, um die Tendenz der europäischen Monarchen umzukehren, aus jedem beliebigen Grund in den Krieg zu ziehen. Vor diesem Hintergrund muss man die wirklich schrecklichen Entscheidungen bedenken, die das derzeitige Regierungsregime des demokratischen Präsidenten Joe Biden jetzt trifft, nachdem die Wahlen vom 5. November vorbei sind und der republikanische Kandidat Donald Trump überzeugend gewonnen hat. Nun folgt die Reaktion von Biden und seinen Mitstreitern, bei der die Farce zur Tragödie wird, da Biden alles in seiner Macht Stehende tut, um die außenpolitischen und nationalen Sicherheitsoptionen einzuschränken, die Trump nutzen kann, wenn er am 20. Januar sein Amt antritt. Das ist Politik in ihrer schmutzigsten Form und außerdem ein Rezept für eine Katastrophe, deren Folgen leicht zu einem nuklearen 3. Weltkrieg sowohl in Osteuropa als auch im Nahen Osten führen könnten.

Lassen Sie uns einen Moment lang untersuchen, was Biden getan hat, sowie die erschwerenden Faktoren, die mit Trumps Handlungen verbunden sind und zu einer abrupten Eskalation der Feindseligkeiten sowohl in der Ukraine als auch in Palästina/Israel führen könnten. Biden hat seine angeblichen „Kriegsbefugnisse“ erweitert, und zwar trotz der Tatsache, dass er verfassungsmäßig keinerlei Befugnis hat, Kriege zu beginnen oder aufrechtzuerhalten, außer im Falle eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs. Die Autorisierung von Kriegen ist eine Verantwortung, die dem Kongress durch die Verfassung übertragen wurde, obwohl die vielen Kriege Amerikas seit dem Zweiten Weltkrieg alle ohne Kriegserklärung geführt wurden. Biden war von Anfang an ein Anstifter, der die beiden derzeit stattfindenden Konflikte ermöglichte und eskalierte, indem er Israel und die Ukraine mit Waffen und Geld versorgte. Die meisten Völkerrechtler betrachten die aktive Rolle der USA als die einer Kriegspartei in diesen Kriegen, was die Stationierung von US-Militär sowohl in Israel als auch in der Ukraine einschließt, eine Tatsache, die im Fall der Ukraine regelmäßig geleugnet wird. US-Truppen sind offen in Israel präsent, möglicherweise als Stolperdraht, falls der Iran angreifen sollte, um einen Vorwand für einen US-Krieg gegen die Mullahs zu schaffen.

Bidens Schritte in Bezug auf die Ukraine/Russland könnten zu Recht als bizarr angesehen werden. Obwohl fast alle Militärbehörden davon ausgehen, dass die Ukraine höchstwahrscheinlich kapitulieren muss, möglicherweise noch bevor Biden sein Amt verlässt, hat das Weiße Haus am 17. November seine Einwände gegen den Einsatz hochmoderner ATACMS-Raketen durch die Ukraine zurückgezogen. Diese Raketen werden von den USA geliefert und bis zu einem gewissen Grad auch von ihnen bemannt und gesteuert und können bis zu 300 Kilometer tief in Russland einschlagen. Russland hat erklärt, dass diese Aktion den Charakter des Konflikts „qualitativ“ verändert und ihn unbestreitbar zu einem Kriegsakt gemacht habe. Damit sei eine rote Linie überschritten worden, die den Kreml dazu veranlassen würde, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um der Bedrohung entgegenzuwirken. „Alle Mittel“ umfassen eindeutig sowohl Atom- als auch Raketenangriffe auf die Vereinigten Staaten selbst sowie auf NATO-Staaten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nutzte die neu verfügbare Waffe schnell aus, indem er am 19. November einen Angriff auf die Region Brjansk in Russland startete, bei dem sechs Raketen abgefeuert wurden, von denen fünf abgefangen wurden. Russland reagierte am 21. November mit der Zerstörung eines ukrainischen Militärstützpunkts in der Nähe von Dnipro. Der Angriff erfolgte offenbar mit einer modernen Hyperschallrakete mittlerer Reichweite vom Typ RS-26 Ruzhek, die Kiew als Interkontinentalrakete bezeichnete und die mit einem konventionellen Sprengkopf ausgestattet war, jedoch auch mit einer nuklearen Sprengvorrichtung ausgestattet werden konnte.

Nur ein mutiger Kongressabgeordneter, Tom Massie aus Kentucky, hat gegen Bidens Vorgehen Einspruch erhoben und auf X gepostet: „Indem Biden den Angriff von Langstreckenraketen auf Russland genehmigt, begeht er einen verfassungswidrigen Kriegsakt, der das Leben aller US-Bürger gefährdet. Dies ist ein Amtsenthebungsdelikt, aber in Wirklichkeit ist er eine entmannte Marionette eines tiefen Staates.“ Hat Joe Biden tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht, ob sein Schritt, der den Ausgang des Krieges in der Ukraine nicht ändern wird, den Interessen des amerikanischen Volkes dient? Ich denke, es wurde bewiesen, dass der gelähmte und verwirrte Denker, der derzeit im Weißen Haus sitzt, zu einer solchen Überlegung nicht in der Lage war. Biden setzte seine Torheit fort, indem er den Ukrainern erlaubte, von den USA gelieferte Landminen einzusetzen, eine Waffe, deren Einsatz von mehr als 140 Nationen weltweit als Kriegsverbrechen verurteilt wurde, und er gab auch grünes Licht für die britische Lieferung einer eigenen Version der verbesserten Storm Shadow-Rakete an die ukrainischen Streitkräfte. Biden hat das Finanzministerium außerdem ermächtigt, die Ukraine mit den 7 Milliarden Dollar zu unterstützen, die nach der Budgetierung noch immer als Ukraine-Hilfe in der US-Regierungskasse liegen. Biden scheint sicherstellen zu wollen, dass diese Summen bis zu Trumps Amtsantritt aufgebraucht sind. Mit anderen Worten: Er sorgt dafür, dass der Krieg auch nach seinem Abgang weitergeht, aber das tragische Endergebnis könnte sein, dass aus einem beherrschbaren Konflikt nun etwas ganz anderes geworden ist, insbesondere wenn andere NATO-Länder dem britischen Beispiel folgen und in den Kampf eintreten. Der ausgeweitete Krieg wird das Potenzial haben, global und nuklear zu werden.

Und dann ist da noch Israel. Es war natürlich eine Entscheidung Bidens Mitte Oktober, US-Flugabwehrraketen des Typs Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) samt US-Militärbesatzungen nach Israel zu schicken. Und am 13. Oktober gab Biden auch eine Warnung, in der er Israel 30 Tage Zeit gab, Schritte zur Beendigung der Hungerpolitik in Gaza zu unternehmen, andernfalls würden die USA eine Kürzung der Waffenlieferungen in Erwägung ziehen. Nun, die 30 Tage sind vergangen und Israel hat, wenn überhaupt, seinen Zugriff auf Lebensmittel und Medikamente nach Gaza verschärft, doch wie vorherzusehen war, haben Biden und die von ihm angeführte kriminelle Bande nichts anderes getan, als über Israels Pläne zu lügen. Tatsächlich haben sie Israel noch weiter geschützt, indem sie am 20. November eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zu Gaza mit ihrem Veto blockierten, die „einen sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand forderte, der von allen Parteien respektiert werden muss, und weiter“ – wiederholt – „die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln forderte“. Amerikanische Unterhändler hatten zuvor angedeutet, dass Israel die Resolution unterstützt habe, aber das war nicht der Fall, daher das wankelmütige US-Votum zugunsten Netanjahus. Das Ergebnis der Abstimmung war 14-mal dafür und nur die Vereinigten Staaten waren dagegen, was einmal mehr zeigt, wie sich die USA mit ihrer Unterstützung eines offen erklärten und durchgeführten Völkermords selbst ins Knie geschossen haben, was ihr Ansehen in der Welt beeinträchtigt. Bidens Veto kommt trotz der Tatsache, dass er und seine Komplizen immer wieder jammern, dass sie die Kämpfe durch einen Waffenstillstand beenden wollen. Es zeigt sowohl die grundlegende Unehrlichkeit Bidens als auch, dass man einem Verantwortlichen sagen kann, dass Biden, wenn Israels Benjamin Netanjahu „Nein“ sagt, aufspringen und die höhere Gewalt begrüßen wird.

Das andere Unglückliche an der einseitigen Beziehung zwischen Israel und den USA ist, dass die Anbiederung an den jüdischen Staat wahrscheinlich weitergehen wird, wie aus dem stark pro-israelischen Kabinett hervorgeht, das der designierte Präsident Trump zusammengestellt hat. Trump nahm eine politische Spende in Höhe von 100 Millionen Dollar von der Casinomagnatin Miriam Adelson an und wird im Gegenzug wahrscheinlich die israelische Annexion all dessen unterstützen, was vom historischen Palästina im Westjordanland übrig ist. Er hat die Israelis auch ermutigt, „die Arbeit“ an den Palästinensern zu Ende zu bringen. Er hat sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es im Waffenbeschaffungssystem keine Verzögerungen oder Einschränkungen mehr gibt, wenn es um Israel geht. Das bedeutet, dass die verbleibenden Palästinenser – wenn sie Glück haben – entweder getötet oder aus ihrer Heimat ins Exil an einen nicht näher bezeichneten Ort vertrieben werden, und Trump wird wahrscheinlich wegschauen.

Es gibt also viele schlechte Nachrichten, aber am 20. November gab es auch eine gute Nachricht: der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag erließ Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und seinen kürzlich abgesetzten Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen der eindeutig nachgewiesenen Tatsache, dass Israel die Gaza-Bevölkerung absichtlich ausgehungert hat. Das bedeutet, dass, wenn einer der beiden in eines der 124 Länder reist, die die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs anerkennen (die USA und Israel tun dies nicht), diese Länder verpflichtet sind, den Angeklagten festnehmen zu lassen. Mehrere europäische Länder haben bereits angedeutet, dass sie dem Haftbefehl Folge leisten werden. Zwei Hamas-Führer, von denen einer tot ist, wurden ebenfalls angeklagt. Netanjahu hat die Entscheidung bereits als auf „Antisemitismus“ beruhend verurteilt. Wie zu erwarten war, reagierten auch die Republikaner scharf auf die Nachricht. Der Kongressabgeordnete aus Florida und künftige nationale Sicherheitsberater Trumps, Mike Waltz, kritisierte die Ausstellung der Haftbefehle am folgenden Tag scharf und sagte, der internationale Gerichtshof habe „keine Glaubwürdigkeit“ … Diese Anschuldigungen wurden von der US-Regierung zurückgewiesen. „Israel hat sein Volk und seine Grenzen rechtmäßig vor völkermörderischen Terroristen verteidigt. Im Januar können Sie mit einer starken Reaktion auf die antisemitische Voreingenommenheit des ICC und der UN rechnen.“ Der republikanische Senator von Arkansas, Tom Cotton, bezeichnete den ICC als „Scheingericht“ und bezeichnete Staatsanwalt Karim Khan als „… einen wahnsinnigen Fanatiker. Wehe ihm und jedem, der versucht, diese gesetzeswidrigen Haftbefehle durchzusetzen. Lassen Sie mich sie alle freundlich daran erinnern: Das amerikanische Gesetz zum ICC ist aus gutem Grund als The Hague Invasion Act bekannt. Denken Sie darüber nach.“

Ich applaudiere dem Gericht für seinen Mut, diese Kriegsverbrecher zu verfolgen, trotz der Drohungen von Leuten wie Cotton und Senator Lindsay Graham, die Familien der Gerichtsmitglieder zu verfolgen, sowie der Warnung vor Sanktionen gegen das Gericht selbst durch den neuen republikanischen Sprecher des Senats, John Thune. Persönlich bin ich nur enttäuscht, weil ich die Geschichte noch besser machen möchte. Ich wünsche mir, dass Joe Biden, Antony Blinken, Lloyd Austin und Jake Sullivan vom Internationalen Strafgerichtshof wegen ihrer Kriegstreiberei und ihrer materiellen Unterstützung und Mittäterschaft bei Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersucht, angeklagt, verhaftet, verurteilt und inhaftiert werden. Ich möchte auch, dass die amerikanische Öffentlichkeit und die Medien verstehen, dass das, was diese Personen getan haben, durchaus als Hochverrat angesehen werden könnte, da sie einen Eid geschworen haben, die US-Verfassung zu verteidigen, ein Dokument, das sie bewusst mit Füßen getreten haben.