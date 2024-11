Warum die Vereinigten Staaten einen Krieg mit Russland verlieren werden

Von Mike Whitney

Ich bin immer wieder erstaunt über den weit verbreiteten Glauben, dass das US-Militär jedem anderen auf der Welt überlegen ist. Auf welcher Grundlage beruht dieser Glaube? Die USA haben seit Korea keinen echten Krieg mehr geführt. Niemand im US-Militär hat IRGENDEINE Erfahrung mit hochintensiven Konflikten. Will Schryver, Militäranalyst Wenn die Vereinigten Staaten einen nuklearen „Enthauptungsschlag“ gegen Russland starten, bei dem Präsident Putin und seine Generäle getötet werden, verfügt Russland über ein Backup-System, das automatisch Vergeltung üben wird. Das System „Dead Hand“ sammelt Daten von Sensoren, die über ganz Russland verteilt sind, über Strahlung, Hitze und seismische Aktivität, die einen Atomschlag bestätigen. Wenn das System innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Anweisungen von der Moskauer Kommandozentrale erhält, wird es selbstständig 4.000 taktische und strategische Interkontinentalraketen auf die Vereinigten Staaten abfeuern, um die vollständige Zerstörung des Landes und die Verbrennung von Hunderten Millionen Amerikanern zu gewährleisten. Die Botschaft Moskaus ist einfach: „Selbst wenn ein Präventivschlag unsere Anführer ausschaltet, wird unsere ‚tote Hand‘ euch alle töten.“ Dead Hand, Planet Report

Die meisten Amerikaner glauben weiterhin, dass die Vereinigten Staaten einen konventionellen Krieg mit Russland gewinnen würden. Aber das ist einfach nicht der Fall. Zunächst einmal sind Russlands hochmoderne Raketentechnologie und Raketenabwehrsysteme denen westlicher Waffenhersteller weit überlegen. Zweitens kann Russland eine Armee von mehr als 1 Million kampferprobter Soldaten aufstellen, die Erfahrung mit hochintensiven Kriegen haben und bereit sind, sich jedem Feind zu stellen, dem sie in Zukunft gegenüberstehen könnten. Drittens verfügen die Vereinigten Staaten nicht mehr über die industrielle Kapazität, um mit Russlands beeindruckender Produktion an tödlichen Waffen, Artilleriegeschossen, Munition und hochmodernen ballistischen Raketen mithalten zu können. Kurz gesagt, die militärischen Fähigkeiten Russlands übertreffen die der USA in den Bereichen, auf die es wirklich ankommt, bei Weitem: High-Tech-Waffen, militärische Industriekapazität und erfahrene Arbeitskräfte. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, habe ich Auszüge aus der Arbeit von drei Militärexperten verwendet, die diese Themen ausführlicher erläutern und die dramatischen Mängel des modernen US-Militärs und die Probleme hervorheben, mit denen es wahrscheinlich konfrontiert sein wird, wenn es einem technologisch fortgeschritteneren und furchteinflößenderen Gegner gegenübersteht. Der erste Auszug stammt aus einem Artikel von Alex Vershinin mit dem Titel „Die Rückkehr der industriellen Kriegsführung“:

Der Krieg in der Ukraine hat bewiesen, dass das Zeitalter der industriellen Kriegsführung noch nicht vorbei ist. Der massive Verbrauch von Ausrüstung, Fahrzeugen und Munition erfordert eine groß angelegte industrielle Basis für die Nachschubversorgung – Quantität hat immer noch ihre eigene Qualität … Der Munitions- und Ausrüstungsverbrauch in der Ukraine kann nur durch eine groß angelegte industrielle Basis aufrechterhalten werden. Diese Tatsache sollte eine konkrete Warnung für die westlichen Länder sein, die ihre militärisch-industrielle Kapazität reduziert und Größe und Effektivität zugunsten der Effizienz geopfert haben. Diese Strategie beruht auf fehlerhaften Annahmen über die Zukunft des Krieges und wurde sowohl von der bürokratischen Kultur in westlichen Regierungen als auch vom Erbe der Konflikte geringer Intensität beeinflusst. Derzeit verfügt der Westen möglicherweise nicht über die industrielle Kapazität, um einen groß angelegten Krieg zu führen. Die Kapazität der industriellen Basis des Westens Der Gewinner eines langwierigen Krieges zwischen zwei nahezu gleichwertigen Mächten ist immer noch die Seite mit der stärksten industriellen Basis. Ein Land muss entweder über die Fertigungskapazität verfügen, um große Mengen an Munition herzustellen, oder über andere Fertigungsindustrien, die schnell auf die Munitionsproduktion umgestellt werden können. Leider scheint der Westen über keines von beidem mehr zu verfügen … In einem kürzlich durchgeführten Kriegsspiel, an dem Streitkräfte der USA, Großbritanniens und Frankreichs beteiligt waren, erschöpften die britischen Streitkräfte die nationalen Vorräte an kritischer Munition nach acht Tagen … Fehlerhafte Annahmen Die erste wichtige Annahme über die Zukunft des Kampfes ist, dass präzisionsgelenkte Waffen den Gesamtmunitionsverbrauch senken werden, da nur ein Schuss erforderlich ist, um das Ziel zu zerstören. Der Krieg in der Ukraine stellt diese Annahme in Frage. Die zweite entscheidende Annahme ist, dass die Industrie nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden kann. Leider funktioniert dies bei militärischen Einkäufen nicht. In den USA gibt es nur einen Kunden für Artilleriegeschosse – das Militär. Sobald die Bestellungen zurückgehen, muss der Hersteller die Produktionslinien schließen, um die Kosten zu senken und im Geschäft zu bleiben. Kleine Unternehmen müssen möglicherweise ganz schließen. Die Schaffung neuer Kapazitäten ist eine große Herausforderung, insbesondere da es nur noch so wenige Produktionskapazitäten gibt, aus denen Fachkräfte rekrutiert werden können. Auch die Probleme in der Lieferkette sind problematisch, da Teilkomponenten möglicherweise von einem Subunternehmer hergestellt werden, der entweder sein Geschäft aufgibt, Aufträge verliert oder für andere Kunden umrüstet, oder der auf Teile aus dem Ausland angewiesen ist, möglicherweise aus einem feindlichen Land. Schlussfolgerung Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass ein Krieg zwischen gleichwertigen oder nahezu gleichwertigen Gegnern technisch fortschrittliche, massenhafte Produktionskapazitäten im Industriezeitalter erfordert. Damit die USA als Arsenal der Demokratie zur Verteidigung der Ukraine fungieren können, muss die Art und Weise, wie die USA ihre industrielle Basis organisieren, und deren Umfang grundlegend überdacht werden. Wenn der Wettbewerb zwischen Autokratien und Demokratien wirklich in eine militärische Phase eingetreten ist, dann muss das Arsenal der Demokratie zunächst seinen Ansatz zur Produktion von Kriegsmaterial radikal verbessern. Die Rückkehr der industriellen Kriegsführung, Alex Vershinin, Rusi

Fazit: Die Vereinigten Staaten verfügen nicht mehr über die industrielle Basis oder die erforderlichen Vorräte, um in einem längeren Krieg zwischen zwei nahezu gleichwertigen Mächten zu bestehen. Einfach ausgedrückt: Die USA werden einen längeren konventionellen Krieg mit Russland nicht gewinnen.

Analyst Lee Slusher fasste es kürzlich in einem Beitrag auf Twitter wie folgt zusammen:

… Die USA hatten praktisch ein Monopol auf viele entscheidende Fähigkeiten wie präzisionsgelenkte Munition, Nachtsichtgeräte, globale Angriffe usw. Ich denke, dass das Ausbleiben hochintensiver Konflikte zwischen den USA und anderen Nationen viel mit diesen Asymmetrien zu tun hatte. Die USA mussten keine Massen einsetzen, da ihre fortschrittlichen Fähigkeiten – oder auch nur die Androhung dieser Fähigkeiten – ausreichten, um politische Ziele zu erreichen. Die Liste der Nationen mit fortschrittlichen Fähigkeiten wird immer länger. Gleichzeitig erodieren die westlichen Militär- und Rüstungsindustrien weiter. Der Westen hat seine großen stehenden Armeen gegen eine Abhängigkeit von amerikanischen Spezialfähigkeiten eingetauscht, die einst entscheidend waren, aber heute immer alltäglicher werden. Dadurch hat der Westen seinen technologischen Vorsprung und seine frühere militärische Masse verloren. Diejenigen, die immer noch an die militärische Vormachtstellung der USA glauben, verkennen diese Veränderungen. Schlimmer noch, die meisten von ihnen haben eine karikaturhaft unterschätzte Vorstellung von den militärischen Fähigkeiten Russlands. Sie verkennen, dass Russland sowohl einen technologischen Vorsprung als auch militärische Stärke besitzt. Der Ruf, den das US-Militär einst genoss, war verdient, aber alles ändert sich. Lee Slusher @LeeBTConsulting

Fazit: Amerikas Gegner – Russland, China, Iran – haben die USA in fortschrittlicher Raketentechnologie, unbemannten Luftfahrzeugen (UAV), elektronischer Kriegsführung, hochmodernen Raketenabwehrsystemen usw. entweder eingeholt oder überholt, was die Parität zwischen den Staaten allmählich erhöht und gleichzeitig die Zeit der militärischen Vorherrschaft der USA beendet. Das amerikanische Jahrhundert neigt sich rasch dem Ende zu.

Kommen wir nun zum Militäranalysten Nummer 2, Will Schyver, der ähnliche Schlussfolgerungen wie Vershinin zieht, aber aus einem etwas anderen Blickwinkel. Sehen Sie selbst:

Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass die USA gegenüber Russland KEINE Luftüberlegenheit herstellen könnten – nicht in einer Woche, nicht in einem Jahr. Niemals. Es wäre einfach nicht möglich. Es wäre eine logistische Herausforderung, die weit über die derzeitigen Fähigkeiten des US-Militärs hinausginge. Die amerikanische Luftwaffe wäre der extrem starken und reichlich vorhandenen Luftabwehr der Russen deutlich unterlegen. Genauso wie die meisten der von HIMARS-Systemen abgefeuerten GMLRS-Raketen, HARMS-Raketen, ATACMS-Raketen und britischen Storm-Shadow-Raketen jetzt in der Ukraine abgeschossen werden, würde auch die überwiegende Mehrheit der US-amerikanischen Präzisionslenkflugkörper mit großer Reichweite abgeschossen werden, und die USA würden ihren begrenzten Bestand an diesen Munitionsarten in einem vergeblichen Versuch, die russischen Kapazitäten zu überfordern, sehr schnell aufbrauchen. Die amerikanische Unterdrückung feindlicher Luftverteidigungssysteme würde sich als unzureichend erweisen, um die äußerst ausgeklügelten, tief gestaffelten und hochmobilen Luftverteidigungsradare und -raketen zu besiegen. Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, dass alle Arten westlicher Luftverteidigungssysteme selbst den jahrzehntealten sowjetischen S-300- und Buk-Systemen unterlegen sind, die die Ukraine ursprünglich eingesetzt hat. Und selbst wenn westliche Systeme beeindruckend wären, gibt es sie einfach nicht in einer Anzahl, die auch nur annähernd ausreicht, um eine glaubwürdige Verteidigung in großem Umfang und in großer Tiefe zu gewährleisten. Um die Angelegenheit noch weiter zu verkomplizieren, würden die geringen Munitionsbestände der USA und die unüberwindlichen Produktionsbeschränkungen es den USA ermöglichen, einen Luftkrieg gegen Russland oder China höchstens einige Wochen lang zu führen. Darüber hinaus würden in einem hochintensiven Kampfszenario in Osteuropa, den chinesischen Meeren oder dem Persischen Golf die Wartungsanforderungen für US-Flugzeuge die unmittelbare Versorgung überfordern. Die einsatzfähigen Raten würden noch weiter unter die notorisch schlechten Friedensstandards sinken. Die USA würden buchstäblich schon nach wenigen Tagen Einsatzquoten von unter 10 % für die F-22 und F-35 und von unter 25 % für fast jede andere Plattform im Bestand verzeichnen. Das wäre eine große Blamage für das Pentagon … aber kaum eine große Überraschung … Einfach ausgedrückt: Die US-Luftwaffe als theaterweites Unterfangen könnte im Kontext eines nicht zulässigen regionalen und globalen Schlachtfelds gegen einen oder mehrere gleichwertige Gegner nicht aufrechterhalten werden. In Osteuropa würde Russland NATO-Stützpunkte und Versorgungsrouten verwüsten. Die Ostsee und das Schwarze Meer würden praktisch zu russischen Seen, auf denen sich NATO-Schiffe nicht mehr bewegen könnten. Viele sind davon überzeugt, dass dies unbegründete, hysterische Behauptungen sind. Meiner Ansicht nach diktieren die einfachen militärischen, mathematischen und geografischen Realitäten der Situation diese Schlussfolgerungen, und diejenigen, die sich ihnen widersetzen, sind in der Regel so sehr vom Mythos des amerikanischen Exzeptionalismus und den damit verbundenen Übeln geblendet, dass sie nicht in der Lage sind, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ich bin zunehmend davon überzeugt, dass, wenn die USA sich für einen direkten Krieg gegen Russland, China oder den Iran entscheiden, dies zu einem Krieg gegen alle drei gleichzeitig führen wird. Und das ist erstaunlicherweise nur eine von mehreren harten Wahrheiten, die der Kult des „Imperiums um jeden Preis“ und diejenigen, die sich seinen wahnhaften Plänen fügen, ernster in Betracht ziehen sollten, während sie weiter auf den Abgrund eines Krieges zusteuern, den sie niemals gewinnen könnten … Staggering Towards the Abyss (Taumelnd in den Abgrund), Will Schryver, Substack

Es gibt hier viel zu besprechen, aber im Wesentlichen vergleicht Schryver die beeindruckende Luftverteidigungsfähigkeit Russlands mit dem „geringen Munitionsbestand und den unüberwindlichen Produktionsbeschränkungen“ Amerikas, was darauf hindeutet, dass eine Militäroffensive der USA wahrscheinlich im Sande verlaufen würde, bevor sie dem Feind ernsthaften Schaden zufügen könnte. Wieder einmal kommt unser Militäranalyst zu dem Schluss, dass die Vereinigten Staaten in einer direkten Konfrontation mit Russland nicht gewinnen werden.

Schließlich haben wir einen längeren Auszug von Kit Klarenberg beigefügt, der eher ein investigativer Journalist als ein Militäranalyst ist. In einem Artikel mit dem Titel „Collapsing Empire: China and Russia Checkmate US Military“ (Zusammenbrechendes Imperium: China und Russland setzen das US-Militär schachmatt) beschreibt Klarenberg, was er als „unerbittlich düstere Analyse jedes Aspekts der aufgeblähten, verfallenden globalen Kriegsmaschinerie des Imperiums“ bezeichnet. Wenn auch nur die Hälfte von dem, was der Autor sagt, wahr ist, dann können wir ziemlich sicher sein, dass die Eskalation der Vereinigten Staaten mit Russland der direkte Weg zu einer militärischen Katastrophe ist, wie sie die Welt seit dem Fall Berlins im Mai 1945 nicht mehr erlebt hat. Schauen Sie selbst:

Am 29. Juli veröffentlichte die RAND Corporation eine wegweisende Bewertung des Zustands der Nationalen Verteidigungsstrategie (NDS) des Pentagons für 2022 und der aktuellen Einsatzbereitschaft des US-Militärs. Die Ergebnisse sind erschreckend, eine schonungslos düstere Analyse jedes Aspekts der aufgeblähten, verfallenden globalen Kriegsmaschinerie des Imperiums. Kurz gesagt sind die USA in keiner nennenswerten Weise auf einen ernsthaften „Wettbewerb“ mit ihren Hauptgegnern vorbereitet – und in jedem Bereich der Kriegsführung verwundbar oder sogar deutlich unterlegen. Die weltweiten Dominanzansprüche des Imperiums werden bestenfalls als völlig unzureichend, schlimmstenfalls als völlig wahnhaft beurteilt. Aus dem Rand-Bericht: „Wir glauben, dass das Ausmaß der Bedrohungen, denen die USA ausgesetzt sind, unterschätzt wird und wesentlich schlimmer ist … In vielerlei Hinsicht übertrifft China die USA … bei der Rüstungsproduktion und dem Wachstum der Truppenstärke und zunehmend auch bei der Einsatzfähigkeit und wird dies mit ziemlicher Sicherheit auch weiterhin tun … [Peking] hat den militärischen Vorteil der USA im westlichen Pazifik durch zwei Jahrzehnte gezielter militärischer Investitionen weitgehend zunichte gemacht. Ohne eine wesentliche Änderung durch die USA wird sich das Kräfteverhältnis weiter zugunsten Chinas verschieben.“ „Zumindest sollten die USA davon ausgehen, dass ein Land, das in einen direkten Konflikt mit Russland, China, dem Iran oder Nordkorea verwickelt ist, von der wirtschaftlichen und militärischen Hilfe der anderen profitieren wird. Diese neue Ausrichtung von Nationen, die den Interessen der USA entgegenstehen, birgt ein echtes Risiko, wenn nicht sogar die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konflikt überall zu einem Mehrfronten- oder globalen Krieg werden könnte. Da die Gegner der USA enger zusammenarbeiten als zuvor, müssen die USA und ihre Verbündeten darauf vorbereitet sein, einer Achse mehrerer Gegner gegenüberzutreten.“ Kommission für die nationale Verteidigung, Rand Wie der Kommissionsbericht detailliert darlegt, wäre Washington in einem solchen Szenario fast völlig schutzlos und würde wahrscheinlich fast augenblicklich besiegt werden. Es ist nicht nur die zu dünne Streuung auf dem Grand Chessboard, die bedeutet, dass das Militär des Imperiums „sowohl die Fähigkeiten als auch die Kapazitäten fehlen, um sicher zu sein, dass es abschrecken und im Kampf siegen kann“. … Die RAND-Kommission stellte fest, dass Washingtons „Verteidigungsindustrie“ völlig „unfähig ist, den Ausrüstungs-, Technologie- und Munitionsbedarf“ der USA zu decken, ganz zu schweigen von dem ihrer Verbündeten. „Ein langwieriger Konflikt, insbesondere an mehreren Schauplätzen, würde eine viel größere Kapazität zur Herstellung, Wartung und Wiederauffüllung von Waffen und Munition erfordern“ als derzeit vorhanden ist. Jahrzehntelang hat das US-Militär „modernste Technologie zu seinem entscheidenden Vorteil eingesetzt“. Diese „Annahme einer unbestrittenen technologischen Überlegenheit“ seitens des Imperiums bedeutete, dass Washington „den Luxus hatte, exquisite Fähigkeiten aufzubauen, mit langen Beschaffungszyklen und wenig Toleranz für Misserfolge oder Risiken“. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei, da China und Russland „Technologie mit zunehmender Geschwindigkeit integrieren“ … Amerikas „Verteidigungsindustrie“ bröckelt heute und ist von einer Vielzahl schädlicher Probleme durchzogen … Um diese Probleme anzugehen, fordert die Kommission … die Reindustrialisierung der USA nach Jahren des Outsourcings, Offshorings und der Vernachlässigung. Es wird kein Zeitrahmen angegeben, obwohl es wahrscheinlich Jahrzehnte dauern würde … Wir sind in eine seltsame Spätphase des Imperiums eingetreten, vergleichbar mit der Glasnost-Ära in der Sowjetunion, in der Teile des imperialen Führungskreises der USA mit blendender Klarheit erkennen können, dass Washingtons gesamtes hegemoniales globales Projekt schnell und unumkehrbar auf sein Aussterben zusteuert … Collapsing Empire: China and Russia Checkmate US Military (Zusammenbrechendes Imperium: China und Russland setzen das US-Militär schachmatt), Kit Klarenberg, Substack

Wieder einmal werden die gleichen Kritikpunkte immer wieder wiederholt: Unzureichende industrielle Kapazität, schwindende Vorräte, „unüberwindbare Produktionsbeschränkungen“ und verminderte technologische Überlegenheit. Wenn wir diese zu den unzähligen logistischen Problemen hinzufügen, die mit der Durchführung eines Krieges in Osteuropa mit einer Ad-hoc-Armee unerfahrener Freiwilliger, die noch nie an einem Kampfeinsatz teilgenommen haben, verbunden sind, können wir nur zu dem Schluss kommen, dass die Vereinigten Staaten in einem lang anhaltenden Konflikt mit Russland nicht bestehen können und werden. Trotzdem feuert Washington weiterhin ATACMS-Raketen auf Russland ab (in den letzten zwei Tagen wurden 13 weitere abgefeuert), offenbar in der Annahme, dass es keine Reaktion auf die Provokation geben wird. Trotzdem hegt das NATO-Kommando weiterhin Siegesillusionen, indem es auf präventive „Präzisionsschläge“ auf russischem Territorium drängt und die Aussicht auf einen direkten Flächenbrand zwischen der NATO und Russland begrüßt. Und obwohl sowohl Frankreich als auch Großbritannien mit der Entsendung von Kampftruppen in die Ukraine drohen, weil sie glauben, dass der unaufhaltsame Verlauf des Krieges irgendwie umgekehrt werden kann. Das ist Wahnsinn.

Fünf Jahrhunderte Vorherrschaft haben einen Kader westlicher Eliten hervorgebracht, der so von Hybris getränkt ist, dass er nicht in der Lage ist, das zu sehen, was für alle anderen schmerzlich offensichtlich ist, nämlich dass das imperiale Modell der westlichen Ausbeutung (die „regelbasierte Ordnung“) zusammenbricht und dass schnell neue Machtzentren entstehen. Es scheint nun, dass dieselben Eliten bereit sind, die Welt in einen katastrophalen Dritten Weltkrieg zu stürzen, um ihre Macht zu erhalten und andere Nationen daran zu hindern, die Unabhängigkeit und den Wohlstand zu erreichen, die sie sich verdient haben. Glücklicherweise wird Washington bei diesem Versuch scheitern, so wie es bei all seinen anderen Interventionen seit 1945 gescheitert ist. Denn die Vereinigten Staaten verfügen nicht mehr über die Technologie, die Arbeitskräfte oder die industrielle Kapazität, die erforderlich sind, um einen Krieg mit Russland zu gewinnen.

Die Karten sind völlig neu gemischt.