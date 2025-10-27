Einst wollten die USA das Land deindustrialisieren, entschieden sich letztlich dagegen – jetzt ruinieren Berlins inkompetente Autoritäten es selbst.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erwog die US-Regierung einen Plan, das Nachkriegsdeutschland nicht nur zu entmilitarisieren, sondern auch zu zerschlagen und zu deindustrialisieren.

Der nach seinem Hauptbefürworter, Finanzminister Henry Morgenthau, benannte Morgenthau-Plan ging von der irren Annahme aus, dass „es ein Trugschluss ist, dass Europa ein starkes industrielles Deutschland braucht“. Wäre er umgesetzt worden, wären die Überreste des besiegten Deutschlands gezielt in eine postindustrielle Einöde verwandelt worden.

Doch dann geschah der Kalte Krieg, alle, Ost und West, wollten ihre Deutschen wieder moderne Dinge in Fabriken herstellen lassen, und so hieß es: Marshallplan rein und Morgenthau-Plan raus. Glückliche Deutsche.

Jetzt ist der US-sowjetische Kalte Krieg seit bereits einem Dritteljahrhundert vorbei. Man könnte meinen, dass für die Deutschen – endlich frei von der seltsamen Verpflichtung, im Falle eines Dritten Weltkriegs im Auftrag Washingtons und Moskaus einander zu töten und (irgendwie) glücklich wiedervereint – Morgenthaus dunkle Fantasien nur eine Erzählung aus lange vergangenen schlechten Zeiten wären.

Aber da unterschätzt man die oft stark übersehene deutsche Begabung für Exzentrizität. In Wirklichkeit haben die Regierungen Deutschlands nach dem Kalten Krieg einen entschlossenen Kurs der Selbst-Morgenthauisierung und wirtschaftlichen Auto-Erstickung eingeschlagen, indem sie Politiken adaptierten und hartnäckig festhielten, die so aussehen, als wären sie absichtlich erfunden worden, um das eigene Land zu deindustrialisieren und zu ruinieren.

Wie kann das sein? Bedenken Sie zunächst den Fall des globalen Chemieriesen BASF: „Was mit Deutschland passiert, sieht man zuerst bei BASF“, sagen einige. Und sie haben einen Punkt. Bis vor kurzem galt das in Deutschland ansässige Unternehmen als „Kronjuwel“ der deutschen Industrie. Jetzt steckt Deutschland „in der längsten Stagnationsphase seit dem Zweiten Weltkrieg“ – sagt nicht Moskaus RT, sondern Londons FT – und BASF verkörpert vieles von dem, was so sehr, sehr schiefgelaufen ist.

Wie weite Teile der deutschen Wirtschaft insgesamt steckt die traditionell starke und vitale chemische Industrie des Landes „in der größten Krise“ seit mindestens den frühen 1990er Jahren. Seit 2019 hat die deutsche Industrie insgesamt fast eine Viertelmillion Arbeitsplätze verloren.

Was BASF betrifft – ursprünglich 1865 mitten in Deutschlands Gründerzeit als „Badische Anilin- und Sodafabrik“ gegründet –, so ist es zwar immer noch das größte Chemieunternehmen der Welt mit Tochtergesellschaften in über 80 Ländern und 112.000 Mitarbeitern. Aber in Deutschland, an seinem ursprünglichen Produktionsstandort in der Stadt Ludwigshafen – derzeit noch die größte solche Anlage weltweit – verzeichnet es seit Jahren Milliardenverluste. Insgesamt trägt BASFs Geschäft daheim, in Deutschland, nichts zum Gewinn des Unternehmens bei, bestenfalls.

Wenn es BASF noch gut geht, dann nicht wegen, sondern trotz seiner historischen deutschen Basis. Wie sein ehemaliger CEO Martin Brudermuller (jetzt bei Mercedes Benz, in der anderen Schlüsselindustrie Deutschlands) 2024 formulierte, machte BASF „überall auf der Welt Gewinne, außer in Deutschland“. Und das – zusammen mit dem Aufstieg Chinas (das jetzt die Hälfte des globalen Chemieindustriemarktes ausmacht) – ist der Grund, warum BASF die Aktivitäten nicht nur in Ludwigshafen, sondern in ganz Deutschland reduziert, während es in Zhanjiang in China einen riesigen neuen Produktionsstandort baut.

BASF Zhanjiang, ein aktuelles „Spiegelbild“ des firmeneigenen vollintegrierten oder Verbund-Produktionskonzepts, das ursprünglich in Ludwigshafen entwickelt wurde, ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Kurz gesagt, der deutsche Chemieriese klont und optimiert seinen historischen Kern – nicht anderswo in Deutschland, nicht in Europa und auch nicht in den USA, sondern in China. Während Brudermüller, ein offen sprechender Mann, vor der umfassenden Deindustrialisierung Deutschlands warnt. Und obwohl es niemand zugeben wird, ist leicht zu erraten, was mit dem veralteten, immer weniger wettbewerbsfähigen Original in Ludwigshafen passieren wird.

Das offene Geheimnis des Erfolgs des BASF-Flaggschiffs Ludwigshafen war zweierlei: Deutsche Wissenschaft und Technik, Management und Arbeitsethik spielten eine Schlüsselrolle, aber auch preisgünstiges Gas aus Russland, das als Energiequelle und Rohstoff diente. Sowohl die deutschen als auch die russischen Beiträge waren unverzichtbar. Ludwigshafens Erfolg, wie vieles in der deutschen Wirtschaft, war ein direktes Ergebnis erfolgreicher deutsch-russischer, gegenseitig vorteilhafter Zusammenarbeit. Nicht länger.

Die selbstzerstörerische Politik der EU und Berlins – ironischerweise beide von Deutschen geführt –, gegenseitige Vorteile als so-schreckliche „Abhängigkeit“ neu zu definieren, die durch eine echte Abhängigkeit von den unglaublich verlässlichen USA ersetzt und sich von russischem Erdgas abzuschneiden, ist der entscheidende Faktor für Ludwigshafens anhaltenden Niedergang. Es gibt auch andere Probleme, aber ohne diese selbstmörderische Strategie könnten langjährige Fragen – wie zum Beispiel Bürokratie, ein falsch gehandelter „grüner Übergang“ und US-Zollkriegsführung – gelöst oder zumindest bewältigt werden. Doch ohne preiswerte Energie und Rohstoffe ist der Niedergang unumkehrbar. Tatsächlich warnt BASF inzwischen vor Szenarien, in denen Ludwigshafen seinen allmählichen Abstieg bald nicht durch Erholung, sondern durch einen totalen Absturz beenden könnte. Die Ursache? Eine massive potenzielle Gasknappheit.

Nichts von alledem ist im heutigen Deutschland außergewöhnlich. Natürlich haben Wirtschaftssektoren und einzelne Unternehmen ihre spezifischen Merkmale. Aber was zählt, ist, wie sehr BASFs Schicksal repräsentativ für das der deutschen Wirtschaft als Ganzes ist. Nur dass letztere normalerweise schlechter dasteht, oft viel schlechter, bis hin zu tödlich.

Betrachten Sie einige Datenpunkte: Deutschland erlebt einen Zwanzig-Jahres-Höchststand an Insolvenzen, wie der Co-Vorsitzende der AfD (Alternative für Deutschland) kürzlich darauf hingewiesen hat. Und es ist nicht nur Deutschlands Opposition (und die einzige größte Partei in den Umfragen). Sogar der durch und durch regierungsnahe de facto Staatskanal ZDF muss zugeben, dass „Made in Germany bröckelt“. Allein von 2024 auf 2025 sind 2,1 % der deutschen Industriearbeitsplätze verloren gegangen.

Wenn Sie zu den vielen Deutschen gehören, die damit beschäftigt sind, Autos zu entwickeln und zusammenzubauen, waren Ihre Überlebenschancen auf dem Arbeitsmarkt sogar noch schlechter: In diesem Sektor wurden in nur einem Jahr satte 51.000 oder 7 % der Arbeitsplätze abgebaut – und kein Ende ist in Sicht. Die Gewinne sind eingebrochen: bei Mercedes-Benz zwischen Januar und Juni um über 50 %, bei VW im zweiten Quartal 2025 um über ein Drittel.

Und das war, bevor einige sehr stabile Genies in Washington die niederländische Regierung dazu brachten, den chinesischen Chiphersteller Nexperia zu stehlen – das ist der korrekte Begriff. Unvermeidlich schlägt China zurück. Anders als Deutschland wird es nicht von seltsamen Menschen regiert, die Dinge wie, sagen wir, einen Terroranschlag von „Verbündeten“ auf lebenswichtige Infrastruktur mit unterwürfigem Grinsen und einer Verbeugung hinnehmen. Nexperia ist folglich außer Gefecht, und deutsche Autohersteller gehören zu den am schlimmsten von den daraus resultierenden Lieferengpässen Betroffenen: Hildegard Müller, die Vorsitzende ihres nationalen Verbands, hat vor „erheblichen Produktionseinschränkungen, je nach Umständen sogar vollständigen Unterbrechungen“ gewarnt. Langsamer Applaus auch für Sie, große Meister der Handelskriegsstrategen des Westens.

Wenn Ludwigshafen bei BASF der Ground Zero für den (noch) relativ langsamen Niedergang der deutschen chemischen Industrie ist, dann scheint Stuttgart eine der Städte zu werden, die vom schnelleren Fall der Autohersteller am stärksten verwüstet werden. Da 17 % oder eine Viertelmillion der Stuttgarter Bevölkerung ihren Lebensunterhalt mit Autos verdienen – ob direkt bei Mercedes-Benz oder Porsche oder bei einem der vielen lokalen Zulieferer, wie den viel weniger bekannten Mahle oder Eberspächer –, hat die Stadt Grund, Angst zu haben. Einige sprechen bereits von einer düsteren Zukunft als Deutschlands Detroit, dem Inbegriff von Deindustrialisierung und Verfall im US-Rustbelt.

Die Nachrichten sind sicherlich nicht beruhigend: Der Autozulieferer Mahle hat beispielsweise bereits 7.000 Arbeitsplätze abgebaut. Der multinationale Ingenieurs- und Technologiekonzern Bosch, ursprünglich aus Stuttgart und jetzt wenige Kilometer westlich davon ansässig, hat in Deutschland insgesamt 22.000 Stellen zur Streichung freigegeben, darunter fast 2.000 in Stuttgart.

Zoomt man wieder heraus, bleibt das Bild trostlos: Das renommierte Ifo-Institut prophezeit für dieses Jahr ein mikroskopisches Wachstum von 0,2 %. Im nächsten Jahr, so schätzen sie, könnte es mit 1,3 % Wachstum etwas aufwärts gehen. Aber selbst wenn das tatsächlich eintritt – kürzlich gab es erst Abschwächungen –, wird das am rücksichtslosen militaristisch-keynesianischen Schulden- und Ausgabenrausch der Regierung liegen.

Berlins aktuelle „Elite“ mag Masochisten sein, die es genießen, von den USA, der Ukraine und sogar Polen grob behandelt und beleidigt zu werden. Aber die Deutschen als Ganzes sind natürlich weniger bizarr. Inzwischen sind zwei Drittel unzufrieden mit der regierenden Koalition. Wenn ihr nationales Elend ein Gesicht hat, dann ist es das ihres Führers, Kanzler Friedrich Merz, eines Ex-BlackRock-Kaders, der taktlose, offensive Aufmunterungsreden, die implizieren, die Nation bestehe aus faulen Müßiggängern, auf charmante Weise mit Tiraden über Russland, Drohnen und natürlich die AfD verbindet, die jetzt auch beschuldigt wird, unter einer Decke mit – Trommelwirbel – Moskau zu stecken.

Merz, das muss zu Deutschlands Ehre gesagt werden, ist die Verkörperung von Unbeliebtheit. Denken Sie an eine deutsche Version von Keir „Ich arbeite für Israel, nicht für Sie“ Starmer im UK oder Emmanuel „Bitte gehen Sie, gehen Sie einfach!“ Macron in Frankreich.

Und das ist ein Zeichen nationaler Gesundheit. In einem Land, dessen Herrscher seine Wirtschaft durch eine offensichtlich verrückte Politik der Selbstverstümmelung systematisch ruinieren, steht populäre Unzufriedenheit für Hoffnung. Vielleicht haben es endlich bald genug Deutsche satt.

*

Tarik Cyril Amar

Von Tarik Cyril Amar, einem Historiker aus Deutschland, der an der Koç University in Istanbul zu Russland, der Ukraine und Osteuropa, der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, dem kulturellen Kalten Krieg und der Erinnerungspolitik arbeitet.